Иркутск с высоты – культурная столица Восточной Сибири

Иркутск входит в десятку крупнейших сибирских городов, занимая в этом списке шестую строчку. Расположившись в 66 километрах от Байкала, Иркутск на две части разделён Ангарой – единственной рекой, которая вытекает из самого глубокого озера мира.

На протяжении более чем 350-летней истории Иркутск долгое время оставался городом купцов и золотопромышленников. С открытием Транссибирской магистрали столица Приангарья получила мощный стимул для развития транспортных предприятий, угольной и лесной промышленности. В советские годы Иркутск стал одним из крупнейших индустриальных центров России. А в настоящее время городу часто приписывают статус культурной столицы Восточной Сибири благодаря большому количеству музеев, театров и высокому уровню университетского образования.

1. Городская застройка составляет более трети территории Иркутска, десятая часть приходится на водные поверхности, а вся остальная площадь областного центра покрыта лесами, лугами и поймами. 2. Глазковский автомобильный мост – одна из автомобильных переправ через Ангару. Строительство продолжалось пять лет и завершилось в 1936 году. Центральные пролеты моста достигают 80 метров в длину, что на момент окончания строительства было абсолютным рекордом для СССР. 3. Центр Иркутска. Расположился на месте деревянной крепости, построенной в 1661 году. Последние элементы острога были разобраны в 1790 году. Единственная уцелевшая постройка крепости – Спасская церковь. 4. Памятник Якову Похабову, основателю Иркутска. 5. Главная площадь Иркутска – сквер имени Кирова (площадь Сперанского). За более чем 350 лет площадь сменила 12 названий, но дольше всего (140 лет) именовалась Кремлёвской. 6. Собор Богоявления Господня. Относится к числу главных символов города. В советское время под сводами храма располагался кондитерский цех хлебозавода. 7. Богоявленский собор. Считается одним из старейших каменных зданий не только Иркутска, но и всей Восточной Сибири. В 1960 году собору угрожал снос, но от этой участи его спасла архитектор Г. Оранская, которая приехала в Иркутск из Москвы как раз для того, чтобы подписать документы о сносе. 8. Сквер имени Кирова. На его месте в 17-м веке располагалось озеро. 9. Спасская церковь. Наряду с Богоявленским собором считается одним из старейших каменных сооружений города и всей Восточной Сибири. Это единственное строение Иркутского кремля, который был разобран в 1790-х. 10. Римско-католический Приход Успения Богородицы – католический костёл, в котором в настоящее время располагается Органный зал Филармонии Иркутска. Кроме органных концертов в костёле совершаются католические службы. 11. Нижняя набережная. 12. Московские триумфальные ворота. Получили свое название в честь Московского тракта – старинной дороги из европейской части России в Китай. 13. Московские ворота — новодел, возведенный к 350-летнему юбилею города. Старое сооружение было разобрано в 1928 году по причине неудовлетворительного состояния. 14. Иркутск в дореволюционной России носил несколько неофициальных названий: Петербург Сибири, Восточный Париж и Сибирские Афины. 15. Здание «Русско-Азиатского банка». Относится к памятникам федерального значения. Построено в 1912 году для филиала крупнейшего кредитного банка Российской империи. В 1919 году в здании разместилось Российское правительство во главе с адмиралом Колчаком, переехавшим в Иркутск из Омска. С 1930 года и по сей день здание занимает городская поликлиника. 16. 17. Здание Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова. Возведено в 1897 году для переезда иркутской труппы из деревянных построек, которые она занимала с 1850 года. 18. Бульвар Гагарина. 19. 130-й квартал. Восстановленная зона исторической застройки Иркутска. Проект воссоздания этой территории был приурочен к 350-летию Иркутска. Квартал построен на месте старых бараков и утраченных памятников деревянной архитектуры. 20. В настоящее время территорию Иркутской слободы (130-го квартала) занимают отреставрированные усадьбы, в которых размещаются музеи, галереи, рестораны, торговые лавки. 21. Крестовоздвиженская церковь – выдающийся памятник сибирского барокко. 22. 130-й квартал. 23. Памятник Александру Колчаку. Открыт в 2004 году к 130-летию со дня рождения адмирала. Иркутск стал местом смерти Колчака, где он и его сподвижники были расстреляны без суда и следствия красноармейцами в 1920 году. Прибыв в Иркутск из Омска, адмирал основал в городе новую столицу «неделимой и единой России». По его распоряжению в Иркутске были открыты университет и научная библиотека. 24. 25. Железнодорожный вокзал станции Иркутск-Пассажирский. Здание построено в 1898 году в стиле классицизма к открытию Транссибирской магистрали. Трасса Транссиба специально ради Иркутска была спроектирована по более длинному пути (южнее, а не севернее Байкала). 26. 27. Здание гостиницы «Гранд-Отель», построенное по заказу инженера путей сообщения И.И. Никитина, выполнено в стиле неоренессанса. В разные годы здание занимал Дом советов, ЗАГС, райком партии. 28. Стадион «Труд», крупнейший в Иркутске, вмещает 17,8 тысяч зрителей. 29. Ледокол «Ангара». Один из старейших из сохранившихся в мире. Спущен на воду в 1900 году. В настоящее время работает как музей, в котором освещается история покорения Байкала. 30. Градо-Иркутская церковь. Крупнейший действующий храм Иркутска. 31. Образовательный комплекс «Точка будущего», открывшийся осенью 2020 года. Архитектурный проект разработан датским бюро CEBRA. Школа будущего построена на деньги мецената А. Авдоляна, создателя компании Yota. 32. Управление комбината «Востсибуголь». 33. ТРК «Модный квартал». 34. Пересечение улиц Ленина и Маркса. 35. Спасская церковь. 36. 37.

https://gelio.livejournal.com/258343.html