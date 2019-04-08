Открытое письмо к режиссеру Павлу Лунгину. "Братство" Лунгина: после картины стыдно смотреть в глаза матери, потерявшей сына в Афганистане

Открытое письмо к режиссеру Павлу Лунгину
Фото: seance.ru
Павел Сергеевич, меня зовут Виталий Шереметьев. Я офицер запаса, не служивший в Афганистане, представитель поколения сыновей воинов-интернационалистов, председатель общероссийской молодежной организации "Наследие", пришел на просмотр Вашей картины без указаний и установок в отношении фильма "Братство".Вышел в недоумении: как Вам удалось в одной киноленте создать учебное пособие по мыслимым и не мыслимым нарушениям воинского устава, Вам ставили задачу показать подлость отдельных людей в первую очередь, а героизм многих солдат, прапорщиков и офицеров лишь фоном, при отлично снятых пейзажах и боевой технике?
В этом году, в связи с 30 той годовщиной вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, наша организация провела сотни встреч с молодежью на тему войны в Афганистане, мы организовывали конкурсы сочинений на тему "Письмо погибшему афганцу" и "Я – наследник великой войны", создали выставку фотокартин "Афганская война. 1979-1989 гг.", провели сотни спортивных мероприятий, конкурсы детских рисунков "Афганская война", готовим встречи ветеранов-афганцев из России с ветеранами Донецка и Луганска. И все это делали мы – молодое поколение, нам чуть больше 30 лет и мы с великим почтением относимся к самому крупному вооруженному конфликту Советского Союза в период после окончания Великой Отечественной войны.
Фильмов об афганской войне не так много и я искренне надеялся на правдивый фильм об этапах войны, о ратных подвигах и помощи советских людей афганскому народу. А увидел слабый по сюжету фильм, собранный по клиповому варианту с большим числом мерзости. После просмотра фильма Вы назвали меня, Виталия Шереметьева, патриота своей страны, мракобесом, только за то, что я смело в глаза смог сказать Вам, мастеру кинематографии, что после Вашего фильма стыдно будет смотреть в глаза матерям, погибших в Афганистане сыновей. Нам будет нужно объяснить каждому подростку, что на войну в первую очередь идут исполнять воинскую присягу, помня об общечеловеческих ценностях.
Верхом цинизма считаю запускать в прокат этот фильм в день нашей Великой Победы, моя бабушка этого не поймет. А я "мракобес" в этот день буду в Сербии в составе делегации нашей молодежной организации проводить акцию "На веки в камне, на веке в памяти!" против вандализма в отношении монументов советских воинов-освободителей в Европе.
Виталий Шереметьев - председатель общероссийской молодежной патриотической организации "Наследие", специально для ИА "Реалист"
Свежие комментарии