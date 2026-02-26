Историческая Москва до революции ч.1

Заиконоспасский монастырь и его новая колокольня на Никольской улице, Москва. 1900-е гг. Автор фото: К.А. Фишер.

Ильинские ворота. Москва, 1883-1884 гг. 1913 год. Москва. Вид на улицу Покровку и здание 4-й гимназии. Разносчик. Сейчас спустя более 100 лет они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Москва.

Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь на Девичьем поле, 1880-е.

Основан великим князем Василием III 13 (23) мая 1524 года в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» — главной святыни Смоленска, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году. На протяжении первых двух столетий своего существования служил местом заточения царственных особ женского пола. Тверская-Ямская улица, 1902 год Вид из Кремля на строящийся храм Христа Спасителя, Москва, 1852 год. Московская городская дума, около 1900 г. Mocквa, 1908 гoд. Ильинские ворота Китай-города и памятник героям Плевны, 1896 г.

Ворота в Китайгородской стене были сооружены в 1535–1538 годах, надстроены шатрами в 1680 году, разобраны в 1934 году. Дали имя площади Ильинские Ворота, расположенной теперь на их месте. Вид на Красную площадь от торговых рядов, Москва. 1884 г.

Н.А. Найдёнов. Москва. "Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений". М., 1884. Изд. Кушнерёва, фототипия Шерер Набгольц и Ко. Москва, 1909 год. Фотограф Мюррей Хоу Когда Москву впервые признали городом-милионником

В 1897 году наряду с Петербургом Москву официально признали городом, где проживает больше миллиона человек. Данные удалось получить благодаря Всероссийской переписи населения, которая проводилась в феврале 1897 года.

Перепись была организована достаточно простым способом - жители страны просто заполняли выданные им анкеты. Так выглядел Собор Василия Блаженного в Москве в 1842 году. Дагерротип, по которому была выполнена гравюра, снял Ноэль Пэймаль Леребур. Освобождение Москвы от польско-литовских интервентов в ноябре 1612 года

В начале ноября 1612 года русское народное ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польско-литовских интервентов, штурмом взяв Китай-город. 5 ноября (26 октября по старому стилю) командование польского гарнизона Кремля подписало капитуляцию.

Освобождение Москвы стало символом духовного подъема и единства русского народа. Этот подвиг положил конец Смутному времени и создал условия для избрания нового царя, Михаила Романова, что положило начало новой династии.

На фото: Памятник Минину и Пожарскому, 1883 г. Н.А. Найдёнов. Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. М., 1884. Изд. Кушнерёва, фототипия Шерер Набгольц и Ко. А вот вид с другой стороны. Фото 1884год. Прогулка в Сокольники. Олений парк. Позади мост на остров, 1904 На Мясницкой, 1912 На Сретенке, 1912 Продавец мочёных груш, 1900 На Яузской улице, 1914 Суета на Смоленском рынке, 1905 Рядом с возводимым Храмом Христа Спасителя были бани, купальни спускались прямо на реку. А под Каменным мостом в 1850-е проплыть было невозможно — обмелела Москва-река. C автомобилем марки “Opel”, 1915 Паром у деревни Щукино, начало ХХ века Московская конка в Хамовниках, 1907 Парикмахерская в доме Хлудова при Китайских банях, 1900 Движение по Пречистенской набережной, 1908 На Красной площади, 1913 На Базарной площади в Марьиной роще, 1913 Вывески на Мясницкой улице, 1912 Колка льда у Трёхгорной мануфактуры, 1900 Извозчик категории Комфорт+, 1880-e Поля на Воробьёвых горах, 1880-е Не мальчик, а просто какой-то универмаг ходячий!

У него и барабан, и лошадка-каталка, сита различных форм и размеров, обезьянка (возможно с тарелками), кастрюли и сковородки на все случаи жизни, много скалок, утюг, возможно, не один, и многое-многое другое. На Театральной площади, 1910-е Кузнецкий мост, угол Неглинной, 1907-1910 Церковь Рождества Богородицы в Путинках, 1880 Характерная для Москвы двух-трёх этажная застройка по Курносову переулку, Швивая горка, 1914 Вид на Москву с Калужской дороги, 1820. Андреевский монастырь позволяет определить место — это вид от площади Гагарина в сторону Новодевичьего монастыря На Сретенке. Церковь Успения Божьей Матери в Печатниках, 1912 Воскресная торговля на Сухаревском рынке, 1910-е Вид на Кремль через Кокоревское подворье, 1900-е На Сретенке, 1900 На Варварке, 1900 Погодинская изба, 1890 Церковь Успения на Покровке, 1905 Тверская-Ямская слобода, 1905 На Кремлёвской набережной, 1911 «Работаю я очень много, впрочем, одно это меня и удовлетворяет и делает более или менее счастливым; я уверен, что без работы я был бы никуда не годен — как часы, не заводимые аккуратно и постоянно».

Из письма архитектора дома Рябушинского, Федора Осиповича Шехтеля Антону Чехову, 15 марта 1893 Дом Пашкова, 1910 Чисто мужские дела. На конюшне, 1909 Трансформаторная будка как искусство. На Покровском бульваре, 1911 На Воробьёвых горах, 1890-е У Варварских ворот Китай-города, 1900 «Новый» корпус Московского университета на Моховой, 1890 На Пятницкой, 1912 Проломные ворота Китайгородской стены, 1913 Конка на 1-й Мещанской улице, 1884 На перекрестке улицы Воздвиженки и Большого Кисловского переулка, 1912 План электрических трамваев Москвы, фото из «Всеобщего Путеводителя по Москве и окрестностям», 1909 Вид из окон доходного дома Коробковой на Тверском бульваре, 1910-е. Раскрашен нейросетью Салон автомобилей общества моторовъ Даймлеръ Мерседесъ на Неглинной улице (тогда проезд). Здание салона, к сожалению, не сохранилось, 1912 Пыльная Красная площадь, 1856 Вид на Красные ворота и храм Трёх Святителей в Огородной слободе, 1901 На Комсомольской площади, 1913 На Николаевском (Ленинградском) вокзале, 1913 Конка на Серпуховской площади, 1892 На Сретенке близ Сухаревой башни, 1912 Внутри Ярославского вокзала, 1904. На сводах массивные светильники и ручные лебёдки к ним. На полу — метлахская плитка, панно Коровина по стенам, и ощущение порядка во всем. У двери надписи «Начальник станции, телеграф, почта». На Поварской улице, 1900 Дом Анненкова с кондитерской «Трамбле» на углу Кузнецкого переулка и Петровки, 1910 На финише гонки Петербург-Москва, 1908 На Красной площади, 1912