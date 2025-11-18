Мы из Советског...
Трагедия в горах Туркменистана

Автор Антонина Легкова.

Эта трагедия произошла в горах Туркменистана при походе к отрогу горы Арлан в горной системе Копетдаг геодезического отряда. Это было приблизительно в 1970 году.

Туркменистан - республика в Центральной Азии. Граничит с Казахстаном на севере, Узбекистаном на северо-востоке и Афганистаном на юге.
Столица - Ашхабад. На крайнем юге страны расположена горная система Копетдаг. Ее северо-восточным продолжением является гора Большой Балхан. Высшая точка — гора Арлан (1880 м). Вот туда, к отрогу горы Арлан и лежал наш путь.

Гора Арлан

Я уже бывала на вершине этой горы. Тогда мне нужно было провести обычные наблюдения. Я никогда не ходила одна, и если путь предстоял опасный, то мне кроме моей постоянной бригады выделялся опытный сопровождающий, и я шла «в связке» с ним.

Первый раз мы шли налегке. Кроме моего инструмента был небольшой запас провизии, воды, спальные мешки на случай, если не удастся «утренняя зорька» и придется повторить наблюдения вечером и предстоит ночевка. Термина «утренняя» или «вечерняя зорька» в Геодезии нет, я это позаимствовала у рыбаков. А какие в этих горах миражи!

Мираж в горах

В новом походе нам предстояло не просто отнаблюдать пункт З класса и отремонтировать наземный знак, но выполнить и другую большую работу. Мы наняли погонщика с двумя ишаками для перевозки нашего снаряжения. Со мной были моя бригада, сопровождающий и двое рабочих. Путь сам по себе не близкий, но один участок длиной метров 150 был довольно трудным.

Слева возвышалась скала, справа - обрыв.
Тропа шириной чуть больше метра. Шли цепочкой: сопровождающий (он же начальник экспедиции), за ним я и дальше все сотрудники. Замыкали шествие ишаки, подгоняемые погонщиком. Время от времени до меня доносились своеобразные звуки погонщика - от цоканья до гортанных вскриков. Мы к ним уже привыкли. Шли очень медленно, осторожно, прижимаясь к скале и боясь смотреть в бездну.

Вдруг раздался душераздирающий вопль погонщика, грохот и ... все смолкло. Затем отчаянный вопль погонщика повторился. Мы не могли сделать и шагу назад, так как тропа была слишком узкой. Шли вперед, понимая, что произошло что-то ужасное. Опасный участок закончился. Мы вышли на сравнительно просторное плато. Подтянулись остальные. Не было только ишаков. Погонщик рыдал, обхватив голову руками, рвал на себе волосы и все пытался уйти к своим питомцам. Позднее он рассказал: Ишаки шли друг за другом в одной связке. Вдруг первый ишак споткнулся, резко выпрямился. Второй ишак тревожно вскрикнул, сбился с шага, и в следующий миг оба ишака рухнули вместе с поклажей в глубокое ущелье.

Рассказ погонщика был путанным, противоречивым. Он сам не мог понять, как все это произошло. Гибель ишаков нас тоже очень сильно потрясла. Продолжать путь не было смысла, ведь кроме ишаков мы потеряли все снаряжение: инструменты, палатки, спальные мешки, провизию, и мы повернули назад.

