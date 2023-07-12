Короткие истории о Москве

Саввинское подворье - дом-легенда, о которой не знают даже москвичи. 1905-1908 гг. Архитектор: И. С. Кузнецов В годы Октябрьской революции подворье представляло из себя большую коммуналку. Нижние этажи занимали магазины и склады, а верхние были отданы под квартиры. В 1936 г, чтобы сохранить памятник архитектуры, было принято решение о переносе здания вглубь двора.

Здание было снято с фундамента, установлено на 2100 катков и стояло, в буквальном смысле, на рельсах. «Людей о сроках передвижения здания не информировали. Скорее всего, чтобы не было лишней паники. Работа была начата 4 марта 1939 г. в два часа ночи. При помощи 20-тонной лебедки дом был снят с фундамента и плавно поехал на новое место.

Здание Саввинского подворья двигалось настолько плавно, что спавшие жильцы не ощутили движения, а проснувшись утром, с изумлением отметили, что их дом уже стоит на другом месте».

Ах, Арбат, мой Арбат...

«Старая Москва. Улица Арбат». Художник М. М. Гермашев. 1912-1913 гг.

На картине изображен Шатровый храм Николы Явленного, который возвели на Арбате в 1593 г.

Именно к этой церкви через Поварскую пробирался Пьер Безухов в романе «Война и мир», чтобы расправиться с изувером Наполеоном.

В 1931 г. храм снесли. Сегодня на месте разрушенного Свято-Никольского храма, где соединяются ул. Арбат и Серебряной переулок стоит здание Главного следственного управления СК РФ.

Болотная площадь в Москве находится рядом с Болотной набережной, между улицей Серафимовича, Фалеевским переулком и улицей Т. Макаровой. А знаете почему так она называлась? Смотрим В средние века на месте нынешней Болотной площади был заболоченный луг. Рядом располагались княжеские и монастырские сады и огороды. Зимой, когда болото замерзало, оно превращалось в рынок - здесь разворачивалась торговля продуктами питания. С течением времени район нынешней Болотной площади становится местом проведения популярных на Руси кулачных боев и народных гуляний. Помимо увеселительных мероприятий, именно на этой площади проходят публичные казни. Здесь в конце 17 века отрубили голову Никите Пустосвяту – священнику-старообрядцу, который выступал против церковной реформы патриарха Никона. На этой площади сожгли в срубе Андрея Безобразова с волхвами, четвертовали Степана Разина и обезглавили Емельяна Пугачева.

А это просто интересные фото и замечательные к ним строки Фета Афанасий Фет «Как ярко полная луна»

Как ярко полная луна

Посеребрила эту крышу!

Мы здесь под тенью полотна,

Твоё дыхание я слышу.

У неостывшего гнезда

Ночная песнь гремит и тает.

О, погляди, как та звезда

Горит, горит и потухает.

Понятен блеск её лучей

И полночь с песнию своею,

Но что горит в груди моей —

Тебе сказать я не умею.

Вся эта ночь у ног твоих

Воскреснет в звуках песнопенья,

Но тайну счастья в этот миг

Я унесу без выраженья.

Фото: ernstaslanian

Кремль красный или белый? В 1156 г. в Москве была построена типичная для тех времен крепость - полностью деревянная. Уже в XIV в. стены из дуба были заменены на белые из камня. С этого периода в летописях часто встречается название — «Москва белокаменная». Во второй половине XV в. началась перестройка Московского Кремля. Из Италии был приглашен архитектор Аристотель Фиораванти. На месте белых стен возводили новые - из обожжённого кирпича.

Площадь крепости была увеличена, а сам Кремль получил современные очертания.

В 1482-1495 годах, когда итальянские зодчие возводили московскую крепость, мыслей сделать её белой ни у кого не возникло: тогда кремлёвские стены и башни рассматривались как в первую очередь фортификационное сооружение, и белить их было бы стратегически неправильно - ведь при попадании в стену любого снаряда степень её повреждения сразу стала бы заметна противнику.

Кроме того, строить краснокирпичные крепости было просто в традициях итальянцев: например, в Милане незадолго до этого был построен в целом похожий на Московский Кремль кирпичный замок Сфорца (Кастелло-Сфорцеско) - и даже зубцы на его стенах были точно такими же.

Мысль поменять цвет Кремля появилась только в ХVII-ХVIII веках - когда он перестал быть именно крепостью. Кремль решено было побелить. В те времена было модно красить кремли в белый цвет - да и смотрелось это действительно красивее - вот и московскому Кремлю не удалось избежать этого.

Но само собой никто бы не стал поддерживать идеальную белизну Кремля - «красоту наводили» только по особым случаям - большие праздники или коронации например. Все остальное время это были все же больше красные стены с остатками белой побелки - выгоревшей и много где облезающей.

Некоторые башни - Спасскую и Никольскую - могли вообще не красить чтобы создать этакий «декоративный эффект» - поэтому были периоды, когда Кремль можно было считать и белым и красным. Haпoлeoн в 1812 г. видел Кремль бeлым. Побелка быстро смывалась, и стены становились грязно-серого цвета, москвичи называли этот оттенок «благородной патиной». Когда именно и по чьему распоряжению прекратили белить Кремль в Москве - у историков нет единого мнения. Сходятся только на том, что это произошло уже во времена Советского Союза.

Одна из версий говорит, что цвет кремля сменили на красный согласно идеологии - красное правительство в красном кремле на башне которого развивается красный флаг. Но это очень спорно т.к. есть фотографии, на которых точно видно, что новой власти было не до цвета стен и их облезающая белизна никого особо не волновала. И облезала она совершенно спокойно, пока во время войны стены не замаскировали уникальным «камуфляжем» - нарисовав на них «окна» а мавзолей вообще закрыв фанерным макетом «дома» - что очень сильно «спутало карты» фашистским бомбардировщикам. Чтобы предотвратить разрушение Кремля в годы ВОВ, стены замаскировали под жилые дома. В 1947 г. Кремль перекрасили в красный цвет. В любом случае, после последних реставрационных работ в 1947-м году (праздновали 800-летие Москвы) стены остаются красными до наших дней.

Оценим двухэтажный таунхаус для котов (зелененький) на территории Рогожской старообрядческой общины, Москва.

Серпуховский дом с часами. В 1930-е годы на башню здания водрузили часовой механизм из соседнего Высоцкого монастыря. Сейчас часы заводят раз в неделю.

Если очень хочется куда-то выбраться за пределы шумного центра Москвы, а времени нет, очень советую Рогожскую слободу. Очень красивые места в 15 минутах автобусом от «Площади Ильича». Архитектурные памятники 18, 19 и начала 20 века, огромная старообрядческая колокольня, старое кладбище с примечательными склепами, и на закуску — лучшая трапезная Москвы с иконами в красном углу и канарейками (там же можно купить очень вкусный белый квас и другие домашние продукты).

Мурал арт-группы ZUKCLUB с изображением летчика Валерия Чкалова на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве.

Как хочется попасть в старую, потрепанную, самобытную Москву на верхнем фото! Трамвай идет по ныне исчезнувшему Серединскому переулку. Его уничтожили ради строительства зданий к Олимпиаде-80 вокруг проспекта Мира.

Масоны в Москве: знаки и места.

Первые масонские ложи в России появились во времена правления Петра I.

Где же в Москве оставлены тайные знаки на фасадах или в интерьере домов? На здании Московского университета присутствуют масонские символы – два факела, между которых медальон. В медальоне мы видим три лица, которые обозначают силу, красоту и мудрость. На Музее Пушкина можно разглядеть три окружности, как сбоку на здании, так и над центральным входом. В центре находится изображение Диониса - символ триединства. Меншикова башня на Чистых прудах. На входе сохранились две колонны Иерусалима и ангелы, держащие книгу. Донской монастырь (Шаболовка). На кладбище при монастыре можно найти знаменитые надгробия масонов - дерево с обрубленными ветками. Английский клуб (в прошлом Усадьба Хераскова) буквально пропитан духом масонов. На фасадах знакомые символы триединства и молчащих львов.

Библиотеки, от которых захватывает дух! Российская государственная библиотека.

Роскошный интерьер с лепниной,натуральным деревом, бронзовой скульптурой, мраморными колоннами и потолком в 10 м., ул. Воздвиженка, 3/5 Библиотека искусств имени А.Л.Боголюбова

Место, которое славится своей голубой гостиной, просторными деревянными читальными залами. Сущёвская ул., 14 Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева

Просторные залы, кованые решетки и перила, огромные окна и расписные потолки. Бобров пер., 6, стр. 1 Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина

Фигурная лепнина на потолке, пол из камня, стены, отделанные мрамором, камины, чугунная лестница.

Спартаковская ул., 9, стр. 3 Российская государственная библиотека, филиал «Дом Пашкова»

Вдохновляющий интерьер с четкими геометрическими формами и благородной отделкой, ул. Воздвиженка, 3/5, с1

Чем кормили в одном из самых необычных ресторанов советской Москвы? Знаменитый на весь мир ресторан «Савой», 1913 г. За всю историю его несколько раз переименовывали, но он стабильно оставался одним из самых роскошных ресторанов с безукоризненным сервисом. Внутри ресторан выглядел богато. Декор в стиле рококо, расписной потолок, венецианские зеркала и мраморный фонтан. Из него официанты вылавливали свежую рыбу и готовили ее. В «Савой» можно было попробовать сельдь роль-мопс (маринованное филе, свёрнутое в рулетик, внутри начинка из корнишонов, лука и специй), Берлинскую солянку, печенье «Свиное ухо». Существовали и странные блюда-омлеты с вареньем.

Можно было найти привычные нам жюльены, рыбные ассорти и, конечно же, салаты. Сегодня один из старейших ресторанов Москвы всё так же встречает посетителей роскошным интерьером и теплой атмосферой того самого «Савоя».

Знаменский собор в Москве Знаменский собор на Варварке в Москве, который можно назвать настоящей жемчужиной русского зодчества, чудом уцелел и дошел до наших дней. Построили его в 1684 году архитекторы Анисимов и Григорьев на территории Знаменского мужского монастыря. Сегодня он выглядит так.

Басманный район, Покровка. Не знаю, кому как, а мне нравится.