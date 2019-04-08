Открытое письмо к режиссеру Павлу Лунгину. "Братство" Лунгина: после картины стыдно смотреть в глаза матери, потерявшей сына в Афганистане

Вышел в недоумении: как Вам удалось в одной киноленте создать учебное пособие по мыслимым и не мыслимым нарушениям воинского устава, Вам ставили задачу показать подлость отдельных людей в первую очередь, а героизм многих солдат, прапорщиков и офицеров лишь фоном, при отлично снятых пейзажах и боевой технике?

Захотелось спросить у Вас: назовите мне фамилию того человека, который заложил традицию обязательно с первого убитого врага брать на память вещицу. Назовите имя того офицера или солдата, который мог так смело пить водку в боевых подразделениях. Назовите мне, с чего пришло Вам в голову, что у лейтенанта первый день в Афганистане начинался в питейном заведении?. Я вырос на фильмах об Отечественной войне и на литературных произведениях возвеличивающих воина, описывающих все тяготы войны и человеческие судьбы, но после этих фильмов не возникало отвращения к армии.

В этом году, в связи с 30 той годовщиной вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, наша организация провела сотни встреч с молодежью на тему войны в Афганистане, мы организовывали конкурсы сочинений на тему "Письмо погибшему афганцу" и "Я – наследник великой войны", создали выставку фотокартин "Афганская война. 1979-1989 гг.", провели сотни спортивных мероприятий, конкурсы детских рисунков "Афганская война", готовим встречи ветеранов-афганцев из России с ветеранами Донецка и Луганска. И все это делали мы – молодое поколение, нам чуть больше 30 лет и мы с великим почтением относимся к самому крупному вооруженному конфликту Советского Союза в период после окончания Великой Отечественной войны.

Фильмов об афганской войне не так много и я искренне надеялся на правдивый фильм об этапах войны, о ратных подвигах и помощи советских людей афганскому народу. А увидел слабый по сюжету фильм, собранный по клиповому варианту с большим числом мерзости. После просмотра фильма Вы назвали меня, Виталия Шереметьева, патриота своей страны, мракобесом, только за то, что я смело в глаза смог сказать Вам, мастеру кинематографии, что после Вашего фильма стыдно будет смотреть в глаза матерям, погибших в Афганистане сыновей. Нам будет нужно объяснить каждому подростку, что на войну в первую очередь идут исполнять воинскую присягу, помня об общечеловеческих ценностях.

Верхом цинизма считаю запускать в прокат этот фильм в день нашей Великой Победы, моя бабушка этого не поймет. А я "мракобес" в этот день буду в Сербии в составе делегации нашей молодежной организации проводить акцию "На веки в камне, на веке в памяти!" против вандализма в отношении монументов советских воинов-освободителей в Европе.

Виталий Шереметьев - председатель общероссийской молодежной патриотической организации "Наследие", специально для ИА "Реалист"