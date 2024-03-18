История создания песни «На безымянной высоте»



Конечно, авторы, которые сами соприкоснулись с войной умели находить такие слова, которые простым и понятным слогом могли передать всю горечь и трагизм этой бесчеловечной войны.



Песня «На безымянной высоте» была написана специально для кинофильма «Тишина», который снимался уже гораздо позже Великой Победы в 1963 году. Но, написана она поэтом Михаилом Матусовским, который во время войны был корреспондентом в газете 2-го Белорусского фронта, и когда режиссёр фильма Владимир Басов поставил перед автором песни задачу, сочинить какую-нибудь историю в которой не было бы масштабных боёв, а отражалась бы судьба только нескольких бойцов в этом круговороте смерти, то Матусовскому ничего не пришлось выдумывать.



Слева Михаил Матусовский

Будучи воен ным корреспондентом и находясь вблизи фронта, он знал много таких историй и за основу песни был взят реально проходивший бой в Калужской области, у деревни Рубежанка, где за господствующую высотку в сентябре 1943 года приняли неравный бой 18 бойцов Красной армии с несколькими сотнями немецких солдат. В живых же из 18 человек, как потом и пелось в песне, осталось только двое солдат, один из которых, рядовой Герасим Лапин был ранен, а впоследствии был обнаружен наступающими нашими частями. Второй же, сержант Константин Власов, был захвачен в плен, но ему удалось бежать и присоединиться к партизанскому отряду.

Автором же музыки был Вениамин Баснер, которому пришлось несколько тяжелее, так как все его варианты отвергались либо режиссёром Басовым, либо самим Матусовским. Но, уже решив отказаться от этой работы, по пути в Ленинград, в поезде ему вдруг приходит мелодия, которую чтобы не забыть Баснер стал напевать до самого конца пути. Так и родилась эта бессмертная песня.

Надо ещё отметить, что Вениамин Баснер по призыву в армию в 1943 году служил в воен ном оркестре.



Вениамин Баснер

В фильме «Тишина» песню впервые исполнил актёр театра и кино, певец Лев Барашков, который в последствии даже был солистом ансамбля Игоря Гранова «Голубые гитары». Давайте вспомним ещё одну песню о войне и её авторах, которые знали о ней не понаслышке.Конечно, авторы, которые сами соприкоснулись с войной умели находить такие слова, которые простым и понятным слогом могли передать всю горечь и трагизм этой бесчеловечной войны.Песня «На безымянной высоте» была написана специально для кинофильма «Тишина», который снимался уже гораздо позже Великой Победы в 1963 году. Но, написана она поэтом Михаилом Матусовским, который во время войны был корреспондентом в газете 2-го Белорусского фронта, и когда режиссёр фильма Владимир Басов поставил перед автором песни задачу, сочинить какую-нибудь историю в которой не было бы масштабных боёв, а отражалась бы судьба только нескольких бойцов в этом круговороте смерти, то Матусовскому ничего не пришлось выдумывать.Слева Михаил МатусовскийБудучиным корреспондентом и находясь вблизи фронта, он знал много таких историй и за основу песни был взят реально проходивший бой в Калужской области, у деревни Рубежанка, где за господствующую высотку в сентябре 1943 года приняли неравный бой 18 бойцов Красной армии с несколькими сотнями немецких солдат. В живых же из 18 человек, как потом и пелось в песне, осталось только двое солдат, один из которых, рядовой Герасим Лапин был ранен, а впоследствии был обнаружен наступающими нашими частями. Второй же, сержант Константин Власов, был захвачен в плен, но ему удалось бежать и присоединиться к партизанскому отряду.Автором же музыки был Вениамин Баснер, которому пришлось несколько тяжелее, так как все его варианты отвергались либо режиссёром Басовым, либо самим Матусовским. Но, уже решив отказаться от этой работы, по пути в Ленинград, в поезде ему вдруг приходит мелодия, которую чтобы не забыть Баснер стал напевать до самого конца пути. Так и родилась эта бессмертная песня.Надо ещё отметить, что Вениамин Баснер по призыву в армию в 1943 году служил вном оркестре.Вениамин БаснерВ фильме «Тишина» песню впервые исполнил актёр театра и кино, певец Лев Барашков, который в последствии даже был солистом ансамбля Игоря Гранова «Голубые гитары».





В последствии песня обрела и других именитых исполнителей среди которых были Марк Бернес, Борис Штоколов, Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Хворостовский и многие другие.





Юрий Богатиков



Ёщё один вариант исполнения певцом, которого за народную любовь к нему называли Маршалом Советской песни. Это Юрий Богатиков в репертуаре которого песня «На безымянной высоте» была не единственной песней о войне. В последствии песня обрела и других именитых исполнителей среди которых были Марк Бернес, Борис Штоколов, Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Хворостовский и многие другие.Юрий БогатиковЁщё один вариант исполнения певцом, которого за народную любовь к нему называли Маршалом Советской песни. Это Юрий Богатиков в репертуаре которого песня «На безымянной высоте» была не единственной песней о войне.



И в заключение посмотрите совершенно потрясающее видео, сделанное к 75-летию Великой Победы и песню «На безымянной высоте» которую спел Кабардино-Балкарский фольклорный коллектив.

Прекрасные исполнения песни, о боях, как их называли, «местного значения», о которых не говорили в воен ных сводках Совинформбюро по радио, но которые показывали, что наши солдаты готовы сражаться за каждый метр Родной земли.

Другие исполнители:

Юрий Гуляев

Борис Штоколов

Эдуард Хиль

Дмитрий Хворостовский