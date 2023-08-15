Прогулки по Санкт-Петербургу

Три Ангела Петербурга

У Северной столицы есть целых три ангела-хранителя – бронзовый, серебряный и золотой.

Считается, что пока они парят над Петербургом, город и его жители находятся под надежной защитой. Золотой ангел — на шпиле Петропавловского собора. Серебряный ангел — на куполе церкви Святой Екатерины. Купол каменного храма украшала ионическая колоннада и ангел-хранитель, стоящий на медном шаре. Бронзовый ангел — на Александровской колонне на Дворцовой площади. Фигура ангела-хранителя опирается на собственную массу и ничем не закреплена.

Бродский, но не тот. Исаак Израилевич Бродский - известный художник, любимый ученик Ильи Ефимовича Репина.

Жил в этой квартире с 1924 по 1939 г. В 1949 здесь был открыт музей, где представлена уникальная коллекция русских художников, собранная Бродским, а также его собственные работы. Эту квартиру Бродскому дали после написания картины "Торжественное открытие Коминтерна во дворце имени Урицкого", где изображено около 600 человек. К слову, квартира и до Бродского была крайне творческой. В пушкинские времена здесь был открыт литературный салон. Его хозяйка, Екатерина Карамзина, жена знаменитого писателя и историка, собирала здесь весь высший свет. Среди почетных гостей : Пушкин, Лермонтов, Вяземский, Тургенев и огромное количество музыкантов, театральных актеров и критиков.

Русский музей в годы Великой Отечественной войны. В Русском музее за 8 дней от начала войны эвакуировали 7,5 тысяч картин. Всего было эвакуировано 26 000 экспонатов и 20 400 архивных материалов Многие экспонаты остались в стенах музея. Произведения помещали в подвалы Михайловского дворца. Скульптура Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком» была укрыта в земле. На территорию Михайловского дворца было сброшено 11 фугасных и сотни зажигательных бомб. Цитата из дневника Г.Е. Лебедева (искусствоведа, заместителя директора Русского музея) от 10 мая 1942:

«Один из наиболее острых моментов во всей моей жизни — тушение зажигательных бомб, упавших в садике перед главным фасадом.

Рядом горит крыша Музея этнографии... Я, Фармаковский, Эмме и кто-то еще засыпаем песком шипящую гадину, она брызжет огнем, слепит глаза, воняет, не желает сдаваться. И все это время над головой — басовый, тяжелый гул «хейнкеля». Из 300-тысячного собрания музея не пострадал ни один экспонат.

Библиотека «Книжная капелла» Бутик «Книжная капелла» был открыт в 2016 г. Здесь представлено свыше 6000 томов книг, альбомов и географических атласов XVI - XX вв. Издания являются точным воспроизведением с дореволюционных оригиналов. В "Книжной капелле" находится три зала. В каждом из них представлены эксклюзивные подарочные издания, которые не встречаются в продаже. «Как и у людей, где среди профессионалов всегда есть один — лучший, так и среди книг есть те, которые по праву получили возможность называться лучшими. Они прошли испытание временем, читателями и критиками», — рассказывают о своём собрании создатели библиотеки.

Императорский фарфоровый музей. Заводской музей был основан по распоряжению Николая I к 100-летию Императорского фарфорового завода. Музей задумывался как хранилище образцов, достойных изучения и копирования. Он возник гораздо раньше Третьяковской галереи и Русского музея. С последней четверти ХIХ в. по личному распоряжению Александра III все заказы императорской семьи исполнялись на заводе в двух экземплярах, один из которых оставался в музее. Дважды коллекция музея покидала стены завода: с осени 1917 до осени 1918 г в целях сохранности ее вывозили в Петрозаводск, и в годы войны и Ленинградской блокады экспонаты были эвакуированы на Урал, в Ирбит. В музее сформировалась единственная в мире уникальная коллекция, отражающая историю первого фарфорового завода России.

Дуб Елагина острова оказался в числе номинантов на звание «Российское дерево года». В списке деревьев-участников он идет под порядковым номером 65.

Высота этого «старожила» Елагина острова превышает 20 метров, а диаметр достигает 1,7 метра.

По легенде его высадил первый владелец острова Петр Шафиров, вице-канцлер Петра I. Если история правдива, сегодня возраст дуба составляет более трех сотен лет.

Особняк Румянцева Годы строительства: 1730— 1740-е. гг.

Архитектор: Валлен Деламот Н. П. Румянцев стал владельцем особняка в 1802 г. Граф собирал памятники русской культуры и создал уникальные коллекции. В 1824 году для перестройки пригласили архитектора В. А. Глинку: «Проект этот был по тогдашним понятиям настолько хорош и даровит, что Академия художеств дала за него Глинке звание академика…» У графа было всего 3 личных комнаты, остальные были отданы под его коллекцию В 1831 г. здесь открывается первый частный публичный музей. Посещать его могли все люди без ограничений сословий и бесплатно. Сейчас в здании расположен отдел Государственного музея истории Санкт-Петербурга Находится на Английской набережной, 44.

Торговый дом «Штоль и Шмитъ» Год постройки: 1880. Архитектор: В. А. Шретер. В 1849 г. в Петербурге Владимир Штоль и Карл Шмит основали фирму, торговавшую аптечными и москательными товарами. Фирма имела статус поставщика Императорского двора и торговала не только в Петербурге. Журнал «Неделя строителя» за 1881 г. отмечал, что «столица украсилась еще одним примечательным произведением даровитого художника-зодчего». При жизни Шретера была установлена мемориальная доска с именем архитектора. Сейчас здесь находится бизнес-центр «Дом Шретера». Это Малая Морская ул., д.11

А в Питере, в Аннинском кавальере Петропавловской крепости есть музей истории денег Музей истории денег был открыт в 2016 году по инициативе АО «Гознак». Музейная экспозиция показывает историю денежного обращения России во все времена. Инсталляция «Миллион» представляет собой башню, составленную из рублевых монет, суммарная стоимость которых равна миллиону рублей. Среди уникальных экспонатов — первая золотая монета, выпущенная в обращение при Петре I. В музее можно увидеть эскизы советских банкнот периода 1920–1940-х годов и другие образцы. Самые большие памятные монеты в России — золотая и серебряная, каждая весом по 5 кг. Посетители могут их потрогать.

Гранд Отель Европа находится на Михайловская ул., 1/7 Построен в конце XlX в. Архитектор: Л. Ф. Фонтана. Само здание построили раньше, а уже 28 января 1875 г. состоялось открытие отеля. В 1905 г. совершались частичные перестройки здания, и был создан ресторан «Европа». Это был первый в столице ресторан, в котором провели электричество. На историческом этаже отеля расположены 10 уникальных именных люксов, среди которых апартаменты «Достоевский», «Романов» и «Паваротти». Отель буквально дышит историей – здесь сохранились элементы декора и интерьера, антикварная мебель и предметы искусства (свыше 2000 единиц). 8 ноября 2009 г на церемонии вручения World Travel Awards гостиница «Гранд Отель Европа» названа самым роскошным отелем Европы и мира.

Ну и завершим прогулку небольшим посещением музея-квартиры С.М. Кирова. С.М. Киров — русский революционер, советский государственный и политический деятель.

1 декабря 1934 г. был убит Леонидом Николаевым. Убийство Кирова послужило поводом для начала массовых репрессий в СССР. Библиотека Кирова при его жизни насчитывала 200 тыс. экземпляров. Он выписывал литературу, запрещенную советской цензурой, и мемуары представителей советской эмиграции. В комнате отдыха, которая служила также мастерской, представлены столярные и слесарные инструменты, охотничьи принадлежности. На кухне сохранилась подлинная плита, навесные металлические полки и две раковины. Находится: Каменноостровский пр-т., 26-28

И на этом все. До следующего раза.