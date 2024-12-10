Питер глазами художников

Ну вот и очередная тема с картинами и рисунками художников нащшего любимого города.Жизнь простых петербуржцев в XIX веке на картине Адриана Волкова «Обжорный ряд в Петербурге», 1858 год
Вид на Васильевский остров с Тучкова мостаПетербург в голубых тонах от художника Ларисы Соколовой.
Петербург на картинах Петра ТютринаНа картины этого художника никогда не надоест любоваться.
Они необыкновенно живые и солнечные. Акварель в его руках творит чудеса!
Петербург Достоевского
Из 31 произведения Ф.М. Достоевского Петербург присутствует в 20-ти.Хотя Петербург Достоевского всегда мрачный, серый и угрюмый, но этот город, безусловно, стал для писателя источником вдохновения.«Это город полусумасшедших. Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдётся столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге».«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду извёстка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу».Иллюстрации - Ильи Глазунова
Жизнь большого города в иллюстрациях художницы Алисы ЮфыЖизнь большого города в иллюстрациях художницы Алисы Юфы. На мой взгляд больше похоже на рисунки маленького ребенка.
Основание Петербурга в картинах русского художника Алексея Федоровича Зубова (1682—1751), 1716 год
Русский гравёр, один из лучших мастеров эстампа петровской эпохи, один из основоположников ведуты в русском искусстве. Сын иконописца Фёдора Зубова, младший брат гравера Ивана Зубова.
Времена года в Академии художествХудожник: Алёна Воронова
Белая ночь на Неве. Замечательная картина, не правда ли!? Художник Б. Николаев. 1953 г.Солнечные дворы ПетербургаКартины из серии «Живописная графика» от художницы Грабовой Ольги.Сенная площадь вместе с еще целым храмом в живописи Канеева Михаила Александровича (1923-1983)
Акварельная весна в ПетербургеХудожник: Елизавета Соколова
«Апрельский день»Мост Ломоносова от художника Сергея Алексеева!
Любимый город в картинах Сергея ЛяховичаСергей Ляхович родился в г. Подпорожье Ленинградской области. В 1981 закончил художественное училище им. Серова в Ленинграде. А позже и Академию Художеств.Очень приятные и светлые картины, город вовсю наполнен яркими красками!
Солоницын Аркадий Павлович «Ленинград. Город наступает», 1965На картине изображена бурная застройка вокруг станции метро Автово.
«Вечер на Мойке» в акварельной технике. Художник: Виктор Клеще
Яркие зарисовки ПетербургаХудожницей этих работ является петербуженка Надя Шумова. Очень талантливо!
Петербург в работах Станислава БасарабаОчень необычно выглядит город гна его картинах.
Ну и закончу материал импрессионизмом.Питерский импрессионизмГородской пейзаж в картинах художника Сергея Ляховича.Точно переданная атмосфера любимого города
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