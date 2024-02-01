Богатыри Земли Русской, ч.6

ПОДВИГ СТАРЛЕЯ ЗАИКИНА.

Сибиряк прикрыл спиной бригаду в боях у Белогоровки

Дмитрий Заикин родился в старинном городе Канске, который называют восточной столицей Красноярского края. Четыре века назад на берегах реки Кан возвели острог енисейские атаманы. Эти земли населяют потомки отважных казаков.

В годы Великой Отечественной на фронт ушёл каждый второй житель 40-тысячного Канска. В городе были сформированы стрелковые дивизии, бомбардировочный авиаполк и лыжные батальоны. Десять тысяч канцев с войны не вернулись.

Нет такой семьи в городе, которую бы напрямую не коснулись события 1941 года. И нет здесь такого мальчишки, который не знал бы о Победе и не мечтал бы стать военным. Молодой, отважный и самостоятельный

Дима Заикин свой путь к мечте начал в Канском морском кадетском корпусе. В детстве прочитал в библиотеке все книги о подвигах русских воинов. Был лучшим курсантом своего выпуска и стал кандидатом в мастера спорта по армейскому рукопашному бою.

В 15 лет уехал в Благовещенск, где с блеском сдал экзамены в Дальневосточное училище имени маршала Рокоссовского.

"Он был очень самостоятельным, сам обустраивался в новом городе. Никогда не жаловался на сложности. Всего сам добивался, умел договариваться и ладить с людьми. Если бы так трагично не оборвалась его судьба, то он бы точно стал генералом", – рассказывает о племяннике его родная тётя Юлия.

Диму, как знатока военной истории, приглашали в местные школы с лекциями.

Бравый курсант рассказывал старшеклассникам о героях, защищавших Отечество от фашистов. Тогда он ещё не знал, что через несколько лет сам отправится на борьбу с нацистами.



35-я мотострелковая

В 2019 году Дмитрия направили служить в 35-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Волгоградско-Киевскую бригаду. У этого соединения богатая история. В годы Великой Отечественной войны его бойцы защищали Курск и освобождали Киев, громили немцев в Венгрии, Праге и Румынии.

"Дима стал командиром мотострелкового взвода. Несмотря на молодость, его безмерно уважали', – рассказал его тесть Виталий Коваленок.

В феврале 2022 года старший лейтенант Дмитрий Заикин вместе со свои взводом отправился защищать Луганскую Народную Республику.

В мае бойцы оказались у Белогоровки, где шло форсирование реки Северский Донец. Сражения здесь шли десять дней. Эта переправа – самое узкое место в излучине Северского Донца. Русские солдаты навели со стороны города два понтонных моста, а когда вышли на переправу, попали под артиллерийский обстрел.

Дмитрий дал команду отходить. Сам остался на переправе. Шквальный огонь рассыпался осколками, вздымая речную воду. Нацисты били по БМП бесстрашного лейтенанта, но горящая машина продолжала огрызаться противотанковыми снарядами.

Старлей не прекратил бой даже тогда, когда убедился, что его бойцы отошли на безопасное расстояние. Во время отступления один из солдат получил ранение, но благодаря прикрытию Заикина его благополучно вынесли с поля боя. И он остался жив, а вот старший лейтенант получил смертельную рану.

Дмитрий буквально прикрыл спиной своих однополчан. За этот героический поступок его посмертно представили к ордену Мужества.

Белогоровка стала одним из последних пунктов ЛНР, перешедших под контроль российских войск. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину:

"В результате успешных боевых действий установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населённых пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора".



Встреча на всю жизнь

Дмитрий был не только отличником службы, но и увлечённым музыкантом. С пятого класса сочинял музыку. В армии писал песни и посвящал их друзьям. Именно во время записи новой композиции три года назад познакомился со своей будущей женой Владой.

– Я пришла с друзьями в студию звукозаписи, в это время Дмитрий записывал там песню. Мы разговорились. И уже, кажется, никогда не расставались. А через год поженились.

Семья мечтала о детях, но ждали, пока Влада закончит учёбу в июне 2022 года в университете и получит диплом учителя китайского и английского языков. И тут началась спецоперация...

Фото: Семейный архив Заикиных

https://t.me/specnazAlpha/20601

https://t.me/specnazAlpha/20602

ПАМЯТИ МИХАИЛА ВЕЛИЧКО. Героически погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на территории Украины

Мобилизованный учитель физкультуры из Горловки (ДНР) Михаил Величко ценой жизни спас сослуживцев. Он накрыл своим телом сброшенную с дрона украинскими нацистами гранату.

У бойца с позывным "Миха" остались семилетняя дочка и 11-летний сын

Вечная память, Герой!

https://t.me/geroirossii/5973

В зоне СВО погиб один из самых результативных операторов БПЛА с позывным «Моисей» На его счету:

- 31 лодка ВСУ

- 498 военнослужащий ВСУ

«В Крынках ад», — последнее, что написал боец перед своей гибелью 19 января.

Слава и честь Русском солдату.

Быть воином - жить вечно.

https://t.me/wagner_group_pmc/49561

Через 2 дня поступило вот такое сообщение. Информацию о гибели самого успешного оператора российских беспилотников с позывным «Моисей» опроверг его друг и автор Telegram-канала «военкор Моряк».

По его словам, военнослужащий 19 января получил тяжелое ранение обеих ног: три осколка в левой ноге и один осколок в правой. Сейчас боец находится в госпитале. О его состоянии пока ничего не известно.

«Он жив, но получил ранение ног. Сейчас находится в госпитале, в каком именно говорить не буду. Главное что живой…», — написал он.

В свою очередь, украинские каналы опубликовали момент удара по пункту управления базы расчета БПЛА, в котором находилась группа «Моисея».

https://vk.com/sunodik?w=wall-201190697_829070

НИКОЛАЙ ПАПИЧЕВ БЫЛ СМЕРТЕЛЬНО РАНЕН НА ПОЛЕ БОЯ Житель Ростовской области погиб в ходе специальной военной операции.

19-летний Николай Папичев был смертельно ранен на поле боя. Он погиб, когда выполнял боевую задачу.

Николай был уроженцем поселка Первомайского Красносулинского района.

Погибают лучшие…

И пока что никто не ответил, как мы собираемся восполнять тяжелейшие потери среди лучших мужчин России. - Газета "Спецназ России"

https://t.me/specnazAlpha/20655



ПАМЯТИ АНТОНА РОГОЗИНА. Героически погиб 5 декабря 2023 года при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Сержант 2-ой отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения ГРУ.

Ты был лучшим сыном, братом, мужем, другом!

Сердце плачет

Голова не верит…

А душа болит

Навсегда твоя улыбка будет в моей памяти родной!

Быть воином — жить вечно!

Теперь ты наш Ангел-Хранитель!

Маруся.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким!

https://t.me/geroirossii/5983

Сразу вдвоем погибли.

Дорогие мои друзья,у моего хорошего друга погибли 2 сыночка.

28.12.2023 на СВО 2 сына сразу одновременно, Дима и Денис Фетисенко, мальчики близнецы -это страшно хоронить сразу два своих ребенка, ребятам было по 22 года. Прошу ваших молитв

Вечная память Героям



https://ok.ru/group58079482347566/topic/157311004842798

Пензенская обл. Памяти братьев-Героев.

Погибли 3 января 2024 года Сергеев Герман Георгиевич и Сергеев Егор Георгиевич, 23.03.1998 года рождения, уроженцы с. Рамзай, после окончания 9 класса Рамзайской средней школы в 2016 году закончили Пензенский многопрофильный колледж по специальности монтажник санитарно- технических систем и оборудования, электросварщик. После завершения обучения проходили армейскую службу в г. Биробиджан Еврейской автономной области в должности "Снайпер". По окончании службы, 27 ноября 2017 года, заключили контракт и продолжили военную службу в Самарской области.

Боевой путь в звании сержанта прошли в Таджикистане, в Сирии, на Украине. С начала СВО управляли РСЗО (реактивная система залпового огня) «ГРАД».

Сергеевы Герман Георгиевич и Егор Георгиевич были командирами отделения БМ – 21 «ГРАД» 2-ой гвардейской общевойсковой армии, разведчиками взвода управления 2 реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона.

Имеют следующие награды:

медали «За воинскую доблесть» (2021 год),

«Участнику военной операции в Сирии» (2021 год),

«За заслуги в борьбе с международным терроризмом» (2021 год),

«За боевые отличия» (2022 г.),

медалью Суворова (2022 год).

По служебной характеристике Сергеевы Е. Г.и Г. Г. зарекомендовали себя с положительной стороны: порядочность, честь, целеустремлённость, решительность, дисциплинированность,уравновешенность, адекватность в критических ситуациях - вот главные черты характера командиров отделения Сергеевых.

Будучи позитивными даже в самых опасных ситуациях, Герман и Егор имели такой же позитивный позывной «Чип» и «Дейл». Сергеевы Герман Георгиевич и Егор Георгиевич среди сослуживцев имели особый авторитет и уважение.

Последнее направление сержантов Сергеевых Егора Георгиевича и Германа Георгиевича - Донецк –Авдеевка.

3 января 2024 года братья-близнецы Сергеевы Егор Георгиевич и Герман Георгиевич геройски погибли при исполнении воинского долга.

Коллектив Рамзайской школы выражает глубокое соболезнование Матери ребят Сергеевой Ольге Владимировне, супруге Егора Георгиевича Наталье Владимировне и дочери Александре, супруге Германа Георгиевича Юлии Ильиничне и сыновьям Марку и Всеволоду. Дорогие наши Мальчишки, Вы навсегда останетесь в наших сердцах!

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-201190697_829014



На видео, которое облетело весь интернет, наш боец, мобилизованный из Ставропольского края читает стихи. Его звали Гужвинский Александр Алексеевич, мой земляк, из Ставропольского края, из Новоалександровска.

Более 10 лет Саша работал тренером-преподавателем рукопашного боя в МБУДО «Спортивная школа» города Новоалександровска. До этого закончил школу Олимпийского резерва в Ставрополе, отслужил в армии срочную в специальности гранатометчика. Воспитанники Александра Алексеевича - активные участники городских турниров, Чемпионатов и Первенств Ставропольского края по рукопашному бою. Педагога всегда отличали безграничное человеколюбие, уважение к личности каждого ребёнка, бескорыстие и благородство. Он погиб 29 августа 2023 года, не дожив пары недель до сорока лет.

Вечная Память Герою!

Гужвинский Александр Алексеевич 14.09.1983 - 29.08.2023

https://t.me/Z13_Separ/24560

23 января Егор Гузенко в своем ТГ канале "Тринадцатый" выложил такой пост:

В 2015, когда я приезжал в отпуск из Донецка домой, я всегда обязательно заходил в школу, и в свою, и в ту, что возле моего дома.

Егор учился в 13-ой школе города Новопавловска, там я и мои товарищи проводили уроки мужества.

И наши уроки не прошли зря. Он написал мне, как только попал на фронт. Был не далеко, даже цели для поражения передавали их расчёту однажды. Благодарил, был такой смелости и обладал такой энергией, что глядя на него я уверено считал, что такие ребята, как он и есть наша молодежь.

Не те черти которые сбежали в Грузию, а такие как он. Его звали Климов Егор Андреевич, он погиб в бою, в их боевую машину попал снаряд противника, ему было всего 21 год. Он успел побывать в отпуске, во время которого, как и мы когда-то, пришел в школу, чтобы передать старшеклассникам свои знания, хотя буквально недавно он сидел за этими партами.

Похороны пройдут в городе Новопавловске, 26 января, сбор на пересечении улиц Журавко и Октябрьская в 12 часов дня.

У кого есть возможность, проводите в последний путь нашего Боевого Брата...

Царствие небесное тебе мой дорогой тёзка...

https://t.me/Z13_Separ/24576

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ! Под Волгоградом простились с погибшим санитаром-водителем.

В городе Петров Вал Камышинского района в Крещенский сочельник простились с погибшим 29-летним контрактником Стефаном Фидченко. Информацию о его смерти подтвердили в администрации городского поселения.

— 11 января стало известно, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб выпускник петроввальской школы № 31, защитник Родины Стефан Фидченко, — говорится в некрологе на официальной странице школы в соцсетях.

— Он вырос на наших глазах — добрый, отзывчивый, искренний, трудолюбивый, замечательный друг, безумно любящий маму сын, надежный защитник для младших. Никогда никому не грубил, всегда уважительно относился к старшим. Он был настоящим!

Стефан был индивидуальным предпринимателем и занимался ремонтом предметов личного потребления и бытовых товаров. Затем закрыл ИП и подписал контракт с Министерством обороны РФ.

В зоне СВО Фидченко выполнял обязанности санитара-водителя. Погиб 16 декабря 2023 года на Донбассе. У него остались мать, супруга и две несовершеннолетние дочери.

Коллаж: Роман Данилкин / 63.RU, МКОУ СШ №31 города Петров Вал, Дмитрий Гладышев.

https://t.me/specnazAlpha/20807

Канал "Специального назначения"рассказал по просьбе читателя канала. С егодня 45 лет исполнилось бы старшине Борису Журавлеву, заместителю командира разведывательной группы 411-го ооСпН 22-й гв. отдельной бригады специального назначения ГУ Вооруженных сил России.

Старшина Журавлев погиб в ходе боя 8 марта на Мариупольском направлении. В июне 2022 году указом президента России Борису Журавлеву было присвоено звание Героя России (посмертно).

Со слов участника тех событий:

«Где-то в 14:50 мы двигались колонной, на трех машинах, я сидел в машине с Борисом, он как замкомандира группы сидел на пассажирском сиденье рядом с водителем. Попали в засаду, начали стрелять из-за домов. Мы открыли ответный огонь, они видимо не ожидали что мы начнем огрызаться, и стали прятаться в застройке уже ведя огонь по нам оттуда. Борис принял решение отходить, сказал что нужно разворачиваться и занимать позиции перед мостом, чтобы ребят вытянуть на себя, прикрыть. Мы начали разворачиваться, отъезжать назад, проехали метров 10, и в сторону где сидел старшина Журавлев прилет. Он получил ранение в правую руку, его контузило. Я что помню это хлопок, дым, звон в ушах, на несколько секунд потерял сознание. Спасибо водителю «Тигра», который начал меня вытягивать с машины. Сам Борис также помогал остальным выбираться с машины. Мы очень верили в Бориса, он как человек прослуживший в армии больше 20 лет был очень уверен, не было у него какой-то паники, он четко знал что делать. При этом сам он получил тяжелое ранение (оторвало кисть), его оттянул назад наш командир отделения. Потом он повернул на меня голову, говорит дай гранату, забирай всех бойцов, и отходите. Он остался прикрывать нас.»

Старшина Журавлев огнем сумел уничтожить нескольких человек, после чего подорвал себя гранатой вместе с подошедшим противником.

https://t.me/okspn/28924