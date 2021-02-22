Рекордсмены по числу орденов "Отечественная война"

Поначалу это была действительно серьезная и значимая награда, особо ценимая фронтовками. Не зря так нервничал Володя Шарапов, увидя ее у Фокса. Более того — это один из немногих советских орденов, передававшихся семье как память после смерти награждённого.

Орден был утвржден 20 мая 1942 года. Орден Отечественной войны состоял из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I степень. В статуте были перчисленны конкретные подвиги, за кторые можно было его получить (уничтожение 2-3 танков или самолетов, например).

Первый вариант Ордена был так называемй подвесной С 1943 года так называемый винтвовой.

Орден Отечественной войны представлял собой изображение выпуклой пятиконечной звезды, покрытой рубиново-красной эмалью на фоне лучей, расходящихся в виде пятиконечной полированной звезды, концы которой размещены между концами красной звезды. В середине красной звезды — изображение серпа и молота на рубиново-красной круглой пластинке, окаймлённой белым эмалевым пояском, с надписью «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» и звёздочкой в нижней части пояска. На фоне лучей звезды изображены концы скрещенной винтовки и шашки. Приклад винтовки обращён вправо вниз, эфес шашки — влево вниз.



Орден Отечественной Войны I степени был изготовлен из золота 53 пробы и серебра 925 пробы с использованием красной и белой эмалей.

Размер между противоположными концами красной эмалевой звезды, как и длина изображений винтовки и шашки — 45 мм. Вес без колодки: 32,34 ± 1,65 г. Орден Отечественной Войны II степени был изготовлен из серебра и золота, с использованием красной и белой эмали, позолоты и оксидирования. Размер между противоположными концами красной эмалевой звезды, как и длина изображений винтовки и шашки — 45 мм. Состоит из четырёх деталей, которые склёпаны или спаяны вместе. Вес без колодки: 28,05 ± 1,5 г. Лента к ордену шёлковая, муаровая цвета бордо с продольными красными полосками:

для I степени — с одной полоской посередине ленты, шириной 5 мм;

для II степени — с двумя полосками по краям, шириной 3 мм каждая.

Ширина ленты — 24 мм.

К сожалению, после войны значние этой награды стало быстро невелироваться, а окончательно его значимость упала после введения так называемой Юбилейной серии в 1985 году, когда в честь 40-летия Великой Победы над фашизмом, орденом Отечественной войны были награждены все жившие на тот момент ветераны войны.

Тем не менее обязательно стоит вспоминить самых награждаемых этой наградой офицеров.

Шесть орденов имеют 3 человека:

4 ордена I степени + 2 ордена II степени

гвардии подполковник Кулаков Павел Никифорович(1915—?) — зам. командира 395-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка по политической части. 4 ордена I степени + 2 ордена II степени. Причем 5 наград за ВОВ.

гвардии майор Виктор Кузьмич Мамонов (1910—?) — зам. командира 395-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка по технической части 3 ордена I степени + 3 ордена II степени. 5 наград за войну.

и гвардии капитан Константин Алексеевич Пухликов (1922—2008) командир батареи 45-го гвардейского артиллерийского полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии 3 ордена I степени + 3 ордена II степени. 5 наград за войну.

Среди других кавалеров стоит выделить гвардии майора Иделя Шамшовича Портного (1916—2013) зам. командира 395-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка. У него 5 орденов I степени (4 за войну)

дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенант авиации Анатолия Константиновича Недбайло ( 1923 — 2008) — командира эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. У него 3 ордена I степени + 1 орден II степени (3 за войну)

Героя Советского Союза полковника Ивана Евграфовича Фёдорова (1914 — 2011) лётчика-истребителя, лётчика-испытателя. За ВОВ 112 боевых вылета и 11 сбитых самолета противника

У него 4 ордена I степени + 1 орден II степени (4 за войну)

Героя Советского Союза гвардии майора Ивана Антоновича Беспалова (1914— 1989) — заместителя командира моторизованного батальона автоматчиков 65-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта У него 4 ордена I степени (3 за войну)

Героя Советского Союза капитана Сергея Дмитриевича Логинова (1908-1992) — командира стрелковой роты 4-го отдельного стрелкового батальона 3-й бригады морской пехоты Балтийского флота Карельского фронта. У него 4 ордена I степени (3 за войну)

и Великого офицера ордена Почётного легиона, полковника ВВС Франции Андре Муане (André Moynet) (1921 — 1993) — лётчика авиационного полка «Нормандия — Неман». Совершил 115 боевых вылетов (150 часов полётов). Сбил 12 самолётов противника (из них 4 вероятных победы). После войны — государственный секретарь при Премьер-министре Франции, координатор молодёжной политики (Правительство Мендес-Франса). У него 2 ордена I степени + 1 орден II степени (2 за войну)

https://id77.livejournal.com/3369310.html