Главная битва Донбасса впереди – битва за воду!!!

После разгрома ВСУ на Донбассе Киев оставит ДНР и ЛНР без воды... Заявленные цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины позволяют при желании трактовать их либо очень хорошо, либо слишком узко. Никто толком не понимает, где остановятся российские войска, что, несомненно, будет огромной геополитической ошибкой, и остановятся ли вообще. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал очередное заявление, позволяющее предположить, что в Кремле готовы удовольствоваться синицей в руках.

Так, «глас Путина» по поводу истинных целей начатой 24 февраля 2022 года спецоперации заявил дословно следующее:

В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции.

Напомним, что при начале СВО Дмитрий Сергеевич высказывался посмелее:

Цели были рассказаны президентом — демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа. В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от пронацистски настроенных людей и идеологии.

Как говорится, никогда такого не было, и вот опять...,снова... Что хочешь, то и думай.

Но давайте попытаемся представить себе, насколько «защищенными» будут ДНР и ЛНР (кстати, что насчет Приазовья?

Губит людей вода

), если спецоперация ограничится освобождением их территории вплоть до административных (государственных) границ, а также подумаем, каково будет Херсонской и югу Запорожской областей, если Николаевщина останется под Киевом.

Многие люди сегодня искренне недоумевают, почему ВС РФ сосредоточили все свои силы на Донбассе и главным направлением для освободительной операции является не Авдеевка, ставшая настоящим «бичом» Донецка, а Славянско-Краматорская агломерация.

Ответ прост до банальности: совсем скоро населению ДНР окажется нечего пить, что приведет к настоящей гуманитарной катастрофе в регионе, где проживают миллионы. О первоочередности решения данной задачи мы уже рассказывали ранее.*

Дело в том, что столица Донецкой Народной Республики, а также основные ее города и населенные пункты получают воду через канал Северский Донец — Донбасс. Его общая длина составляет 133,4 км, прокачка пресной воды осуществляется при помощи насосов.

Проблема заключается в том, что исток этого гидротехнического сооружения находится в поселке Райгородок Славянского района, то есть он под контролем ВСУ.

Раньше преступные замыслы Киева в отношении ДНР сдерживало только то, что ниже по течению из того же источника шло водоснабжение Мариуполя, который стал цитаделью для нацистов из полка «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Однако намерения Киева перекрыть поставки воды на Донбасс по аналогии с Крымом не вызывали ни малейших сомнений. Были проложены трубы в обход неподконтрольных ему территорий ДНР, а в портовом Мариуполе начались работы по строительству мощного опреснительного завода французскими специалистами.

После начала российской спецоперации ВСУ обстреляли инфраструктуру, отвечающую за прокачку воды в ДНР, оставив Народную Республику без водоснабжения. Мариуполь потерян, стесняться уже нечего. Сейчас ситуацию решают экстренными мерами, прокладывая временные водопроводы. Запасов воды хватит всего на несколько месяцев, но что потом? Очевидно, что надо освобождать от украинских оккупантов Славянск и Краматорск, а также другие города и населенные пункты ДНР и ЛНР. Ключевой вопрос, можно ли на этом остановиться, считая, что Донбасс «защищен»?

Для ответа на него достаточно посмотреть на карту Украины, где отображены все ее водные каналы.

И тут выяснится, что канал Северский Донец — Донбасс сам запитывается от другого канала под названием Днепр — Донбасс. Нетрудно догадаться, что он начинается у великой реки Днепр в Каменском водохранилище, которое находится в Полтавской области. Дальше вода идет по территории Днепропетровской области, заходит в Харьковскую, где соединяется с Орельским и Краснопавловским водохранилищами, а дальше самотеком идет до Северского Донца.

Вопрос на засыпку: когда территория ДНР и ЛНР будет полностью освобождена от ВСУ, а заодно еще и Харьковская область, что помешает Киеву прекратить поставку воды из Днепра в эту единую систему?

Ничего не помешает, что преступный режим уже неоднократно доказал, сперва оставив без воды на долгие 8 лет Крым, а потом прекратив водоснабжение Донбасса.

По факту без взятия под полный контроль вдобавок к Донбассу и Приазовью Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей обеспечить безопасность ДНР и ЛНР, которая заявлена Дмитрием Сергеевичем как главная цель спецоперации, невозможно.

Водная блокада со стороны неподконтрольной Украины будет с вероятностью в 100%!

Безопасность

Отдельно хочется сказать несколько слов о проблемах безопасности уже освобожденных Херсонской и юга Запорожской областей.

Российские власти пытаются налаживать в регионе мирную жизнь, но это просто невозможно без взятия под контроль ВС РФ всего Причерноморья.

Так, расстояние по прямой между Херсоном и Николаевым, где окопались ВСУ, составляет всего 59 километров. Это смешная дистанция для дальнобойных систем РСЗО и ОТРК, которыми уже располагает или вскоре получит украинская армия. Над мирным городом Херсоном нависает перспектива стать вторым Донецком, оказавшись под постоянными обстрелами.

Кроме того, весь правый берег Днепро-Бугского лимана остался пока что за Киевом, его воды заминированы, а выход из него заперт Очаковым. То есть российские корабли не имеют возможности выйти в Черное море из Херсона.

Без проведения Николаевской освободительной операции ни о какой безопасности Приазовья не может идти и речи. Но и после выдворения нацистов из города корабелов встанет вопрос о соседней Одессе, которая является последним оплотом преступного киевского режима в Причерноморье.

Все проблемы Херсона станут актуальными теперь для Николаева. Одно автоматически тянет за собой другое.

Объективный анализ ситуации показывает, что благожелательные заявления Дмитрия Сергеевича по Донбассу следуют из банального невладения им вопросом.

Некую безопасность ДНР и ЛНР можно обеспечить, лишь проведя естественную границу по Днепру, а также вернув вдобавок к Приазовью Причерноморье.

Но и это будет лишь полумерой, гарантирующей возобновление кровопролитной войны за Правобережье Украины.

*...-Крупнейшие водоводы Украины.

Первая очередь водовода Северский Донец-Донбасс, построенная в 1928-1930 гг., является одним из старейших и наибольших в Украине. Воду для него отбирают из Северского Донца вблизи с. Светличного Луганской области. В1953 г. Первый Донецкий водовод реконструирован и его пропускная мощность составила 6,5 тыс. м3/ч.

Вторая очередь водовода Северский Донец-Донбасс построена в 1949-1954 гг. Для забора воды в него используются подземные источники, вскрытые буровыми скважинами в пойме р. Северский Донец вблизи с. Маяки Славянского района Донецкой области. Из-за значительного содержания железа в этих водах была построена станция по обезжелезиванию и фильтрации.

После реконструкции, проведенной в1975 г., производительность водовода составила 11 тыс. м3/ч. Он подаёт воду к городам Донецк, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Дзержинск, Ясиноватая и Макеевка.

https://topcor.ru/26270-posle-razgroma-vsu-na-donbasse-kiev-...