Как выглядела Москва конца XVIII века до большого пожара 1812 года

Пожары с древних времен были страшным врагом Москвы. Запись о первом московском пожаре датируется в летописи 1177 годом, когда Москву сжег рязанский князь Глеб. Позже о пожарах в первопрестольной упоминалось не раз. Одним из самых крупных был пожар 19 июля 1701 года, когда загорелись кельи Новоспасского монастыря, и огонь распространился по всему Кремлю.

Практически вся Москва выгорела в 1812, когда огонь уничтожил практически все деревянные в массе своей постройки. Какой была Москва до «наполеоновского» пожара, можно увидеть сегодня только на гравюрах того времени. Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста. Гравюра Ф. Лорие (или М. Г. Эйхлера) по рисунку Ж. Делабарта. 1797 г. Вид Замоскворечья из Кремля. Фрагмент. Гравюра Ф. Лорие (или М. Г. Эйхлера) по рисунку Ж. Делабарта. 1797 г. Вид Москвы с балкона Императорского дворца, снятый по правую сторону. Гравюра Ф. Лорие (или М. Г. Эйхлера) по рисунку Ж. Делабарта. 1797 г. Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста. Фрагмент. Гравюра Ф. Лорие (или М. Г. Эйхлера) по рисунку Ж. Делабарта. 1797 г. Вид Москвы с балкона Императорского дворца, снятый по правую сторону. Фрагмент. Гравюра Ф. Лорие (или М. Г. Эйхлера) по рисунку Ж. Делабарта. 1797 г. Вид в сторону Каменного моста. Гравюра Ф. Лорие (или М. Г. Эйхлера) по рисунку Ж. Делабарта. 1797 г. Стаффаж иной. Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста. Гравюра Ф. Лорие (или М. Г. Эйхлера) по рисунку Ж. Делабарта. 1797 г. Вид Красной площади. Гравюра Ф. Лорие (или Гуттенберга, а позднее Д. Лафонда) по рисунку Ж. Делабарта. 1795 г. Вид Ледяных гор в Москве во время сырной недели (Вид ледяных гор на Неглинной во время Масленицы). Гравюра Ф. Лорие (или Г. Х. Оберкоглера) по рисунку Ж. Делабарта. 1794 г. Вид Моховой и дома Пашкова в Москве. Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта. 1798 г. Вид Каменного моста и его окрестностей в Москве с деревянного мостика, что у наугольной (Водовзводной) башни. Гравюра Ф. Лорие (или М. Г. Эйхлера) по рисунку Ж. Делабарта. 1796 г. Деревянный мостик — мост через р. Неглинку. Вид Кремлевского строения и его окрестностей (Вид Кремля с Москворецкой набережной). Гравюра Ф. Лорие и Д. Лафонда по рисунку Ж. Делабарта. 1795 г. Вид Яузского моста. Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта. 1798 г. В верхней части, левее от центра — дом с ротондой на крыше — дворец Строгановых — Суровщикова — Тутолмина на Гончарной улице. Ротонда была подобная той, что и на Пашковом доме. Вид Яузского моста. Гравюра Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта. Фрагмент. 1798 г. И стаффаж иной. Вид Серебрянических бань и их окрестностей в Москве. Гравюра Ф. Лорие (или М. Г. Эйхлера) по рисунку Ж. Делабарта. 1799 г. Бумага (ручного литья с водяными знаками 1813 г.), резец, офорт, раскраска акварелью. Отпечаток 1810-х гг. Серебрянические бани в Москве. Ж. Делабарт. 1790-е гг. Вид Подновинского предместья (Подновинские гуляния). Гравюра Гуттенберга и Ф. Лорие по рисунку Ж. Делабарта. 1795 г. Вид с балкона Останкинского дворца. Гравюра Д. С. Лафона по рисунку Ж. Делабарта. 1790-е гг. Вид Спасских ворот и окрестностей их от Ивановской площади в Кремле на Архиерейский дом, Спасскую башню и церковь Николая Гостунского. Жерар Делабарт (Gerard de la Barthe). 1795 г. Вид с балкона Останкинского дворца. Фрагмент. Гравюра Д. С. Лафона по рисунку Ж. Делабарта. 1790-е гг. Стаффаж иной.

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