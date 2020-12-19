Как «неполживые» СМИ «мочат» российскую армию

В начале мая текущего года на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате произошла вспышка «короны». Заразились 1273 человека, двое из которых умерли.

Минобороны России экстренно развернуло в посёлке Еруда, где находится предприятие, госпиталь и обсерватор. На помощь горнякам прибыли 400 военных, в том числе 44 медика, имеющих опыт работы в чрезвычайных ситуациях.

Очаг инфекции был купирован, а заболевшие работники ГОК получили своевременную медицинскую помощь, чем и объясняется низкий уровень санитарных потерь.

Олимпиадинский ГОК – крупнейшее золотодобывающее предприятие России, работает на базе золотого месторождения в 540 км от Красноярска и управляется публичным акционерным обществом (ПАО) «Полюс».

11 декабря за подписью премьера Мишустина вышло распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства РФ средств на компенсацию затрат, понесённых Минобороны при оказании помощи в борьбе с ковидом на Олимпиадинском ГОК в размере 256 млн рублей.

В документе перечислено, за что именно МО РФ должно было получить компенсацию: на восполнение израсходованных горюче-смазочных материалов, вещевого и медицинского имущества, имущества бытового назначения, средств радиационной, химической и биологической защиты, продовольствия, а также затраты на транспортные и командировочные расходы, ремонт и сервисное обслуживание авиатехники.

В общем, всё учтено могучим ураганом.

Однако, как только распоряжение было опубликовано, в либеральных и не только, изданиях, вроде «Новой газеты», «Знак», МБХ Ходорковского, «Ридуса» и пр. начали раскачивать тему получения Минобороны двойной компенсации за оказанную помощь, ссылаясь на заявления руководства ПАО «Полюс» о полном погашении затрат военного ведомства за оказанную помощь.

Инициатором вброса стало региональное издание «Красноярск онлайн».

Картина рисовалась довольно неприглядная: якобы МО, получив деньги с «Полюса» одной рукой, другой залезла в карман резервного фонда правительства. При том, что в отчёте расходов за второй квартал 2020 года «Полюс» отчитался о затратах в $36 млн на борьбу с ковидом и дополнительные расходы на персонал в связи с увеличением вахты.

Как водится, вокруг новости в соцсетях и уютных бложиках попытались устроили собачьи свадьбы всевозможные мамкины эксперты и разоблачители «свинцовых мерзостей режима».

Но тут подоспело опровержение Минфина, и у разоблачителей моментально сделался «бледный вид, холодные ноги».

«Согласно принципу общего покрытия расходов бюджета, все доходы перечисляются в федеральный бюджет, а расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными источниками. Перечисленные средства от компании «Полюс» были зачислены в федбюджет и для возмещения затрат Минобороны России было выпущено распоряжение правительства РФ о компенсации их расходов», – объяснили в министерстве.

Зафиксируем: «Полюс» расплатился с государством за помощь Минобороны в борьбе с «короной», перечислив средства в бюджет. Государство в лице правительства компенсировало военному ведомству затраты из резервного фонда (подразделения федерального бюджета), без указания, откуда именно поступили деньги. Деньги – бюджетные. Минобороны – не частная лавочка, торгующая услугами, чтобы взимать деньги согласно прейскуранту.

Сермяжная правда: с бюджетной организацией денежные расчёты ведутся через федбюджет. Статья 40 «Зачисление доходов в бюджет» Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Ларчик просто открывался, но на незнании элементарных вещей отдельным провокаторам так просто разгонять жареную «крякву» и плодить нездоровые сенсации. Прямо как в анекдоте про украденные ложечки, которые, в конце концов, нашлись, но неприятный осадочек остался…

Кстати, почти никто среди либералов, которые разместили у себя фейк, после разъяснений минфина не стали писать опровержения. Это всё, что нужно знать о «неполживых» СМИ и их, думается, неслучайном интересе к теме российских Вооруженных сил.

https://www.politnavigator.news/lozhechki-nashlis-no-osadoch...