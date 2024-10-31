Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.24. Сфинксы Питера

О львах мы уже поговорили, но есть еще мистические животные. Львы с человеческим лицом.
Туристы, гуляющие по Санкт-Петербургу, одному из самых красивых и загадочных городов мира, обязательно встречаются с такой мистической достопримечательностью города, как сфинксы. Этих мифических существ с Невскими берегами связывает давняя и интересная история.
Кто такие сфинксы?
Древние египтяне сфинкса изображали с телом льва, головой человека, либо, что было не часто, с головой сокола или барана.У древних греков – это странное симбиозное существо с человеческой головой, львиными лапами и телом, орлиными крыльями и бычьим хвостом. Хотя набор частей тела зверей может быть разным.К примеру, в их искусстве, сфинкс – персонаж легенды об Эдипе.Так у этой сущности – женская голова и грудь, тело быка (может быть собаки), львиные лапы, хвост дракона, птичьи крылья. Этот образ объясняется специалистами как слияние главных стихий и женского начала.Эдип и Сфинкс
Но древние греки, скорее всего, заимствовали древнеегипетский мотив сфинкса.
Когда появились сфинксы?
Самые древние изображения человека-льва датируются 10-м тысячелетием до нашей эры. Рисунки были обнаружены во время раскопок в Гебекли-Тепе – это храмовый комплекс, расположенный в регионе Юго-Восточная Анатолия (Турция).
Изваяния сфинксов стали атрибутом древнеегипетского искусства ещё во времена Древнего царства. Самые ранние статуи изображают, вероятно, царицу Хетепхерес II.Два сфинкса Хатшепсут
Одной из самых больших монолитных скульптур в мире является памятник Сфинкса или "Большой Сфинкс", который охраняет пирамиды фараонов в Гизе (город на левом берегу Нила, юго-западный пригород Каира).
Что означает древнеегипетский сфинкс?
"Большой Сфинкс" на западном берегу Нила в Гизе - самая древняя из сохранившихся монументальных скульптур на Земле.
Памятник высечен из монолитной известняковой скалы в виде колоссального сфинкса-льва, лежащего на песке, чьё лицо, как издавна считалось, имеет портретное сходство с фараоном Хефреном (ок. 2575-2465 до н. э.), чья погребальная пирамида расположена неподалёку.
Статуя – 73 метра в длину и 20 метров в высоту, с небольшим святилищем между передними лапами. Сфинкс обращён лицом к Нилу и восходящему Солнцу – почти все древние восточные цивилизации рассматривали льва как символ солнечного божества. Фараонов обычно изображали в виде львов. В свете этих данных допустимо рассматривать сфинкса как хранителя вечного покоя фараонов, погребённых вокруг него.
Обстоятельства и точное время постройки "Большого Сфинкса" остаются загадкой. Что касается автора памятника, в современной литературе бытует суждение античных авторов о том, что его строителем был Хефрен (Хафра) — фараон Древнего Египта (правивший ок. 2547 — 2521 гг. до н. э.) из IV династии.
Оно основано на том факте, что при возведении храма со статуей сфинкса использовались каменные блоки того же размера, что и при строительстве соседней пирамиды. Кроме того, недалеко от Сфинкса археологи обнаружили в песке диоритовое изображение Хафры, строителя 2-й пирамиды среди великих пирамид Гизы.
Древнеегипетский вариант названия статуи не известен. «Сфинкс» – это греческое слово. Увиденные в египетских храмах необычные скульптуры в виде человека-льва произвели огромное впечатление на древних греков.
Чем отличается древнегреческий сфинкс?Впоследствии греки сделали этих существ героями своих мифов и легенд. В них сфинксы – ужасные чудовища, а значение слова "сфинкс" буквально переводится как "душитель". Бескрылый египетский сфинкс в древнегреческой мифологии принимает женский пол и крылья грифона.
Египетский сфинкс, в отличие от греческого, изображался с мужской головой и телом льва. Таким образом, проводилась параллель с мужским началом. Каждое сочетание частей тела человека и животных в мифах имело значение. Сфинкс - хранитель тайны и страж.
Если у древних египтян сфинкс – с головой мужчины и телом льва, то у греков это существо было крылатым с женской головой и грудью, с телом льва или собаки. Нередко в ликах египетских сфинксов прослеживаются портретные черты фараонов. Суть в том, что сфинкс – это символ силы, власти и могущества. Он наделён последними для охраны царственных особ или святого места.
Сфинксы распространились повсюду
Образ «человеко-льва» распространился далеко на восток Азии, он появился в Южной Азии повсюду, вплоть до Филиппин и Цейлона, затем попал в Европу, о нём узнали во всём мире. У каждого народа сложилось своё представление о сфинксе.
Со временем мотив сфинкса у некоторых народов всё больше отходил от прототипов. Но, что важно, где бы ни находились сфинксы, они никогда не теряли своего царственного человеческого лица, поэтому и попали в город великих людей, живущих на берегах Невы.Изображения Cesar Salazar и Marisa04 с сайта Pixabay
Сколько сфинксов в Санкт-Петербурге?
В городе на Неве – 10 главных мест с самыми известными сфинксами. Древнеегипетские изваяния не обошли стороной всегда передовой, мудрый и всем интересующийся Санкт-Петербург. При его основании Пётр Великий заложил эту харизму в город. Поэтому жители с берегов Невы всегда свежи, любознательны, изобретательны и сильны по жизни.
Где находятся египетские сфинксы в Петербурге?
Древнейшие и главные сфинксы расположены на Университетской набережной – они заслуженно считаются одними из грандиозных символов города на Неве.
Сфинксы на Университетской набережной и легенда
Пристань с этими древнейшими сфинксами была любимым местом Владимира Высоцкого. Согласно городской легенде, каждый раз, приезжая в Ленинград, знаменитый поэт и бард совершал здесь своеобразный "ритуал омовения". Поклонники певца в связи с этим проводят у древнеегипетских сфинксов на Университетской набережной вечера памяти Высоцкого, а также неоднократно пытались установить памятный знак.
Все сфинксы в Санкт-Петербурге на карте
- Древнеегипетские сфинксы на Университетской набережной
- Сфинксы во дворе Строгановского дворца, Невский просп., 17
- Сфинксы у дачи Кушелева-Безбородко, Свердловская наб., 40
- Фонтан-грот — поилка «Четыре сфинкса» на Пулковском шоссе
- Сфинксы у Египетского моста, Коломна, Адмиралтейский район
- Сфинксы у Каменноостровского моста, наб. Малой Невки, 11
- Сфинксы во дворе Горного института, наб. Лейтенанта Шмидта, 49
- Сфинксы напротив тюрьмы «Кресты», Воскресенская наб., 12-14
- Скрипки-сфинксы в сквере композитора Андрея Петрова
- Сфинксы на шлемах Минерв из Академии художеств и Публичной библиотеки
Главные Петербургские сфинксы
В Северной столице на Университетской набережной можно увидеть самых настоящих сфинксов из Древнего Египта. Первая отечественная работа, посвящённая сфинксам и их истории, была опубликована Василием Васильевичем Струве – петербуржцем-ленинградцем, крупнейшим советским востоковедом, египтологом и ассириологом.
Брошюра "Петербургские сфинксы", опубликованная, как сказано на титульном листе, "по постановлению Русского археологического общества 12 августа 1912 года", с тех пор ни разу не переиздавалась. В ней учёный пишет:
По мастерству исполнения, - фигуры вырезаны из крепчайшего египетского красно-коричнево-серого гранита, - обилию надписей и хорошей сохранности, Невским сфинксам нет равных в мире. Даже египетские музеи и Лувр не имеют таких экспонатов.
Василий Васильевич Струве в 1912 году перевёл надписи на сфинксах, кроме тех, которые расположены со стороны Невы. Позже их изучали сначала известный советский египтолог Юрий Яковлевич Перепёлкин, а затем российский египтолог Виктор Викторович Солкин. Надписи представляют полную титулатуру из 5-ти имён и эпитетов фараона Аменхотепа III.
Сколько же лет сфинксам на Университетской набережной?Сфинксам, которые украшают Университетскую набережную в Санкт-Петербурге и расположены напротив Академии художеств, - около 3500 лет. Они были найдены при раскопках в Египте. В городе на Неве они появились в разгар египтомании в Европе. И они куплены за деньги.
Сфинксы Аменхотепа III
Две скульптуры антропо-зооморфных существ с телом льва и головой человека, которые воплощают мифических существ древнего Египта – сфинксов, были созданы в XIV веке до нашей эры во время правления 18-й династии фараона Аменхотепа III.
Этот период был отмечен расцветом древнеегипетского искусства, и сфинксы являются значительным памятником той эпохи. Скульптуры из розового асуанского гранита отличаются высоким качеством работы художника.
Санкт-Петербургские сфинксы на Васильевском острове – колоссальных размеров: каждый из них весит 23 тонны, имеет длину 5,24 метра и высоту 4,50 метра. Видна мягкая моделировка лиц сфинксов, их глаза и губы проработаны. Лица сфинксов молоды, глаза миндалевидные, а губы сложены в загадочную, едва заметную улыбку.
На головах сфинксов – царские платки-клафты, на лбу к ним крепятся уреи — вертикальное стилизованное изображение богини-кобры Уаджит — покровительницы Нижнего Египта, сверху их венчают двойные короны па-схемти. На подбородках – остатки ритуальной бороды, которая "крепится" к ушам искусно вырезанными ленточками. Накладные бороды у сфинксов были отбиты ещё в древности, после смерти фараона.На груди и плечах сфинкса находится широкое ожерелье усех — древнеегипетское широкое ожерелье-воротник, внешний край которого отделан бусинами. На лопатках спина и передняя поверхность груди, плечи и предплечия покрыты имитационной попоной из плиссированной ткани. Изгибы тела льва элегантны и изящны. Массивный хвост обвит вокруг правого бедра.
На груди, между передними лапами сфинксов и по периметру постаментов памятников высечены иероглифические надписи с краткой титулатурой Аменхотепа III, большинство из которых хорошо сохранились.Исследователи считают Санкт-Петербургских сфинксов одним из лучших портретов Аменхотепа III. Они предположительно были созданы тем же мастером, что и колоссальная голова из розового гранита, найденная в Ком-эль-Хеттан в 1957 году и хранящаяся в музее Луксора (Египет).Сфинксов Северной столицы сравнивают с другими сфинксами Аменхотепа III: фаянсовой крылатой статуэткой из музея в Каире, голубой статуэткой из Метрополитен-музея, головой из Археологического музея в Загребе, сфинксом из глазурованного стеатита из Музея Виктории и Альберта, сфинксами из Египетского музея в Турине и дворца Диоклетиана.
Как попали сфинксы в Санкт-Петербург?Сфинксов создали для оформления Поминального храма Аменхотепа III, построенного ещё при жизни фараона в Фивах, на западном берегу Нила. После египетского похода Наполеона – Европа была охвачена египтоманией. Начались многочисленные археологические раскопки.
В 1820-х годах древний район Фив стал местом раскопок греческого авантюриста и антиквара Яниса Атанази, который работал на британского консула Генри Солта. В 1825 году рядом с так называемыми Колоссами Мемнона он обнаружил 2 скульптуры сфинксов из розового гранита.
Во время своей экспедиции эти статуи исследовал Жан-Франсуа Шампольон. В 1829 году в письме к брату он описал одного из сфинксов, отметив его отличную сохранность и высокие художественные качества. В более позднем письме он также упомянул 2 скульптуры, описав их как "восхитительные", "самые совершенные работы" сфинксов, а также идентифицировав их как портреты Аменхотепа III. Шампольон хотел купить сфинксов, но не смог найти достаточно средств.
Хотя скульптуры были высокого художественного качества, процесс их продажи затянулся. Чтобы ускорить процесс, одного из сфинксов отправили в Александрию. Процесс транспортировки скульптуры был зарисован художником в экспедиции Шампольона Нестором Л'Отом.
В 1830 году в Александрии сфинкса увидел православный духовный писатель, паломник и путешественник Андрей Николаевич Муравьев, который после русско-турецкой войны 1828-1829 годов отправился в путешествие по "святым местам".
Статуя произвела на него такое сильное впечатление, что он немедленно написал российскому послу Александру Рибопьеру в Константинополь (Египет тогда входил в состав Османской империи) с предложением купить сфинксов за 100 тысяч франков. Он приложил к посланию рисунки скульптур.
Последний переслал письмо вице-канцлеру графу Карлу Нессельроде, чтобы тот испросил у императора разрешения на столь дорогую покупку. Николай I в то время находился с визитом в Пруссии, поэтому переписка сильно затянулась. Но в конце концов император прочитал письмо и направил запрос в Академию художеств о целесообразности приобретения.Под влиянием Европы египтомания в то время уже активно распространялась в России. В 1826 году в Санкт-Петербурге открыли – Египетский мост, а в Кунсткамере – "Египетский музей", в 1829 году в Царском Селе построили Египетские ворота. Президент Академии художеств Алексей Оленин также интересовался египтологией и ответил на вопрос императора утвердительно. Его ответ Николаю I был отправлен обратно в Пруссию, где соглашение, наконец, было достигнуто.
К тому времени, когда бюрократические трудности в России были разрешены, скульптуры сфинксов уже продали Франции, однако их Июльская революция сорвала сделку. В результате Россия смогла приобрести сфинксов на сумму 64 тысячи рублей. Перевозка скульптур из Александрии в Санкт-Петербург обошлась казне еще в 18 или 28 тысяч рублей.
Во время погрузки на борт судна "Буэна Сперанца" одна из скульптур рухнула, был повреждён головной платок. Короны сфинксов, которые не являются частью монолита, были размещены отдельно на палубе. В мае 1832 года скульптуры прибыли в Санкт-Петербург.
Обустройство пристани для сфинксов
Сегодня древнейших и красивейших Петербургских сфинксов можно увидеть на Васильевском острове, на Университетской набережной. Для того, чтобы они сейчас там стояли, в 1830 году был разработан проект создания гранитной набережной на Васильевском острове, к западу от Исаакиевского наплавного моста.
В 1831 году архитектор Константин Тон спроектировал пристань в классическом "греческом" стиле перед зданием Академии художеств. По замыслу автора, на пирсе должны были стоять скульптуры укротителей коней работы Клодта. Однако стоимость изготовления статуй в 425 тысяч рублей была непомерной для Академии художеств. В результате решили украсить пристань египетскими сфинксами. Для этого Константин Тон переработал проект, изменив пропорции спуска к воде.
Пристань начали строить незадолго до прибытия сфинксов в Санкт-Петербург. Но строительство затянулось на несколько лет. Прибывшие в столицу сфинксы провели первые 2 года во дворе Академии художеств. Только в апреле 1834 года они заняли своё место на набережной. Вероятно, в то же время были установлены и короны на головах сфинксов.
Поначалу вид древних чудовищ пугал горожан. Но вскоре набережная со сфинксами стала одним из их самых любимых мест прогулок и отдыха. Одновременно с ними зарождались новые городские легенды и шедевры художников.
Египетские сфинксы с набережной на холстах
Расположенные напротив Академии изящных искусств, они воодушевляли художников на создание шедевров. В 1835 году художник Максим Воробьёв написал две картины: «Набережная Невы у Академии художеств. Вид пристани с египетскими сфинксами днем» и «Осенняя ночь в Петербурге. Пристань с египетскими сфинксами на Неве ночью».
Эту набережную со скульптурами сфинксов также изображали Василий Садовников, Степан Галактионов, Фердинанд-Виктор Перро, Иосиф Шарлемань, Пётр Верещагин, Лев Лагорио, Михаил Сажин, Карл Гефтлер, Пётр Львов, Мстислав Добужинский, Григорий Калмыков, Гафур Мендагалиев, Владимир Румянцев и многие другие.
Помимо главных сфинксов на Университетской набережной в Санкт-Петербурге есть и другие существа подобного рода. Причём, древнеегипетские сфинксы на Васильевском острове появились не самыми первыми в городе.Сфинксы на Университетской набережной
Когда появились первые сфинксы в Санкт-Петербурге?
Самыми первыми сфинксами в городе на Неве были 2 строгановских сфинкса, выполненных из розового мрамора. В 1796 году их установили на даче Строганова, а в 1908 году их перенесли во двор Строгановского дворца на Невский проспект, 17.
Сфинксы во дворе Строгановского дворцаСейчас во дворе огромного Строгановского дворца стоит пара сфинксов, которых называют самыми первыми, появившимися в Санкт-Петербурге. У скульптур женские лица, голову каждого сфинкса обвивает платок с ниспадающими на плечи концами. Корона, головной платок или ожерелье на голове сфинкса являются показателями власти.
По сути, это древнегреческие сфинксы и выглядят они более наивными и архаичными, нежели их египетские сородичи, что неудивительно, так как это работы неизвестного русского скульптора конца XVIII века, который только оттачивал своё мастерство, а заодно и осваивал новую традицию.
Эти сфинксы были установлены в 1796 году на пристани загородной усадьбы Строгановых на Большой Невке. В начале XX века сфинксы они были перенесены к бывшему главному входу в Строгановский дворец.
Практически в то же самое время возле дачи канцлера Безбородко в Полюстрово (современная Свердловская набережная) появились 4 сфинкса, затем утраченные, но воссозданные по образцу Строгановских сфинксов в 1950-х годах.
Адрес: Невский проспект, 17
Сфинксы на Свердловской набережнойУ пристани на Свердловской набережной в конце XVIII века появились сфинксы. Затем в XIX веке они исчезли. Их воссоздали в конце 1950-х годов из серого гранита по образцам скульптур у Строгановского дворца. Предполагают, что изначально автор этих сфинксов — тот же, что у дворца Строганова.Свердловская набережная на правом берегу Невы, напротив дома № 40, украшена сразу двумя парами сфинксов. Издревле эта местность называлась Полюстрово (от латинского paluster — болото, заболоченный). Болот здесь давно нет, они сохранились только в топониме Полюстровского проспекта.
В самом начале это была дачная местность. В конце XVIII века здесь находилась загородная дача канцлера Александра Безбородко. Центральное 3-этажное здание было построено в 1770-е по проекту архитектора Баженова, через 10 лет дом был перестроен по проекту Джакомо Кваренги.
С северной стороны дома располагался ландшафтный парк. На южной стороне набережной Невы построили пристань. К ней вели 2 облицованные гранитом лестницы, между которыми был устроен грот. В нём бил источник с целебной водой – его и охраняли 2 пары сфинксов: одна на – крыше грота, другая – у самой воды.
Судьба оригиналов неизвестна, поскольку они бесследно исчезли в XIX веке. Во время Великой Отечественной войны сам пирс был окончательно разрушен. В середине прошлого века были проведены работы по реставрации загородного дома Кушелева-Безбородко. В то же время было решено восстановить пристань. В то же самое время снова появились сфинксы, выполненные из серого гранита.Сейчас в гроте нет источника с целебной водой, а замковый камень грота, украшенный львиной головой, — это всего лишь декоративный элемент в оформлении набережной.Сфинксы, установленные на крыше грота, смотрят друг на друга. Верхняя платформа, помимо сфинксов, украшена каменными вазами. Нижняя пара сфинксов смотрит поверх воды на противоположный берег Невы.
Адрес: Свердловская набережная, 40Сфинкс двухъярусная каменная терраса-пирс напротив бывшего имения Кушелева-Безбородко. Санкт-Петербург
Фонтан «Четыре сфинкса» на Пулковском шоссе
Поилка «Четыре сфинкса», или фонтан-грот, или «Фонтан ведьм», находится с северной стороны Пулковской горы, на Киевском шоссе. Фонтан был создан в 1808 году по проекту архитектора Тома де Томона. По его четырем углам расположены четыре сфинкса.
Мастер Генри Грауэр, участвовавший в работах над созданием фонтана, внёс предложение дополнить конструкцию малыми бассейнами в форме четверти круга. Система водоснабжения была разработана военным инженером Михаилом Павловичем Сакером. Кладочные работы велись артелью известного мастера-самородка Самсона Ксенофонтовича Суханова.
В качестве материала для строительства сооружения использовался тесаный гранит. Свод выполнен из камня, с балдахином на 4 гранитных колоннах дорического ордера. Павильон полностью сделан из розового гранита.Сам фонтан представляет собой открытый с 4-х сторон купольный павильон высотой около 8-и метров, а вокруг фонтана расположены 6 гранитных чаш. Фонтан "Четыре сфинкса" считается одним из самых величественных и красивых фонтанов ансамбля, состоящего из 5-ти фонтанов на Царскосельской дороге, и одним из самых известных фонтанов Средней Рогатки.
Это единственный фонтан, сохранившийся до настоящего времени на своем историческом месте. Гордо и умиротворённо восседающие 4 сфинкса придают павильону особый шарм и выразительность.
Сфинксы были выполнены из гранита. Ранее они казались бронзовыми. Потом, когда они позеленели от сырости и покрылись мхом, в народе их прозвали «Фонтаном ведьм» или «Четыре ведьмы». Теперь они очищены, а колдовское имя закрепилось.В центре пространства, ограниченного колоннами, контрастно выделяется чаша необычной формы с неровными словно сколотыми краями, выполненная из серого полированного мрамора. Колонны, расположенные по углам квадратной площадки, несут резко очерченный антаблемент с 4-я треугольными фронтонами.
В давние времена фонтан имел важное практическое назначение: из гранитных чаш, наполненных водой, поили лошадей путешественников. Поилка располагалась в центре деревенской площади Подгорного Пулково. Известно, что сам Александр Пушкин останавливался здесь, когда даже совершал свои пешие походы в Царское Село.
Местонахождение: Пулковское шоссе, г. Пушкин, Киевское шоссеФонтан "Четыре сфинкса"
История сфинксов на Египетском мосту
Строительство Египетского моста стало знаменательным событием в истории мостостроения Санкт-Петербурга. В августе 1826 года переправу открыли в торжественной обстановке. Украшающие его сфинксы были отлиты по модели скульптора Павла Петровича Соколова.
Сфинксы Египетского моста совсем не похожи на египетских, а имитируют греческие образцы. Возможно, из-за этого они не справились с ролью хранителей: мост, считавшийся самым красивым в городе, рухнул в 1905 году.
Египетский мост прослужил 79 лет, в течение которых проводились неоднократные ремонтные работы, а 2 февраля 1905 года по мосту проходил эскадрон гвардейской кавалерии, к нему навстречу двигались 11 саней с возницами. В этот момент мост рухнул на лёд реки Фонтанки. Человеческих жертв не было, погибли три лошади.
Новый мост возвели через полвека после этого инцидента. Он совсем не похож на старый, но сфинксы всё те же, только они потеряли фонари на своих коронах. Напомним, египетские сфинксы всегда с мужскими лицами, а эти скульптуры на Египетском мосту с женскими, выполненными на греческий манер.
Местонахождение: Коломна, Адмиралтейский район Санкт-ПетербургаСфинкс Египетского моста
Сфинксы на пристани у Каменноостровского моста
Еще два сфинкса работы Павла Петровича Соколова — практически близнецы тех, которые находятся на Египетском мосту, украшают пристань у Каменноостровского моста. Их появление остаётся загадочной историей. Но существуют версии, согласно одной из них, эти 2 скульптуры были изготовлены как пробные для Египетского моста.
Потом их забраковали из-за небольших дефектов и они долго пылились где-то на складе, пока не попались на глаза купцу Галактионову, торговавшему металлом. Он купил их и поставил перед своим домом на улице Можайская, 3/5.
Но в 1971 году, когда благоустраивалась набережная Малой Невки, сфинксов нашли и украсили ими пристань, у дома №11. Но на этом испытания этих бедных мифических существ не закончились. Во время наводнения в декабре 1975 года они чуть не утонули, погрузившись в воду, а позже над ними не раз надругались вандалы и даже у одного из сфинксов оторвали корону.
В 2005 году "Мостотрест" взял сильно пострадавших от вандализма сфинксов под свою защиту и перевёз их в собственное здание. В 2010 году статуи вернулись на Каменный остров после реставрации. Их уникальность состоит в том, что это единственные сохранившиеся пробные экземпляры великого зодчего Павла Соколова. В 2021 году им исполнилось 195 лет.
Местонахождение: Каменный остров, набережная Малой Невки, 11Сфинксы на пристани у Каменноостровского моста
Сфинксы во дворе Горного института
Здание Горного кадетского корпуса, позже переименованного в Горный институт, выходящее на Неву, между 21-й и 22-й линиями Васильевского острова, было построено в 1806-1811 годах в стиле классицизма по проекту великого зодчего Андрея Воронихина, архитектора Казанского собора.
Одновременно появились античные сфинксы, только сначала они украшали аванзал внутри здания. Потом их разместили во дворе. Попасть во двор Горного университета, не будучи студентом или преподавателем, практически невозможно. Но есть в заведении музей, его можно посетить по предварительной записи, причём бесплатно.
Из 250 музеев Санкт-Петербурга есть бесплатные, есть и бесплатные дни в музеях Северной столицы, а есть музеи, которые работают только по заявке. Горный институт – один из них. Так, вот сфинксов можно увидеть из окон Горного музея.
Среди зелени видны 2 небольшие скульптуры черного цвета с женскими благородными и выразительными лицами. В лёгких кружевных накидках, смуглоликие, с диадемами на головах, они напоминают древнегреческих молодых красавиц.
Местонахождение: во дворе Горного института на 21-й линии Васильевского острова, 2Сфинксы во дворе Горного института
Сфинксы напротив тюрьмы "Кресты"
Весной 1995 года на набережной Робеспьера, между Потёмкинской улицей и проспектом Чернышевского, появились 2 бронзовых сфинкса, восседающих друг напротив друга и немного напоминающих сфинксов Древних Фив.
Эти петербургские сфинксы были созданы скульптором Михаилом Шемякиным как памятник жертвам политических репрессий сталинской эпохи. Место для них было выбрано не случайно: на противоположном берегу Невы видна печально известная тюрьма "Кресты". Поэтому «мёртвая» (изъеденная язвами) сторона лица каждого их сфинксов обращена к тюрьме.
Другая сторона – живая обращена к людям, которые приходят на этот мемориал. Сфинксы олицетворяют торжество истины и жизни. На пьедестале можно прочитать строки из произведений Владимира Высоцкого и Марины Цветаевой, Александра Солженицына и других авторов. Считается, что эти сфинксы помогают несправедливо осуждённым быстрее добиться признания невиновности и освободиться.
Местонахождение: Арсенальная набережная, 7Сфинкс Михаила Шемякина. Фото: Валентин Яруллин - Социальная сет fotokto.ru
Скрипки-сфинксы в сквере композитора Андрея Петрова
Сквер был назван в честь композитора Андрея Петрова в 2006 году по решению губернатора и правительства Санкт-Петербурга. Большую часть жизни известный композитор прожил на Петроградской стороне, поэтому символично, что скверу присвоили его имя.
А в 2008 году, в день рождения Андрея Петрова, сквер был открыт после реконструкции. Он приобрёл новый и изысканный вид. Украшением сквера стала скульптурная композиция «Первая скрипка», посвящённая творчеству земляка-композитора.
В коллекцию «Первая скрипка» входит 8 скульптур – художественных символов миссии Композитора:
- «Скрипка-Яблоко» - символ искушения музыкой;
- «Скрипка-Туфелька» - символ музыкального эксперимента;
- «Скрипка-Женщина» («Муза композитора») - символ вдохновения;
- «Скрипка-Кресло» («Трон Композитора») - символ музыкальной паузы;
- «Скрипка-Лебедь» («Реквием») - символ музыкального совершенства;
- «Скрипка-Граммофон» - символ музыкальной классики;
- Две идентичные скульптуры «Скрипка-Сфинкс» - символ охраны музыкального наследия.
Идею превратить площадь в культурный центр предложила вдова композитора Наталья Ефимовна Петрова. На музыкальной площадке сквера проходят концерты под открытым небом, фестивали и конкурсы музыкантов, посвящённые дню рождения Андрея Павловича Петрова.
Месторасположение: На Петроградской стороне Санкт-Петербурга, между домами №№ 26–28 и 32 по Каменноостровскому проспекту«Скрипка-Сфинкс». сквер композитора Андрея Петрова. Автор: Andrew Zorin
Какие самые маленькие сфинксы в Петербурге?
Самые маленькие сфинксы в Санкт-Петербурге находятся на шлемах богини Минервы из Публичной библиотеки и Екатерины-Минервы из Академии художеств. Их трудно увидеть, потому что богини восседают на крышах. Но нужно знать, что они есть.
Сфинкс на шлеме Минервы из Академии художествЕкатерину Великую часто изображали в образе Минервы – богини мудрости в римском пантеоне – покровительницы наук и искусств. Именно это качество подчеркивалось при сравнении императрицы Екатерины II с богиней.
Иногда императрицу называют Северной Минервой. В Санкт-Петербурге Екатерине Великой был воздвигнут памятник на площади Островского при её правнуке Александре II. Но есть и другой, неофициальный памятник, который трудно увидеть, потому что он установлен на крыше Академии художеств в виде Минервы.
При Екатерине II Великой Академия художеств стала императорской, у неё появились новое здание и Устав. История статуи, на шлеме которой находится маленький сфинкс, развивалась драматически. Впервые деревянная скульптурная композиция "Минерва в окружении трех гениев художеств", спроектированная архитектором И. П. Прокофьевым, была установлена на куполе в 1786 году. Но в апреле 1819 года она погибла во время шторма.
Через 66 лет скульптура была восстановлена в гипсе по проекту архитектора фон Бока и покрыта слоем тонкой листовой меди. Однако в 1900 году в Академии вспыхнул пожар, и композицию снова утратили.
В юбилейный для Санкт-Петербурга год завод "Монументскульптура" изготовил композицию высотой 5 метров "Минерва в окружении трёх гениев художеств" - живописи, скульптуры и архитектуры. Специалисты отполировали скульптуру и покрыли её бесцветным лаком, так что Минерва сохранила цвет золота и торжествующе сверкала на солнце.
Накануне торжеств в честь 300-летия Санкт-Петербурга скульптура была установлена на куполе Академии художеств на Васильевском острове. Горожане и гости города, собравшиеся на Университетской набережной, с любопытством наблюдали, как богиня возвращается на своё законное место.
Месторасположение: Академия художеств, Университетская набережная, 17
Сфинкс на шлеме Минервы из Публичной библиотекиДругую Минерву можно увидеть на крыше здания Публичной библиотеки. Но тут богиня не напоминает императрицу. А Императорская Публичная библиотека в Санкт-Петербурге была основана 27 мая 1795 года высочайшим повелением Екатерины II. Но у обеих Минерв на крышах существует одна общая черта — шлем с миниатюрным сфинксом.
Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге часто называют храмом Минервы - богини мудрости. Она венчает одно из великолепных зданий библиотеки, похожее на огромный древний храм. Над аттиком корпуса Росси богиня восседает с копьем в руке. На боевом шлеме Минервы примостился крохотный сфинкс.
Фигура Минервы установлена точно на оси, проходящей через центр Аничкова дворца. Над этой скульптурой трудился известный русский скульптор, крупнейший представитель русского ампира Василий Иванович Демут-Малиновский. Богиня с маленьким сфинксом была явлена свету в 1832 году.
Российская национальная библиотека, основанная как первая общедоступная библиотека России в 1795 году Екатериной II, входит в число 5-ти крупнейших библиотек мира, является 2-й в России по объёму библиотечных фондов и имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.
Месторасположение: Публичная библиотека, Садовая улица, 18
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