Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Р
    Азербайджанцы самая оборзевшая нация из всех наций из бывшего пост советского пространства. Торгаши и перекупщики, ...Они скандируют "Р...
  • Александр Котов
    Толковая статья. Я бы не против был бы, вернее-за расстрел всех митингующих и требующих азеров на месте.Они скандируют "Р...
  • абрам вербин
    Слава Красной Армии, разгромившей евродикарей!«Сопротивление пр...

"Лучшие люди России" становятся токсичными даже для "своих"

"Лучшие люди России" становятся токсичными даже для "своих"

Ой, тут так кучно пошло, что прямо в запой бы не уйти. Лучшие люди России, в число которых, правда, пока не входят наши друзья с самого известного либерального радио на деньги "Газпрома", терпят прямо-таки поражение за поражением. И казалось бы, вроде Путин, как обычно, виноват - но, есть нюансы! Потому что, во-первых, власть, наконец-то показала, на что она способна - и выяснились очень интересные детали. А, во-вторых, после этого до многих стало доходить, что игры кончились. Ну, в общем, мы стали как в "нормальных странах". Мне нравится.

Итак, в режиме дайджеста.

Совершенно внезапно закрылась информационная помой... мое любимое в последние годы место, сайт, по слухам, аффилированный с товарищем Гусинским (помните такого?) - "ресурс" newsru.com. Цитирую слезное послание одной из последних редакционных статей:
Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика.

Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году.


Ребята, какие нахрен, государственные СМИ? Ладно, я не буду даже пытаться вспоминать, как CNN мочило Трампа, а Байдена они нежно любят во все места - хотя вроде независимые до нельзя. Но вы все эти годы такую чушь несли, что только в моем блоге сотни записей вашей брехни. И ладно, когда РенТВ просто и честно про себя все говорит - вы же типа претендовали на что-то большее.

Поэтому парить нам мозг, что дело в деньгах можно - но лишь в том плане, что, вполне допускаю, действительно, от вас отказались рекламодатели. Ибо рейтинги и экономическая деятельность того же либерального радио давно показывают - от вас бегут, как от чумы. Хотите доказательств? Их есть у меня!

Алтайский медиа-менеджер Юрий Пургин поведал о своем отношении к объединению СМИ «Синдикат-100», в которое его «Алтапресс» вошел с момента основания этой структуры в прошлом году наряду с крупными федеральными журналистскими ресурсами, в том числе и оппозиционными действующей власти.
...
«Синдикат-100» был создан по инициативе «Новой газеты» в феврале 2020 года. По признанию главреда НГ Дмитрия Муратова, объединение должно было стать ответом провластным СМИ. В него вошли более двух десятков медиа либеральной направленности, в том числе «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «Медуза» (иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента), а также региональные издания, например новосибирская «Тайга.Инфо» и ИД «Алтапресс». Однако в разговоре с «Алтайской правдой» гендиректор издательского дома Юрий Пургин фактически открестился от участия в этом проекте. Как предполагают наблюдатели, это связано с изменившейся политической повесткой.
...
По словам руководителя «самого независимого» алтайского СМИ, он ожидал другого от вхождения в «Синдикат-100». «Когда планировалось создание синдиката, то говорили о темах, которые будут интересны аудитории в нашем регионе. Изначально предполагалось, что медиаконтент будем готовить совместно. А по факту наша повестка абсолютно не совпадала с той, что в синдикате.

Оставим пафосное название "Синдикат", тоже мне "Мафия бессмертна", где-то комиссар Каттани плачет...

"Новая газета", где работает прекрасная Юлия Латынина, между прочим, лауреат премии Госдепа США, сама Кондолиза Райс ей печеньку давала - это лучший показатель "объективности" и "непредвзятости". Хотя там просто негде клейма ставить, при желании можно быстро и много интересного нагуглить. Но, впрочем, главное-то другое. Оцените, да?

Планировалось, что мы будем писать то, что интересно в нашем регионе, а вышло... а я вам скажу, что вышло, не глядя - просто пофантазирую.

"Путин, Путин, чеченские геи, коррупция, Путин, Путин, нет свободы, трудно дышать, полиция это плохо, Путин, Путин, геи, геи, демократия в опасносте!". Уверен, совпадение на 98%. У нас тут, когда доживала свои последние дни одна местная типа независимая телекомпания (тоже, по странному совпадению интересные деньги не пойми откуда получавшая) - у нее про Путина были 99% репортажей. Хотя мы как бы в Томске, а Путин - как бы про Москву все больше. Или хорошо - про Россию, как минимум?

Да, собственно, посмотрите, что началось со всякими "Открытыми Россиями" и ФБК! Вот, а то не поверите:
Бывший координатор признанной нежелательной в России неправительственной организации «Открытая Россия» Татьяна Усманова сообщила о задержании полицейскими экс-директора организации Андрея Пивоварова перед вылетом из петербургского аэропорта Пулково.

Товарищ хотел в отпуск улететь. В Варшаву. Но попросили на дорожку посидеть. Как Навальный. Вы, кстати, еще помните - что такой вообще есть?

Что тут добавить - после последней гастроли Алеши видать одну башню Кремля достала какая-то другая. И - по просьбам трудящихся [олигархов, часто в "изгнании"] - началось.

Не уверен, что дождусь, когда придут за Венедиктовым, Фельгенгауэр или Плющевым, но осознание даже оппозицинных товарищей на местах - что время игр кончилось - меня обнадеживает.

"А вот мой Яндекс-кошелек" писать не буду, но может быть также и я найду тех, кто захочет больше говорить и позитивных моментах в нашей стране. Дерьмо, слава богу, больше не котируется.

Счастья вам.
политикадорога в никуда
Обсудить

Картина дня

наверх