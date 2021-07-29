Плечо (сказка шутка)

Жило - было плечо и было оно теплым и надежным, и часто прижимались к нему, ища защиты и утешения, а выплакавшись, уходили прочь.

Плечо не обижалось, просто пожимало плечом, оно привыкло. За долгие годы много тайн и историй было доверено ему, оно хранило их бережно в своей памяти, ничего не забывая и каждый раз заново болью и кровью переживая очередную исповедь чьей-то судьбы.

А когда оставалось одно, оно размышляло, и так, и эдак - все пыталось понять: как лучше и что можно было бы еще посоветовать, и чем успокоить, и как что-то исправить, что-то главное не упустить...

Те, кто уходили, жили своей жизнью: любили и предавали, расставались и вновь встречались и, на время, совсем забывали о плече....

А плечо все переживало, ощущая на себе холодный след чужой слезы...

Но жизнь ведь идет своим чередом, на смену грусти вставала нужда, и тогда плечо впрягалось в лямки работы. Оно никогда не умело что-то делать наполовину - кожа стиралась в кровь, плечо саднило, но оно лишь молчаливо и упрямо тянуло свою лямку.

Наступал достаток, и плечо гордо распрямлялось и были открыты двери, и новые друзья панибратски похлопывали по плечу, а старые уверенно опирались....

И среди шумного праздника всегда находились те, кому было плохо и одиноко, кто среди всех находил только это плечо, и отведя сигарету в сторону, в слезах и в горечи, вновь утыкался в него.

... И все начиналось сначала....Странно, но плечо всегда воспринимало все рассказанное, как происходящее с ним самим. Оно горячилось и возмущенно вздымалось, и где-то там ... в глубине , чуть ниже и правее, что-то неистово колотилось и болезненно щемило...А потом вновь наступала пустота, и оно стояло у открытого ночного окна, ощущало резкий, мокрый от дождя ветер, и холод одиночества своей костлявой рукой ложился на плечо....Щелчок ... и далеко брошенная, докуренная сигарета растворялась в промозглой городской мгле невесомым огоньком, мир охватывала темнота, и нужно было ждать нового дня.Иногда жизнь преподносила плечу загадки, и та, кто так безутешно плакала, уткнувшись в него, сначала затихала и переставала хлюпать, вдруг прижималась чуть сильнее и начинала нежно тереться носом о плечо....Потом были бурные движения, страстные покусывания, и неудержимые поцелуи....И когда утомленная и растрепанная любовной игрой, она засыпала на плече, оно еще долго вглядывалось в черный потолок, чувствуя на себе тяжесть посапывающей головки, такой близкой и родной сейчас...Почему так, зачем, и что будет завтра, и будет ли у них это завтра...? И эти мысли не давали ему заснуть до утра, плечо немело в неудобном положении, но не позволяло себе даже шевельнуться, чтобы не нарушить и не потревожить её сладкий сон.А утром она легонько толкала его и шептала глядя мимо: "Спасибо ... все было замечательно, мне пора, пока мой милый...."И они снова встречались, только она была уже чужой, и уже больше не прижималась к плечу трогательно и доверчиво, а нарочито, по- хозяйски опиралось совсем на другое.Плечо было сильным и кряжистым, и могло бы постоять за себя, сражаясь за свое счастье, но всегда останавливала мысль: а зачем, если оно было всего лишь эпизодом в чьей-то грустной истории.И плечо проходило стороной гордое и независимое в своем одиночестве.Шли годы, а наше плечо так и оставалось люлькой для чужих невзгод и разочарований. Так бы прожило весь свой век, не то чтобы отчаявшись, а привыкнув и смирившись со своей ролью, если бы однажды, случайно, черный кот не перебежал дорогу перед его автобусом. Водитель резко затормозил и маленькое хрупкое плечико доверчиво прижалось к плечу.-"Ой,- сказало оно,- Простите...."-"Ничего, ничего,"- ответило плечо,-" Мне даже приятно..."-"Приятно? хих....Вы смешной и добрый, а где Вы выходите?"-"Я , через ... а что-то случилось? Вам помочь?"-"... Случилось ... мне с Вами тепло и радостно ... проводите меня ..."А потом ещё говорят, что чёрные коты не приносят счастье ... Хм.