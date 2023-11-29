110 лет со дня рождения Виктора Драгунского

110 лет со дня рождения ВИКТОРА ЮЗЕФОВИЧА ДРАГУНСКОГО (1913-1972) – русского советского писателя, автора повестей и рассказов, из которых наибольшую популярность приобрёл цикл «Денискины рассказы», ставший классикой советской детской литературы. В начале Великой Отечественной войны Виктор стал ополченцем, опыт не прошел бесследно, в 1961 году была издана повесть «Он упал на траву» о тяжелых днях военного времени.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Родился талантливый советский писатель Виктор Юзефович Драгунский в 1913 году в Нью-Йорке в среднестатистической еврейской семье. Фото: Виктор Драгунский

Его родителями были эмигранты с Гомеля. В Штатах родители Виктора осели незадолго до рождения мальчика. Папа, Юда Фалькович Перцовский, и мама, Рита Лейбовна Драгунская, оформили свой брак в 1913 году, еще проживая в Гомеле. Но прожить долго в Америке семье было не суждено – порядки, менталитет, обычаи американцев оказались для семьи чуждыми, поэтому молодая пара с малышом на руках вернулась через короткий промежуток времени в родной Гомель.

Трагическим в биографии семьи оказался 1918 год, когда папа Виктора скончался от тифа. Запомнить его, к сожалению, мальчику не удалось. Отца мальчику пытался заменить отчим Ипполит Иванович Войцехович. Но и его век был коротким – скончался он в 1920 году. В 1922 году мама Виктора знакомится с актером водевильного еврейского театра, звали которого Менахем-Мендл. Отношения их быстро дошли до серьезных, в итоге эстафета отчима перешла к новому мужчине. Семья его сопровождала по гастрольным турам. Но и эти отношения не были длительными. В конце концов, Менахем-Мендл ушел из семьи.

ЮНОСТЬ

Виктору с матерью жилось не сладко. Юноше пришлось рано начать работать. Окончив школу, Драгунский стал подрабатывать на заводе помощником токаря. Позднее он перешел на фабрику, которая занималась производством конской упряжи. Там он мастерил шоры для лошадей. Но неуемная любовь к творчеству взяла верх — в 1930 году, активно подрабатывая, Виктор стал периодически посещать «Литературно-театральные мастерские» А. Дикого. Влюбившись в сценический жанр, Виктор в 1935 году впервые попробовал себя как актер, выступая в Театре транспорта, который сегодня называется Театром им. Н.В. Гоголя.

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

Параллельно с выступлением на сцене, Драгунский начал писать юморески и фельетоны. Еще у него хорошо получалось придумывать интермедии, а также цирковые клоунады. Сблизившись с цирком и актерами, ему даже дали несколько ролей в кино. Чувствуя в себе непреодолимый интерес к актерскому искусству, он попытался поступить в Театр киноактера. И туда его охотно приняли. Наблюдая за театральным укладом, у Драгунского родилась идея создания маленькой самодеятельной труппы внутри театра. Так начинающий гений пера стал организатором, а также руководителем ансамбля литературно-театральной пародии «Синяя птичка». Удалось просуществовать этому ансамблю целых 10 лет. Развиваясь, группа пополнялась актерами из иных театров Москвы. Так из маленькой она превратилась в большую труппу, известную в широких кругах. Пародийные увлекательные спектакли имели громогласный успех. Благодаря такой «самодеятельности», Драгунского пригласили создать новый коллектив с тем же названием в Мосэстраде. Вместе с Людмилой Давыдович Драгунский сочинил текст к песням «Теплоход», «Три вальса», которые обрели громогласную популярность.

НОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1940 год открыл новый виток в творческой биографии Драгунского. Именно с этого года фельетоны и смешные рассказы гения пера начинают активно публиковаться. Позже их даже собрали в сборник, который носил название «Железный характер». Параллельно со смешными рассказами, появляться стали песни, а также превосходные клоунады.

ВОЙНА И ПОТЕРЯ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА

Годы Отечественной войны подорвали позитивный настрой Драгунского. На войну его брать отказались, так как он отличался плохим здоровьем. Ударом стала и смерть кровного брата Леонида Михайловича Драгунского, которая случилась в 1943 году по причине полученного под Калугой серьезного ранения. Но война закончилась, страна стала восстанавливаться после трагических событий, боль от потери брата у Драгунского постепенно стихла.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Прилив творческой энергии Драгунский ощутил в 1959 году. Именно тогда снова стали появляться оптимистические рассказы Драгунского. В произведениях описывался мальчик Денис Кораблев и его друг Миша Слонов. Произведения были объединены под общим названием «Денискины рассказы» (кстати, имя Дениска было подобрано не просто так – это имя носил сын гения пера). Буквально через год большими тиражами выходят книги «Девочка на шаре», «Друг детства» и другие книги этой серии. В 1970-х годах Драгунский еще активнее трудится, создавая шедевры для маленьких читателей. Так появляются книги «Разноцветные рассказы», а также «Приключение». Дети зачитывались его рассказами. От этих произведений действительно было трудно оторваться, ведь они преподносились читателю в легкой юмористической, но поучительной форме. Своими рассказами и сказками Драгунский смог тысячам детей привить любовь к чтению. Мотивы многих рассказов мастера пера легли в основу таких известных фильмов, как «По секрету всему свету», «Капитан».

Талант Драгунского был многогранным. Он радовал своим творчеством аудиторию маленьких читателей, создавал сценарии, писал жизненные драматические повести для взрослых. В 1961 году появилась его увлекательная жизненная повесть «Он упал на траву». В произведении Драгунский проиллюстрировал нелегкие дни войны, которые переживали наши защитники Родины. Героем произведения был молодой художник-инвалид. Его не призвали в армию по причине инвалидности, но он все равно записался в ополчение.

Оценила широкая аудитория читателей и произведение «Сегодня и ежедневно», которое было опубликовано в 1964 году. Произведение это посвящено было работникам цирка. Главным лицом повести был клоун, который жил своей жизнью по порядкам, которые противоречили общепринятому укладу.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Виктор Драгунский был женат дважды. Первой его законной супругой была Елена Корнилова. Знакомство с ней состоялось в 1930-х годах. Влюбленность закончилась регистрацией брачного союза. После заключения брачных уз в семье появился малыш Леня. Но этому браку не было суждено долго просуществовать. В итоге супруги подали на развод. Сын Леня тяжело переживал расставание родителей. Повзрослев, он окончил университет, но любовь к литературе взяла верх над экономикой, которую изначально выбрал юноша. В конечном итоге Леонид Корнилов стал публицистом. За годы своей жизни он, как и его отец, выпустил много книг. Фото: Виктор Драгунский с сыном

Второй брак Драгунского был счастливым. Новой избранницей Виктора стала выпускница театрального ВУЗа Алла Семичастнова. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, Алла и Виктор были счастливы в браке. Вместе они прожили до конца дней писателя. В брачном союзе появился мальчик Денис и дочка Ксения.

Ксения, повзрослев, тоже продемонстрировала свою любовь к творчеству. Она подарила миру десятки пьес, получила славу драматурга, искусствоведа, а также детского прозаика.

СМЕРТЬ

Скончался Виктор Драгунский, великий автор повестей и рассказов, 6 мая 1972 года. Причиной смертельного исхода стал хронический недуг, который мучил мастера пера много лет. В последний путь Драгунского проводили тысячи его ценителей таланта. Похоронили талантливого поэта, сценариста, прозаика на Ваганьковском кладбище. В 1990 году песни и стихотворные сочинения Виктора Драгунского были изданы его вдовой Аллой Драгунской.

Память о Драгунском до сих пор живет в сердцах многих людей. О нем помнят те, кто читал его увлекательные, оптимистические и веселые детские рассказы, о нем с восхищением вспоминают артисты цирка, о нем до сих пор с теплом отзывается поколение наших родителей и дедушек, которые по сегодняшний день хранит в памяти жизненные фильмы, снятые по сценариям Драгунского. ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. Ю. ДРАГУНСКОГО:

«Весёлые истории», «Девочка на шаре», «Денискины рассказы», «По секрету всему свету», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», короткометражки «Где это видано, где это слыхано», «Капитан», «Пожар во флигеле», «Подзорная труба», сюжет «Ералаша» «Слава Ивана Козловского». Интересные факты из жизни В. Драгунского:

• в годы Великой Отечественной войны выступал с фронтовыми концертными бригадами;

• в послевоенные годы некоторое время работал клоуном;

• Виктор Драгунский снялся в фильме «Русский вопрос» (1970г.);

• прототипом главного героя «Денискиных рассказов» стал сын писателя Денис;

• совместно с Л. Давидович Драгунский написал такие известные песни, как «Теплоход», «Три вальса», «Березонька», «Чудо-песенка», «Звезда моих полей»;

• В. Драгунский основал множество театральных актерских групп, в которых принимал участие и как автор пьес, и как актер, и как режиссер.

https://bakalycbs.ru/2023/11/21/110-let-so-dnya-rozhdeniya-viktora-yuzefovicha-dragunskogo/

https://odb-abai.kz/ru/viktor-dragunskij-110-let/

Предыдущий материал:

Виктору Драгунскому - 100 лет !