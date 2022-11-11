Дипломатия сочинских зонтов - Россию просят уйти из Армении?

Очень сдержанно сказал Владимир Путин после долгих переговоров в Сочи 31-го октября: «мирного договора между Ереваном и Баку пока нет», конец цитаты. Хотя референты старательно тренировались в зале трёхсторонней встречи, элегантно поднося к пустым стульям президентов Армении и Азербайджана красивые кожаные папки. А наш Гарант на пресс-конференции выглядел спокойно-рассудительно, но было заметно… крайне разочарован и очень задумчив. Очень сдержанно сказал Владимир Путин после долгих переговоров в Сочи 31-го октября: «мирного договора между Ереваном и Баку пока нет», конец цитаты. Хотя референты старательно тренировались в зале трёхсторонней встречи, элегантно поднося к пустым стульям президентов Армении и Азербайджана красивые кожаные папки. А наш Гарант на пресс-конференции выглядел спокойно-рассудительно, но было заметно… крайне разочарован и очень задумчив.

Ожидать подписания мирного договора? Не был уверен изначально в окончании конфликта, Нагорный Карабах при нынешней конфигурации политических сил в регионе Южного Кавказа никто не рассматривает как выяснение отношений Азербайджана и Армении, соседскую ссору.

Это всего-то игра интересов России, Турции, а аккурат перед переговорами нарисовался (не сотрешь) главный деструктивный элемент, ранее действовавший более скрытно. НАТО припожаловало, Вашингтон, Париж и Брюссель собственными персонами. Предъявив неожиданный для многих «вашингтонский меморандум», своё видение урегулирования...

Плод усилий секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, благословленный в Белом доме за четыре дня до сочинских переговоров.

Не буду останавливаться на его анализе, непродуктивное будет занятие. Как для Южного Кавказа, так и для враждующих республик бывшего СССР.

Вернёмся в Сочи, к совершенно обтекаемому, ничего не значащему общему Заявлению. Из которого, по словам Путина, исключили «некоторые тезисы», предложенные российской стороной, скорее всего. Владимир Владимирович отказался называть их, но совершенно ясно их содержание: Армения и Азербайджан временно отказались рассматривать Россию единственным посредником урегулирования. Ереван… точно.

Владимир Путин назвал встречу «полезной» (читай — не совсем удачной). Почему? Гарант не стал давать негативную оценку действиям Азербайджана, чего очень хочет армянская сторона. Ильхам Алиев был немногословен, но диктует свои неведомые «пять пунктов» с позиции силы, не тяготится зависимой от Турции позицией. Понимает, что в любой момент двинет танки на Ереван, не встретит организованного сопротивления, армию Никол Пашинян развалил окончательно. Единственный сдерживающий момент продолжения конфликта — личный фактор Путина и наши миротворцы. Поэтому их роль была трафаретным образом зафиксирована в Заявлении, как и дежурные фразы «не применять силу, уважать международное право, территориальную целостность и государственный суверенитет». Пустота, ничего не значащие обещания, юридически пустые формулировки. Такое впечатление создалось, это дипломатический провал.

О чём вообще разговор?

О взаимном признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ. А «Карабахский узел» — географические демилитаризованные локации. Нормально работающий «Зангезурский коридор» по риторике Баку, в Ереване называемый «Армянским перекрестком». Это трассы в обход Лачина в Карабах, из Азербайджана — в Нахичевань. Вот яблоко раздора. И республика Арцах (Нагорный Карабах) в составе Азербайджана пока автономна, вопрос не обсуждается. Вернёмся в 2020-й, многие уже подзабыли произошедшее. Не буду останавливаться на военных аспектах Второй Карабахской войны, но азербайджанцы в пух и перья разгромили армянскую самооборону, захватили 50 населённых пунктов и самое главное — стратегический город Шуши. Могли с лёгкостью двигаться дальше, но после разговора президентов Алиева и Путина войска получили «стоп-приказ».

За считанные часы ситуация радикально изменилась, начались переговоры. 27-го сентября 2020-го подписывается трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении. Гарантом выполнения Соглашения становятся российские миротворцы, занимающие несколько районов, которые армянские вооружённые формирования обязаны покинуть.

Появился график вывода сил и переход под юрисдикцию Азербайджана территорий, отторгнутых в Первую Карабахскую, в состав Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР не входившие. Армения передавала Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, так же Баку получал Шушу и Гадрут, взятые с боя. Через Лачинский район должен проходить «гуманитарный коридор» между Арменией и оставшимися территориями Карабаха. Азербайджан получал право связать свою территорию с Нахичеванью постройкой новой трассы.

То есть, составление и подписание окончательного мирного Договора более важно для Армении, она не способна самостоятельно выстоять в войне, 2020-й год наглядно продемонстрировал сей грустный факт. Поэтому Баку и ведёт себя соответствующе, настаивая на формуле: сначала обсуждаем «коридор» в Нахичевань, затем занимаемся делимитацией границы. Ереван от такого логичного хода отказывается, требуя решить сначала вопрос о государственных границах.

Иезуитская логика (вспоминаем Минские соглашения) и очередная ловушка для противоположной стороны. Закрепив нерушимость границ, не обеспечив юридический международный статус «Зангезурского коридора», вопрос создаст вечную напряжённость, которую горячие кавказцы обязательно начнут наполнять силовыми методами. Политика Пашиняна уже привела к фактической потере Нагорного Карабаха, там прекрасно поняли, насколько их цинично сдали. Но в риторике «материнской Армении» словно не замечают факта предательства, что-то о «самостоятельном Степанакерте» постоянно говорят. Какой «самостоятельный»! Мирный Договор вообще не предусматривает определения статуса Нагорного Карабаха, он о границах Азербайджана и Армении. А судьба проживающих в Карабахе армян и прочих национальных меньшинств уже после 2020-го года стала понятной. Что Баку не наводит там свои порядки — низкий поклон Владимиру Владимировичу. И Реджепу Тайиповичу деликатный книксен, тому Карабах не интересен, ему важно решить «армянский вопрос» целиком и полностью, в пользу единого про-турецкого Южного Кавказа.

Кто спровоцировал два месяца назад очередное обострение? Правильный ответ — Ереван, заблокировавший в Зангезуре строительство новой автомобильной трассы. За что получил со всего размаха в ответ, ещё раз продемонстрировав собственное военное бессилие, не усвоив прошлых уроков. Испытывать терпение турок и азербайджанцев можно, вопя «Спасите!» Москве, Вашингтону и Брюсселю. Как они спасут, если любое рациональное решение урегулирования заканчивается провокациями Пашиняна или его ставленников в «горячих регионах»?

Баку и Москва предложили решить вопрос с армянской общиной и прочими (как, например, с талышами Ленкорани) национальными меньшинствами в рамках законодательства Азербайджана, предоставлении им автономии федеративного типа, особого неприкосновенного статуса в культурных, религиозных и социальных вопросах.

Что в ответ получили? Нет! Несмотря на то, что Баку в любой момент вообще не станет обсуждать данный вопрос, выйдет из переговоров. Юридической основы нет, Карабах — азербайджанский по всем международным законам, территория суверенного государства, не имеющая особого статуса. «Армянский вопрос» можно закрыть за один день. Но Баку и Москва терпеливо ждут… Странный Пашинян

За последние два месяца обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе, скандальных манёвров и спекуляций господина Никола Воваевича вокруг статей коллективной безопасности ОДКБ, нежелания защищать собственную страну… фактического национал-предателя армянского народа взяли за интересные места «западные партнёры». Кто только ни звонил, ни приезжал, хотя цель понятна: обнулить российские посреднические усилия и навязать собственные.

Господин Пашинян для таких заманчивых предложений — благодатная почва, он с 2018-го года последовательно утилизирует отношения с Россией, на словах считая их крепче горы Арарат. На деле же вечно жалуется и обвиняет в недостатке внимания. Начиная со своих «бархатно-революционных» разворотов в сторону Запада, террора против политических оппонентов, сдачи Нагорного Карабаха и процессов отчуждения армянской диаспоры России от внутренних дел Армении. Дело вроде невозможное, но Никол последователен, у него получается рвать многовековые исторические, культурные, даже экономические связи.

А запрет въезжать в Армению аккурат перед встречей в Сочи председателю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину и руководителю самого крупного медиа-холдинга Маргарите Симоньян — дорогого стоит. Остаётся ожидать только изгнания российских СМИ, которым при Пашиняне изрядно скрутили руки отчуждением от многих официальных ведомств в получении информации.

Затулин и Симоньян критиковали Никола? Конечно, но делали неимоверно много для самой Армении, лоббировали интересы диаспоры в России. Как и «забаненный» вместе с ними лидер армянской общины во Франции, которому запретили въезд на историческую родину за отказ «активнее привлекать внимание политиков Франции для осуждения азербайджано-турецкой агрессии». Какой «агрессии»? Спровоцированной лично Пашиняном, который разругался со всеми армянскими диаспорами в Европе из-за своей проамериканской позиции?

Армяне за пределами Армении не знают, кто такой Никола Воваевич, самый полный путеводитель по грантам Сороса, не имеющий о госуправлении никакого представления? Третьеразрядный политик, популист, редактор бульварной газетки, которая жила только на заказной «чернухе». Пришедший к власти на волне оголтелой критики и дремучего национализма, сегодня уже явственно попахивающего неонацизмом. Армяне за пределами Армении и часть внутри всё видят и понимают. Только придя к власти, Никол Пашинян начал делить народ на «своих» и «чужих». Американские армяне — они хорошие и правильные, если поддерживают и спонсируют Демпартию, прочие... чуть ущербные и политически незрелые. В Нагорном Карабахе, Москве, Краснодаре и Париже с Берлином — тоже не совсем правильные. Контрреволюционеры, понимаешь. Арцаху такое отношение аукнулось в 2020-м, сегодня черёд русской диаспоры пришёл и некоторых европейских. Контрафактная копия Украины в полный рост замаячила на армянской земле.

Тотальный диктат американского посольства, тысячи неправительственных организаций под брендом Сороса иже с ним, информационные интернет-центры, прямо работающие на ЦИПсО западных стран против России и сотни других тревожных признаков, к чему именно дело идёт. Нет, второй Украины здесь не получится, но встроить страну в блок Грузия-Азербайджан и попробовать оторвать весь Южный Кавказ в пользу третьих стран… вполне посильная задача для некоторых.

Пока чудесно справляется Турция Эрдогана, тонко используя плоды чужих трудов, американских и лично Пашиняна. Если даже турецкий султан не переизберётся в следующем году, место Турции займёт в регионе американское посольство в Ереване. Самое крупное в Европе, между прочим, работающее на Грузию и Азербайджан из Армении.

То есть, геополитическое отношение к данным территориям понятно. Проект «Единый Южный Кавказ». Нетрудно догадаться, как именно должен он действовать, в чьих интересах и против кого. Не важно, откуда будут команды поступать, из Анкары или Вашингтона.

Выводы

Наше увлечение Украиной в 2022-м году показало: многие нити контроля над ситуацией в азербайджано-армянском конфликте утрачены. Чей просчёт, какие имена-фамилии за промахами стоят — пусть кремлёвское начальство разбирается. Почему Сам так задумчиво выглядел после неудачных переговоров в Сочи. По всей видимости, Азербайджан и Армения нашли формулу примирения, очень для России неприятную.

Как там написано в «вашингтонском меморандуме», помянутом в начале статьи: «стороны будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана»? Перевожу на человеческий — будут требовать вывода российского миротворческого контингента из Карабаха за ненадобностью. Поскольку президент Алиев в Сочи намекнул: не существует такого субъекта защиты, сами чудесно справляемся. А русские войска нарушают суверенитет юридически. Если вдруг такое произойдёт, хлипкая архитектура российского влияния в регионе обрушится: Армения выйдет из ОДКБ, обвинив Москву в предательстве, потребует убрать военную базу в Гюмри. Тоже «за ненадобностью». Желающих зайти в регион великое множество, выбирай — не хочу. Хоть международный миротворческий или гуманитарный контингент, который не в Карабах пойдёт обеспечивать безопасность армянских общин, а займётся «примирением сторон», Баку и Еревана, совсем в других географических локациях.

Западная и турецкая пресса неожиданно в унисон запели, предрекая подписание «Большого Договора» до конца года. Удивительное дело, невозможное для столь долгого конфликта. Тем более, Пашиняну придётся пройти по лезвию бритвы, он обещал: Нагорный Карабах останется армянским, на что Баку пожимает плечами, вопрос не собирается обсуждать в принципе. Если Ереван продолжит в том же духе… останется наедине с Азербайджаном и Турцией. А Никол Пашинян — с народом и могущественными диаспорами, которые видят «плоды его трудов».

Из хорошего. Что кто-то откровенно провалил работу с «подписанием мирного договора», Владимир Владимирович данный факт уяснил. Как обычно в таких случаях бывает, возьмёт ситуацию под личный контроль, используя прекрасные отношения с Ильхамом Алиевым и… прижмёт зарвавшегося на Запад Никола Ваваевича. Чем?

Нужно уметь слушать Гаранта, пообещавшего противоборствующим сторонам подробные карты региона, имеющиеся только в распоряжении русского Генштаба. Со всеми «правильными границами». Аргумент для дестабилизации любых соглашений без России убойный, раскачать внутреннюю политическую обстановку в каждой из стран можно легко, особенно по кровоточащим свежим воспоминаниям.

Второе. Подписанное в ноябре 2020-го года соглашение о прекращении боевых действий признано нерушимым, пока во всяком случае (хотя помощник Алиева чувствительно намекнул в Вашингтоне на возможный неприятный сценарий). Но президент Азербайджана признал другое: миротворцы справляются со своими обязанностями, теперь они займутся (с пограничниками ФСБ) судьбой «Зангезурского коридора», прямого сообщения территории Азербайджана и Нахичевани.

Придётся сработать хорошо, намёк понятен: Иран и Турция ждут открытия коридора, у них там свой огромный интерес. Не меньше, чем у России, кстати, совершающей гигантский разворот на Восток. Сухопутный коридор Север-Юг

Миротворческий мандат до 2025-го года, Ереван рискнёт его не продлить, памятуя о клятвенном обещании обеспечить безопасность армян Карабаха? Нет, конечно, Пашинян тут судьбу не рискнёт испытывать. А с Баку наш Гарант договорится, там интересные Азербайджану проекты с Ираном замаячили на горизонте.

На фоне безобразного поведения Европы, рвущейся в посредники, остудить Ильхама Алиева легко, тут намедни Макрон выдал недопустимый и очень враждебный пассаж в адрес Азербайджана. Кстати… армянской общиной Франции встреченный крайне негативно. Ну а президент Алиев поставил точку в посреднических усилиях Парижа:

«Не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений».

Лично поставлю на дипломатию Путина, который со всей осторожностью и взвешенностью проходил между опасными кручами кавказских гор и добивался своего. Теперь вопросами урегулирования займётся сам, не доверяя помощникам, допустившим явную поспешность и недальновидность, не учтя официальные и тайные визиты высокопоставленных американцев в Ереван. Как там Гарант сказал:

«Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон». Действительно, тонкие. Дипломатам очень понятные, как и службам протокола высших лиц. Ильхам Алиев со своим зонтом в сочинскую осень прибыл. Имеет право, заслужил на поле боя и решительно настроен. А Николу Ваваевичу рано пока подобными аксессуарами обзаводиться. Америка далеко, а восточные сатрапы да цари вот они... руку протяни.

https://dzen.ru/media/id/5ef8896c0d13dd78e21972de/diplomatiia-sochinskih-zontov-rossiiu-prosiat-uiti-iz-armenii-6362e281c43216787f94c642