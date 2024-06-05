Точку в споре поставил «Ислам ньюс»

Хуцпа в дистиллированном виде. И никто ничего не может и не хочет с этим делать. Россия, тем временем, совсем скоро перестанет быть Россией:

"В целом ряде дружественных стран исламского мира (КСА, ОАЭ, Катар, Бахрейн и др.), ношение никаба является традиционным.

Именно эти государства Ближнего Востока поддерживают с Россией партнёрство в борьбе против агрессии Запада. Новости СМИ2

За Россией закрепился имидж страны с многовековыми традициями толерантности и веротерпимости, уважения к правам и религиозным чувствам верующих. Вероятно, с этим связано и заметное увеличение потока туристов в Россию из стран Ближнего Востока. Не то что запрет, даже само обсуждение его возможности нивелирует достижения России во внешней политике, во взаимодействиях с арабскими странами, в сохранении межконфессионального мира и согласия и может стать поводом для усиления информационной войны против России и разжигания межнациональной розни".

По сути это приговор той России, которую все знали. И это будет поддерживаться на всех уровнях. Добрым русским людям останется только в бессильном отчаянии выть и сжимать кулаки. Но рано или поздно это приведёт к страшному. Не может не привести. Потому что это агрессия. Наглая, беспринципная и циничная. И глубинный русский народ, повсеместно встающий на дыбы при известии о строительстве мечетей, это понимает. Чуйкой чует.

Но зачем кому-то понадобилось сжимать эту пружину, проверять пределы её жёсткости? - задает вопрос ТГ-канал Русские грамоты

Вадим Трухачев:

Покопался тут в биографии муфтия Самигуллина, которому так нравятся никабы. Много любопытного.

Учился в Турции у основателя джамаата "Исмаил-ага", который сами турки держат за радикалов. Даже Гайнутдин, к которому вопросов более чем хватает, считает Самигуллина радикалом. Хорошо о нём отзывается только скандальный радикальный муфтий Аширов.

То есть, государство идёт на поводу у самых радикальных мулл, которых в собственном сообществе считают радикалами? И которые связаны с теми, кто даже в Турции имеет дурную репутацию... Вадим Трухачев

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин:

Духовное управление мусульман Татарстана считает запрет на никаб исламофобским выпадом. Запрет на никаб никак не поможет борьбе с радикализмом, но зато может стать поводом для усиления информационной войны против России. Во время пандемии никакого всплеска экстремизма из-за обязательного ношения медицинских масок не наблюдалось. Поэтому инициатива имеет мало общего с борьбой против радикализма, а выглядит не иначе как выпад против мусульман и против культурного многообразия России. Потворствовать этим исламофобским посылам недопустимо".

А что, кто-то, правда, думал, что муджахиды, внезапно получившие невиданное в истории России влияние, власть и фактически целую армию бойцов-фанатиков просто так отступят?

Повторим, ислам в его "чистом" арабском виде - не религия в привычном всем понимании. Это военно-политическая доктрина, направленная на экспансию, агрессивный прозелитизм и захват территорий. Уступив хоть сантиметр, его уже невозможно отвоевать назад. Заняв хоть сантиметр, они никогда не отдадут его обратно.

И всё, к превеликой беде России и русского народа, только начинается - отмечается на

Русских грамотах

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против запрета никабов в России:

Духовное управление мусульман Татарстана считает запрет на никаб исламофобским выпадом. Запрет на никаб никак не поможет борьбе с радикализмом, но зато может стать поводом для усиления информационной войны против России. Во время пандемии никакого всплеска экстремизма из-за обязательного ношения медицинских масок не наблюдалось. Поэтому инициатива имеет мало общего с борьбой против радикализма, а выглядит не иначе как выпад против мусульман и против культурного многообразия России. Потворствовать этим исламофобским посылам недопустимо.

А на видео депутат Госдумы от Дагестана и мусульманин Султан Хамзаев говорит, что никаб к исламу не имеет никакого отношения и просто национальная арабская одежда.

Мы уже тут запутались, кто из них не настоящий мусульманин? Особенно с учётом того, что Самигуллин учился в Турции у основателя джамаата "Исмаил-ага", который сами турки считают радикалов. Даже печально известный Гайнутдин, считает Самигуллина радикалом, но справедливости ради, тут может быть внутрикорпоративная борьба.

Кстати, очень интересно получается. Мы тут немного проанализировали, если взять ресурсных и медийных «защитников никабов», будь то депутат Госдумы Гильмутдинов или исламские функционеры ДУМ, то их жёны никаб не носят, но они яро выступают за права различных радикалов и ваххабитов носить никаб. Интересно, почему? Создаётся впечатление, что кто-то хочет, чтобы Россия стала точкой притяжения для радикалов.

отсюда

На споры вокруг предложения ввести в России запрет на ношение никаба отреагировал мусульманский информационный портал «Ислам ньюс», разъяснив понятие накаб и хиджаб.

Мусульманский информационный портал назвал дискуссию вокруг никаба обычным явление для исламского мира

На споры вокруг предложения ввести в России запрет на ношение никаба отреагировал мусульманский информационный портал «Ислам ньюс», разъяснив понятие накаб и хиджаб.