Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.48

Военнослужащие СпН России на линии Сватово-Кременная. Военнослужащие СпН России на линии Сватово-Кременная.

https://t.me/rosich_ru/36208

Обломки украинских БПЛА сбитых нашими системами РЭБ во время попытки долететь до Джанкоя. Всего было уничтожено 12 БПЛА. Ни один не смог долететь до цели, хаотично попадали на территории северного Крыма.

https://t.me/radioARBAT/26771

Мертвые города Донбасса… Угледар с высоты птичьего полета.

Сколько ещё будет таких, одному Богу известно.

Восемь лет уговаривали этих ублюдков не доводить до масштабной войны, все оказалось бестолку…

Иуды взяли серебряники и продали все- историю предков, свой народ и свою душу.

Ничего, любая война рано или поздно заканчивается и наступает мир. А города мы отстроим, в этом можно не сомневаться. Жаль только погибших в этой войне людей не вернуть…

https://t.me/RtrDonetsk/14818

Это надо ПОМНИТЬ! На Украине демонтировали мемориал Советскому солдату.

Данный памятник располагался во Львовской области в Старом Селе.

На кадрах видно, как рабочие сносят монумент, посвященный воинам-освободителям Красной армии, с помощью грузовика. "Жестоко избавляемся от советского наследия и символики. Пусть сдохнет совок", - сказал автор видеоролика.

https://t.me/rosich_ru/36430

И знаете против кого наши воины воюют? Эксклюзив «Трибунала»: нацист из «Азова» рассказал, как отрезал мирным жителям Мариуполя части тела.

Очередные жуткие подробности пыток и расстрелов, которые устроили азовцы в Мариуполе. Нацист с позывным «Флит» сознался в том, что лично пытал мирных жителей, накачивая их наркотиками и отрезая уши.

При этом пытками он не ограничился. «Флит» расстреливал задержанных мариупольцев в спину очередью из автомата, а также расстреливал проезжающие мимо гражданские автомобили, даже не дожидаясь приказа.

Еще осталась вера в то, что над нашими пленными не издеваются? Не кастрируют?

https://t.me/c/1801542020/2804

Отравленное письмо для генерала. Помощника Кадырова пытались убить! СВО превращается в остросюжетный детектив. Только что стало известно, что неизвестные пытались отравить помощника Рамзана Кадырова, генерала Апты Алаудинова. Заместитель командующего 2-м армейским корпусом получил письмо, пропитанное ядовитым веществом еще 8 февраля. Теперь, когда жизни генерала ничего не угрожает, а расследование покушения продвинулось, Кадыров решил сделать публичное заявление.

Апты Алаудинов понял, что письмо отравлено по едкому запаху. После оказания первой помощи госпитализированы были и генерал, и его адъютанты, прикасавшиеся к яду.

"Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Параллельно идёт расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", - заявил Рамзан Кадыров, пожелав бойцам скорейшего выздоровления.

Остаётся лишь добавить, что виновные будут наказаны.

https://t.me/tsargradtv/36353

А внутри у нас не все однозначно. Достаточно как врагов, так и откровенных идиотов. Вот только 2 примера.

В Крыму подожгли могилу участника СВО. Укросатанизм на русской земле проявляется в виде вот таких подлых бесчеловечных поступков.

21-летний Владимир воевал, освобождая Донбасс и Херсон. Был посмертно награжден орденом Мужества. Видео записал отец погибшего воина.

Работники кладбища в Евпатории принялись уверять, что огонь вспыхнул из-за лампадки, но дело по факту надругательства все-таки возбуждено.

https://t.me/tsargradtv/36370

Или вот такое До укропии довольно-таки далеко, но метастазы сатанинства и сюда проникли.

14 февраля Владлен Татарский сообщил о смерти Андрея "Арни" Рахова. (1982-2023). Сегодня вечером от полученных ранений скончался наш брат.

https://t.me/vladlentatarsky/19302

Погиб Арни, он же Андрей, он же «Огнеборец». Погиб, подорвавшись на мине всесте со своим двобродным братом. Брат погиб сразу, а Андрей скончался спустя некоторое время уже в больнице. Мы знакомы с 2010 года. Ещё до СВО, Андрюха делал вещи в Питере, люди соврать не дадут. Арни был в основе хулиганья «Зенита», позже клуб «Сечь» (бои без правил). На СВО он поехал по зову сердца, сам. Просто собрал вещи уволился из пожарной части и поехал. Причем необычная часть, а такой пожарный спецназ, который тушит пожары особой сложности. Мы помогали Арни гуманитаркой и нужным оборудованием. И в наш крайний сбор Арни был включён в первых пунктах. Воевал отчаянно, мудро, яростно. Честно сказать, моё сердце сегодня разбито…

Помяните добрым словом.

Он вел свой канал. Последняя запись: "На Угледаре сегодня парни из 155 продвинулись по дачам. Движение вперёд идёт каждый день. Это приятно. Завтра продолжим. Всем доброй" (22.27, 13.02)

https://t.me/ogneborets_spb/860

Фото американской бронетехники для киевского режима, прибывшей в немецкий порт Бремерхафен, публикуют западные СМИ.

Американская военная техника для Украины прибыла в немецкий порт Бремерхафен. Фото опубликовало издание Nordsee-Zeitung. Также сообщается, что там находятся 60 БМП Bradley и 280 единиц другой техники.

https://t.me/sputniklive/55218

Григорий Лепс оказался крайне гордым человеком. Власти США пытались задобрить музыканта, даже из санкционных списков исключили. Но не сработало.

Звезду пригласили выступить в Лос-Анджелесе. Но настоящий мужчина на умасливание не повелся и отказался. Даже за огромные деньги ехать не хочет.

У Лепса совершенно другие планы на ближайшее время. У него запланирован большой тур по России, поэтому выступать перед заграничными поклонниками артисту не с руки, пишет Telegram-каналa Mash.

https://t.me/blitzplus/3906

В преддверии Дня защитника Отечества артисты театра, кино и эстрады обратились к жителям России с просьбой поддержать сбор средств в поддержку участников спецоперации, запущенный в рамках проекта ОНФ "Все для победы!". "Хорошо только тем, у кого любовь была, есть и будет к Родине и любимой девушке. Пацаны, мы ждем вас домой. Я подписал какое-то количество гитар, надеюсь, они вам доставят радость", — сказал народный артист Александр Буйнов. Также автографы на музыкальных инструментах оставили Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев и Иван Охлобыстин. Гитары отправят к российским военным, которые сейчас находятся в зоне СВО.

https://t.me/izvestia/121584

«Пятнашке», «Спарте» и командирам Ахре Авидзба и Артёму Жоге – шлют приветы деятели кино и телевидения

https://t.me/ttambyl/2047

Выступление Юлии Чичериной перед бойцами. Артист здорового человека.

https://t.me/boris_rozhin/78205

Юлия Чичерина и Вадим Самойлов выступили для военнослужащих ЦВО в зоне спецоперации Российские рок-музыканты выступили в тыловых районах зоны специальной военной операции с концертной программой для военнослужащих Центрального военного округа. В концертную программу вошли как всеми любимые композиции, так и новые песни.

Личный состав ЦВО тепло встретил рок-музыкантов овациями и пел с ними известные хиты исполнителей. Юлия и Вадим рассказали, что считают своим долгом поддерживать наших защитников в сложные времена и выступление перед военнослужащими – большая честь для них.

https://t.me/mod_russia/24226

Освобожденные из плена военнослужащие прибыли в Луганск. 10 военнослужащих из ЛНР, освобожденные из украинского плена 4 февраля, пройдут обследование и реабилитацию в многофункциональном центре Луганской республиканской клинической больницы.

https://t.me/rabotaembrat/5392

Российские войска прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР

Об этом сообщает Минобороны России и показывает, как это было. Прорыв не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника, а киевские боевики оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать вещи и тела убитых. Неужели совсем скоро ЛНР будет полностью освобождена!

Молимся🙏🏻

Ибо за год войны должны же быть хоть какие-то реальные успехи!

https://t.me/c/1780774638/11521

Я Русский, я иду до конца! — Певец Шаман спел для наших бойцов в Херсонской области После концерта в Геническе заехал к "тем, кто прямо сейчас защищает на передовой наших людей и наше Отечество, — мобилизованным бойцам".

"Офицерам и рядовым очень важна поддержка всех нас. Для меня, да и для всей страны они — настоящие герои. Каждому из них пожал руку и поблагодарил за службу. Мы вместе спели «Я русский», сфотографировались на память и записали видеоприветы их родным. А ребята в ответ поблагодарили меня за выступление по-своему — дали приветственный залп в небо из своих автоматов и пулемётов".

"Весь батальон, с которым мы познакомились, призван из Воронежа. Договорились в следующий раз встретиться на моём концерте уже в их родном городе". Вот так. Под гитару. Без микрофона. И чисто вживую!

https://t.me/c/1801542020/2790

Маршала не взяли добровольцем на фронт Заслуженного артиста России Александра Маршала не пустили в зону спецоперации из-за его возраста, мужчине 65 лет. Об этом он рассказал в интервью Вячеславу Манучарову.

По словам музыканта, он пытался решить вопрос через своих знакомых, однако получил отказ.

"Они говорят: "Тебе 65, сиди, разберемся без тебя". Я же воин, я служил три года в советской армии", – посетовал артист. На вопрос, а не считает ли он, что проводя концерты он тоже служит, артист ответил

https://t.me/c/1524001401/6254

За Макеевку! За наших Самарских пацанов! Триста! Тридцать! Три! За слезы матерей и вдов! Враг будет разбит! Победа будет за нами!

https://t.me/c/1524001401/6266

Военнослужащий армейского спецназа России в зоне проведения спецоперации.

https://t.me/ok_spn/23042

Пулеметчик одного из подразделений СпН на фото от A.T.G.

https://vk.com/atg43

Сегодня (16.02) произошел очередной обмен пленных. Домой возвращается 101 российский военнослужащий. Впереди у наших бойцов волнительная встреча с родными, которые ждут своих мужей, сыновей, отцов, братьев - истинных героев.

https://t.me/rabotaembrat/5406

Освобожденные российские военные прибыли на аэродром Чкаловский

https://t.me/boris_rozhin/78273

"Свобода, чувствуется свобода!" На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился спецборт c освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. На месте находится корреспондент "Известий" Леонид Китрарь. В результате переговоров и обмена 101 бойца удалось спасти из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. Теперь их ждет долгожданная встреча с родными. "В плену пробыл десять дней. Замучили просто, нет слов. Хочу поведать родных и близких, соскучился по ним очень сильно", — поделился один из вернувшихся военнопленных.

https://t.me/izvestia/121918

Военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связываются по телефону со своими родственниками и близкими после долгой разлуки. Вернувшиеся мужчины рассказали, что боевики ВСУ забрали у них все документы. Теперь им нужно их восстановить, и им будет оказана вся необходимая помощь.

Военные пожелали скорейшего возвращения другим сослуживцам, которые все еще находятся в плену у националистов.

https://t.me/izvestia/121922

Десятки тел уничтоженных украинских боевиков и подбитая бронетехника - результаты успешного наступления 5 бригады в Марьинке Марьинка - важный населённый пункт, контроль над которым даёт значимое тактическое преимущество. 5 бригада 1 Донецкого армейского корпуса, совместно с другими подразделениями ВС РФ ежедневно продвигаются вперёд, уничтожая укрепившегося противника. Артиллерия, бронетехника и пехота наносят ВСУ огромные потери - тела украинских военных брошены как на улицах, так и в домах по всему населённому пункту, на улицах можно увидеть подбитую бронетехнику ВСУ, западного производства. В подвале одного из зданий бойцами был обнаружен импровизированный морг, в котором при отступлении были брошены несколько десятков тел украинских боевиков. И таких зданий несколько.

https://t.me/nm_dnr/9901

Бойцы 60 ОДШБр "Ветераны" продолжают работать на авдеевском направлении.ㅤ

https://t.me/orchestra_w/5067

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен на должность командующего Центральным военным округом. Ранее эту должность занимал генерал-полковник Лапин, подвергшийся в октябре массовой критике за действия на Лиманском направлении, но несмотря на это оставшийся в структуре МО. Кроме того в январе Лапин был назначен на должность начальника штаба Сухопутных войск.

Сам же генерал Мордвичев ранее занимал должность командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО, в том числе руководил операцией по штурму Мариуполя.

https://t.me/milinfolive/97072

Лично могу сказать, что горжусь службой под руководством настоящего Командира! Охарактеризовать его хочу как честного и порядочного офицера, который не бросает людей на убой, а бережёт их и находится в самой гуще событий. Настоящий Отец Командир старой закалки.

К сожалению таких как Генерал-лейтенант Мордвичев очень мало в стране, но благодаря таким куётся победа! (Фото из Мариуполя)

Поздравляю!

https://t.me/rusvarg/1029

Уничтоженная радиолокационная станция СТ-68У ВСУ

https://t.me/rosich_ru/36618

Внедорожник «волонтеров» из Швеции, после того как в него въехало БМП украинских военных под Бахмутом, 8 декабря 2022 года. В ту ночь шведы вывозили раненого солдата в тыловой район. В результате аварии один из шведов погиб, погиб и трёхсотый которого пытались вывезти. Второй же находившийся в машине швед - «Стэн», вернулся в Швецию на похороны погибшего «Йохана». Уже дома «Стэна» прижала шведская миграционная служба из-за…просроченной на 90 суток украинской визы.

Также по ряду данных всего на Украине на весну того года насчитывалось 678 подобных «волонтеров» из Швеции.

https://t.me/ok_spn/23097

Уничтоженные бронетранспортеры YPR-765 на Запорожском направлении.

https://t.me/rosich_ru/36778

Самый дерзкий танковый экипаж Танкисты ЮВО угнали польскую боевую машину из под носа ВСУ из буферной зоны. Вызвав огонь артиллерии, экипаж лейтенанта Чимитцыренова ринулся к брошенной технике. Пока подкрепляли трос, противник открыл огонь из всех орудий, дабы спасти свою технику. Но у наших парней смелости не занимать, и они сумели оттянуть польский т-72 на свои позиции. Теперь этот танк служит российской армии и крушит нацистов. 👍 — Браво, мужики!

https://t.me/c/1780774638/11556

Инок Киприан! Невероятной силы человек... И сколько любви!

https://t.me/c/1524001401/6329

Валерий Анатольевич - один из последних офицеров, получивших звание Героя Советского Союза. Кадровый военный во втором поколении, летчик, в Афганистане служил авианаводчиком. Во время боевой операции потерял обе ноги, пережил три клинические смерти, но вернулся в армию, продолжил летать и даже прыгать с парашютом. Я нашла в ютубе эту песню в его исполнении

Моменты войны. Моменты войны.

https://t.me/boris_rozhin/78462



Даниил Безсонов: Украину готовили все эти годы, чтобы она напала на Россию. Военная операция предотвратила этот вариант. Но об этом не говорят. Даже солдатам. То есть мужик из условной Самары должен поехать на военную операцию. В эти страшные условия. Чтобы победить нацизм в Украине? Мужику из условной Самары и всем остальным надо объяснить. Здесь война для того, чтобы эта война не перенеслась к нам в города. Чтобы не пришла к нам в дома. Это началось много лет назад. Американцы вкладывали миллиарды долларов в Украину. Где главная цель — уничтожение России. Чтобы убить русского медведя. Объясните своим семьям и сами поймите. Эта война, чтобы врага остановить там. Чтобы по нашим городам не летели ракеты. Если бы операция не началась, то через год это бы произошло на нашей территории. Мы пошли на опережение. Мы должны там врага остановить. Чтобы наши семьи всего этого ада не увидели.

https://t.me/romagolovanov/10437

Когда волонтер протянула телефон бойцу, он не знал, что именно увидит. "Дед" - с удивлением восклицает мужчина. Дедушка, ветеран ВОВ передал внуку бойцу видео сообщение! Прослушав сообщение внук разволновался.

- Слова сильные! Спасибо тебе, дед, за такие слова. Победа обязательно будет за нами!

https://t.me/c/1524001401/6335



Снайпер с Угледарского направления рассказал о боях на фронте Важным основанием для качественной работы стрелка является психологическая подготовка. Воин должен быть невозмутимым даже в минуты прилёта мин и снарядов. Кроме того, снайпер должен с лёгкостью производить математические расчёты, учитывать температуру воздуха, деривацию, вращение Земли для точного попадания в цель.

https://t.me/boris_rozhin/78343

Сильное видео: плечом к плечу сражаемся против нацисткой нечисти:

азербайджанец и армянин, грузин и абхаз, бурят, русская и казак воюют в батальоне "Енисей" бригады "Дон".

https://t.me/c/1524001401/6324

Ув. тов. Рыбарь также обратил внимание на вражеское РСЗО, которое активно ищут с 16 февраля наши товарищи И абсолютно верно подчеркнута особенность применения американской РСЗО – рядом всегда находится автомобильная дорога поменьше, чтобы по ней потом уйти к местам укрытия, перезарядки и обслуживания.

HIMARS особенно опасен…..российским разгильдяйством. Машина отстреливается за несколько минут после выхода на позицию и незамедлительно сворачивается и уезжает. Даже при наличии визуальных или звукометрических данных о месте пуска пройдет не менее 10-15 минут, прежде чем пройдут все доклады и будет получено разрешение на открытие огня. Дальность работы HIMARS также способствует затягиванию принятия решений. Чтобы поразить цель на удалении 50-60 км от ЛБС требуется разрешение таких высоких чинов, что все успеет несколько раз уехать.

Кроме того, проблемным моментом является и уничтожение мест хранения HIMARS. Несмотря на то, что эти цели являются приоритетными, стрельба на большое расстояние санкционируется окружным командованием.

А ему обязательно надо успеть сказать в Москву: «Сейчас буду по HIMARS стрелять!» Медали все же.

Враг знает не только наши сильные места, но и наши слабые. И умело этим пользуется.

Уважаемые руководители! Требуется делегирование прав нижестоящим штабам на открытые огня! Кроме того, ОТРК требуется придавать уже не соединениям, а ЧАСТЯМ на фронте.

Наши уставы и порядки согласования целей устарели. Враг этим пользуется.

На Ваше решение.

https://t.me/dva_majors/9339

Герою России Вадиму Ивановичу Панькову, командиру 45-ой отдельной бригады специально назначения ВДВ России, присвоено звание генерал-майора. Помимо звания «Герой России» Паньков имеет два «Ордена Мужества», а также орден «За военные заслуги».

Помимо звания «Герой России» Паньков имеет два «Ордена Мужества», а также орден «За военные заслуги».

2 января 55 лет исполняется Офицеру (только так, с большой буквы), человеку, командиру и спецназовцу Герою России гвардии полковнику Вадиму Ивановичу Панькову, командиру 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ. Кавалеру двух орденов Мужества, ордена «За военные заслуги».

Человек пользующийся уважением не только среди личного состава своей бригады, с которой он прошел и новогодние бои в Грозном, и обе кампании в Чечне, а также легендарный Гостомель, но и среди других военнослужащих спецназа для которых Вадим Иванович является настоящим примером командира и человека. Шрамы на лице, результат попадания гранаты РПГ в БТР-80 в период январских боев в Грозном, внутри которого сидел Паньков. Граната прошла насквозь. Как сказали медики - выжить после такого, чистое чудо. Спустя 5 суток после ранения, очнулся уже в Москве, в госпитале Бурденко. Лицо буквально по фрагментам восстанавливали, а с аппаратом Илизарова пришлось проходить 1.5 месяца. Потом была реабилитация длинной в 1.5 года, и словам командира полка полковника Калыгина: «Служить будешь столько, сколько потребуется…» И вот к началу второй кампании Вадим Иванович уже командир Особого отряда, и снова на войне. В 2001 году присвоено звание Героя России.

https://t.me/ok_spn/22377

Трофейный украинский бронеавтомобиль "Тритон"

https://t.me/boris_rozhin/78474

Ну и в заключение традиционные животные, присутствующие на позициях. Зима, однако А в такой сброе и тепло. Помните про такого? Вот он, красавчик И на сегодня все.

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