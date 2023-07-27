Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 63

Другие новости

5 лет назад, 2 июля 2018 года, в результате остановки сердца не стало полковника Александра Викторовича Попова, офицера Центра специального назначения «Сенеж» ССО Вооруженных сил России. Александр Викторович умер спустя некоторое время после возвращения с «песков», он даже не доехал до базы с аэродрома.

Выпускник ДВОКУ, полковник Попов был представителем старой школы «подсолнухов», начав службу там еще до создания ССО. За время службы награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу». В 2014 году полковник Попов руководил группой ССО во время операции в Крыму, в частности под его командой был взят главком ВМСУ адмирал Гайдук. Он же вел переговоры с полковником Мамчуром в Бельбеке. За успешное выполнение задач, полковнику Александру Викторовичу Попову было присвоено звание Героя России.

В честь полковника Александра Попова будет названо водолазное судно специального назначения проекта 23040С, которое было заложено в этом году на заводе ЗНТ.

https://t.me/ok_spn/25478

В поселке Селенгинск (Республика Бурятия) открыли обелиск в память о погибших на Украине бойцах.

На белом мраморе выбиты имена пятнадцати местных жителей, одиннадцать из которых были сотрудниками ЧВК "Вагнер".

Идея памятника принадлежит главе Селенгинска Владимиру Бурьяну.

"Символично, что этот обелиск был открыт рядом с памятником героям Великой Отечественной войны.

Сегодня наша страна, как и в те страшные годы, как никогда едина, дружна и готова преодолеть все преграды".

https://t.me/orchestra_w/7731

В Шлиссельбурге демонтировали памятную табличку в память о поляках узниках царизма. Табличка не советская, а новодел установленный в 1998 году. Эдак и до Катыни руки дойдут.

https://t.me/boris_rozhin/91691

Памятник Герою России Нурбагандову откроют в Махачкале. Монумент появится на улице Абубакарова спустя ровно семь лет со дня подвига героя, сообщили в пресс-службе главы республики. Напомню, что Магомеда Нурбагандова убили во время отдыха с друзьями недалеко от села Сергокала. Один из боевиков направил пистолет на полицейского и потребовал от него сделать видеообращение, в котором он должен был призвать своих близких уйти из правоохранительных органов.

Вместо этого Нурбагандов сказал: "Работайте, братья", — после чего был застрелен.

https://t.me/izvestia/136569

Торжественное открытие памятника Герою России Магомеду Нурбагандову, который перед смертью обратился к коллегам с призывом "Работайте, братья!", состоялось в Махачкале 10 июля.

https://t.me/rabotaembrat/6333

Памятник собаке герою.⁠⁠

Елга – немецкая овчарка чепрачного окраса, специально обученная на поиск взрывоопасных предметов.

Установлен благодарным напарником и сослуживцами в память о своей четвероногой коллеге. Овчарка подорвалась на мине. Хозяину удалось спасти свою воспитанницу, но после ранения она сильно болела. Умерла собака на руках своего старшего товарища. Елга не дожила недели до своего тринадцатилетия.

Любите собак.

https://t.me/wagner_group_pmc/35617

«Буду передОвать поучения»: на новом памятнике медикам в Петербурге заметили орфографическую ошибку Описка, которую заметили жители, закралась в саму клятву Гиппократа. Памятник подвигу медиков был открыт накануне в Учебном переулке у горбольницы №2. Мемориал посвятили нелегкому труду ленинградских и петербургских врачей в годы блокады и во время пандемии коронавируса. Медики нередко ценой собственной жизни спасали людей. Впечатление от нового монумента, к сожалению, подпортила ошибка. Кто теперь будет исправлять ошибку и за чей счет, пока не известно.

https://t.me/tsargradtv/49267

ПейзажиСВО: Огненный смерч в Сухом Ставке — наш арт в поддержку специальной военной операции

Особую известность годичной давности приобрело село Сухой Ставок, ставшее наглядным примером шаблонных действий украинских формирований, которые зачем-то регулярно собирались большими группами в населенном пункте. Неудивительно, что раз за разом они попадали под смертоносные удары российской авиации.

Один из эпизодов произошел в начале сентября. Вышедшая на курс пара Су-34 должна была отработать по скоплению живой силы и техники на перекрестке севернее Сухого Ставка, где также находились штабные машины с радиомачтами.

Внезапно появившиеся бомбардировщики застали врага врасплох. Сначала сбросил бомбы ведущий: огромные желто-красные шары начали пожирать цели. Затем несколько тонн бомб полетело на головы противника и от ведомого. На перекрестке не осталось ничего живого.

Когда самолеты сделали крен и легли на обратный курс, по ним начала работать стоящая на флангах зенитная артиллерия противника. Однако оба борта успешно вернулись домой, на отлично выполнив боевую задачу.

https://t.me/rybar/49503

ДушаЗавода: КБП им. академика Шипунова — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию Душа завода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова.

КБП им. академика Шипунова в Туле — одно из старейших в стране оборонных предприятий, специализирующееся на производстве высокоточного оружия.

Сотрудниками Конструкторского бюро при Тульском оружейном заводе были разработаны легендарные пистолеты «ТТ», «Макарова» и «Стечкина». Оружием разработки тульских конструкторов было оснащено свыше 80% самолётов в составе советских ВВС.

Впоследствии, под руководством Аркадия Шипунова в Конструкторском бюро были созданы противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э», «Фагот» и «Конкурс», комплекс управляемого артиллерийского вооружения «Краснополь М-2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь-С1», до сих пор доказывающие свою эффективность на фронтах СВО.

1 октября 2022 года Конструкторскому бюро приборостроения исполнилось 95 лет. За это время на вооружение советской и российской армии были приняты более 160 разработок предприятия.

https://t.me/rybar/49510

ДушаЗавода: ПАО «Курганмашзавод» — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию "ДушаЗавода", посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики «Курганского машиностроительного завода».

«Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» корпорации Ростех — единственное в стране предприятие, специализирующееся на производстве боевых машин пехоты и машин на их базе.

Флагманский продукт завода — БМП-3. Машина оснащена основным прицелом наводчика-оператора «Содема» и дополнительными комплектами защиты — броневыми экранами и решетками.

Надежность «тройки», высокую мобильность и огневую мощь высоко ценят военнослужащие, принимающие участие в СВО. Основная задача такой машины — доставка десанта и огневая поддержка на линиях соприкосновения.

С началом СВО количество заказов на продукцию предприятия увеличилось в несколько раз. Рабочие «Курганмашзавода», как и многих других российских оборонных предприятий, работают в усиленном режиме — по 12 часов, а на некоторых участках установлен круглосуточный график.

https://t.me/rybar/49481

63 года назад специальной директивой начальника Генерального штаба ВС СССР в штат Управления главнокомандующего Войсками ПВО страны была введена должность командующего зенитно-ракетными войсками ПВО. Дата 8 июля 1960 года стала неофициальным праздником подразделений ЗРВ. При этом становление сил противовоздушной обороны началось еще в 50-х годах, а первый бой случился 1 мая 1960 года, когда над Свердловском был сбит высотный разведчик U-2.

С того момента развитие ЗРВ перешло на новый уровень. Конфликт на Украине по сути определил тенденции развития оборонного комплекса страны. Количество угроз растёт, и они стремительно меняются.

Налеты беспилотников различных типов, тактические и крылатые ракеты, высокоточные реактивные системы залпового огня, а теперь и кассетные боеприпасы — это лишь малая часть того, с чем сталкиваются наши расчеты ПВО, обеспечивая мирное небо над головой.

https://t.me/rybar/49472

ПейзажиСВО: «Стражи границы» — наш арт в поддержку специальной военной операции Несмотря на то, что вектор общественного внимания смещен на боевые действия в новых регионах России, в приграничье Курской, Брянской и Белгородской областей продолжаются боевые действия.

Украинские формирования обстреливают населенные пункты, по их позициям и огневым точкам ведётся контрбатарейная работа. Время от времени происходят стычки с ДРГ. Немалая часть происходящего не оказывается во фронтовых сводках.

Первыми принимают бой пограничники: именно на их плечи ложится тяжесть боевых действий до прибытия подкреплений. И от их слаженных и грамотных действий зависит безопасность российских рубежей.

https://t.me/rybar/49470

ПейзажиСВО: Тигры 150 мсд в Марьинке — наш арт в поддержку специальной военной операции Нашим артом хотим передать привет коллегам из 150 мсд @tankistrossii100, которые достаточно давно ведут бои в Марьинке и работают по бронетехнике противника.

Российские танкисты несколько месяц к ряду выводят из строя огневые позиции украинских формирований, разбирают по кирпичикам укрепрайоны и наблюдательные пункты ВСУ.

Несмотря на концентрацию усилий в Марьинке, два полка 150 мсд с недавних пор задействованы на Бахмутском направлении в условиях непрекращающихся накатов со стороны ВСУ.

https://t.me/rybar/49390

ДушаЗавода: НПК «Уралвагонзавод» — наш арт в поддержку предприятий ОПК Мы продолжаем серию ДушаЗавода, посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Герои сегодняшнего арта — труженики «Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского».

«Уралвагонзавод» — одно из старейших и самых известных оборонных предприятий России. Прославилось оно в первую очередь благодаря танкостроению в годы Великой Отечественной войны — каждый второй танк Т-34, принявший участие в боевых действиях, сошёл с конвейера этого завода. Здесь же появились одни из самых популярных танков спецоперации на Украине Т-72 и Т-90. Кроме многочисленной линейки гражданской техники, вагонов и ж/д платформ, завод выпускает боевые бронированные машины, машины огневой поддержки «Терминатор», инженерные машины, мостоукладчики и другую технику.

За период СВО перед сотрудниками «Уралвагонзавода» встала сложнейшая задача форсировать сроки выпуска колесных и гусеничных машин для насыщения фронта современной техникой. Осенью 2022 года производство танков было переведено на трёхсменный режим и огромными усилиями рабочего коллектива эта задача успешно выполняется.

https://t.me/rybar/49385

С просьбой написать портрет брата обратился земляк-ростовчанин к художнику Елене Бегма. Защитник Отечества с позывным Пират погиб 7 июня.

Алексей Евгеньевич Хизов 13.03.1985, родился в Донецке Ростовской области.

У Алексея осталась жена и двое деток, последние годы своей жизни проживал в Каменск-Шахтинском, откуда и был мобилизован.

Со слов брата: “Отзывчивый, с богатым чувством юмора, общительный и любимый всеми родными и близкими, нам всем очень его не хватает!”

Наш народ должен помнить и знать тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну и наше будущее. Будем помнить и прославлять наших войнов в песнях, стихах и картинах! Это наш бессмертный полк.

Ваш Художник Z патриот Елена Бегма

https://t.me/hudojnikZ/435



Еще рисунки Автор АК Автор @dakabrizz Автор @art_kot_art_Gallery Рисунки прислал Андрей Ефремов Художник К. Ретунский Художник Елена Бегма Работы Елены Бегмы Артподдержка По традиции немного шевронов. Недавно прозошел весьма странный случай. Очевидцы разглядели странную фигуру: Происходит самый мощный обстрел Донецка Наряду с появившейся информацией о готовящейся провокации на Запорожской АЭС, Украина начала самый мощный обстрел Донецка. Вероятно, чтобы после заявить, что русские сами подорвали АЭС в отместку за Донецк.

Во время очередного взрыва очевидцы на стоп-кадре увидели странную фигуру, которая появилась во время взрыва в Макеевке.

https://t.me/tsargradtv/49168

И вот этот случай.

Ну и немного юмора Ох, что-то он задумал нехорошее... У Чехии ещё есть техника, которую страна может передать Украине, — министр обороны Яна Чернохова Кажется, Песков опять был не в курсе... Попробуй с такими повоюй! Александр Лукашенко и Евгений Пригожин провели первую официальную встречу в Минске. И напоследок:

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