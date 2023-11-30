«ДА, СКИФЫ — МЫ!» В гостях у Ходаковского. Возвращаясь к теме.

Мария Берниц. Фото автора



«Вы долбанутые?» — с интересом спросил соратник Ходаковского, когда мы приехали к ним на базу. — «Ага!» — согласились мы. Речь шла о простреливаемой врагом дороге, по которой мы, чтобы, сократить путь, торопясь, ехали на встречу к «Скифу».

Ну, а теперь можно написать официальным языком газетного отчета. Такого-то числа, такого месяца делегация Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», находившаяся в Донецке, вручила орден «Ветеранская Слава» I степени заместителю начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александру Ходаковскому.

Награду вручил ветеран Группы «А» КГБ СССР полковник Михаил Картофельников — один из тех, кто ковал славу легендарного подразделения еще в 1970-х годах, начиная с Кабула.

В командировку на Донбасс Михаил Яковлевич сбежал из госпиталя. Мог, конечно, остаться в Москве, но сказал, что обязательно поедет с нами. И — поехал!

В дороге он мужественно переносил боль, в Донецк ему даже пришлось вколоть обезболивающее, а недалеко от передовой начмед, разложив нашего ветерана на походной кушетке, хорошенько размял его, чтобы снять болевой момент.

Но вернемся к награждению. В церемонии принял участие главный редактор газеты «Спецназ России» Павел Евдокимов, и Алексей Картофельников — советник президента Международной Ассоциации «Альфа».

В ходе обстоятельной беседы шла речь о событиях СВО. Также была затронута тема Майдана, «Русской Весны» и всего, что с этим связано.

Как сказал Александр Сергеевич, он хорошо знает газету «Спецназ России» по прежним временам, до 2014 года, когда возглавлял отдел Центра специальных операций «А» СБУ (донецкую «Альфу»).

Для бойцов гости передали несколько сот экземпляров свежего номера газеты. В ней опубликован материал Ходаковского «Да, скифы — мы! Записки на полях войны». Завершается он такими словами: «Мы успешно взрастили поколения потребителей и сейчас столкнулись с тем, что сознание обывателя просто отторгает мысль, что нужно жертвовать.

Конституция потребителя не содержит те нормы, которые регламентируют жертвенность. Зачем? Для чего? Ради кого?.. Сам способ существования потребителя из рыночной эпохи построен на законах выгоды, а жертвовать — это тоже нерентабельно.

Пока не изменится смысловая основа нашего существования — у России не будет шансов. Любые поверхностные меры — это только примочки. Сейчас нужно выиграть время, чтобы не просто перезагрузиться — «перепрограммироваться». Не сделаем этого — только отсрочим итог.

Нужно другое образование и воспитание, нужен человек труда на пьедестале, а не успешный менеджер или торгаш, нужно прекратить поощрять аборты, нужно рожать детей и учить их быть людьми, а не потребителями...

Много чего нужно — это непростое испытание. Мы хотели, как привыкли, проскочить на халяву и насобирать бонусов по легкому, — а нам сверху: да хрен вам. Богу мы такими, как есть, очевидно, не нужны, — Он хочет видеть нас другими».

Тут, как говорится, не добавить, ни убавить!



ИЗ ЗАПИСОК «СКИФА»

Хочу затронуть локальную, но достаточно острую проблему. Речь пойдет о республиканских воинских формированиях, не входящих в систему МО. Преимущественно, это подразделения МВД ДНР, которые и до СВО воевали на передних рубежах, а с началом СВО часто шли впереди армии, выполнив немало боевых задач.

Отношения между различными силовыми вертикалями всегда складываются непросто, и это отражается на конкретных людях. О том, что бойцам, воюющим в системе МВД, которые жертвуют собой не в меньшей мере, чем минобороновские, жалеют государственных наград — уже говорилось. Напомню цифры: на батальон, в котором тридцать погибших и сто пятьдесят шесть раненых — только девять госнаград.

Сейчас МВД ДНР в стадии ликвидации, и все, кто заслуживает, но не получил награду, рискуют ее и не получить. Мне уже доводилось проходить подобное: когда добровольческие подразделения трансформировались в официальные — справки с печатями бывших добровольческих батальонов просто перестали признавать, и добиться правды стало невероятно трудно.

Но помимо наград начали возникать и другие труднообъяснимые ситуации. Например, два бойца из системы МВД ДНР, которые находятся на излечении в медучреждениях МО, были выписаны оттуда перед самым протезированием, как «чужие».

Экстренную помощь им оказали, но дальше — вы не наши. А чьи?! Разве есть сейчас такие понятия, как наши, или не наши?! Неужели неспособность начальства регулировать свои отношения должна отражаться на солдатах?! В окопах они не делят себя на ведомства... Конечно, мы обеспечим их протезами, но отношение удивляет, и хотелось бы исправления ситуации — по меньшей мере странно наблюдать такое.



ПОРТРЕТ ПРИГОЖИНА

Фраза «давайте решать проблемы по мере их возникновения» имеет право на жизнь. Говорят, что мы хорошие ситуативщики — быстро ориентируемся в меняющейся обстановке и принимаем оптимальные решения.

Я не готов дискутировать о горизонтах нашего планирования, но сейчас мы находимся в такой исторической фазе, что вольно или невольно нам придется крепко думать, какой будет Россия завтрашнего дня. Всем понятно, что прежней она не будет. Какие риски, какие угрозы, какой общественный запрос, какие тенденции в среде правящей элиты нам ожидать? Я и говорил, и писал, что социальный договор придется переподписывать.

Очевидно, что те, кого все устраивает, приложат максимум усилий, чтобы ничего не менять. Так же очевидно, что запрос на перемены у тех, кого устраивает не все, будет высоким — невозможно пережить такое потрясение и вернуться в прежнее состояние. Я видел в магазине, торгующем фотографиями с живописными видами, портрет Пригожина, — это как зарисовка.

Я трижды был участником госпереворотов: в девяносто первом, в две тысячи четвертом и четырнадцатом. Каждый раз на стороне власти, и каждый раз мы проигрывали... Кто еще может похвастаться таким специфическим опытом? Поверьте, я знаю, о чем говорю. Война довоюется — в этом нет сомнений. Но уже сегодня мы должны внимательно изучать социальную карту и прогнозировать ее изменения, чтобы знать, где заранее подстелить соломки.



БЕЗ ВЕРЫ — СТАДО!

Я не ряжусь в елейные одежды — я себя даже кающимся грешником с трудом могу назвать. Терпеть не могу мат в бытовой речи, но могу крепко выругаться, если подходящее настроение — в общем, тот еще христианин.

Но я отчетливо понимаю, что без веры наш народ — это стадо травоядных животных, бесцельно проедающих природные ресурсы богатейшей земли. Не без идеологии — без веры.

Идеология может дать очень удобный инструмент в руки тех, кто хочет править безраздельно, но принести гармонию она не может в силу неспособности быть универсальной. И левые, и правые, и либералы — все они дети одной земли и все имеют право на существование. В главном — единство, во второстепенном — многообразие. Но что оно — это главное?

Снова открыли памятник Сталину — досадно. Не потому, что возвеличивают Сталина, а потому, что очень хотят жить при Сталине: «не надо думать — с нами тот, кто все за нас решит» (слова из Высоцкого). Стругацкие в свое время хорошо показали в своих произведениях это стремление народа к передоверию своего сознания чужим крепким рукам.

Так сладко, так упоительно не думать, не переживать, не принимать решений — тебе скажут и как думать, и что делать. Не дай Бог. Это страшное и тяжкое бремя — свобода воли, — но она определена нам свыше. Глупец тот, кто думает, что вера лишает нас права на самостоятельные шаги — она обязывает (!) нас учиться ходить самостоятельно. Фото автора и из личного архива Александра Сергеевича.

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