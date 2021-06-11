"Лучшие люди России" становятся токсичными даже для "своих"

Ой, тут так кучно пошло, что прямо в запой бы не уйти. Лучшие люди России, в число которых, правда, пока не входят наши друзья с самого известного либерального радио на деньги "Газпрома", терпят прямо-таки поражение за поражением. И казалось бы, вроде Путин, как обычно, виноват - но, есть нюансы! Потому что, во-первых, власть, наконец-то показала, на что она способна - и выяснились очень интересные детали. А, во-вторых, после этого до многих стало доходить, что игры кончились. Ну, в общем, мы стали как в "нормальных странах". Мне нравится.



Итак, в режиме дайджеста.



Совершенно внезапно закрылась информационная помой... мое любимое в последние годы место, сайт, по слухам, аффилированный с товарищем Гусинским (помните такого?) - "ресурс" newsru.com. Цитирую слезное послание одной из последних редакционных статей:

Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика.

Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году.





Ребята, какие нахрен, государственные СМИ? Ладно, я не буду даже пытаться вспоминать, как CNN мочило Трампа, а Байдена они нежно любят во все места - хотя вроде независимые до нельзя. Но вы все эти годы такую чушь несли, что только в моем блоге сотни записей вашей брехни. И ладно, когда РенТВ просто и честно про себя все говорит - вы же типа претендовали на что-то большее.



Поэтому парить нам мозг, что дело в деньгах можно - но лишь в том плане, что, вполне допускаю, действительно, от вас отказались рекламодатели. Ибо рейтинги и экономическая деятельность того же либерального радио давно показывают - от вас бегут, как от чумы. Хотите доказательств? Их есть у меня!

Алтайский медиа-менеджер Юрий Пургин поведал о своем отношении к объединению СМИ «Синдикат-100», в которое его «Алтапресс» вошел с момента основания этой структуры в прошлом году наряду с крупными федеральными журналистскими ресурсами, в том числе и оппозиционными действующей власти.

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«Синдикат-100» был создан по инициативе «Новой газеты» в феврале 2020 года. По признанию главреда НГ Дмитрия Муратова, объединение должно было стать ответом провластным СМИ. В него вошли более двух десятков медиа либеральной направленности, в том числе «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «Медуза» (иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента), а также региональные издания, например новосибирская «Тайга.Инфо» и ИД «Алтапресс». Однако в разговоре с «Алтайской правдой» гендиректор издательского дома Юрий Пургин фактически открестился от участия в этом проекте. Как предполагают наблюдатели, это связано с изменившейся политической повесткой.

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