Homo tiktoks – венец и конец цивилизации

TikTok – это вершина земной цивилизации, её пик. Там живут люди будущего. Тиктокеры – это сверхлюди, те, в кого должен превратиться каждый homo sapiens.

Они – почти боги, венец и звездец эволюции.

Весь технический прогресс, вся человеческая мысль последних столетий, все усилия гениальных учёных, врачей, инженеров, направленные на то, чтобы создать идеальные условия жизни для будущих поколений – всё это было сделано ради тиктокера.

Вот он – прекрасный и долгожданный плод прогресса. Идеальный пупс.

Как они фонтанируют идеями! Сколько в них креатива, свободы! Сколько экспрессии и непосредственности в их танцах, подёргиваниях, фокусах и гримасах. Даже бытовую рутину они превращают в искусство. И чем непосредственнее оно – тем больше восторга и лайков!

TikTok-ролик, где девушка открывает рот и показывает лицо с разных сторон, набрал больше 45 миллионов лайков и 1,5 миллиона комментариев. А главное – толпу последователей, которые копировали гениальное открытие. Эврика! открытый рот с разных ракурсов!

Полупроводники и всемирный интернет, атом и космос, открытия Хокинга, Эйнштейна, Ньютона, Ломоносова, Вернадского, Циолковского, инженерные шедевры Королёва и Теслы – всё-всё это и многое другое было необходимо, чтобы тиктокер запилил бомбический челлендж.

Или как это правильно на языке homo tiltoks? Впрочем, чаще всего в ТикТоке язык не нужен, разве только для того, чтобы скорчить рожу. Большая часть продукции тиктокеров – без связной речи и тем более текста. Пространство, полностью очищенное от Слова.

Здесь царит Его Величество Картинка. Это удивительный мир видосиков, бесконечный поток коротких, клиповых роликов на несколько секунд. Человеку будущего даже не нужно их выбирать – поток формируется невидимым алгоритмом, Его Святейшеством Искусственным Интеллектом.

Величество Картинка и Святейшество ИИ ведут человека будущего в райские кущи беззаботного скроллинга. Где нет бед и проблем тяжелее, чем неудачный видеролик. Развлечение нон-стоп, мельтешение ярких клипов пленят мозг, избавляют его от такого рудимента homo sapiens, как мышление. Сам формат ТикТока исключает хоть сколь-нибудь глубокое содержание. Там даже прочтение Достоевского превратится в прикольное развлекалово.

Только не надо грешить на саму соцсеть. TikTok – всего лишь инструмент из линейки коммуникаторов Интернета, объединившего в своей матрице миллиарды людей. Он продолжил эволюцию соцсетей, где всё меньше не только текста и смысла, но и общения.

Если на заре эпохи интернета человечество по привычке бросилось обсуждать всё вокруг, превратив блоги в виртуальный аналог гостиных, беседок и кухонь, то вскоре эта болтовня начала стремительно исчезать.

ЖЖ, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, ТикТок – это инструментальное выражение примитивизации интернет-общения, а значит и общества как такового.

Человечеству говорить давно уже не о чем, а молчать страшно. Молчание рождает страшные вопросы о смысле и вечности. Но задуматься о таком – всё равно что поднести дуло пистолета к виску: если у современного человека забрать интернет, вспыхнут массовые самоубийства. Но умирать не хочется, а поэтому надо шуметь – побольше и погромче.

А еще лучше сменить сам тип человека, этого занудного сапиенса, который зачем-то всё время пытается мыслить. Его же и назвали так из-за этого качества – разума.

Ну а что разум? Ведь и с ним первые люди скакали в диких танцах и рисовали в пещерах «комиксы». Чем не ТикТок, только без многопиксельной видеокамеры? Но нет же, кому-то из древних этого оказалось недостаточно, и начались сложные вопросы и попытки ответов…

Убить человека разумного – главная цель homo tiktoks. И он успешно это делает.

Впрочем, сапиенса и не жалко. Он сам сделал всё, чтобы пойти по такому пути, разменяв «образ и подобие» на гордыню разума.

Показать бы мыслителям Просвещения, которые уверяли, что разум и прогресс приведут к материальному благополучию и к расцвету человечества, показать бы этим гордецам человека XXI века. Показать и спросить: ну что, нравится вам результат ваших идей? это и есть воплощение ваших мечтаний?

Впрочем, о чём это я… Лучше пойду осваивать TikTok и окунусь в завораживающий и беспощадный мир видеоклипов.

Эдуард Биров, ForPost