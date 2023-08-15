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Прогулки по Санкт-Петербургу

Три Ангела Петербурга
У Северной столицы есть целых три ангела-хранителя – бронзовый, серебряный и золотой.
Считается, что пока они парят над Петербургом, город и его жители находятся под надежной защитой.Прогулки по Санкт-ПетербургуЗолотой ангел — на шпиле Петропавловского собора.Прогулки по Санкт-ПетербургуСеребряный ангел — на куполе церкви Святой Екатерины. Купол каменного храма украшала ионическая колоннада и ангел-хранитель, стоящий на медном шаре.Прогулки по Санкт-ПетербургуБронзовый ангел — на Александровской колонне на Дворцовой площади. Фигура ангела-хранителя опирается на собственную массу и ничем не закреплена. 

Бродский, но не тот.Прогулки по Санкт-ПетербургуИсаак Израилевич Бродский - известный художник, любимый ученик Ильи Ефимовича Репина. Прогулки по Санкт-Петербургу
Жил в этой квартире с 1924 по 1939 г.Прогулки по Санкт-ПетербургуВ 1949 здесь был открыт музей, где представлена уникальная коллекция русских художников, собранная Бродским, а также его собственные работы.Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуЭту квартиру Бродскому дали после написания картины "Торжественное открытие Коминтерна во дворце имени Урицкого", где изображено около 600 человек.Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуК слову, квартира и до Бродского была крайне творческой. В пушкинские времена здесь был открыт литературный салон. Его хозяйка, Екатерина Карамзина, жена знаменитого писателя и историка, собирала здесь весь высший свет. Среди почетных гостей : Пушкин, Лермонтов, Вяземский, Тургенев и огромное количество музыкантов, театральных актеров и критиков.

Русский музей в годы Великой Отечественной войны.Прогулки по Санкт-ПетербургуВ Русском музее за 8 дней от начала войны эвакуировали 7,5 тысяч картин.Прогулки по Санкт-ПетербургуВсего было эвакуировано 26 000 экспонатов и 20 400 архивных материаловПрогулки по Санкт-ПетербургуМногие экспонаты остались в стенах музея. Произведения помещали в подвалы Михайловского дворца.Прогулки по Санкт-ПетербургуСкульптура Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком» была укрыта в земле.Прогулки по Санкт-ПетербургуНа территорию Михайловского дворца было сброшено 11 фугасных и сотни зажигательных бомб.Прогулки по Санкт-ПетербургуЦитата из дневника Г.Е. Лебедева (искусствоведа, заместителя директора Русского музея) от 10 мая 1942:
«Один из наиболее острых моментов во всей моей жизни — тушение зажигательных бомб, упавших в садике перед главным фасадом. 
Рядом горит крыша Музея этнографии... Я, Фармаковский, Эмме и кто-то еще засыпаем песком шипящую гадину, она брызжет огнем, слепит глаза, воняет, не желает сдаваться. И все это время над головой — басовый, тяжелый гул «хейнкеля».Прогулки по Санкт-ПетербургуИз 300-тысячного собрания музея не пострадал ни один экспонат.

Библиотека «Книжная капелла»Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуБутик «Книжная капелла» был открыт в 2016 г.Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуЗдесь представлено свыше 6000 томов книг, альбомов и географических атласов XVI - XX вв.Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуИздания являются точным воспроизведением с дореволюционных оригиналов.Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуВ "Книжной капелле" находится три зала. В каждом из них представлены эксклюзивные подарочные издания, которые не встречаются в продаже.Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-Петербургу«Как и у людей, где среди профессионалов всегда есть один — лучший, так и среди книг есть те, которые по праву получили возможность называться лучшими. Они прошли испытание временем, читателями и критиками», — рассказывают о своём собрании создатели библиотеки.

Императорский фарфоровый музей.Прогулки по Санкт-ПетербургуЗаводской музей был основан по распоряжению Николая I к 100-летию Императорского фарфорового завода. Музей задумывался как хранилище образцов, достойных изучения и копирования. Он возник гораздо раньше Третьяковской галереи и Русского музея.Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуС последней четверти ХIХ в. по личному распоряжению Александра III все заказы императорской семьи исполнялись на заводе в двух экземплярах, один из которых оставался в музее.Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуДважды коллекция музея покидала стены завода: с осени 1917 до осени 1918 г в целях сохранности ее вывозили в Петрозаводск, и в годы войны и Ленинградской блокады экспонаты были эвакуированы на Урал, в Ирбит.Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуВ музее сформировалась единственная в мире уникальная коллекция, отражающая историю первого фарфорового завода России.

Дуб Елагина острова оказался в числе номинантов на звание «Российское дерево года».Прогулки по Санкт-ПетербургуВ списке деревьев-участников он идет под порядковым номером 65.
Высота этого «старожила» Елагина острова превышает 20 метров, а диаметр достигает 1,7 метра.
По легенде его высадил первый владелец острова Петр Шафиров, вице-канцлер Петра I. Если история правдива, сегодня возраст дуба составляет более трех сотен лет. 

Особняк РумянцеваПрогулки по Санкт-ПетербургуГоды строительства: 1730— 1740-е. гг.Прогулки по Санкт-Петербургу
Архитектор: Валлен ДеламотПрогулки по Санкт-ПетербургуН. П. Румянцев стал владельцем особняка в 1802 г.Прогулки по Санкт-ПетербургуГраф собирал памятники русской культуры и создал уникальные коллекции.Прогулки по Санкт-ПетербургуВ 1824 году для перестройки пригласили архитектора В. А. Глинку: «Проект этот был по тогдашним понятиям настолько хорош и даровит, что Академия художеств дала за него Глинке звание академика…»Прогулки по Санкт-ПетербургуУ графа было всего 3 личных комнаты, остальные были отданы под его коллекциюПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуВ 1831 г. здесь открывается первый частный публичный музей. Посещать его могли все люди без ограничений сословий и бесплатно.Прогулки по Санкт-ПетербургуСейчас в здании расположен отдел Государственного музея истории Санкт-ПетербургаПрогулки по Санкт-ПетербургуНаходится на Английской набережной, 44.

Торговый дом «Штоль и Шмитъ»Прогулки по Санкт-ПетербургуГод постройки: 1880. Архитектор: В. А. Шретер.Прогулки по Санкт-ПетербургуВ 1849 г. в Петербурге Владимир Штоль и Карл Шмит основали фирму, торговавшую аптечными и москательными товарами. Фирма имела статус поставщика Императорского двора и торговала не только в Петербурге.Прогулки по Санкт-ПетербургуЖурнал «Неделя строителя» за 1881 г. отмечал, что «столица украсилась еще одним примечательным произведением даровитого художника-зодчего». При жизни Шретера была установлена мемориальная доска с именем архитектора.Прогулки по Санкт-ПетербургуСейчас здесь находится бизнес-центр «Дом Шретера». Это Малая Морская ул., д.11

А в Питере, в Аннинском кавальере Петропавловской крепости есть музей истории денегПрогулки по Санкт-ПетербургуМузей истории денег был открыт в 2016 году по инициативе АО «Гознак». Музейная экспозиция показывает историю денежного обращения России во все времена. Инсталляция «Миллион» представляет собой башню, составленную из рублевых монет, суммарная стоимость которых равна миллиону рублей.Прогулки по Санкт-ПетербургуСреди уникальных экспонатов — первая золотая монета, выпущенная в обращение при Петре I.Прогулки по Санкт-ПетербургуВ музее можно увидеть эскизы советских банкнот периода 1920–1940-х годов и другие образцы.Прогулки по Санкт-ПетербургуСамые большие памятные монеты в России — золотая и серебряная, каждая весом по 5 кг.Прогулки по Санкт-ПетербургуПосетители могут их потрогать.

Гранд Отель Европа находится на Михайловская ул., 1/7Прогулки по Санкт-ПетербургуПостроен в  конце XlX в.Прогулки по Санкт-ПетербургуАрхитектор: Л. Ф. Фонтана. Само здание построили раньше, а уже 28 января 1875 г. состоялось открытие отеля. Прогулки по Санкт-ПетербургуВ 1905 г. совершались частичные перестройки здания, и был создан ресторан «Европа». Это был первый в столице ресторан, в котором провели электричество.Прогулки по Санкт-ПетербургуНа историческом этаже отеля расположены 10 уникальных именных люксов, среди которых апартаменты «Достоевский», «Романов» и «Паваротти».Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуОтель буквально дышит историей – здесь сохранились элементы декора и интерьера, антикварная мебель и предметы искусства (свыше 2000 единиц).Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-Петербургу8 ноября 2009 г на церемонии вручения World Travel Awards гостиница «Гранд Отель Европа» названа самым роскошным отелем Европы и мира.

Ну и завершим прогулку небольшим посещением музея-квартиры С.М. Кирова.Прогулки по Санкт-ПетербургуС.М. Киров — русский революционер, советский государственный и политический деятель. 
1 декабря 1934 г. был убит Леонидом Николаевым. Убийство Кирова послужило поводом для начала массовых репрессий в СССР.Прогулки по Санкт-ПетербургуБиблиотека Кирова при его жизни насчитывала 200 тыс. экземпляров. Он выписывал литературу, запрещенную советской цензурой, и мемуары представителей советской эмиграции.Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуВ комнате отдыха, которая служила также мастерской, представлены столярные и слесарные инструменты, охотничьи принадлежности. Прогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуПрогулки по Санкт-ПетербургуНа кухне сохранилась подлинная плита, навесные металлические полки и две раковины. Находится: Каменноостровский пр-т.,  26-28
И на этом все. До следующего раза.

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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