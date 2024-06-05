Точку в споре поставил «Ислам ньюс»

Хуцпа в дистиллированном виде. И никто ничего не может и не хочет с этим делать. Россия, тем временем, совсем скоро перестанет быть Россией:
"В целом ряде дружественных стран исламского мира (КСА, ОАЭ, Катар, Бахрейн и др.), ношение никаба является традиционным.
Именно эти государства Ближнего Востока поддерживают с Россией партнёрство в борьбе против агрессии Запада.
За Россией закрепился имидж страны с многовековыми традициями толерантности и веротерпимости, уважения к правам и религиозным чувствам верующих. Вероятно, с этим связано и заметное увеличение потока туристов в Россию из стран Ближнего Востока. Не то что запрет, даже само обсуждение его возможности нивелирует достижения России во внешней политике, во взаимодействиях с арабскими странами, в сохранении межконфессионального мира и согласия и может стать поводом для усиления информационной войны против России и разжигания межнациональной розни".
По сути это приговор той России, которую все знали. И это будет поддерживаться на всех уровнях. Добрым русским людям останется только в бессильном отчаянии выть и сжимать кулаки. Но рано или поздно это приведёт к страшному. Не может не привести. Потому что это агрессия. Наглая, беспринципная и циничная. И глубинный русский народ, повсеместно встающий на дыбы при известии о строительстве мечетей, это понимает. Чуйкой чует.
Но зачем кому-то понадобилось сжимать эту пружину, проверять пределы её жёсткости? - задает вопрос ТГ-канал Русские грамоты
Вадим Трухачев:
Покопался тут в биографии муфтия Самигуллина, которому так нравятся никабы. Много любопытного.
Учился в Турции у основателя джамаата "Исмаил-ага", который сами турки держат за радикалов. Даже Гайнутдин, к которому вопросов более чем хватает, считает Самигуллина радикалом. Хорошо о нём отзывается только скандальный радикальный муфтий Аширов.
То есть, государство идёт на поводу у самых радикальных мулл, которых в собственном сообществе считают радикалами? И которые связаны с теми, кто даже в Турции имеет дурную репутацию... Вадим Трухачев
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин:
Духовное управление мусульман Татарстана считает запрет на никаб исламофобским выпадом. Запрет на никаб никак не поможет борьбе с радикализмом, но зато может стать поводом для усиления информационной войны против России. Во время пандемии никакого всплеска экстремизма из-за обязательного ношения медицинских масок не наблюдалось. Поэтому инициатива имеет мало общего с борьбой против радикализма, а выглядит не иначе как выпад против мусульман и против культурного многообразия России. Потворствовать этим исламофобским посылам недопустимо".
А что, кто-то, правда, думал, что муджахиды, внезапно получившие невиданное в истории России влияние, власть и фактически целую армию бойцов-фанатиков просто так отступят?
Повторим, ислам в его "чистом" арабском виде - не религия в привычном всем понимании. Это военно-политическая доктрина, направленная на экспансию, агрессивный прозелитизм и захват территорий. Уступив хоть сантиметр, его уже невозможно отвоевать назад. Заняв хоть сантиметр, они никогда не отдадут его обратно.
И всё, к превеликой беде России и русского народа, только начинается - отмечается на
Русских грамотах
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против запрета никабов в России:
Духовное управление мусульман Татарстана считает запрет на никаб исламофобским выпадом. Запрет на никаб никак не поможет борьбе с радикализмом, но зато может стать поводом для усиления информационной войны против России. Во время пандемии никакого всплеска экстремизма из-за обязательного ношения медицинских масок не наблюдалось. Поэтому инициатива имеет мало общего с борьбой против радикализма, а выглядит не иначе как выпад против мусульман и против культурного многообразия России. Потворствовать этим исламофобским посылам недопустимо.
А на видео депутат Госдумы от Дагестана и мусульманин Султан Хамзаев говорит, что никаб к исламу не имеет никакого отношения и просто национальная арабская одежда.
Мы уже тут запутались, кто из них не настоящий мусульманин? Особенно с учётом того, что Самигуллин учился в Турции у основателя джамаата "Исмаил-ага", который сами турки считают радикалов. Даже печально известный Гайнутдин, считает Самигуллина радикалом, но справедливости ради, тут может быть внутрикорпоративная борьба.
Кстати, очень интересно получается. Мы тут немного проанализировали, если взять ресурсных и медийных «защитников никабов», будь то депутат Госдумы Гильмутдинов или исламские функционеры ДУМ, то их жёны никаб не носят, но они яро выступают за права различных радикалов и ваххабитов носить никаб. Интересно, почему? Создаётся впечатление, что кто-то хочет, чтобы Россия стала точкой притяжения для радикалов.
На споры вокруг предложения ввести в России запрет на ношение никаба отреагировал мусульманский информационный портал «Ислам ньюс», разъяснив понятие накаб и хиджаб.
Мусульманский информационный портал назвал дискуссию вокруг никаба обычным явление для исламского мира
На споры вокруг предложения ввести в России запрет на ношение никаба отреагировал мусульманский информационный портал «Ислам ньюс», разъяснив понятие накаб и хиджаб.
В материале издания отмечается, что ислам всегда отличался наличием в нем различных учений и мнений. И дискуссия вокруг ношения никаба (женский головной убор с прорезью для глаз, закрывающий лицо) – тоже обычное явление для исламского мира, а подходы к ее разрешению в разных странах разнятся.
«Никаб не является религиозной одеждой, и потому вообще никак шариатом не регулируется! Шариат содержит нравственные требования к внешнему виду мусульман, чтобы он не провоцировал людей на грех. Согласно этим требованиям, женщина может оставлять открытым лицо и кисти рук. А что за вид одежды при этом используется, какого покроя, какой формы, какого цвета, не имеет никакого религиозного значения. Поэтому в разных странах мусульманки носят совершенно разные одежды в соответствии со своими национальными традициями, со своим личным вкусом. Религиозные нормы входят в этнические традиции, приобретают свой местный колорит», - отмечает автор статьи.
Ранее предложение запретить в России ношение никаба вызвало дискуссию о целесообразности подобного шага. По словам автора инициативы, главы Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерия Фадеева, эта мера продиктована необходимостью идентифицировать личность по соображениям безопасности. Но при этом Фадеев предложил посоветоваться по этому поводу с мусульманскими деятелями.
В то же время у автора материала вызывает опасение, появление законодательных инициатив, в которых понятия никаба и хиджаба смешиваются. В частности, вместе с никабом предлагается запретить и ношение любой «религиозной одежды» в образовательных учреждениях, «что в отсутствие четкого определения, что это такое, может приводить к постоянным конфликтам». Издание отмечает, что ношение женского платка, не закрывающего лицо, как и любого другого головного убора, не может быть запрещено, «так как есть законодательство России и есть решение Президиума Верховного Суда России, разрешающее мусульманкам фотографироваться на паспорт в платке».
«Никаб не является «исламской одеждой», это одежда ряда южных племен из доисламских времен, а хиджаб не только не является «религиозной одеждой» или «религиозной атрибутикой», но и конкретной одеждой вообще! Все виды одежды имеют свои названия, но слово хиджаб в Коране имеет общеупотребимое в то время значение завесы при входе в шатер или в дом (вместо двери, стражник назывался хаджиб), а богословы впоследствии стали так символически называть требование к внешнему виду мусульманки – скрывать свое тело от посторонних глаз, за исключением лица и кистей рук, не давать повода к соблазнам, не впускать чужих в свой внутренний дом», - указывает издание.
Ранее эксперты отмечали, что никаб не является обязательным в исламе и в традициях мусульманских народов, живущих в России веками, традиции никаба не было, а мусульманки покрывали голову красивыми платками в соответствии с национальными традициями.
Сейчас запрет на ношение никаба и паранджи действует в 16 странах, в том числе в Таджикистане, Узбекистане, Китае, Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Нидерландах, Марокко, Тунисе, Франции, Камеруне, Габоне и Чаде.
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