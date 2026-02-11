Лжедмитрий I — самозванец-авантюрист или первый царь-реформатор?

31 июля 1605 года — дата, которая осталась в истории России как день венчания загадочного «Димитрия Ивановича», известного под именем Лжедмитрия I. Тот, кого мы сегодня знаем как царя-самозванца Лжедмитрия I, вероятнее всего, так навсегда и останется загадкой русской истории. Об этом человеке мы знаем немало плохого и хорошего от современников, но никто не может сказать точно, был ли он ловким пройдохой или на самом деле сыном царя Иоанна Васильевича.

Перед этой загадкой бессильна даже современная наука, так как могила этого человека не существует — он исчез в грохоте пушек, как и появился на Руси, и, кроме записей, не оставил после себя никакого материального следа. Личность Лжедмитрия I окружена многочисленными загадками. Никто не мог опровергнуть тот факт, что он является сыном Ивана Грозного, но никто и не был в этом абсолютно уверен. По одним историческим источникам его дата рождения полностью совпадала с днем рождения царевича, а по другим — различался даже год. Сам Лжедмитрий утверждал, что родился в Москве, как и положено царскому наследнику, но многие утверждали, что это ложь и самозванец появился на свет в далекой Варшаве. Как бы там ни было, но этот человек стал первым, кто официально объявил себя выжившим царевичем Дмитрием Ивановичем, сыном Иоанна IV и Марии Федоровны Нагой, его седьмой по счету, последней супруги.

Личность Лжедмитрия I

Как появление Лжедмитрия I, так и вся его недолгая царская жизнь, неразделимо связаны с трагической судьбой царевича, погибшего при загадочных обстоятельствах в возрасте 8 лет. Смерть наследника наступила в Угличе, в одной из царских резиденций. Юный великий князь играл на дворе «со товарищи» Петрушей Колобовым и Важеном Тучковым «в сваю», то есть бросал острый гвоздь или нож в землю, чтобы тот в нее воткнулся. Сергей Блинков. Царевич Дмитрий. 2004–2005 гг.

Во время одного из бросков с Дмитрием приключился приступ «черной немочи», то есть эпилепсии. Бившийся в судорогах царевич наткнулся шеей на острие ножа и тут же умер. Кормилица Арина Тучкова, мать одного из товарищей Дмитрия по играм, по словам очевидцев, присутствовала при трагедии:

Она того не уберегла, как пришла на царевича болезнь черная, а у него в те поры был нож в руках, и он ножем покололся, и она царевича взяла к себе на руки, и у нее царевича на руках и не стало.

Казалось бы, все просто — нелепая случайность, но царица и ее родня были уверены, что Дмитрий пал жертвой заговора. Как было принято в те времена, толпа тут же разорвала на части нескольких подозреваемых, но затем комиссия из столицы подтвердила, что царевич погиб случайно и все успокоились. Дмитрий Угличский на иконе. В нижней части слева написана сцена убийства царевича, а справа — побитие камнями заговорщиков.

Но только на время — больно заманчиво было представить себя чудом спасшимся сыном царя, чтобы взойти на престол в Смутное время. Легенде о выжившем Дмитрии способствовали слухи и сплетни, которыми обросла эта история — народ ни в какую не хотел верить в смерть царевича.

Это звучит странно, но не исключено, что Лжедмитрий не был самозванцем. Одна из версий говорит о том, что царевича спрятали от наемных убийц и тайком вывезли в Польшу. Эту гипотезу подтверждает то, что в день гибели Дмитрия из угличских палат пропал его ровесник отрок Истомин. Возможно, что его убили и похоронили вместо наследника. Царица Марфа Федоровна Нагая

Мать царевича, Марфа Нагая, никогда не служила по своему убиенному сыну заупокойные в церкви, а в Лжедмитрии публично признала своего сына. Сам же самозваный царь вел себя совершенно естественно и ученые уверены, что он верил в свою принадлежность к царской семье.

Большинство историков все же склоняется к тому, что Лжедмитрием I провозгласил себя беглый монах Григорий Отрепьев, сын мелкого галицкого боярина и холоп князей Романовых. В пользу этой гипотезы говорит то, что Григорий, занимавший должность монастырского писаря, сбежал из своей обители примерно в то же время, когда начался поход поляков на Москву.

Перед тем как исчезнуть, монах начал проявлять необычный интерес к придворному этикету и иностранным языкам, чего ранее за ним братия не замечала. Столетия спустя историки сравнивали документы, написанные рукой Отрепьева и Лжедмитрия, и находили общие характерные ошибки, что также могло служить подтверждением этой версии. Николай Неврев. Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III. XIX век

Не исключали и то, что самозванцем была особа королевских кровей — сын польского короля Стефана Батория. В пользу этого говорило то, что как для человека, который провел долгие годы, переписывая в келье книги, Лжедмитрий был слишком подтянут и ловок. Он отлично фехтовал и стрелял, ездил верхом, танцевал, был обучен манерам, а главное — бегло и без акцента говорил на польском языке.

Это самая спорная версия, ведь хорошо известно, что Стефан Баторий был бездетным. К тому же самозванец не имел ни малейшей тяги к католичеству и исповедовал православие.

Короткое царствование Лжедмитрия I

В 1604 году Лжедмитрий I с польским войском пришел в Москву. По пути многие города добровольно открывали перед ним ворота, так как искренне верили, что идет сам царь. К моменту входа в столицу претендента на престол, Бориса Годунова уже не было в живых. Был мертв и его сын Федор II Годунов, продержавшийся всего 18 дней и убитый боярами вместе с матерью прямо в царских палатах.

Сразу же после того как Лжедмитрий I был объявлен царем, пошли слухи о том, что он самозванец. На него роптали даже его недавние сторонники, которым не нравилось, что из российской казны царь щедро осыпает благами польских и литовских шляхтичей. Поход поляков на Москву

При этом нужно отдать должное самодержцу, он не выполнил своих обязательств перед польским королем Сигизмундом III и не отдал ему несколько русских городов, среди которых наиболее лакомым был Смоленск. Не ввел Лжедмитрий и католичество, что было непременным условием его поддержки со стороны Варшавы. В общем, новым государем были недовольны практически все, поэтому за 11 месяцев царствования он пережил несколько переворотов и более 10 покушений.

Народу и придворным Лжедмитрий I запомнился как государь щедрый и милостивый. Он помиловал множество высланных из Москвы дворян, поднял жалование войску, а землевладельцам увеличил их наделы. Также он отменил налоги на юге страны, чтобы поддержать крестьян и ремесленников, а крепостным разрешил уходить от жестоких и разорившихся помещиков.

Государь был щедрым и милосердным, но при этом не выносил лести. Из-за этого своих мест при дворе лишилось немало дворян, по старой привычке поминутно рассыпавшихся в комплиментах царской персоне. В первые же дни Лжедмитрий I показал себя как настоящий демократ — он обожал выходить в народ, упразднил пафосность и церемонность при дворе и очень живо интересовался всеми государственными делами. Николай Неврев. Дмитрий Самозванец у Вишневецкого. XIX век

Царь максимально упростил процедуру въезда в страну иностранцев, а русских отроков собирался отправлять за границу на обучение наукам и военному делу. Еще до вступления в Москву претендент на престол имел грандиозные планы по поводу реформ в сфере образования:

Как только с Божьей помощью стану царем, сейчас заведу школы, чтобы у меня во всем государстве выучились читать и писать; заложу университет в Москве, стану посылать русских в чужие края, а к себе буду приглашать умных и знающих иностранцев.

От предыдущих правителей Лжедмитрий отличался своей активностью и отличной физической формой. Он никогда не укладывался спать после обеда, как это было принято в XVII столетии у аристократов, а также первым из царей отказался от специальной скамеечки и помощи стременного, забираясь на коня. Монарх оказался лихим наездником и большим любителем охоты, не боявшимся непосредственно участвовать в травле медведей. Дмитрий Иоаннович. Великий царь Московский. Гравюра из старинной польской книги

С первых дней на престоле государь дал указ готовиться к большой войне с Крымским ханством, постоянно разорявшим южные районы страны и, судя по всему, лично планировал возглавить военный поход. Смотры войск и учения стали обычным делом и царь сам участвовал в тренировочных атаках наравне с солдатами.

За сто лет до Петра I царь приходил в мастерские и работал наравне с ремесленниками, а когда его ненароком толкали или даже сбивали с ног, шутил и никогда не давал волю гневу. На улицах Москвы привыкли к тому, что государь может в любой момент попасться навстречу с небольшой свитой и запросто завязать разговор с мещанином или торговкой.

Личная жизнь государя

Женат Лжедмитрий I был на польской дворянке Марине Мнишек. Эта особа имела склонность к авантюризму, поэтому, вероятнее всего, ее не очень заботил статус супруга и его истинные права на престол. Марина хотела быть царицей и она ею стала, правда всего на неделю. Именно столько после женитьбы судьба отвела новому царю перед его трагической гибелью. Марина Мнишек и Лжедмитрий I

Марина Мнишек осталась в истории России как первая женщина, которую короновали. Следующей после нее такой чести удостоилась только Екатерина II. Самозванец любил свою Марину, о чем говорят сохранившиеся записи. Из них следует, что Лжедмитрий I воспылал к женщине чувствами при первой же их встрече и тут же стал настаивать на женитьбе.

А вот со стороны Мнишек никаких чувств точно не было. После смерти супруга она стала жить с человеком, которого принято называть Лжедмитрием II и изо всех сил старалась выдать его за своего настоящего мужа. Сам царь до того как связать свою судьбу с Мнишек показал себя настоящим ловеласом — он активно ухлестывал за боярскими дочками и даже был замечен в связи с Ксенией — дочерью Бориса Годунова. Но после приезда Марины Мнишек в столицу царь остепенился и ничего лишнего себе не позволял. Николай Неврев. Ксения Борисовна Годунова, приведенная к самозванцу. XIX век

Смерть

В 1606 году, сразу же после свадьбы Лжедмитрия и Марины Мнишек, Василий Шуйский задумал поднять в Москве восстание против поляков. Иностранных гостей на торжество прибыло немало и они сильно раздражали бояр и простой народ. Царю сразу же доложили о заговорщиках, но тот был настолько уверен в себе, что отмахнулся от доброжелателей и продолжил вести себя как ни в чем не бывало.

Между тем Шуйский избрал очень хитрую тактику — он распускал слухи, что приехавшие в Москву иностранцы задумали убить государя и посадить на престол поляка. Ему удалось поднять горожан на восстание и когда толпа, обезумев, рвалась крушить и убивать шляхтичей, хитрый боярин призвал идти не против гостей, а сразу на самозванца. Смерть Лжедмитрия I

Озверевший народ ворвался в царские палаты и начал требовать Лжедмитрия, но тот, спасая себя, попытался сбежать через окно и упал во двор с 15 метров. Скорее всего, падение с высоты пятого этажа сопровождалось несовместимыми с жизнью травмами, но какое-то время мужчина был жив. В записях современников говорилось о том, что он вывихнул ногу, поломал ребра и лежал под окнами палат без сознания.

Чтобы не допустить самосуда над лежавшим в беспамятстве монархом, к нему приставили стрельцов, а тем временем отправили гонца за Марфой Нагой, матерью царевича Дмитрия, чтобы та подтвердила, что это ее сын. Но толпа заговорщиков отбила Лжедмитрия I у стражи и начала его безжалостно избивать, требуя признаться в обмане. Пришедший в сознание царь настаивал на том, что он сын Иоанна Грозного и его в сердцах пронзили несколькими мечами и алебардой, а затем прострелили из мушкета.

Но после смерти злоключения самозванца не закончились — его тело измазали дегтем, на голову прицепили личину и несколько дней носили по Москве под оскорбительные песни. Когда волнения успокоились, труп оттащили на Серпуховское кладбище, где хоронили бродяг и преступников и там бросили в общую могилу. Сергей Кириллов. Смутное время. Лжедмитрий. Эскиз. 2013 год.

Через несколько дней после похорон на Москву обрушилась сильнейшая буря, в которой обвинили мертвого польского самозванца и колдуна. Тогда тело Лжедмитрия I выкопали из могилы, сожгли, а его прахом выстрелили из пушки в сторону польской границы, откуда тот явился на Русь. Некоторые утверждают, что выстрел был произведен из знаменитой Царь-пушки и это было единственный случай ее использования.

