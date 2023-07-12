Короткие истории о Москве

Саввинское подворье - дом-легенда, о которой не знают даже москвичи.1905-1908 гг.Архитектор: И. С. КузнецовВ годы Октябрьской революции подворье представляло из себя большую коммуналку. Нижние этажи занимали магазины и склады, а верхние были отданы под квартиры.В 1936 г, чтобы сохранить памятник архитектуры, было принято решение о переносе здания вглубь двора.
Здание было снято с фундамента, установлено на 2100 катков и стояло, в буквальном смысле, на рельсах.«Людей о сроках передвижения здания не информировали. Скорее всего, чтобы не было лишней паники. Работа была начата 4 марта 1939 г. в два часа ночи. При помощи 20-тонной лебедки дом был снят с фундамента и плавно поехал на новое место.
Здание Саввинского подворья двигалось настолько плавно, что спавшие жильцы не ощутили движения, а проснувшись утром, с изумлением отметили, что их дом уже стоит на другом месте».
Ах, Арбат, мой Арбат...
«Старая Москва. Улица Арбат». Художник М. М. Гермашев. 1912-1913 гг.
На картине изображен Шатровый храм Николы Явленного, который возвели на Арбате в 1593 г.
Именно к этой церкви через Поварскую пробирался Пьер Безухов в романе «Война и мир», чтобы расправиться с изувером Наполеоном.
В 1931 г. храм снесли.Сегодня на месте разрушенного Свято-Никольского храма, где соединяются ул. Арбат и Серебряной переулок стоит здание Главного следственного управления СК РФ.
Болотная площадь в Москве находится рядом с Болотной набережной, между улицей Серафимовича, Фалеевским переулком и улицей Т. Макаровой.А знаете почему так она называлась? СмотримВ средние века на месте нынешней Болотной площади был заболоченный луг. Рядом располагались княжеские и монастырские сады и огороды. Зимой, когда болото замерзало, оно превращалось в рынок - здесь разворачивалась торговля продуктами питания. С течением времени район нынешней Болотной площади становится местом проведения популярных на Руси кулачных боев и народных гуляний. Помимо увеселительных мероприятий, именно на этой площади проходят публичные казни. Здесь в конце 17 века отрубили голову Никите Пустосвяту – священнику-старообрядцу, который выступал против церковной реформы патриарха Никона. На этой площади сожгли в срубе Андрея Безобразова с волхвами, четвертовали Степана Разина и обезглавили Емельяна Пугачева.
А это просто интересные фото и замечательные к ним строки ФетаАфанасий Фет «Как ярко полная луна»
Как ярко полная луна
Посеребрила эту крышу!
Мы здесь под тенью полотна,
Твоё дыхание я слышу.
У неостывшего гнезда
Ночная песнь гремит и тает.
О, погляди, как та звезда
Горит, горит и потухает.
Понятен блеск её лучей
И полночь с песнию своею,
Но что горит в груди моей —
Тебе сказать я не умею.
Вся эта ночь у ног твоих
Воскреснет в звуках песнопенья,
Но тайну счастья в этот миг
Я унесу без выраженья.
Фото: ernstaslanian
Кремль красный или белый?В 1156 г. в Москве была построена типичная для тех времен крепость - полностью деревянная.Уже в XIV в. стены из дуба были заменены на белые из камня. С этого периода в летописях часто встречается название — «Москва белокаменная». Во второй половине XV в. началась перестройка Московского Кремля. Из Италии был приглашен архитектор Аристотель Фиораванти.На месте белых стен возводили новые - из обожжённого кирпича.
Площадь крепости была увеличена, а сам Кремль получил современные очертания.
В 1482-1495 годах, когда итальянские зодчие возводили московскую крепость, мыслей сделать её белой ни у кого не возникло: тогда кремлёвские стены и башни рассматривались как в первую очередь фортификационное сооружение, и белить их было бы стратегически неправильно - ведь при попадании в стену любого снаряда степень её повреждения сразу стала бы заметна противнику.
Кроме того, строить краснокирпичные крепости было просто в традициях итальянцев: например, в Милане незадолго до этого был построен в целом похожий на Московский Кремль кирпичный замок Сфорца (Кастелло-Сфорцеско) - и даже зубцы на его стенах были точно такими же.
Мысль поменять цвет Кремля появилась только в ХVII-ХVIII веках - когда он перестал быть именно крепостью. Кремль решено было побелить. В те времена было модно красить кремли в белый цвет - да и смотрелось это действительно красивее - вот и московскому Кремлю не удалось избежать этого.
Но само собой никто бы не стал поддерживать идеальную белизну Кремля - «красоту наводили» только по особым случаям - большие праздники или коронации например. Все остальное время это были все же больше красные стены с остатками белой побелки - выгоревшей и много где облезающей.
Некоторые башни - Спасскую и Никольскую - могли вообще не красить чтобы создать этакий «декоративный эффект» - поэтому были периоды, когда Кремль можно было считать и белым и красным.Haпoлeoн в 1812 г. видел Кремль бeлым.Побелка быстро смывалась, и стены становились грязно-серого цвета, москвичи называли этот оттенок «благородной патиной».Когда именно и по чьему распоряжению прекратили белить Кремль в Москве - у историков нет единого мнения. Сходятся только на том, что это произошло уже во времена Советского Союза.
Одна из версий говорит, что цвет кремля сменили на красный согласно идеологии - красное правительство в красном кремле на башне которого развивается красный флаг. Но это очень спорно т.к. есть фотографии, на которых точно видно, что новой власти было не до цвета стен и их облезающая белизна никого особо не волновала. И облезала она совершенно спокойно, пока во время войны стены не замаскировали уникальным «камуфляжем» - нарисовав на них «окна» а мавзолей вообще закрыв фанерным макетом «дома» - что очень сильно «спутало карты» фашистским бомбардировщикам. Чтобы предотвратить разрушение Кремля в годы ВОВ, стены замаскировали под жилые дома. В 1947 г. Кремль перекрасили в красный цвет. В любом случае, после последних реставрационных работ в 1947-м году (праздновали 800-летие Москвы) стены остаются красными до наших дней.
Оценим двухэтажный таунхаус для котов (зелененький) на территории Рогожской старообрядческой общины, Москва.
Серпуховский дом с часами. В 1930-е годы на башню здания водрузили часовой механизм из соседнего Высоцкого монастыря. Сейчас часы заводят раз в неделю.
Если очень хочется куда-то выбраться за пределы шумного центра Москвы, а времени нет, очень советую Рогожскую слободу. Очень красивые места в 15 минутах автобусом от «Площади Ильича». Архитектурные памятники 18, 19 и начала 20 века, огромная старообрядческая колокольня, старое кладбище с примечательными склепами, и на закуску — лучшая трапезнаяМосквы с иконами в красном углу и канарейками (там же можно купить очень вкусный белый квас и другие домашние продукты).
Мурал арт-группы ZUKCLUB с изображением летчика Валерия Чкалова на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве.
Как хочется попасть в старую, потрепанную, самобытную Москву на верхнем фото!Трамвай идет по ныне исчезнувшему Серединскому переулку. Его уничтожили ради строительства зданий к Олимпиаде-80 вокруг проспекта Мира.
Масоны в Москве: знаки и места.
Первые масонские ложи в России появились во времена правления Петра I.
Где же в Москве оставлены тайные знаки на фасадах или в интерьере домов?На здании Московского университета присутствуют масонские символы – два факела, между которых медальон. В медальоне мы видим три лица, которые обозначают силу, красоту и мудрость.На Музее Пушкина можно разглядеть три окружности, как сбоку на здании, так и над центральным входом. В центре находится изображение Диониса - символ триединства.Меншикова башня на Чистых прудах. На входе сохранились две колонны Иерусалима и ангелы, держащие книгу.Донской монастырь (Шаболовка). На кладбище при монастыре можно найти знаменитые надгробия масонов - дерево с обрубленными ветками.Английский клуб (в прошлом Усадьба Хераскова) буквально пропитан духом масонов. На фасадах знакомые символы триединства и молчащих львов.
Библиотеки, от которых захватывает дух! Российская государственная библиотека.
Роскошный интерьер с лепниной,натуральным деревом, бронзовой скульптурой, мраморными колоннами и потолком в 10 м., ул. Воздвиженка, 3/5Библиотека искусств имени А.Л.Боголюбова
Место, которое славится своей голубой гостиной, просторными деревянными читальными залами. Сущёвская ул., 14Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева
Просторные залы, кованые решетки и перила, огромные окна и расписные потолки. Бобров пер., 6, стр. 1Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина
Фигурная лепнина на потолке, пол из камня, стены, отделанные мрамором, камины, чугунная лестница.
Спартаковская ул., 9, стр. 3Российская государственная библиотека, филиал «Дом Пашкова»
Вдохновляющий интерьер с четкими геометрическими формами и благородной отделкой, ул. Воздвиженка, 3/5, с1
Чем кормили в одном из самых необычных ресторанов советской Москвы?Знаменитый на весь мир ресторан «Савой», 1913 г.За всю историю его несколько раз переименовывали, но он стабильно оставался одним из самых роскошных ресторанов с безукоризненным сервисом.Внутри ресторан выглядел богато. Декор в стиле рококо, расписной потолок, венецианские зеркала и мраморный фонтан. Из него официанты вылавливали свежую рыбу и готовили ее.В «Савой» можно было попробовать сельдь роль-мопс (маринованное филе, свёрнутое в рулетик, внутри начинка из корнишонов, лука и специй), Берлинскую солянку, печенье «Свиное ухо». Существовали и странные блюда-омлеты с вареньем.
Можно было найти привычные нам жюльены, рыбные ассорти и, конечно же, салаты.Сегодня один из старейших ресторанов Москвы всё так же встречает посетителей роскошным интерьером и теплой атмосферой того самого «Савоя».
Знаменский собор в МосквеЗнаменский собор на Варварке в Москве, который можно назвать настоящей жемчужиной русского зодчества, чудом уцелел и дошел до наших дней. Построили его в 1684 году архитекторы Анисимов и Григорьев на территории Знаменского мужского монастыря.Сегодня он выглядит так.
Басманный район, Покровка. Не знаю, кому как, а мне нравится.
Свежие комментарии