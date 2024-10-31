Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.24. Сфинксы Питера

В Северной столице на Университетской набережной можно увидеть самых настоящих сфинксов из Древнего Египта. Первая отечественная работа, посвящённая сфинксам и их истории, была опубликована Василием Васильевичем Струве – петербуржцем-ленинградцем, крупнейшим советским востоковедом, египтологом и ассириологом.

Брошюра "Петербургские сфинксы", опубликованная, как сказано на титульном листе, "по постановлению Русского археологического общества 12 августа 1912 года", с тех пор ни разу не переиздавалась. В ней учёный пишет:

По мастерству исполнения, - фигуры вырезаны из крепчайшего египетского красно-коричнево-серого гранита, - обилию надписей и хорошей сохранности, Невским сфинксам нет равных в мире. Даже египетские музеи и Лувр не имеют таких экспонатов.

Василий Васильевич Струве в 1912 году перевёл надписи на сфинксах, кроме тех, которые расположены со стороны Невы. Позже их изучали сначала известный советский египтолог Юрий Яковлевич Перепёлкин, а затем российский египтолог Виктор Викторович Солкин. Надписи представляют полную титулатуру из 5-ти имён и эпитетов фараона Аменхотепа III.

Сколько же лет сфинксам на Университетской набережной? Сфинксам, которые украшают Университетскую набережную в Санкт-Петербурге и расположены напротив Академии художеств, - около 3500 лет. Они были найдены при раскопках в Египте. В городе на Неве они появились в разгар египтомании в Европе. И они куплены за деньги.

Сфинксы Аменхотепа III

Две скульптуры антропо-зооморфных существ с телом льва и головой человека, которые воплощают мифических существ древнего Египта – сфинксов, были созданы в XIV веке до нашей эры во время правления 18-й династии фараона Аменхотепа III.

Этот период был отмечен расцветом древнеегипетского искусства, и сфинксы являются значительным памятником той эпохи. Скульптуры из розового асуанского гранита отличаются высоким качеством работы художника.

Санкт-Петербургские сфинксы на Васильевском острове – колоссальных размеров: каждый из них весит 23 тонны, имеет длину 5,24 метра и высоту 4,50 метра. Видна мягкая моделировка лиц сфинксов, их глаза и губы проработаны. Лица сфинксов молоды, глаза миндалевидные, а губы сложены в загадочную, едва заметную улыбку.

На головах сфинксов – царские платки-клафты, на лбу к ним крепятся уреи — вертикальное стилизованное изображение богини-кобры Уаджит — покровительницы Нижнего Египта, сверху их венчают двойные короны па-схемти. На подбородках – остатки ритуальной бороды, которая "крепится" к ушам искусно вырезанными ленточками. Накладные бороды у сфинксов были отбиты ещё в древности, после смерти фараона. На груди и плечах сфинкса находится широкое ожерелье усех — древнеегипетское широкое ожерелье-воротник, внешний край которого отделан бусинами. На лопатках спина и передняя поверхность груди, плечи и предплечия покрыты имитационной попоной из плиссированной ткани. Изгибы тела льва элегантны и изящны. Массивный хвост обвит вокруг правого бедра.

На груди, между передними лапами сфинксов и по периметру постаментов памятников высечены иероглифические надписи с краткой титулатурой Аменхотепа III, большинство из которых хорошо сохранились. Исследователи считают Санкт-Петербургских сфинксов одним из лучших портретов Аменхотепа III. Они предположительно были созданы тем же мастером, что и колоссальная голова из розового гранита, найденная в Ком-эль-Хеттан в 1957 году и хранящаяся в музее Луксора (Египет). Сфинксов Северной столицы сравнивают с другими сфинксами Аменхотепа III: фаянсовой крылатой статуэткой из музея в Каире, голубой статуэткой из Метрополитен-музея, головой из Археологического музея в Загребе, сфинксом из глазурованного стеатита из Музея Виктории и Альберта, сфинксами из Египетского музея в Турине и дворца Диоклетиана.

Как попали сфинксы в Санкт-Петербург? Сфинксов создали для оформления Поминального храма Аменхотепа III, построенного ещё при жизни фараона в Фивах, на западном берегу Нила. После египетского похода Наполеона – Европа была охвачена египтоманией. Начались многочисленные археологические раскопки.

В 1820-х годах древний район Фив стал местом раскопок греческого авантюриста и антиквара Яниса Атанази, который работал на британского консула Генри Солта. В 1825 году рядом с так называемыми Колоссами Мемнона он обнаружил 2 скульптуры сфинксов из розового гранита.

Во время своей экспедиции эти статуи исследовал Жан-Франсуа Шампольон. В 1829 году в письме к брату он описал одного из сфинксов, отметив его отличную сохранность и высокие художественные качества. В более позднем письме он также упомянул 2 скульптуры, описав их как "восхитительные", "самые совершенные работы" сфинксов, а также идентифицировав их как портреты Аменхотепа III. Шампольон хотел купить сфинксов, но не смог найти достаточно средств.

Хотя скульптуры были высокого художественного качества, процесс их продажи затянулся. Чтобы ускорить процесс, одного из сфинксов отправили в Александрию. Процесс транспортировки скульптуры был зарисован художником в экспедиции Шампольона Нестором Л'Отом.

В 1830 году в Александрии сфинкса увидел православный духовный писатель, паломник и путешественник Андрей Николаевич Муравьев, который после русско-турецкой войны 1828-1829 годов отправился в путешествие по "святым местам".

Статуя произвела на него такое сильное впечатление, что он немедленно написал российскому послу Александру Рибопьеру в Константинополь (Египет тогда входил в состав Османской империи) с предложением купить сфинксов за 100 тысяч франков. Он приложил к посланию рисунки скульптур.

Последний переслал письмо вице-канцлеру графу Карлу Нессельроде, чтобы тот испросил у императора разрешения на столь дорогую покупку. Николай I в то время находился с визитом в Пруссии, поэтому переписка сильно затянулась. Но в конце концов император прочитал письмо и направил запрос в Академию художеств о целесообразности приобретения. Под влиянием Европы египтомания в то время уже активно распространялась в России. В 1826 году в Санкт-Петербурге открыли – Египетский мост, а в Кунсткамере – "Египетский музей", в 1829 году в Царском Селе построили Египетские ворота. Президент Академии художеств Алексей Оленин также интересовался египтологией и ответил на вопрос императора утвердительно. Его ответ Николаю I был отправлен обратно в Пруссию, где соглашение, наконец, было достигнуто.

К тому времени, когда бюрократические трудности в России были разрешены, скульптуры сфинксов уже продали Франции, однако их Июльская революция сорвала сделку. В результате Россия смогла приобрести сфинксов на сумму 64 тысячи рублей. Перевозка скульптур из Александрии в Санкт-Петербург обошлась казне еще в 18 или 28 тысяч рублей.

Во время погрузки на борт судна "Буэна Сперанца" одна из скульптур рухнула, был повреждён головной платок. Короны сфинксов, которые не являются частью монолита, были размещены отдельно на палубе. В мае 1832 года скульптуры прибыли в Санкт-Петербург.

Обустройство пристани для сфинксов

Сегодня древнейших и красивейших Петербургских сфинксов можно увидеть на Васильевском острове, на Университетской набережной. Для того, чтобы они сейчас там стояли, в 1830 году был разработан проект создания гранитной набережной на Васильевском острове, к западу от Исаакиевского наплавного моста.

В 1831 году архитектор Константин Тон спроектировал пристань в классическом "греческом" стиле перед зданием Академии художеств. По замыслу автора, на пирсе должны были стоять скульптуры укротителей коней работы Клодта. Однако стоимость изготовления статуй в 425 тысяч рублей была непомерной для Академии художеств. В результате решили украсить пристань египетскими сфинксами. Для этого Константин Тон переработал проект, изменив пропорции спуска к воде.

Пристань начали строить незадолго до прибытия сфинксов в Санкт-Петербург. Но строительство затянулось на несколько лет. Прибывшие в столицу сфинксы провели первые 2 года во дворе Академии художеств. Только в апреле 1834 года они заняли своё место на набережной. Вероятно, в то же время были установлены и короны на головах сфинксов.

Поначалу вид древних чудовищ пугал горожан. Но вскоре набережная со сфинксами стала одним из их самых любимых мест прогулок и отдыха. Одновременно с ними зарождались новые городские легенды и шедевры художников.

Египетские сфинксы с набережной на холстах

Расположенные напротив Академии изящных искусств, они воодушевляли художников на создание шедевров. В 1835 году художник Максим Воробьёв написал две картины: «Набережная Невы у Академии художеств. Вид пристани с египетскими сфинксами днем» и «Осенняя ночь в Петербурге. Пристань с египетскими сфинксами на Неве ночью».

Эту набережную со скульптурами сфинксов также изображали Василий Садовников, Степан Галактионов, Фердинанд-Виктор Перро, Иосиф Шарлемань, Пётр Верещагин, Лев Лагорио, Михаил Сажин, Карл Гефтлер, Пётр Львов, Мстислав Добужинский, Григорий Калмыков, Гафур Мендагалиев, Владимир Румянцев и многие другие.

Помимо главных сфинксов на Университетской набережной в Санкт-Петербурге есть и другие существа подобного рода. Причём, древнеегипетские сфинксы на Васильевском острове появились не самыми первыми в городе. Сфинксы на Университетской набережной