Территория Героев...(220)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Доброволец Козырев Алан Алан Козырев с позывным «Козырь» рассказал (см. по ссылке) об одном из своих первых боёв под Купянском в октябре 2022-го.

На фронт он ушёл добровольцем. Говорит, по-другому не мог. Подвёл бы память деда – полного кавалера ордена Славы.

В целом переход от гражданской жизни к военной, даже фронтовой, по мнению Алана Козырева, произошёл быстро и незаметно.

Самое первое боевое задание, рассказывает «Козырь», – это освобождение нашего же танка. Он заглох в серой зоне, и танкисты, когда ВСУ начали наступление, его оставили. А утром пришли к комбату и упросили танк отбить.

Сейчас Алан Козырев уволен с военной службы. Проходит обследования и лечение в больницах Москвы. Судя по характеру травм, его признают инвалидом. Но он не отчаивается. Бывший боец – активный волонтёр. Поступил в университет по квоте участников СВО. Мечтает открыть собственное дело и привлечь на работу ветеранов. Верит, что обязательно получится.

Доброволец Чехов Николай Чехов Николай Николаевич родился в 1994 году, являлся казаком Карасукского хуторского казачьего общества.

С 2022 по 2023 годы принимал участие в Специальной военной операции. В составе ЧВК «Вагнер» воевал на территории Донецкой Народной Республики, в ходе штурма Соледара и Бахмута.

Награжден медалью «За отвагу», рядом ведомственных наград и знаков отличия, а также наградами ЧВК Вагнер».

https://свои2026.рф/istorii/svo/tak/

Доброволец Шипунов Константин Шипунов Константин Николаевич родился в 1965 году, является атаманом Бийского городского казачьего общества.

Трижды выезжал в зону проведения Специальной военной операции.

С мая по июль 2022 года служил заместителем командира добровольческого казачьего отряда «Ермак».

В 2023 году воевал в составе казачьего добровольческого разведывательно-штурмового отряда «Сибирь» в должности заместителя начальника штаба.

В 2024 году вновь выехал в зону СВО, где выполнял задачи в составе казачьей бригады«Сибирь». Командуя многонациональным коллективом, атаман Шипунов знал главную истину передовой: в отряде на передовой нет чужих, есть только свои.

Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством » II степени и других наград.

https://свои2026.рф/istorii/svo/trizhdy-na-peredovoy/

Доброволец Кайгородов Алексей Кайгородов Алексей Викторович - заместитель атамана Алтайского отдельского казачьего общества. Родился в 1982 году.

Участвовал в СВО с марта 2023 года. Воевал в составе казачьего добровольческого разведывательно-штурмового отряда «Сибирь» у г. Бахмута на территории Донецкой Народной Республики.

В октябре 2023 года вступил в должность командира казачьей бригады «Дон», а через год назначен помощником заместителя командира Добровольческого штурмового корпуса.

Под его началом сошлись судьбы людей из разных уголков страны. Здесь, в окопах, стёрлись все границы — остались только братья по оружию, скреплённые одной целью и одной кровью.

Награжден двумя орденами Мужества.

https://свои2026.рф/istorii/svo/on-vyel-za-soboy-narody/

Военнослужащий Копылов Павел Копылов Павел Евгеньевич родился 7 июня 1994 года в г. Нефтегорск Самарской области.

31-летний нефтяник, мастер по добыче нефти и газа, был мобилизован в сентябре 2022 года и почти два года участвовал в СВО.

Его надежный тыл составляет супруга и трое детей. Опыт военной службы у Павла был: в 2013 – 2014 годах. Он служил связистом в танковой бригаде. Тогда он даже не предполагал, насколько эти навыки пригодятся спустя почти десятилетие.

24 сентября 2022 года жизнь семьи Копыловых разделилась на «до» и «после». Вечером принесли повестку из военкомата. А уже на следующее утро Павел получил предписание о явке в воинскую часть. Павла призвали в мотострелковые войска.

Подразделение, в котором служил Павел, было по-настоящему интернациональным. Сослуживцы — из разных городов России.

За участие в специальной военной операции Павел награжден медалями Суворова, «Участника СВО» и «За укрепление боевого содружества».

В планах у Павла работать, развиваться, учиться новому и применять уже имеющийся опыт.

https://свои2026.рф/istorii/svo/litso-nastoyashchego-edinstva/

Гвардии капитан Оконешников Денис Оконешников Денис Валерьевич родился 14 сентября 1983 года. С 2022 по 2024 принимал участие в Специальное военной операции в составе отдельной разведывательной роты, исполнял обязанности начальника разведки. В роте Дениса Оконешникова воевали бойцы нашей многонациональной страны, которые на передовой говорили на одном языке - взаимопомощи и верности присяге, который был понятен каждому. Награжден медалями «За храбрость» II степени, «За боевое отличие», «За воинскую доблесть» II степени. https://свои2026.рф/istorii/svo/yazyk-/

Доброволец Мишугин Клим Мишугин Клим Анатольевич, атаман Карасукского хуторского казачьего общества, родился в 1988 году. Мишугин Клим Анатольевич, атаман Карасукского хуторского казачьего общества, родился в 1988 году. Он дважды выезжал в зону Специальной военной операции. В составе ЧВК «Вагнер» воевал на территории Донецкой Народной Республики, участвовал в штурме Соледара и Бахмута. Награжден рядом ведомственных наград, в том числе от ЧВК «Вагнер», также удостоен награды Алтайского края – медали «За честь и мужество». В ходе СВО особую ценность обретает вековая традиция: когда приходит беда, все народы России встают плечом к плечу. https://свои2026.рф/istorii/svo/put-atamana/

Доброволец Кабаков Олег Кабаков Олег Фёдорович родился 18 июля 1983 года, принимал участие в специальной военной операции в составе многонационального БАРС 34, в казачьей разведывательной бригаде «Терек». Служил бойцом взвода огневой поддержки батальона «Балтика» на Бахмутском направлении и наступлении в направлении славянско-краматорской агломерации. Олег Кабаков награжден наградами Сибирского войскового казачьего общества. https://свои2026.рф/istorii/svo/kazachya-doblest/ Доброволец Бастраков Илья Казак Карасукского хуторского казачьего общества Бастраков Илья Валерьевич родился в 1958 году.

С июля 2023 по январь 2024 года принимал участие в специальной военной операции. Служил командиром 1-й роты 11-го добровольческого отряда «Барс». Вместе с сослуживцами разных национальностей сообща выполнял боевые задачи на территории Запорожской области. Илья Бастраков награжден рядом ведомственных наград и знаками отличия, в том числе наградой Алтайского края – медалью «За честь и мужество». https://свои2026.рф/istorii/svo/za-chest-i-muzhestvo/ Военнослужащий Лавринович Георгий Страшно ли на передовой и многом другом рассказал на встрече с московской молодежью бывший замполит одной из мотострелковых частей, офицер Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ Георгий Лавринович, награжденный медалями «За Отвагу» и «За Храбрость II степени» (подробнее по ссылке). Георгий Лавринович мечтал стать дальнобойщиком — очень любил машины и всю колесную технику. В Кадетском корпусе Георгий увлекся футболом, одно время всерьез подумывал о спортивной карьере. Но одна встреча изменила его жизнь. В 11-м классе к ним в класс привели выпускника, студента военного вуза, он так рассказывал про свою учебу, что ему тоже захотелось туда поступить. Георгий поступил в Военный университет им. Александра Невского Министерства обороны РФ на факультет военно-политической работы. После его окончания Лавриновича направили на службу в одну из мотострелковых частей, дислоцировавшихся в горах республики Чечня. Ее целью была охрана объектов Минобороны. Георгий выпустился из университета в должности заместителя командира роты по военно-политической работе. Замполит, если коротко. Эти офицеры отвечают за организацию и состояние военно-политической работы, за воспитание, моральное и психологическое состояние личного состава, воинскую дисциплину. В Чечне Георгий прослужил два года, когда в феврале 2022-го его подразделение получило приказ — выдвинуться к границе с Украиной, где в дальнейшем выполнял боевые задачи в ходе СВО.

Георгий был ранен. Лавринович был награжден медалями. Потом Лавринович поступил на службу в Главное военное следственное управление СК РФ. И занимается теперь практически той же самой работой, что и раньше — только с сотрудниками следствия и их семьями. Источник Доброволец Лапердин Владислав Лапердин Владислав Витальевич, протоиерей Барнаульской епархии Алтайской митрополии Русской Православной Церкви, родился в 1973 году. Когда Родина оказалась в опасности, он не остался в стороне: с крестом в руке и молитвой на устах отправился туда, где решалась судьба страны. Его служение не ограничилось стенами храма — он пошёл к тем, кто больше всего нуждался в слове Божием, — к воинам разных вероисповеданий на передовой. Владислав Лапердин трижды выезжал в зону проведения Специальной военной операции. С июля по декабрь 2022 года служил в составе ЧВК «Редут», затем – добровольческого казачьего отряда «Терек» в должности заместителя командира отряда по воспитательной части. С сентября 2024 по март 2025 воевал в составе казачьей бригады «Сибирь». Награжден медалью «За честь и мужество». https://свои2026.рф/istorii/svo/s-molitvoy-na-ustakh/

Военнослужащая Моисеева Елена Моисеева Елена Николаевна родилась 7 июля 1973 года в Самарской области.

Она работает медицинской сестрой в Большеглушицкой центральной районной больницы. Её общий трудовой стаж составляет более 30 лет.

Желание уйти служить в военную часть у нее возникло еще после окончания медицинского училища, но родители были против.

С началом СВО, убеждение в необходимости медицинской поддержки на передовой усилилось, потому что там была острая необходимость медицинской помощи.

В 2023 году она подписала контракт и пошла на СВО медиком-волонтёром выездной бригады. В ходе своих девяти служебных командировок принимала участие в открытии госпиталя для военнослужащих в Анапе, в составе бригады оказывала медицинскую помощь населению Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей, дважды выезжала в Курскую область в составе передвижного госпиталя.

Особо нашей героине запомнился случай в Мариуполе, когда врачи боролись за жизнь трёхмесячного ребёнка. Он был рожден в подвале, где его мама вместе с другими жителями укрывалась от обстрелов, и у него отказали почки. После оказания неотложной помощи в передвижном госпитале малыш был эвакуирован в Москву. Ребёнка удалось спасти. В составе медицинской бригады трудятся представители разных национальностей.

«Все становятся родными, как в семье. Каждый специалист чётко знает свои обязанности и выполняет их на высоком уровне. По-другому просто нельзя, и все это понимают», - как отмечает Елена.

Сейчас Елена находится в зоне СВО, следуя зову своего благородного сердца, спасает жизни наших солдат.

https://свои2026.рф/istorii/svo/zhizn-bestsennyy-dar/

Медик Пылаев Михаил Кто знает, что такое «серая зона» на войне? А это едва ли не самое опасное место: тут ещё не «передок», но уже и не тыл. Это ничья земля. Любой, попавший туда, сразу же становится потенциальной целью для противника. Военные передвигаются здесь с особой осторожностью, держа автоматы наготове, полиция вообще не ездит, потому что слишком опасно, и только машины скорой помощи мотаются в этот ад постоянно, потому что даже тут живут гражданские люди, которые тоже болеют.

Когда задали Михаилу Пылаеву вопрос: «Для чего ему всё это надо? Мог бы работать в Москве, и горя не знать», он честно ответил, что в столице и без него есть кому работать, а в Запорожье реально рук не хватает.

«Бывает, что приезжаем на вызов, а коллеги на полном серьёзе говорят больному, что к ним приехал доктор из самой Москвы. Вы бы видели их глаза. Люди не верят и даже просят показать прописку, - смеётся Михаил. - Для них Москва, это что-то запредельное».

По словам Михаила, не белый халат, а бронежилет, противоосколочная куртка и каска обязательный атрибут всех бригад скорой помощи. Причём в бригадах подавляющее большинство, это женщины от 25 лет и выше.

Михаил сравнивает работу на скорой помощи в прифронтовых районах, с работой медицины катастроф. Только там, в большинстве случаев, медики после выезда на место аварии или каких-то ЧС возвращаются в районы, где есть свет, вода, связь, а тут выезжаешь в холод и темноту и возвращаешься на базу, где нет света, воды и связи. Крайне тяжёлые условия работы 24/7.

Старший сержант Арзамасцева Ольга Ольга Арзамасцева выросла в военном городке Горный под Читой, в семье военнослужащих. Когда старшая сестра окончила военный институт, Ольга твёрдо решила: она тоже наденет погоны. После медицинского образования устроилась в читинский госпиталь. Однажды туда приехал медицинский отряд специального назначения — набирали людей. Ольга сразу захотела туда попасть. Её взяли.

Были учения, полевые выходы. Потом — командировки в Сирию, за которые она получила несколько наград. А затем началась СВО, и отряд поехал выполнять свой долг.

Самое тяжёлое для Ольги — видеть на операционном столе совсем молодых ребят. У неё самой старшей дочери 21 год. Когда к ним попадают её ровесники или даже младше, сердце кровью обливается.

«Слёзы капают в маску, а ты продолжаешь работать. И стараешься, чтобы ребята этого не видели. Им и так тяжело. Я не имею права показывать слабость», — объясняет Ольга.

Она вспоминает случаи, когда на её глазах происходили настоящие чудеса. Однажды привезли бойца с очень тяжёлым ранением ноги — жгут стоял слишком долго. Ольга уже приготовила операционную под ампутацию. Парень повторял: «Доктор, пожалуйста, спасите ногу». Но молодой хирург из Москвы осмотрел пациента и понял: первая помощь была оказана исключительно правильно. Ногу удалось спасти.

«Мы спасли военному ногу. И это правда такое счастье. Знаете, как будто за себя радуешься», — вспоминает она.

В другой раз к ним сам дополз парень — с обмороженными ногами и руками. Он не мог наговориться, так тяжело ему было одному. А когда понял, что спасён, радость была на всю операционную.

За восемь месяцев командировки через руки Ольги и её коллег прошли тысячи раненых. И она говорит то, что дорогого стоит:

«У нас не было погибших. И это работа не только хирургов и медсестёр. Эта заслуга всех: вертолётчиков, которые вовремя доставляли, работа эвакуационной группы. Мы просыпались под звуки вертолётов и бежали все. Пока мы бежали в операционную, наши автобусы стояли вдоль дороги. И вот уже через 5-10 минут раненые идут в операционные».

У неё несколько наград, но самую главную для военного медика она называет сама. Это медаль «За спасение погибавших». Причём она награждена ею дважды.

«Это самая дорогая награда для каждого медика. Первую, как сейчас помню, получала из рук генерала. И он очень по-отечески ещё тогда со мной поговорил. Спросил, как я, не тяжело ли мне», — вспоминает Ольга.

Она спасает чужих сыновей, мужей и отцов. И делает это так, чтобы они вернулись домой. Живыми. У нас уже было небольшое интервью с Ольгой в 122 выпуске.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaEThLpyK2o

Ветеран СВО Чаузов Евгений Офицер с позывным Мастер нахмурился лишь один раз, когда рассказывал, как погибла медсестра их отряда, молодая девчонка, первый раз пошедшая со штурмовиками на «бэзэ». Сам Евгений в это время уже лежал в госпитале с ранением, но, со слов парней, заход на рубежи атаки в тот раз был очень жёстким. Группу неожиданно атаковали «эфпивишки» ВСУ, штурмовики начали отстреливаться, а медсестру, отставшую от группы, окружило сразу несколько дронов. Поняв, что вырваться не получится, она, надеясь, что врача не тронут, показала шеврон с красным крестом, а затем, сняв каску, распустила волосы, чтобы украинские операторы увидели, что перед ними женщина-медик. «Но они всё равно её убили, — с неожиданно появившейся хрипотцой в голосе досказал историю офицер. – Как по мне, такая война подлая».

Евгений Чаузов — человек уникальный. До 44 лет ни разу не державший в руках автомат, будучи сугубо гражданским человеком, системным администратором, он за несколько месяцев СВО из «айтишника» превратился в штурмовика с позывным Мастер. И не просто штурмовика, а профи с особым чутьём к опасности, которое он сам называет легкомысленным словом «чуйка», и умением использовать скрытые возможности человеческого организма: физические и психологические.

История о том, как Мастер выходил в тыл после подрыва на мине, прям-таки ждёт, чтобы о ней сняли хорошее кино. Подробности по ссылке. Ногу Евгению пришлось ампутировать.

Предложили остаться в армии, он согласился. Сейчас служит в военкомате. Присвоили офицерское звание. Взял ипотеку на квартиру. Оказывается, что бойцы-инвалиды, оставшиеся служить в армии, вне зависимости от срока службы, могут брать военную ипотеку. А срок службы их приравнивается к выслуге в 20 лет.

На встречу Евгений приехал на велосипеде и протезе, расписанном китайскими драконами. Я даже сразу и не подумал, что это протез, сейчас ведь модно наносить татуировки.

На вопрос, о чём мечтает, рассказал, что собирается участвовать в триатлоне: бег, плавание, велосипед. А ещё хотел бы вернуться на фронт, говорит, что его опыт там бы пригодился.

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Ветеран СВО Молчанов Алексей Бороться с трудностями он начал с самых ранних лет. Родителей лишили родительских прав, когда Алексею было 10 лет. Мальчика забрали в школу-интернат, с детства он привык рассчитывать только на себя. Пройдя через горнило СВО, Алексей не сломался, а напротив — стал ещё сильнее.

«Бахмут, он же Артёмовск, — моё направление. Там было жарко во всех смыслах. Помню, сентябрь ещё выдался такой душный: если на задачу выходили, пить постоянно хотелось. А много пить тоже нельзя. Терпели, — вспоминает Алексей. — Наш огнемётный взвод помогал двигаться вперёд штурмовикам...»

Тогда Алексею казалось, что сама судьба отводит его от верной гибели. Однако 11 сентября он отчётливо увидел, как украинский дрон летит прямиком на позицию его парней, которые готовились бить по наступающим украинцам. Офицер бросился наперерез «птице» и во время сброса закрыл своим телом вход в подвал, где сидели бойцы.

«Короче, я сбросил с себя огнемёт и побежал прямиком под дрон. Левую ногу оторвало. Парням спасибо — быстро отреагировали, затащили меня к себе, сознание не терял, сам себе помощь оказал. Я не знаю, почему именно так психика сработала, но, как только заметил, что ногу оторвало, прямо там, в этом подвале, сказал пацанам: „Мне бы ещё плащ и треуголку, а попугай у меня дома и так есть“. Видели бы вы их лица...», — улыбаясь, рассказывает Молчанов.

Можно смело сказать, что героя воспитала армия, а если говорить точнее — отдельная 27-я бригада радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в городе Курск. За отличные показатели в учёбе и спорте парень был переведён из Верхнелюбажской школы-интерната, что на севере Курской области, во взвод воспитанников. Практически стал сыном полка. На достигнутом не остановился. Когда подошло время, блестяще сдал ЕГЭ и отправился в Кострому, в Академию РХБЗ имени Маршала Советского Союза Тимошенко, чтобы стать офицером.

Конечно, после ранения жизнь Алексея кардинально поменялась. Ещё в госпитале он принял решение, что хочет остаться в армии. Первой ступенькой к этому стали курсы переподготовки при госпитале. Следующим важным шагом стало изготовление хорошего и функционального протеза.

Помимо спорта, у Молчанова продолжалась военная карьера. После госпиталя он больше года провёл в Москве, трудился в научно-исследовательском центре РХБЗ, затем перевёлся в родной Курск, в военкомат. При этом всё это время он не бросал спорт, методично шёл к своей цели.

С весны этого года Алексей на гражданке. Он прошёл обучение по региональной программе «Курск. Герои» на управленца. Прошёл ряд важных стажировок в правительстве области, и вот теперь занимает пост заместителя директора по спортивной работе в областной школе адаптивных видов спорта «Курский Рубеж». Он собственным примером доказывает ученикам: характер человека сильнее любых обстоятельств.

«За все эти три года самым тяжёлым для меня был период — это конец лета, осень и зима 2024 года, когда вэсэушники вторглись на родную Курщину. Я тогда ещё служил в Москве и помню, как заваливал начальство рапортами с просьбами перевести меня хоть куда-нибудь поближе к фронту, чтобы быть полезным родному краю. Меня, собственно, поэтому в военкомат в 2025-м и перевели... Конечно, здорово вжарить из огнемёта по „немцам“, как в старые добрые, я уже был не в состоянии. Впрочем, как говорится, пригодился, чем смог. А так пришёл к выводу, что жизнь может быть сложной, но она всегда интересная. Нужно идти дальше и доказывать, в том числе самому себе, что счастье есть в любом случае». Подробнее по ссылке

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Ветеран СВО Ворон Рафаэль У Рафаэля Ворона за плечами несколько боевых командировок на Северный Кавказ и участие в сирийской кампании. В 2022-м он в составе 331‑го гвардейского Костромского полка одним из первых отправился в зону СВО. «Выдвинулись на Гостомель. Мы видели Киев — он был в шести километрах от нас», — вспоминает Рафаэль. Дальше — тяжёлые бои, потери, ранение. Снаряд взорвался в двух метрах от Ворона. Костромского бойца сослуживцы откопали под обломками. А в госпитале помимо травмы спины у него ещё и обнаружили раковую опухоль — пришлось удалять почку.

Рафаэль прошёл реабилитацию в столичном Госпитале имени Бурденко. «Доставили в Москву на самолёте. Операция прошла хорошо. Врачи — мастера своего дела, поставили на ноги», — отметил боец. Казалось бы, можно остановиться, поберечь себя. Но в апреле 2023 года Рафаэль вернулся обратно к своим ребятам.

Вернувшись, Рафаэль через некоторое время попал под Артёмовск, где его взвод оказался в окружении. За два дня пришлось отразить более 20 атак. И — новое ранение.

После новых госпиталей, тромбозов и осложнений Ворону настоятельно рекомендовали уйти в запас. «Я понял, что теперь уже пользы там не принесу, буду только обузой», — признался офицер. Но без дела костромич не остался. Сегодня Рафаэль лектор Российского общества «Знание», проводит уроки мужества в школах и училищах. О своём личном опыте возвращения к мирной жизни после службы на СВО он рассказал, выступая спикером на форуме «Победим вместе» в Москве.

Говорить со школьниками Рафаэль умеет. У него самого трое детей, старший сын месяц назад ушёл на срочную службу.

В планах же Ворона-старшего открыть своё дело: в качестве самозанятого организовать массажный кабинет для бойцов, которые месяцами лежат на койках.

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Ветеран СВО Ровенский Андрей Андрей Ровенский в мирной жизни инженер-энергетик. По должности — заместитель главного энергетика Новосибирского государственного университета (НГУ). На СВО он попал в ходе частичной мобилизации, служил минёром-разведчиком.

«Я был на первой линии обороны. Больше всего запомнился холод — в ноябре в ЛНР не жарко, — вспоминает боец. — Каждый день был монотонным, но важным: противник мог пойти в атаку, и надо было быть начеку. Работал с разведывательным дроном, корректировал работу танка. Ещё моей задачей была разведка подступов к нашим позициям и впоследствии их минирование».

Андрей рассказал, что после эвакуации через Белгород лечился в Госпитале Бурденко, врачи которого специализируются на высокотехнологичной помощи при тяжёлых боевых травмах.

Боевая награда — орден Мужества — вручена Ровенскому не только по совокупности проделанной им боевой работы, но и за проявленную отвагу. «Однажды выводил разведгруппу через минное заграждение. Задачу выполнил, но при этом и сам наступил на мину, — рассказал Андрей. — Ребята меня вытащили. В этой ситуации очень помогло боевое слаживание. Нас хорошо учили взаимовыручке».

«В тёплое время года, когда иду в шортах с протезом, я ловлю на себе взгляды. Но мне всё равно. Надо принять себя таким, какой ты есть, и дальше жить спокойно», — говорит мужчина.

В рамках программы реабилитации, которую он проходил, была и психологическая поддержка. Она раненым очень нужна. Там же Андрей прошёл медицинское обследование, подтвердил категорию «Д» (не годен) в военном билете и вернулся домой. «Теперь продолжаю работать по специальности. Занимаюсь электрификацией, обеспечиваю работу всей инфраструктуры НГУ», — рассказывает он.

Отношения с сослуживцами Андрей поддерживает.

«Общаемся. Не повседневно, но во время отпуска или совместных мероприятий — обязательно», — говорит участник СВО.

Андрей намерен намерен войти в состав Паралимпийской сборной России.

Источник Рядовой Леонид Коноплёв с сослуживцами в ходе штурма попали под пулемётный огонь.

Во время боя Леонид оказал первую помощь раненому товарищу. А когда опорник неприятеля был захвачен, Коноплёв несколько километров нёс пострадавшего до точки эвакуации.

Жизнь военнослужащего была спасена.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaErhq78a_w Гвардии ефрейтор Ренат Махмадов с сослуживцами, продвигаясь к позициям ВСУ, отразили атаку беспилотников неприятеля.

В ближнем бою Ренат уничтожил двух радикалов и из гранатомёта ликвидировал пулемётный расчёт противника.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaErmuUKd9g Ефрейтор Валерий Флейшауер, обезвредив восемь взрывоопасных предметов, проделал безопасный коридор для штурмовиков, но при отходе был атакован FPV-дронами.

Поразив вражеские коптеры, Валерий обнаружил раненого товарища, оказал ему первую помощь и эвакуировал в тыл.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaEr0pCgSOk Денис Колесников родом из Челябинской области. По профессии он — учитель. Начав работать в школе еще до ковида, он пользовался законной отсрочкой от службы по призыву. Но мысль о воинском долге не отпускала. И Денис решил пойти в армию, где стал служить номером расчета гаубицы 2С3 «Акация». А дальше началась специальная военная операция.

Сегодня он — замполит в гаубичном артиллерийском дивизионе. А бывшие ученики шлют ему письма и пишут слова поддержки. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaEfRj4qHRI Лейтенант Илья Олимпиев родом из города Златоуста. Придя в зону СВО в сентябре 2022 года, он стал командиром минометной батареи и теперь служит в составе 4-й гвардейской военной базы.

Илья награжден медалью Жукова за победу в минометной дуэли. Это было в сентябре 2024 года, в районе населенного пункта Каменское Запорожской области, когда батарея под его командованием прикрывала наступление штурмовых групп. Со стороны врага тоже начал работать миномет. Однако наши воины оказались быстрее и четче: успешно обнаружили, подавили и уничтожили противников. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaEKqQ6YO-4 Лейтенант Марат Бисембаев — отец троих детей, доброволец из Астраханской области. Он награжден медалью Жукова за выполнение боевой задачи в районе н.п. Новопокровское Донецкой области.

Группа под командованием лейтенанта Бисембаева получила задачу занять опорный пункт ВСУ, но попала под минометный обстрел и атаку FPV-дронов. Марат принял решение увести бойцов в укрытие, и в течение трех суток, пока продолжался обстрел, они сбивали дроны. А на четвертые сутки подошли к вражескому опорнику и выполнили боевую задачу.

Старший сын Марата учится в летном училище. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaEqMMQkUx8 У инженера ТЭЧ Андрея Марасинского — восемь лет преподавательского стажа, в том числе шесть лет в политехе, где он писал диссертацию.

На СВО Андрей пришел из Республики Татарстан добровольцем, в 2022 году. Первоначально попал в медроту, даже дослужился до медика в штурмовом отряде. Принимал участие в боях на Сватовском направлении, в Кременной.

Теперь, после ранения, он ремонтирует дроны в технико-эксплуатационной части. А позывной у него — «Профессор». См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaEuso8_bsg Военнослужащий 90-й гвардейской танковой дивизии Магомед Джумаев эвакуировал раненых товарищей с риском для собственной жизни. Магомед Джумаев награждён медалью «За храбрость» II степени. См. видео по ссылке Военнослужащий 90-й гвардейской танковой дивизии Магомед Джумаев эвакуировал раненых товарищей с риском для собственной жизни. Магомед Джумаев награждён медалью «За храбрость» II степени. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaEBA81XH_o Механик-водитель Игорь Тяжкороб в своей работе часто сталкивается с воздействием вражеских дронов, поэтому его задача — не только вести транспорт, но и защищать его и пассажиров на борту от FPV. А однажды он вынес на себе довольно крупного раненого бойца. Игорь Тякороб удостоин медали «За воинскую доблесть» II степени. См. видео по ссылке

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Капитан

Брянская область, рабочий посёлок Рогнедино

Окончил Дальневосточное высшее военное командное училище в 2009

https://герои-сво.рф/geroi/demidenkov-aleksey-vitalevich Тюменская область, Тобольск

Рядовой

Анатолий родился в городе Тобольске.

Большую часть своей жизни он провел в родном микрорайоне Менделеево, где учился в школе №53, которая сегодня носит номер 20.

С самого начала специальной военной операции, Анатолий принял мужественное решение отправиться на передовую добровольцем.

Он погиб под минометным обстрелом в селе Тоненькое, Донецкой Народной Республики.

Награждён Орденом мужества

Анатолий был отцом сына и дочери, которых он очень любил.

https://герои-сво.рф/geroi/avgustov-anatoliy-ivanovich Сергей Иванович погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции на территории Украины.

https://vk.ru/wall-63559351_504318 Воронежская область, городской округ Нововоронеж

Ефрейтор

Александр родился в с. Круглое в Воронежской области. Жил в городе Нововоронеж.

Подписал контракт практически а начале СВО, за время службы получил 2 ранения.

Погиб 26 сентября 2025 года в Редкодубе, ДНР.

Александр был мужественным, хорошим другом и отцом двоих ребят.

Награды:

Медаль Суворова,

Орден мужества

https://герои-сво.рф/geroi/kulakov-aleksandr-nikolaevich Кировская область, Вятские Поляны

Стрелок-помощник гранатометчика

Награды

За отвагу,

Медаль Жукова,

Орден мужества,

Участнику контртеррористической операции,

Участнику специальной военной операции

Погиб: ДНР, Покровский район, с. Гришино

https://герои-сво.рф/geroi/stupnikov-leonid-evgenevich

Подполковник Горбань Николай Подполковник Николай Александрович Горбань, сотрудник подразделения спецназа России.

Родился в 1985 году в Орджоникидзе (Владикавказ) в семье военного, детство провел в военном городке «Хольцман».

После окончания школы Николай поступил в РВВДКУ, окончив которое в 2006 году был направлен в 45-й отдельный разведывательный полк на должность заместителя командира РГСпН, далее был назначен на должность командира группы.

В 2009 году пройдя все этапы отбора был зачислен в подразделение ЦСН ФСБ. За время службы неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в составе своего подразделения, был награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью «За отвагу».

Подполковник Николай Горбань погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО 2 августа 2022 года, посмертно он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

https://t.me/okspn/48611

Гвардии лейтенант Подпругин Данил В зоне специальной военной операции погиб 43-летний врач-хирург Данил Подпругин. Более 13 лет он спасал жизни в больницах Бурятии, а в 2025 году добровольно отправился «за ленточку». Гвардии лейтенант погиб, отражая атаку беспилотников на лазарет. Ценой своей жизни он спас раненых, которые не могли себя защитить.

Для тех, кто знал Данила Подпругина, его решение отправиться в зону СВО не стало неожиданностью. Его профессиональный путь был связан с Кижингинской ЦРБ, Иволгинской ЦРБ и Республиканской клинической больницей скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова. Более 13 лет он провел в операционной - принимал сложные решения, выполнял тончайшие вмешательства, ежедневно спасал жизни.

В марте 2025 года Данил Прокопьевич заключил контракт и отправился в зону СВО. Он понимал, что его опыт хирурга там необходим. «За ленточкой» он занял должность командира взвода - врача госпитального взвода медицинской роты.

В январе 2026 года за особые отличия при несении боевой службы гвардии лейтенант Подпругин был награжден медалью Жукова. Но главной наградой для него всегда оставались спасенные жизни.

Трагедия случилась 28 сентября 2026 года. В тот день противник совершил налет на госпиталь, используя ударные беспилотники самолетного типа. Один из дронов шел прямо на лазарет, где находились раненые, неспособные самостоятельно передвигаться.

Данил Прокопьевич не колебался ни секунды. Он выбежал навстречу машине и открыл огонь. Ему удалось сбить дрон - тот рухнул рядом с ним. Осколки и ударная волна оказались смертельными для хирурга, но он выполнил главную задачу: благодаря его действиям раненые успели покинуть здание. Второй беспилотник поразил дом, но там уже никого не было.

До последнего вздоха он оставался верен своему долгу - спасать людей. За проявленное мужество и самоотверженность гвардии лейтенант был посмертно удостоен ордена Мужества.

https://www.irk.kp.ru/daily/277822/5313107/

Военнослужащий Аверьянов Илья Аверьянов Илья Валерьевич

30.10.1995 — 12.02.2026

Родился и жил в Мордовии, в г. Саранске. Учился в средней школе №11.

Погиб: ДНР, г. Константиновка

Награды

Орден мужества,

Участнику специальной военной операции

https://герои-сво.рф/geroi/averyanov-ilya-valerevich

Гвардии рядовой Кулаков Виктор

Кулаков Виктор Викторович

27.11.1989 — 30.05.2025

Самарская область, село Степановка

Штурмовик

Родился в Кинель, Черкассах Самарской области

Служил срочную службу в воздушных десантных войсках

Ушел добровольцем в феврале 2024 года в ряды СВО, получил 3 ранения.

30 мая 2025 года подорвался на противотанковой мине во время движения на увазике в селе Плехово, Курской области

Награды:

Медаль Жукова,

Два Ордена мужества

https://герои-сво.рф/geroi/kulakov-viktor-viktorovich

Доброволец Самигулин Равиль

Самигулин Равиль Фаридович родился в 1970 году.

Дважды выезжал в зону проведения Специальной военной операции. С августа по декабрь 2022 года служил в составе добровольческого казачьего отряда «Терек» в должности связиста.

В мае 2023 года вновь направился на передовую, где воевал в составе казачьего добровольческого отряда «Сибирь». В одной роте плечом к плечу воюют русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши, якуты, выходцы из десятков регионов огромной страны.

Погиб в бою 5 мая 2023 года на территории Донецкой Народной Республики.

Награжден медалью «За честь и мужество» посмертно.

https://свои2026.рф/istorii/svo/srazhayas-do-poslednego-vzdokha/

Рядовой Шелепин Михаил Шелепин Михаил Денисович

18.11.2003 — 21.07.2026

Водитель электрик ББСУ

Родился в Московской области, г. Клин.

Отучился 9 классов, работал на тяжёлых работах - строил дома, потом водителем, отслужил на Камчатке срочку сказал, что нравится, хотел бы стать военным, в 25 году ушел по контракту.

Погиб: ЛНР, ДНР

https://герои-сво.рф/geroi/shelepin-mihail-denisovich

Рядовой Бала Сергей Бала Сергей Юрьевич

09.10.1985 — 10.04.2025

Рязанская область, село Агломазово

Штурмовик

Родился в Тоцком районе, в 1989 переехал с семьёй в село Агломазово, окончил школу, поступил в техникум.

Закончив техникум сразу устроился на работу, работал в колхозе. Есть двое детей.

Контракт подписал 13.12.2024 год.

Погиб: Журавки, Сумская область

Награждён медалью За отвагу

https://герои-сво.рф/geroi/bala-sergey-yurevich

Гвардии младший сержант Ищенко Виктор

Ищенко Виктор Валентинович

20.10.1976 — 14.11.2025

Донецкая Народная Республика, Дебальцево

Родился в городе Енакиево, Донецкой области, всю жизнь до ухода на фронты СВО, работал на ПТО железной дороги, слесарем.

После ухода в зону СВО служил на Херсонском направлении в составе артиллерийского расчета гаубицы Мста-Б, в дальнейшем стал служить в антидроне артиллерийской батареи.

Все сослуживцы отзывались о нём, тёплыми словами и его очень ценили, за что дали ему уважительный позывной "Дядя Витя", он был другом для всех, а для молодых ещё и заменял отца.

В дальнейшем получил звание младшего сержанта, а когда часть в которой он служил получила статус гвардии, стал гвардии младшим сержантом.

Погиб: Российская Федерация, Херсонская область, Херсонский район, н.п Костогрызово

Имеет 5 наград:

Две медали За боевые отличия,

Медаль За отвагу,

Медаль Суворова

Знак отличия Георгиевский крест 4 степени.

Всегда был добрым, отзывчивым, мастером на все руки и самое главное - прекрасным отцом.

https://герои-сво.рф/geroi/ischenko-viktor-valentinovich

Младший сержант Синицин Дмитрий Синицин Дмитрий Анатольевич

14.12.1997 — 04.07.2026

Ярославская область, село Всехсвятское

Старший оператор отделения FPV дронов

Принёс не мало пользы, с раненой ногой вынес на себе найденного им раненого бойца.

Погиб в ходе выполнения боевых задач, н.п Новое, ДНР.

Есть дочь, пошла в первый класс, но Дима этого не увидел.

https://герои-сво.рф/geroi/sinitsin-dmitriy-anatolevich

Младший сержант Четвергов Константин Четвергов Константин Александрович родился 24 марта 1994 года в Самарской области в посёлке Солнечный, в 1997 году семья переехала жить в город Ивдель, Свердловская область

Константин Александрович закончил 7 школу.

Проходил срочную службу в разведывательных войсках в г. Хабаровск, после окончания службы, остался служить по контракту.

После службы Константин Александрович вернулся в г. Ивдель, получил профессию сварщика в Североуральском политехникуме в г. Североуральск, работал мастером и сварщиком в МУП ТВС, работая в МУП Север получил повестку по мобилизации и 28 сентября 2022 года стал участником специальной военной операции.

Константин Александрович проходил службу в разведывательном батальоне в первой разведроте в войсковой части 90600 в 15 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в должности разведчик-оператор, в октябре 2023 был командирован на учебу, выучился на пилота БПЛА, вернулся в свое старое подразделение и был переведен на должность пилота БПЛА оператора мавик 3 серии.

Однополчане Константина Александровича вспоминая о нем сказали «Был у нас в подразделении самым лучшим пилотом БПЛА, за свою службу он спас много жизней своим боевым товарищам, которые выполняли штурмовые задания. Он вел разведку местности, обнаруживал противника, корректировал артиллерию, танки и монометы. Проводил сбросы с мавика.»

Константин Александрович погиб 12 февраля 2025 года в н.п. Новотроицкое Красноармейского района Донецкой Народной Республики.

У Константина Александровича остались родители, дедушка, жена, сын и дочь, братья и сестры.

В памяти родных, близких и боевых товарищей Константин Александрович навсегда останется отзывчивым, добрым, позитивным человеком, он всегда был готов прийти на помощь и подставить свое плечо.

Награждён Орденом мужества

https://герои-сво.рф/geroi/chetvergov-konstantin-aleksandrovich

Рядовой Почтарь Анатолий Почтарь Анатолий Георгиевич Почтарь Анатолий Георгиевич 01.09.1968 — 17.09.2024 Анатолий Георгиевич родился в Саратове. С самого детства он отличался твёрдым характером и внутренней силой: умел принимать решения и никогда не прятался от трудностей. Он рос человеком, на которого можно положиться, — и эта черта осталась с ним на всю жизнь. Он был очень общительным, у него всегда было много друзей. Люди тянулись к нему: за ним шли, потому что знали — он не подведёт. К нему обращались за советом, и он всегда находил нужные слова: не просто успокаивал, а помогал увидеть выход из сложной ситуации. Он умел слушать и слышать, и оттого его советы были по-настоящему ценными. За проявленные отвагу и самоотверженность был награждён медалью Суворова. Погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО, ДНР, Мариновка.

Награждён медалью За мужество и отвагу https://герои-сво.рф/geroi/pochtar-anatoliy-georgievich

Младший сержант Поздеев Павел Поздеев Павел Павлович

17.01.1989 — 01.06.2026

Механик водитель

Павел Павлович родился в Зейском районе, Амурской обл, село Заречная Слобода

Работал в золотодобывающих артелях, был примерным в работе, нареканий не было.

На военную операцию с Украиной пошел по контракту и попал в военную разведку, получал награды, а так же правительственную при жизни Георгиевский крест.

Всегда поможет товарищу, ребята по оружию. Ответственный, в беде не бросит, отважный, честный и порядочный.

31.05.2026 года ушел на БЗ и погиб 1.06 2026 года, Запорожская обл под Чаривным.

Награды:

Георгиевский крест,

За службу в разведке

https://герои-сво.рф/geroi/pozdeev-pavel-pavlovich

Лейтенант Тас-оол Богдан Тас-оол Богдан Артышович

06.03.2006 — 26.07.2026

Республика Тыва, село Терлиг-Хая

Оператор

Погиб: Запорожье

Награждён орденом За заслуги перед отечеством 2 степени

https://герои-сво.рф/geroi/tas-ool-bogdan-artyshovich

Младший сержант Васильев Иван Васильев Иван Сергеевич

04.12.1988 — 26.11.2024

Гранатомётчик

Иван Сергеевич, родился и вырос в Омской области, Калачиком районе, с. Ивановка.

Учился в Ивановской СОШ

В 2010 г проходил срочную службу в артелерийских войсках, в марте 2024 г. подписал контракт и проходил службу в в/ч 93992.

В мае 2024 г получил ранение, находился на реабилитации.

Получил медаль За отвагу.

В октябре 2024 отправился обратно для прохождения службы и сразу же был отправлен на БЗ, на связь больше не выходил, был признан без вести пропавший с 26.11.2024.

В апреле 2025 был опознан по ДНК.

Погиб: ДНР, Красноармейский район, Новоалексеевка

https://герои-сво.рф/geroi/vasilev-ivan-sergeevich

Доброволец Руте Вениамин Руте Вениамин Антанасович родился в 1971 году.

В мае 2023 года зачислен в состав казачьего добровольческого разведывательно-штурмового отряда «Сибирь», в составе которого принимал участие в Специальной военной операции.

Вениамин Руте погиб в бою 5 мая 2023 года при выполнении боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики.

Награжден медалью «За честь и мужество» посмертно.

https://свои2026.рф/istorii/svo/soldatskoe-bratstvo/

Доброволец Сидюков Сергей Сидюков Сергей Михайлович

30.10.1974 — 16.06.2026

Сергей Михайлович Сидюков родился в деревне Средняя Речка, Ростовская область.

Он служил в морском флоте, а в 2023 году добровольно подписал контракт — хотел защитить своих родных и близких.

Сергей Михайлович был человеком сдержанным и сильным: он не любил жаловаться и привык справляться с трудностями самостоятельно, никогда не показывал слабину. Для своих детей он стал настоящим примером стойкости и мужества, а для окружающих — опорой: всегда стоял горой за родных, помогал всем, чем мог, и не оставался в стороне, если кто‑то нуждался в поддержке.

Его твёрдость характера сочеталась с искренней заботой о близких — он умел не только защищать, но и вдохновлять своим примером, показывая, что настоящая сила — в ответственности и преданности своим принципам.

Погиб: н.п. Новоэкономическое, ДНР

https://герои-сво.рф/geroi/sidyukov-sergey-mihaylovich

Гвардии рядовой Самусевич Денис Самусевич Денис Анатольевич

16.02.1973 — 08.09.2025

Стрелок

Родился с. Высокое, Смоленская область, окончил школу 2 г. Смоленска.

После окончания строительного техникума, двадцать лет проработал водителем троллейбуса

Погиб: Курская область

https://герои-сво.рф/geroi/samusevich-denis-anatolevich

Военнослужащий Горко Дмитрий Горко Дмитрий Владимирович

Родился 26.11.1982

Красноярский край, Железногорск

Штурмовик

https://герои-сво.рф/geroi/gorko-dmitriy-vladimirovich

Младший сержант Белоусов Михаил Белоусов Михаил Александрович

30.01.1998 — 21.12.2025

Красноярский край, деревня Паршино

Разведчик

Родился в Красноярском крае, жил, учился, женился и родил сына.

Погиб защищая свою семью и Родину, г. Красноармейск.

Доброволец Тюганов Николай Тюганов Николай Геннадьевич

16.01.1976 — 06.09.2025

Штурмовик

Герой СВО, отзывчивый человек, добрый.

Погиб: Донецк

Ему было 50 лет, у него остался внук, которого он так и не успел увидеть, и внучка, когда она шла в первый класс.

https://герои-сво.рф/geroi/tyuganov-nikolay-gennadevich

Рядовой Маршев Олег Маршев Олег Александрович

21.07.1974 — 11.09.2026

Родился в г.Калининграде, уехал на СВО добровольцем, был три раза ранен: два легких ранения одно тяжелое.

Награды:

За боевые отличия,

Орден мужества

Погиб: Поселок Старица, Харьковская область

https://герои-сво.рф/geroi/marshevoleg-aleksandrovich

Старший сержант Григорьев Дмитрий Григорьев Дмитрий Геннадьевич

16.12.1991 — 07.12.2025

Дмитрий Геннадьевич родился в с. Шибылги, Канашского района, Чувашской Республики.

В ноябре 2014 года подписал контракт и служил в Таджикистане.

В 2021 году уволился с военной службы и вышел на пенсию по льготе.

В ноябре 2022 года вернулся на службу в Таджикистан.

С 31 июля 2025 года находился в командировке в Донецкой народной республике.

06 декабря 2025 года был ранен во время боевых действий: Донецкая народная республика Красноармейский район, н.п. Зверево. 07 декабря 2025 года погиб от острой массивной кровопотери.

Награждён Орденом мужества

https://герои-сво.рф/geroi/grigorev-dmitriy-gennadevich

Рядовой Демин Семён Демин Семён Васильевич

12.02.1999 — 25.11.2025

Курская область, Суджа

Штурмовик

Был весёлым, жизнерадостным.

Погиб: Николаево-Дарьино, Курская обл.

https://герои-сво.рф/geroi/demin-semen-vasilevich

Гвардии старший матрос Терещук Роман Терещук Роман Сергеевич

25.09.1999 — 21.04.2026

Архангельская область

Роман Сергеевич родился 25 сентября 1999 года в городе Архангельске.

Роман был любимым сыном и братом, заботливым мужем и любящим отцом. Вместе с супругой они воспитывали дочь, которая была для него большой радостью и смыслом жизни.

Роман проходил военную службу, служил в мотострелковом батальоне и выполнял задачи в зоне специальной военной операции. В последние месяцы службы выполнял задачи, связанные с применением БПЛА

За мужество, отвагу и добросовестное выполнение воинского долга Роман был награждён медалью Суворова.

21 апреля 2026 года Роман погиб при выполнении воинского долга, ДНР, населенный пункт Родинское.

Награждён медалью Участник специальной военной операции

Старший сержант Воронин Владислав Воронин Владислав Анатольевич

Родился 19.12.1975

Ростовская область, Шахты

Пропал без вести в феврале 2022

Похоронен в июне 2025 г.

Награждён Орденом мужества посмертно

https://герои-сво.рф/geroi/voronin-vladislav-anatolevich

Доброволец Румянцев Александр Александр Румянцев родился 12 октября 1981 года в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Здесь прошли детство и юность будущего Героя. С ранних лет он занимался спортом, воспитывал в себе силу воли и характер.

14 ноября 2023 года Александр ушёл добровольцем на СВО. Позывной — «Румын». Служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии имени Маргелова, в отдельной роте разведки.

За лидерские качества, смелость и упорный характер был назначен заместителем командира взвода, получил звание младшего сержанта. Неоднократно был ранен, но после госпиталей возвращался в строй. В августе 2025 года получил звание младшего лейтенанта, стал командиром взвода и начальником разведки батальона.

6 сентября 2025 года Александр был ранен в бою. Но не бросил товарищей и продолжил сопротивление. С 6 по 16 сентября он в одиночку удерживал свои позиции и не сдал их. Отбивал атаки, менял позиции, снова встречал врага. Десять дней. Один на один с противником.

16 сентября 2025 года он погиб, с честью выполнив боевую задачу.

16 сентября 2026 года в Нижнем Новгороде, на улице Федосеенко, на стене дома, где он родился и вырос, был открыт мурал в его честь.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaExeC2RQVc

Старший прапорщик Мустаев Сергей Мустаев Сергей Анатольевич

15.10.1979 — 15.04.2024

Приморский край, село Камень-Рыболов

Старшина минометной батареи 2 МСБ в/ч 16871

Родился в Алтайском крае, вырос и учился в Ханкайском районе Приморского края

Награды:

Ветеран боевых действий,За боевые отличия,За отвагу,За отличие в военной службе 2 степени,За отличие в военной службе 3 степени,Орден мужества,Участнику манёвров войск «Восток-2018»

Сослуживцы отзываются о Сергее: Человек с Большой буквы

Погиб: н.п. Старомайорское, Волновахский район, Донецкая Народная Республика.

https://герои-сво.рф/geroi/mustaev-sergey-anatolevich

Младший сержант Пияшов Игорь Пияшов Игорь Борисович

20.08.1978 — 21.09.2025

Нижегородская область, рабочий посёлок Юганец

Родился в п.Голышево.учился в школе 44 п.Юганец.

Работал хорошо.

Родились трое детей.

В 2024 году ушёл добровольцем, наводчик минамета.

В ходе наступательных действий погиб в п.Лозовая.

Был посмертно награждение орденом Мужества

Гвардии сержант Ваулин Александр Ваулин Александр Евгеньевич

23.11.1998 — 23.02.2026

Александр Евгеньевич родился в с. Краснохолм, г. Оренбург.

Учился в среднеспециальной школе МОАУ №90 до 9 го класса, после поступил в Ташлинский политехнический техникум по специальности электросварщик .

Саша очень разносторонний человек. Рисовал красками картины по номерам, так же был безумно влюблён в рыбалку. Золотые руки, ремонтировал все виды техники и был прекрасным сварщиком.

В 2017 году ушел на срочную службу на должность сапер.

Свою карьеру в профессии военного начал в ноябре 2018 года в звании рядовой воинской части 87441 80й Гвардейский танковый Краснознамённый полк, подписав контракт на три года, в дальнейшем продлил контракт на пять лет и продолжил службу в ВС РФ.

Участник специальной военной операции с 23.02.2022

Во время специальной военной операции при исполнении боевого долга 6.03.2022 года получил тяжелое ранение и был награжден медалью Суворова.

После отпуска в связи с ранением, несмотря на категорию годности, продолжил службу в рядах ВС РФ и получил звание сержант, командир танка. Также в 2025 году был награжден медалью участника СВО.

Александр всегда был добрым, отзывчивым и веселым мужчиной , любящим и заботливым супругом опорой и защитой для своей семьи. Достойным человеком живущим по совести. Настолько чистого и искреннего человека мы ни знали, в любой ситуации мог поддержать и дать совет. Как правило, всегда был жизнерадостным и неконфликтным. Погиб: Луганская Народная Республика, посёлок городского типа Запорожье Награды: За отвагу,

Медаль Суворова,

Орден мужества,

Участнику специальной военной операции

https://герои-сво.рф/geroi/vaulin-aleksandr-evgenevich

Ефрейтор Беляков Виктор Беляков Виктор Владимирович

26.04.1989 — 31.01.2026

Штурмовик

Родился и вырос в Нижегородской области, город Бор.

Всегда отличался стойкостью, честностью, справедливость была уже в его крови, он занимался спортом, футбол и хоккей навсегда его любимые виды спорта. Всегда протягивал руку помощи всем, срывался и днём, и ночью на звонки близких товарищей.

Служил в г.Москва - Отдельный Комендантский Полк при Президенте.

Когда собрался на СВО сказал жене, что хочет защищать всех, что чувствует, как там нужен, чтобы противник не дошел до его семьи.

Награды:

За мужество и отвагу,

Участнику специальной военной операции

Место гибели: Московка н.п., Харьковская обл.

https://герои-сво.рф/geroi/belyakov-viktor-vladimirovich

Гвардии капитан Подшибякин Михаил Михаил Подшибякин участвовал в специальной военной операции практически с первых её дней. Он сражался в Попасной и Новомайорском, участвовал в обороне Курской области.

Позывной «Оса» знал и его отряд, и противник: офицер всегда был на передовой. Не раз, едва поправив здоровье, он покидал госпиталь, чтобы вернуться к боевым товарищам.

Последний бой гвардии капитан принял в Суджанском районе Курской области. Находясь на наблюдательном пункте, он погиб в результате внезапного ракетного удара противника.

Михаилу Подшибякину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Боевой путь и подвиг Михаила Подшибякина в материале МО.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaEF7LP7Eug

Ефрейтор Баделин Сергей Баделин Сергей Борисович

09.05.1990 — 24.07.2025

Астраханская область

Разведка

Погиб, спасая другие жизни, Часов яр

Награды:

Ветеран боевых действий,

За боевые заслуги,

За службу в разведке,

Медаль Жукова,

Орден мужества

https://герои-сво.рф/geroi/badelin-sergey-borisovich Ярославская область, Гаврилов-Ям

Рядовой.

Танкист

Нагаев Андрей Константинович был отважным воином и хорошим семьянином.

Первую горячую точку прошел в Чечне когда проходил срочную службу. Был ветераном боевых действий в Чечне.

На СВО пошел добровольно, с чувством долга защитить Россию, в августе 2022.

Был награжден медалью За боевые заслуги.

Погиб: Харьковская область, Купянский район, село Крахмальное

Награжден Орденом мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/nagaev-andrey-konstantinovich