А что было по телевизору 31 декабря 1974 года? Вроде бы нет ничего удивительного в цифре 1974, но ведь это уже прошло полвека! Сложно поверить в такую скорость времени.

Кто-то смотрел телевизор в новогоднюю ночь 1974 года, кто-то также будет смотреть телевизор в новогоднюю ночь 2025 года.

Давайте посмотрим, чем могли удивить и развлечь зрителя в 1974 году.

В газете "Правда" возьмём программу телепередач на 31 декабря 1974 года. Перед вами скриншоты, а ниже будет текст:



Некоторые программы помечены, что выходят в цвете.

Первая программа

Трансляция начиналась в 9:05

- Гимнастика

- Новости

- Новогодний карнавал

- Мультфильм - "Снегурочка"

Это мультфильм 1952 года. Режиссер - Иван Иванов-Вано. Мультфильм снят по одноименной пьесе Александра Островского. Над мультфильмом трудилось почти два десятка художников-аниматоров, среди которых были Вячеслав Котеночкин и Роман Качанов. Среди известных актеров, которые принимали участие в озвучивании персонажей, были Георгий Вицин, Георгий Милляр, Анастасия Зуева, Алексей Консовский.

Знаете, прошло уже более семидесяти лет со времени создания этого мультфильма, а по качеству анимации он может дать фору современным мультфильмам.

- Телефильм - "Горя бояться - счастья не видать", 2 серия

Фильм 1973 года. Хитрый Царь Дормидонт хочет избавиться от Горя-несчастья и предлагает солдату Ивану купить перстень, шпагу, даже корону, но обязательно Горе-злосчастье в придачу.

Этот фильм был снят на Беларусьфильме. Сюжет более был предназначен для взрослой аудитории. Это не совсем "типичный фильм-сказка", как у Александра Роу.

Одну из главных ролей в этом фильме сыграла Наталья Воробьева.

Ну, и в фильме можно увидеть и услышать "Песняров":

- Концерт народного ансамбля песни и танца

- Зимние узоры

- Опера - "Белоснежка и семь гномов"

- "Ребята настоящие"

- Советский Союз глазами зарубежных гостей

- Фильм - "Ура! У нас каникулы!"

Фильм был снят в 1972 году советскими и немецкими (ГДР) кинематографистами. На немецком фильм назывался аналогично - "Hurra, wir haben Ferien!".

Сюжет очень простой - сначала советские школьники едут в ГДР в международный лагерь, затем немецкие школьники едут в СССР. Одну из ролей в этом фильме сыграл известный актер Фриц Диц (который чаще всего играл одного известного усатого деятеля).

Главное в этом фильме не сюжет, а посыл. Можно посмотреть последние десять минут фильма и понять, что хотели сказать его создатели.

- Новости

- Концерт духового оркестра Министерства обороны

- Телефильм - "Лев Гурыч Синичкин"

Фильм 1974 года является экранизацией водевиля Дмитрия Ленского «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка». В ролях можно увидеть много известных актеров - Николая Трофимова, Нонну Мордюкову, Олега Табакова, Андрея Миронова, Леонида Куравлева, Михаил Козакова.

- Театр миниатюр "13 стульев"

На то время это была, наверное, любимая телепередача большинства граждан. Посмеяться действительно было можно, так как актеры разыгрывали забавные диалоги и сценки. И там звучали иностранные песни, которых негде почти, кроме этого кабачка услвшать было нельзя.

- Время

- Спектакль театра кукол - "Необыкновенный концерт"

В 1972 году была создана телевизионная версия. Спектакль представляет собой пародию на различные жанры искусства, обычно входящие в сборный концерт. В сети Интернет запись этого спектакля выложена на многих ресурсах.

- Огни цирка

- Документальный фильм - "Страна моя"

Фильм рассказывает о богатствах нашей необъятной Родины и о том, какими достижениями в минувшем году могут гордиться советские люди.

Новогоднее поздравление с 1974г. (1975 нет на ютубе, но они сильно не отличались)

- Поздравление советскому народу

- Новогодний голубой огонек

Традиционная новогодняя музыкальная передача, где зрители могли увидеть и услышать любимых исполнителей.

Вторая программа

Трансляция начиналась в 18:30.

- "Приходи сказка"

- "Москва"

- Концерт. И.Штраус

- Спокойной ночи, малыши!

- Короткометражные фильмы социалистических стран

- Документальный фильм - "Страна моя"

- Поздравление советскому народу



***

Конечно, большинство счастливых обладателей телевизоров смотрел в этот день первую программу. Не сказать, что все фильмы и передачи являются развлекательными, но "сетка" заполнена равномерно. Есть и детские передачи, есть и юмористические, есть и музыкальные, есть и фильмы.

Единственно, что бросается в глаза (но в глаза современного зрителя) - нет привычных нашему взгляду "новогодних фильмов". Но то было совершенно другое время, там были свои требования к оформлению новогодней сетки вещания. Да и те фильмы, которые мы сегодня называем "классикой", в то время или еще не были сняты, или еще были в прокате в кинотеатрах.

Но не нужно забывать - это был лишь 1974 год, когда телевизор лишь недавно появился у большинства граждан. Всё же культура просмотра телевизионных передач была в своем развитии. Да и телевизор становился своеобразным "членом семьи", он занимал угол в большой комнате таким образом, чтобы его было видно - хоть с дивана, хоть с кресла, хоть со шкафа (кошки тоже любили смотреть ТВ).