Александр Николаевич Ефимов – маршал неба, к 100-летию!

Ефимов Александр Николаевич

06.02.1923 - 31.08.2012

Дважды Герой Советского Союза Ефимов Александр Николаевич – командир эскадрильи 198-го штурмового авиационного полка (233-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), старший лейтенант;

штурман 62-го штурмового авиационного полка (233-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), капитан. Ефимов Александр Николаевич – командир эскадрильи 198-го штурмового авиационного полка (233-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), старший лейтенант;штурман 62-го штурмового авиационного полка (233-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), капитан.

Родился 6 февраля 1923 года в слободе Кантемировка Константиновской волости Богучарского уезда Воронежской губернии (ныне посёлок Воронежской области). Русский. Детство и юность провёл в городе Миллерово (ныне Ростовской области), где в 1940 году окончил 10 классов школы и планерную школу. В 1941 году окончил Ворошиловградский аэроклуб (ныне город Луганск).

В армии с мая 1941 года. В июне 1942 года окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу лётчиков, находившуюся в эвакуации в городе Уральск (Казахстан). В июне – августе 1942 – лётчик 10-го запасного авиационного полка (посёлок Каменка, ныне город Пензенской области). Летал на самолётах СБ и Ил-2.

Участник Великой Отечественной войны: в августе – ноябре 1942 – лётчик 594-го штурмового авиационного полка, в ноябре 1942 – апреле 1945 – лётчик, командир звена, заместитель командира и командир авиаэскадрильи 198-го штурмового авиационного полка, в апреле – мае 1945 – штурман 62-го штурмового авиационного полка. Воевал на Западном (август 1942 – апрель 1944) и 2-м Белорусском (апрель 1944 – май 1945) фронтах.

Участвовал в Ржевско-Сычёвской, Ржевско-Вяземской, Орловской, Смоленско-Рославльской, Могилёвской, Белостокской, Осовецкой, Млавско-Эльбингской и Восточно-Померанской операциях.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года капитану Ефимову Александру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

За время войны совершил 222 боевых вылета на штурмовике Ил-2 на разведку и для нанесения бомбо-штурмовых ударов по живой силе и технике противника.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, дающее право на получение звания Героя Советского Союза, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года капитан Ефимов Александр Николаевич награждён второй медалью «Золотая Звезда». Капитан Александр Николаевич Ефимов, осень 1944 года. Капитан Александр Николаевич Ефимов, 1945 год Капитан Александр Николаевич Ефимов, 1945 год

После войны до июля 1946 года продолжал службу в ВВС штурманом 62-го штурмового авиационного полка (в Северной группе войск; Польша). Летал на штурмовике Ил-2.

В мае 1951 года окончил Военно-воздушную академию (Монино). В июле 1951 – июне 1954 – командир 167-го гвардейского штурмового авиационного полка (в Закавказском военном округе; аэродром Копитнари, город Кутаиси, Грузия). Летал на штурмовике Ил-10. В июне 1954 – ноябре 1955 – заместитель командира 10-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии по лётной подготовке (в Закавказском военном округе; город Цулукидзе, ныне Хони, Грузия). Летал на реактивном самолёте МиГ-15бис.

В ноябре 1957 года окончил Высшую военную академию (Военную академию Генерального штаба) с золотой медалью. Слушатели Академии ГШ МО подполковники И.Калаюшкин, А.Ефимов и Е.Пепеляев на штабных учениях БелВО. 1957 г.

В ноябре 1957 – феврале 1958 – командир 339-й авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков (в Прибалтийском военном округе; город Елгава, Латвия). Летал на реактивном истребителе МиГ-15. В апреле 1958 – октябре 1959 – командир 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии (в Прибалтийском военном округе; город Черняховск Калининградской области). Летал на реактивном бомбардировщике Ил-28. Военный лётчик 1-го класса (10.1959).

С октября 1959 – заместитель командующего по боевой подготовке, а в августе 1961 – октябре 1964 – 1-й заместитель командующего 30-й воздушной армией (в Прибалтийском военном округе; город Рига, Латвия). В октябре 1964 – марте 1969 – командующий 57-й (с апреля 1968 года – 14-й) воздушной армией (в Прикарпатском военном округе; город Львов, Украина). Генерал-майор авиации Александр Николаевич Ефимов, начало 1960-х годов.

С марта 1969 года – 1-й заместитель Главнокомандующего ВВС, а в декабре 1984 – июле 1990 – Главнокомандующий Военно-Воздушными Силами – заместитель министра обороны СССР. Маршал авиации Александр Николаевич Ефимов, 1975 год. Маршал авиации Александр Николаевич Ефимов, 1981-1984 годы.

В июле 1990 – августе 1993 – председатель Государственной комиссии СССР по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением. С августа 1993 года маршал авиации А.Н. Ефимов – в отставке.

Занимался активной общественной деятельностью. Президент России Владимир Путин вручает Александру Николаевичу Ефимову орден Мужества, 2000 г.

В 2000–2002 ‒ член, а с 2002 ‒ заместитель председателя Российского организационного комитета «Победа». С 2006 – председатель Российского комитета ветеранов войны и военной службы. Являлся председателем Совета Международной ассоциации ветеранских организаций. Маршал авиации Александр Николаевич Ефимов, начало 2010-х годов.

Заслуженный военный лётчик СССР (17.08.1970), кандидат военных наук (1965), профессор.

Член Центрального Комитета КПСС в 1986–1990 годах. Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 9–11-го созывов (в 1946–1950 и 1974–1989 годах), Верховного Совета Латвийской ССР 6-го созыва (в 1963–1967 годах), Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва (в 1967–1971 годах) и Верховного Совета РСФСР 8-го созыва (в 1971–1975 годах). Народный депутат СССР в 1989–1991 годах. Член Общественной палаты РФ в 2006–2010 годах.

Жил в Москве.

Умер 31 августа 2012 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Награждён российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» 2-й (21.02.2008), 3-й (06.02.2003) и 4-й (16.01.1998) степеней, Мужества (12.07.2000), советскими 3 орденами Ленина*** (26.10.1944; 31.10.1967; 04.09.1981), орденом Октябрьской Революции (19.02.1988), 5 орденами Красного Знамени (29.05.1943; 21.02.1944; 24.10.1944; 21.02.1969; 05.02.1973), орденом Александра Невского (01.08.1944), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (05.11.1943; 11.03.1985), орденами Красной Звезды (30.12.1956), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (17.02.1976), медалью «За боевые заслуги» (19.11.1951) и другими медалями; иностранными орденами Народной Республики Болгарии 1-й степени (Болгария; 22.01.1985), «9 сентября 1944 года» 1-й степени с мечами (Болгария; 14.09.1974), Возрождения Польши 4-й степени (06.10.1973), Заслуг перед Польской Народной Республикой 3-й степени (27.03.1985), Боевого Красного Знамени (Монголия; 06.07.1971), Дружбы и Сотрудничества (Сирия; 08.1987), Аэронавтических заслуг 1-й степени (Перу; 11.1972), Аэронавтических заслуг 2-й степени (Бразилия), двумя Крестами храбрых (Польша; 06.04.1946, …), иностранными медалями.

Лауреат Государственной премии СССР (1984, за работы в области военной науки и техники).

Почётный гражданин города Миллерово (Ростовская область, 29.05.1974) и Кантемировского района (Воронежская область, 2006). Бронзовый бюст А.Н. Ефимова установлен в городе Миллерово Ростовской области, бюст – в посёлке Кантемировка Воронежской области. В Москве и Миллерово на домах, в которых он жил, установлены мемориальные доски. Его имя носят улица в Воронеже, а также военный городок и лицей № 7 в городе Миллерово. Мемориальная доска в Москве

Надгробный памятник

Мемориальная доска в Миллерово

Примечания:

1) Награждён за выполнение 100 боевых вылетов (на конец июня 1944 года);

2) Награждён за выполнение 200 боевых вылетов (на 6 апреля 1945 года);

3) В ряде источников имеются сведения о том, что А.Н. Ефимов был награждён 4 орденами Ленина. Данная информация является ошибочной и не подтверждается никакими документами.

Воинские звания:

сержант (06.1942)

старший сержант (1942)

младший лейтенант (12.02.1943)

лейтенант (24.06.1943)

старший лейтенант (07.09.1943)

капитан (11.08.1944)

майор (14.08.1948)

подполковник (23.06.1951)

полковник (04.08.1955)

генерал-майор авиации (07.05.1960)

генерал-лейтенант авиации (16.06.1965)

генерал-полковник авиации (21.02.1969)

маршал авиации (29.04.1975)

Сочинения:

Над полем боя. М.: Воениздат, 1976;

Над полем боя. 2-е издание. М.: Воениздат, 1980;

Над полем боя. 3-е издание. Фрунзе: Кыргызстан, 1980;

Над полем боя. 4-е издание. Ростов-на-Дону: Книжное изд-во, 1984;

Советские Военно-Воздушные Силы. М.: Знание, 1987;

Над полем боя. 5-е издание. М.: Церера, 2001;

Штурмовики идут на цель. М.: Патриот, 2003.