Как белорус-диверсант кормил "дезой" ЦРУ

В конце войны советская разведка блестяще провела радиоигру с абвером. Немцы клюнули на дезинформацию и стали сбрасывать ценные грузы в руки чекистов в белорусских лесах, где якобы сбились недобитые части вермахта и «продолжали сражаться». Масштабная кампания по дезинформации немцев вошла в историю как операция «Березино». Уже после войны в тех же местах органы госбезопасности повторили успех с дезинформацией противника. На этот раз использовали настоящих диверсантов-белорусов, прошедших спецшколу ЦРУ. Как советская разведка кормила «дезой» ЦРУ и как один из диверсантов через 30 лет после этого помог поймать шпиона из американского посольства?

Диверсант на родной земле

Отгремели последние битвы Великой Отечественной, но на западных рубежах Родины по-прежнему было неспокойно. На Украине, в Белоруссии и Прибалтике орудовали банды уголовников, дезертиров, националистов, фашистских пособников и прочих бандитов. Как и в соседних республиках, в Белоруссии были свои «лесные братья».

Вплоть до середины 1950-х республику зачищали от бандформирований. Лишь один факт красноречиво говорит о масштабах серьезной проблемы: за 8 послевоенных лет было уничтожено более 2 тысяч банд, численность которых перевалила за 30 тысяч человек. Антисоветское подполье активно усиляли диверсантами спецслужбы США.

В 1952 оду на западе республики американцы сбросили группу Острикова, состоящую из 4 диверсантов белорусского происхождения. Командир диверсантов не был убежденным националистом или замаравшимся в крови коллаборантом. Волею судеб он оказался на западе, где «доброжелатели» сыграли на его желании вернуться домой. Т.М. Остриков.

В 1941 году 19-летний уроженец Гомельской области Тимофей Остриков был призван в армию, но провоевал недолго. Осенью его стрелковый полк попал в окружение.

Красноармеец оказался в плену, был вывезен на принудительные работы в Германию и освобожден американцами в 1945 году. Опасаясь наказания, Остриков поначалу боялся возвращаться домой и решил остаться за границей.

На Западе Тимофей потерялся: в Англии он брался за самую тяжелую и низкооплачиваемую работу и все равно мечтал вернуться в родную деревню. Он планировал скопить денег, перебраться в Германию и оттуда уехать в СССР.

Крутился Остриков в основном в эмигрантских кругах. В 1950 году белорусский эмигрант Борис Рогуля помог Острикову выбиться в люди и получить высшее образование в Бельгии. Но на помощь земляку он пришел отнюдь не по доброте душевной.

Стал пешкой в чужой игре

Судьба Рогули мало чем отличается от биографии типичного белорусского националиста тех времен. К сожалению, пуля с мерзавцем вовремя не встретилась. В СССР ему дали высшую меру за шпионаж, но Рогуля избежал наказания из-за начавшейся войны. Он сразу стал на сторону фашистов и пошел служить в карательные подразделения.

В 1944-м Рогуля окончил спецшколу абвера и стал готовить белорусских коллаборантов к заброске в советский тыл. После войны его «опыт» оказался востребован американцами.

Теперь Рогуля вербовал молодых белорусов за границей для последующего заброса ЦРУ диверсионных групп на территорию СССР.

Рогуля ловко сыграл на желании Острикова вернуться домой, втерся к нему в доверие и убедил пойти на сотрудничество с ЦРУ. С начала 1952 года белоруса готовили в американской спецшколе под Мюнхеном. Тимофей Остриков.

Из Острикова ковали настоящего супершпиона. Его обучили подрывному и саперному делу, боевым искусствам и стрельбе из разных видов оружия, навыкам тайнописи, шифровки и подделке документов.

Остриков вспоминал, что не хотел стрелять в своих соотечественников и пытался отказаться от участия в операции. В какой-то момент такой же отказник по кличке «Джо» куда-то пропал. А позже товарищ Кольт объяснил уже самому Острикову серьезность намерений ЦРУ. Назад дороги уже не было.

Остриков с двумя радистами и напарником-коллаборационистом должны были вести антисоветскую пропаганду, расширять агентурную сеть и устраивать диверсии. На случай встречи с бандитами Тимофей получил от Рогули мандат «президента БНР», который выкинул незадолго до вылета.

Диверсионную группу Острикова сбросили ночью 27 августа 1952 года в 70 километрах западнее Минска. По задумке ЦРУ, Остриков с напарником должны были обжиться в республике и устроиться на работу, а двое радистов продолжали оставаться на нелегальном положении. Но на земле все сразу пошло не по плану.

Радиоигра с ЦРУ

Тимофей должен был получить в Минске документы от знакомого тещи Рогули, но тот оказался информатором советских спецслужб. 5 сентября Острикова арестовали, через 5 дней нашли двух его сообщников, а четвертого ликвидировали при задержании. На допросах Остриков рассказал чекистам всё, что знал.

И тут начинается самое интересное. Пока Тимофей Остриков сидел в «Володарке», от его имени на запад исправно шли радиограммы. Как и в конце войны, советская разведка решила начать радиоигру с противником. За два года ЦРУ отправили «диверсантам» 73 радиограммы, а в ответ получили 65 сообщений с подготовленной дезинформацией. Изъятое у группы Острикова.

Американцы явно клюнули на «дезу», и весной 1953 года сбросили шпиона Зорина с крупной суммой денег прямо в руки чекистов. К сожалению, американцы не раскошелились на большее. В 1955 году радиоигру прекратили, а Острикова и его напарника отправили за решетку на 25 лет.

Стоит сказать, что он стойко пережил тяжелейшие годы заключения. Остриков более 50 раз сидел в штрафном изоляторе, ударно трудился и вышел на свободу в 1975 году. Война, скитания по заграницам и тюрьма перечеркнули вычеркнули из его жизни 30 лет. Но он всё же смог создать семью, стал отцом и не клюнул на еще одну американскую шпионскую уловку.

Наживка для американцев

Казалось, американцы давно забыли о провалившемся агенте. Но в 1983 году Тимофею Острикову пришло письмо подозрительного содержания. Неизвестный отправитель предложил увидеться в Москве, обещал радушную встречу и ждал «дорого Карла». А ведь именно под таким псевдонимом проходил в ЦРУ Остриков.

О странном письме он сообщил в КГБ, где решили ловить шпиона на живца. В указанное время бывший диверсант пришел в один из московских скверов, где, как и гласило письмо, выгуливал пуделя мужчина в синей куртке. Он пересекся с «Карлом» и вручил ему коробку конфет. Неизвестного поймали с поличным.

Остриков на пенсии.

В коробке были не только шоколадки, но и подробные инструкции от ЦРУ по поиску тайника. Вскоре сотрудники госбезопасности нашли этот тайник-контейнер, умело замаскированный под булыжник. А незнакомец оказался представителем посольства США Луисом Томасом. Его коллеги лишь развели руками.

Дипломатам представили вещдоки, а самого Томаса обвинили в шпионаже и выслали из страны на следующий день. Что касается Тимофея Михайловича, то он бедно дожил свой век в Гомеле и ушел из жизни в 2007-м. Какой бы сложной и неоднозначной не казалась его жизнь, она точно принесла пользу Родине.

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