Почему победитель СССР никак не может победить Россию?

А проиграв инфовойну, СССР проиграл и страну, население которой вдруг увидела на Западе тот самый коммунистический рай, который обещала построить, но так и не построила советская элита. Рай этот имел вполне измеряемые параметры — по количеству колбас, электронных и бытовых приборов, готовых ко всему проституток и других «ништяков» в свободной продаже.

Всё это удачно дополняла видимость свободы слова из-за дикого количества телеканалов и фиговой тучи фривольных глянцевых изданий, которые в СССР шли по цене трехтомника Есенина. Контрольным выстрелом была демонстрация благосостояния западно-европейских пенсионеров, выглядевших на фоне советских сверстников неприлично роскошно и ухоженно.

На фоне советского хронического дефицита и очень скромно устроенного быта, всё это выглядело настолько оглушительно, что в конце концов оглушило большую часть населения, всё чаще и всё настойчивей цитировавшего слова из песни Высоцкого: “Я, Вань, такую же хочу…”

Кричащий и бросающийся в глаза западный комфорт положил на лопатки советский «casual», сделав из 300-миллионной страны плюшевого покорного мишку, глядящего на Запад с немым обожанием и страстным желанием понравиться. Вот именно это страстное желание понравиться Западу сделала советский народ крайне уязвимым, чем не могли не воспользоваться и немедленно воспользовались «наши заокеанские партнеры. »

Именно это страстное желание “жить не хуже, чем буржуи” привело к той самой геополитической катастрофе, организованной руками самих советских людей. То есть советский народ и его элита сами разгромили свою собственную страну, поставив самих себя в тяжелейшие условия выживания в экстремальных условиях.

И вот, через 25 лет после того, как СССР больше нет, РФ — это меньше половины Страны Советов, причем жестко интегрированная в глобальную экономику, а повторить успех не получается. С чего бы это?

Я считаю, что главной причиной неудач Запада на фронтах инфовойны является отсутствие у США того самого превосходства в комфорте жизни, которое было во времена СССР. Если сравнивать сопоставимые территории обеих стран, то окажется, что Москва, например, ничем не уступает Нью-Йорку и Лондону — ни по числу шикарных атомобилей, ни по числу колбас на витринах, ни по числу бомжей на улице.

А кроме этого, внедренные в быт интернет-технологии позволили россиянам догнать и перегнать американцев по такому параметру, как «Свобода слова». Каждый теперь может не только читать, что хочет, но и писать, о чем хочет. В результате авианосцы инфовойн — крупные медиахолдинги — проигрывают сетевые схватки москитному флоту частных блогеров и народных корреспондентов.

На собственной территории медиагиганты США — еще «властители душ человеческих», а вот на территории «вероятного противника» их влияние давно начало стремиться к нулю, как только «Голос Америки» и ВВС перестали быть для русского человека безальтернативным источником достоверной информации.

Удивлять русского человека Западу больше нечем.

Западные ценности категорически не привлекают. И это не слепой отказ. Многие русские (в том числе и я) покатались по США и вернулись откровенно разочарованными и уровнем жизни, и имеющимися в наличии перспективами для простых граждан. Не удалось американцам привить американские ценности и новому поколению. Ничтожное меньшинство из числа обеспеченных молодых людей интересуется всякими-разными “ролексами” и “луи-витонами”. Остальные, ничуть не комплексуя, носят рюкзаки за 20 баксов и часы за 30 и совсем не стремятся к гламурному образу жизни.

Провалив дебют в конкуренции ценностей, западные пропагандисты проявляют удивительное скудоумие и в самой что ни на есть американской вотчине — маркетинге. Даже если бы все, что они пишут и говорят, было бы правдой, «продажа» этой «правды» российским потребителям не тянет даже на двоечку. Ну сами посудите, что и кому можно продать, если начинать диалог с потенциальным клиентом со слов: «Ну ты, лох конкретный, заткнись и слушай, что тебе будет говорить один умный человек — Я!»…

Такое впечатление, что современное поколение руководителей западных инфослужб не читали даже такого популярного автора, как Карнеги, не говоря уже о более серьезных изданиях по CRM и управлению стереотипами потребителей. Естественно, что после такого «подхода», современный российский гражданин, уже избалованный обходительным сервисом, воротит нос от предлагаемых ему инфоблюд госдеповских кулинаров, и даже не попробовав, отправляет авторов «в» и «на».

Качественный тупик Запад решает проломить экстенсивно — количеством. И вот уже британская армия присоединяется к войнам в твиттере, выделив целую бригаду для «поговорить» ( «Gearmix » » Воины клавиатуры: Британская армия присоединяется к войнам в Твиттере»). Ну прям, как дети.. Они бы еще мелом на заборах в российской глубинке писали — эффект был бы монопенисуальный.

Ну а россияне, раззадоренные общением с интеллектуальными голдранцами из страны Русофобии, ждут продолжения банкета, активно приглашая наиболее рьяных оппонентов пройтись по тропам Наполеона и Карла 12-го. Прочувствовать, так сказать, лично то, что пока пообещали сделать только на словах.

И Запад, после таких приглашений, опять оказывается в позе «раскоряка», где пойти — значит повторить опыт своих предков, а не пойти — значит потерять всякое уважение на два поколения вперед. Цугцванг, не правда ли? И как из этой ситуации собираются выходить западные генералы инфовойн, я даже не представляю.

Сергей Васильев

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