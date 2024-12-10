Питер глазами художников

Ну вот и очередная тема с картинами и рисунками художников нащшего любимого города. Жизнь простых петербуржцев в XIX веке на картине Адриана Волкова «Обжорный ряд в Петербурге», 1858 год

Вид на Васильевский остров с Тучкова моста Петербург в голубых тонах от художника Ларисы Соколовой.

Петербург на картинах Петра Тютрина На картины этого художника никогда не надоест любоваться.

Они необыкновенно живые и солнечные. Акварель в его руках творит чудеса!

Петербург Достоевского

Из 31 произведения Ф.М. Достоевского Петербург присутствует в 20-ти. Хотя Петербург Достоевского всегда мрачный, серый и угрюмый, но этот город, безусловно, стал для писателя источником вдохновения. «Это город полусумасшедших. Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдётся столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге». «На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду извёстка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу». Иллюстрации - Ильи Глазунова

Жизнь большого города в иллюстрациях художницы Алисы Юфы Жизнь большого города в иллюстрациях художницы Алисы Юфы. На мой взгляд больше похоже на рисунки маленького ребенка.

Основание Петербурга в картинах русского художника Алексея Федоровича Зубова (1682—1751), 1716 год

Русский гравёр, один из лучших мастеров эстампа петровской эпохи, один из основоположников ведуты в русском искусстве. Сын иконописца Фёдора Зубова, младший брат гравера Ивана Зубова.

Времена года в Академии художеств Художник: Алёна Воронова

Белая ночь на Неве. Замечательная картина, не правда ли!? Художник Б. Николаев. 1953 г. Солнечные дворы Петербурга Картины из серии «Живописная графика» от художницы Грабовой Ольги. Сенная площадь вместе с еще целым храмом в живописи Канеева Михаила Александровича (1923-1983)

Акварельная весна в Петербурге Художник: Елизавета Соколова

«Апрельский день» Мост Ломоносова от художника Сергея Алексеева!

Любимый город в картинах Сергея Ляховича Сергей Ляхович родился в г. Подпорожье Ленинградской области. В 1981 закончил художественное училище им. Серова в Ленинграде. А позже и Академию Художеств. Очень приятные и светлые картины, город вовсю наполнен яркими красками!

Солоницын Аркадий Павлович «Ленинград. Город наступает», 1965 На картине изображена бурная застройка вокруг станции метро Автово.

«Вечер на Мойке» в акварельной технике. Художник: Виктор Клеще

Яркие зарисовки Петербурга Художницей этих работ является петербуженка Надя Шумова. Очень талантливо!

Петербург в работах Станислава Басараба Очень необычно выглядит город гна его картинах.

Ну и закончу материал импрессионизмом. Питерский импрессионизм Городской пейзаж в картинах художника Сергея Ляховича. Точно переданная атмосфера любимого города