Наш источник сообщает, что у разведок есть информация, что Румыния нацелилась не просто на Молдову и ПМР, а ещё и на часть Одесской и Черновицкой области.

Конечно, это всего лишь планы, которые могут сейчас не реализоваться. Но, о факте существования такого великого румынского плана, знают и в Офисе Президента.

Если с Молдовой всё решено, там политическое руководство страны, уже постепенно сдаёт интересы Молдавской государственности за определённые ништяки для себя, то с ПМР всё сложно, там придётся устраивать ряд провокаций, чтобы начать военное вторжение. Также есть проблемы с Гагаузией, куда Румыны хотят сразу направить армию для стабилизации политических процессов и нейтрализации попытки гагаузов восстать.

Планы по Одесской области и Черновицкой, это третий этап, хотят пойти путём Польши, зайти временно для помощи, но с полного законодательного разрешения наших нардепов. Но, ничего нет более постоянного, чем временное. То есть, Украину будут де-факто делить на сферы влияния.

Кстати, источник указывает, что планам Румынии, мешает Турция, которая не особо хочет усиления Бухареста за счёт той же Гагаузии, которую Стамбул считает своей исторической территорией.

Конец года ожидает быть насыщен на события.

Украинский кризис - это не последняя война ( https://t.me/legitimniy/11573 ), а скорее всего катализатор больших войн.

https://t.me/legitimniy/12321

РККА

Аппетиты большие - только жевать нечем: румынская армия из себя ничего выдающегося не представляет, общая численностью - около 70 тысяч человек (плюс до 10 тысяч резервистов), в основном это контрактники.

На вооружении Румынии стоит в основном старая ещё советская техника. Танковый парк включает около 250 (но полностью исправных менее 100) советских Т-55,42 TR-580, TR-85 и TR-85M1 "Бизон" (TR это румынская модификация тех же Т-55). Более новые 30 танков Т-72 выведены из строя из-за отсутствия к ним запчастей.

Боевой состав ВМС Румынии насчитывает 4 корвета, 3 фрегата, 5 минных кораблей, 6 боевых катеров и несколько вспомогательных судов, до 10 речных мониторов.

С их ВВС ещё хуже: там до 100 тоже советских самолётов МиГ-21, (у нас их сняли с вооружения ещё при СССР в 80-х годах), к тому же из информации в некоторых источниках в строю ВВС Румынии полностью исправных всего 36 самолётов.

Но для России, в данное время, Румыния, как кстати и Болгария, это соучастники бандеровской Украины при проведении там СВО.

Нет, напрямую их войска в этой операции не участвуют, боятся, но гадят, дело в том, что на румынских, болгарских (не говоря уж о польских) аэродромах и базируется украинская авиация, в том числе, что скорее всего, уже поставленные Западом тоже советские, но вполне боеспособные МиГ-29 из резервов советских вооружений, в том числе авиации, что остались ещё от "Варшавского договора". Эти самолёты (и беспилотники тоже) вылетают с их аэродромов и на бреющем, что крайне затрудняет их засечку российскими ПВО, летают над расположениями ВС РФ, ДНР и ЛНР обстреливая их...

А сейчас, после гибели крейсера "Москва", что и засекал в том регионе своей РЛС и передавал ВКС РФ вылеты украинской (причём совсем не факт, что только украинской) авиации и их самолёты успешно перехватывали ВКС РФ (к примеру 9 из 10) и уничтожали, то сейчас это вообще-то стало проблемой.

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