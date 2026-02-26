Историческая Москва до революции ч.1

Заиконоспасский монастырь и его новая колокольня на Никольской улице, Москва. 1900-е гг. Автор фото: К.А. Фишер.
Ильинские ворота. Москва, 1883-1884 гг.1913 год. Москва. Вид на улицу Покровку и здание 4-й гимназии. Разносчик. Сейчас спустя более 100 лет они стали неотъемлемой частью нашей жизни.Москва.
Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь на Девичьем поле, 1880-е.
Основан великим князем Василием III 13 (23) мая 1524 года в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» — главной святыни Смоленска, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году. На протяжении первых двух столетий своего существования служил местом заточения царственных особ женского пола.Тверская-Ямская улица, 1902 годВид из Кремля на строящийся храм Христа Спасителя, Москва, 1852 год.Московская городская дума, около 1900 г.Mocквa, 1908 гoд.Ильинские ворота Китай-города и памятник героям Плевны, 1896 г.
Ворота в Китайгородской стене были сооружены в 1535–1538 годах, надстроены шатрами в 1680 году, разобраны в 1934 году. Дали имя площади Ильинские Ворота, расположенной теперь на их месте.Вид на Красную площадь от торговых рядов, Москва. 1884 г.
Н.А. Найдёнов. Москва. "Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений". М., 1884. Изд. Кушнерёва, фототипия Шерер Набгольц и Ко.Москва, 1909 год. Фотограф Мюррей ХоуКогда Москву впервые признали городом-милионником
В 1897 году наряду с Петербургом Москву официально признали городом, где проживает больше миллиона человек. Данные удалось получить благодаря Всероссийской переписи населения, которая проводилась в феврале 1897 года.
Перепись была организована достаточно простым способом - жители страны просто заполняли выданные им анкеты.Так выглядел Собор Василия Блаженного в Москве в 1842 году. Дагерротип, по которому была выполнена гравюра, снял Ноэль Пэймаль Леребур.Освобождение Москвы от польско-литовских интервентов в ноябре 1612 года
В начале ноября 1612 года русское народное ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польско-литовских интервентов, штурмом взяв Китай-город. 5 ноября (26 октября по старому стилю) командование польского гарнизона Кремля подписало капитуляцию.
Освобождение Москвы стало символом духовного подъема и единства русского народа. Этот подвиг положил конец Смутному времени и создал условия для избрания нового царя, Михаила Романова, что положило начало новой династии.
На фото: Памятник Минину и Пожарскому, 1883 г. Н.А. Найдёнов. Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. М., 1884. Изд. Кушнерёва, фототипия Шерер Набгольц и Ко.А вот вид с другой стороны. Фото 1884год.Прогулка в Сокольники. Олений парк. Позади мост на остров, 1904На Мясницкой, 1912На Сретенке, 1912Продавец мочёных груш, 1900На Яузской улице, 1914Суета на Смоленском рынке, 1905Рядом с возводимым Храмом Христа Спасителя были бани, купальни спускались прямо на реку. А под Каменным мостом в 1850-е проплыть было невозможно — обмелела Москва-река.C автомобилем марки “Opel”, 1915Паром у деревни Щукино, начало ХХ векаМосковская конка в Хамовниках, 1907Парикмахерская в доме Хлудова при Китайских банях, 1900Движение по Пречистенской набережной, 1908На Красной площади, 1913На Базарной площади в Марьиной роще, 1913Вывески на Мясницкой улице, 1912Колка льда у Трёхгорной мануфактуры, 1900Извозчик категории Комфорт+, 1880-eПоля на Воробьёвых горах, 1880-еНе мальчик, а просто какой-то универмаг ходячий!
У него и барабан, и лошадка-каталка, сита различных форм и размеров, обезьянка (возможно с тарелками), кастрюли и сковородки на все случаи жизни, много скалок, утюг, возможно, не один, и многое-многое другое. На Театральной площади, 1910-еКузнецкий мост, угол Неглинной, 1907-1910Церковь Рождества Богородицы в Путинках, 1880Характерная для Москвы двух-трёх этажная застройка по Курносову переулку, Швивая горка, 1914Вид на Москву с Калужской дороги, 1820. Андреевский монастырь позволяет определить место — это вид от площади Гагарина в сторону Новодевичьего монастыряНа Сретенке. Церковь Успения Божьей Матери в Печатниках, 1912Воскресная торговля на Сухаревском рынке, 1910-еВид на Кремль через Кокоревское подворье, 1900-еНа Сретенке, 1900На Варварке, 1900Погодинская изба, 1890Церковь Успения на Покровке, 1905Тверская-Ямская слобода, 1905На Кремлёвской набережной, 1911«Работаю я очень много, впрочем, одно это меня и удовлетворяет и делает более или менее счастливым; я уверен, что без работы я был бы никуда не годен — как часы, не заводимые аккуратно и постоянно».
Из письма архитектора дома Рябушинского, Федора Осиповича Шехтеля Антону Чехову, 15 марта 1893Дом Пашкова, 1910Чисто мужские дела. На конюшне, 1909 Трансформаторная будка как искусство. На Покровском бульваре, 1911На Воробьёвых горах, 1890-еУ Варварских ворот Китай-города, 1900«Новый» корпус Московского университета на Моховой, 1890На Пятницкой, 1912Проломные ворота Китайгородской стены, 1913Конка на 1-й Мещанской улице, 1884На перекрестке улицы Воздвиженки и Большого Кисловского переулка, 1912План электрических трамваев Москвы, фото из «Всеобщего Путеводителя по Москве и окрестностям», 1909Вид из окон доходного дома Коробковой на Тверском бульваре, 1910-е. Раскрашен нейросетьюСалон автомобилей общества моторовъ Даймлеръ Мерседесъ на Неглинной улице (тогда проезд). Здание салона, к сожалению, не сохранилось, 1912Пыльная Красная площадь, 1856Вид на Красные ворота и храм Трёх Святителей в Огородной слободе, 1901На Комсомольской площади, 1913На Николаевском (Ленинградском) вокзале, 1913Конка на Серпуховской площади, 1892На Сретенке близ Сухаревой башни, 1912Внутри Ярославского вокзала, 1904. На сводах массивные светильники и ручные лебёдки к ним. На полу — метлахская плитка, панно Коровина по стенам, и ощущение порядка во всем. У двери надписи «Начальник станции, телеграф, почта».На Поварской улице, 1900Дом Анненкова с кондитерской «Трамбле» на углу Кузнецкого переулка и Петровки, 1910На финише гонки Петербург-Москва, 1908На Красной площади, 1912
