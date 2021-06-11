"Лучшие люди России" становятся токсичными даже для "своих"

Ой, тут так кучно пошло, что прямо в запой бы не уйти. Лучшие люди России, в число которых, правда, пока не входят наши друзья с самого известного либерального радио на деньги "Газпрома", терпят прямо-таки поражение за поражением. И казалось бы, вроде Путин, как обычно, виноват - но, есть нюансы! Потому что, во-первых, власть, наконец-то показала, на что она способна - и выяснились очень интересные детали. А, во-вторых, после этого до многих стало доходить, что игры кончились. Ну, в общем, мы стали как в "нормальных странах". Мне нравится.
Итак, в режиме дайджеста.
Совершенно внезапно закрылась информационная помой... мое любимое в последние годы место, сайт, по слухам, аффилированный с товарищем Гусинским (помните такого?) - "ресурс" newsru.com. Цитирую слезное послание одной из последних редакционных статей:
Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика.
Ребята, какие нахрен, государственные СМИ? Ладно, я не буду даже пытаться вспоминать, как CNN мочило Трампа, а Байдена они нежно любят во все места - хотя вроде независимые до нельзя. Но вы все эти годы такую чушь несли, что только в моем блоге сотни записей вашей брехни. И ладно, когда РенТВ просто и честно про себя все говорит - вы же типа претендовали на что-то большее.
Поэтому парить нам мозг, что дело в деньгах можно - но лишь в том плане, что, вполне допускаю, действительно, от вас отказались рекламодатели. Ибо рейтинги и экономическая деятельность того же либерального радио давно показывают - от вас бегут, как от чумы. Хотите доказательств? Их есть у меня!
Оставим пафосное название "Синдикат", тоже мне "Мафия бессмертна", где-то комиссар Каттани плачет...
"Новая газета", где работает прекрасная Юлия Латынина, между прочим, лауреат премии Госдепа США, сама Кондолиза Райс ей печеньку давала - это лучший показатель "объективности" и "непредвзятости". Хотя там просто негде клейма ставить, при желании можно быстро и много интересного нагуглить. Но, впрочем, главное-то другое. Оцените, да?
Планировалось, что мы будем писать то, что интересно в нашем регионе, а вышло... а я вам скажу, что вышло, не глядя - просто пофантазирую.
"Путин, Путин, чеченские геи, коррупция, Путин, Путин, нет свободы, трудно дышать, полиция это плохо, Путин, Путин, геи, геи, демократия в опасносте!". Уверен, совпадение на 98%. У нас тут, когда доживала свои последние дни одна местная типа независимая телекомпания (тоже, по странному совпадению интересные деньги не пойми откуда получавшая) - у нее про Путина были 99% репортажей. Хотя мы как бы в Томске, а Путин - как бы про Москву все больше. Или хорошо - про Россию, как минимум?
Да, собственно, посмотрите, что началось со всякими "Открытыми Россиями" и ФБК! Вот, а то не поверите:
Бывший координатор признанной нежелательной в России неправительственной организации «Открытая Россия» Татьяна Усманова сообщила о задержании полицейскими экс-директора организации Андрея Пивоварова перед вылетом из петербургского аэропорта Пулково.
Товарищ хотел в отпуск улететь. В Варшаву. Но попросили на дорожку посидеть. Как Навальный. Вы, кстати, еще помните - что такой вообще есть?
Что тут добавить - после последней гастроли Алеши видать одну башню Кремля достала какая-то другая. И - по просьбам трудящихся [олигархов, часто в "изгнании"] - началось.
Не уверен, что дождусь, когда придут за Венедиктовым, Фельгенгауэр или Плющевым, но осознание даже оппозицинных товарищей на местах - что время игр кончилось - меня обнадеживает.
"А вот мой Яндекс-кошелек" писать не буду, но может быть также и я найду тех, кто захочет больше говорить и позитивных моментах в нашей стране. Дерьмо, слава богу, больше не котируется.
Счастья вам.
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