История создания фильма "Веселые ребята"

Кадр из фильма «Веселые ребята»/«Москинокомбинат»

Давайте посмотрим как снимали ленту, кто придумал название и для кого картина оказалась судьбоносной. Классика советского кино, первый отечественный мюзикл, народная музыкальная комедия. И всё это — о фильме Григория Александрова «Веселые ребята». Картина вышла на экраны 92 года назад, 25 декабря 1934 года. Фильм сделал актрису Любовь Орлову суперзвездой на все времена, а для некоторых создателей комедии обернулся совсем не веселой стороной.Давайте посмотрим как снимали ленту, кто придумал название и для кого картина оказалась судьбоносной.

Кто предложил идею комедии «Веселые ребята»

«Веселые ребята» родились из музыкального спектакля, который со своим оркестром «Теа-джаз» исполнял вернувшийся в 1920-х годах из Парижа Леонид Утесов. Как раз к этому времени Политбюро ВКП(б) сформировало и утвердило киноплан на пятилетку, решено было ставить легкие музыкальные комедии. Они должны быть понятны простым людям и одновременно нести социалистические ценности.

Задачу снять первый советский мюзикл поставили перед режиссером Григорием Александровым. Идею реализации преподнес руководитель «Совкино» Борис Шумяцкий.

«Речь шла о том, что советский кинозритель справедливо требует советских кинокомедий, а их почти нет. Это был социальный заказ. Срочный!» — вспоминал Александров.

Картина «Веселые ребята» задумывалась очень масштабно. Фактически создание такой комедии было личным пожеланием Иосифа Сталина.

Осенью 1932 года прошло специальное совещание с участием ведущих сценаристов и режиссёров, на котором, в частности, было приведено высказывание И. Сталина, обращённое к писателю М. Горькому:

«Алексей Максимович, если вы не против весёлого, смешного, помогите расшевелить талантливых литераторов, мастеров смеха в искусстве».

Председатель государственного управления кинофотопромышленности Б. З. Шумяцкий предложил снять на плёнку спектакль «Музыкальный магазин», поставленный Утёсовым в Ленинградском мюзик-холле на музыку Исаака Дунаевского. Его герой, продавец Костя Потехин, – простой парень, насмешливый и с хитрецой.

Сталин дал старт работе над музыкальной, задорной и эксцентричной джаз-комедией.

Л. Утёсов вспоминал:

«Однажды, после спектакля, ко мне в гримёрку зашёл Борис Захарович Шумяцкий. Спектакль ему понравился. Но главное, – натолкнул на мысль поставить на его основе фильм, музыкальную кинокомедию. «На Западе этот жанр давно и успешно существует, у нас же его ещё нет, – говорил Борис Захарович.

– Так не пора ли и нам, как полагаете?»

Режиссёром комедии Б. Шумяцкий видел Григория Александрова, который, будучи в командировке в Америке, многому научился. А, увидев в Голливуде мюзиклы, решил снять советскую версию музыкального фильма.

Режиссёру Григорию Александрову было поручено приступить к началу работ над «народной музыкальной комедией» в 1932-году – сразу после его возвращения из трёхгодичной командировки по Северной Америке. Слева направо: режиссеры Григорий Александров, Сергей Эйзенштейн, режиссер-мультипликатор, художник и продюсер Уолт Дисней, оператор Эдуард Тиссэ, июнь 1930 года. Фото: РИА Новости

Александров знакомился с передовыми технологиями Голливуда вместе с Сергеем Эйзенштейном и Владимиром Массом.

При работе над сценарием Григорий Александров отталкивался от популярного тогда спектакля «Музыкальный магазин». Простодушного продавца Костю Потехина в исполнении Леонида Утесова превратили в пастуха — так родилась картина, до сих пор любимая миллионами зрителей, с узнаваемыми песнями и образами. Картина, пережившая своих создателей, современников, много раз отреставрированная, в 2000-х годах раскрашенная при помощи сложнейших технологических приемов — фильм на все времена.

Певец и актер Леонид Утесов, 1930-е гг. Фото: МАММ/МДФ

Все 15 музыкантов ансамбля Утёсова исполняли не только музыкальные номера, но и комедийные сценки… навык этот им очень пригодился на съёмочной площадке.

В процессе работы от изначального утесовского «Музыкального магазина» осталось разве что имя главного героя Кости Потехина. Весной 1933 года Владимир Масс, Николай Эрдман и режиссер Григорий Александров создали киносценарий под рабочим названием «Пастух из Абрау-Дюрсо».

Музыку для фильма написал Исаак Дунаевский. Автором стихов к песням и маршам стал Василий Лебедев-Кумач. Мотив для заглавной мелодии Дунаевскому подсказал Александров, вдохновленный после американского тура народной мексиканской песней «La Adelita». А композиция «Сердце» была написана специально для Утесова еще до появления фильма.

Как фильм получил название «Веселые ребята»

Первоначально фильм назывался просто и незамысловато — «Джаз-комедия». Просмотр проходил на даче Максима Горького в подмосковных Горках. Говорили, что писатель пришел в восторг от увиденного и тут же предложил для картины новое название — «Веселые ребята». Горькому принадлежит идея показать комедию Сталину и членам Политбюро.

Как тонко заметил историк кино Марк Кушниров, фильм был рассчитан на веселых ребят, на веселых зрителей — на тех, кто чувствовал свою причастность ко всем великим свершениям, к «поколению победителей». Расчет оказался точным — кроме «смеха, бодрости и оптимизма» в фильме присутствовала масштабность, дерзновенная грандиозность. И это сделало его одним их эпохальных свершений, первой советской музыкальной кинокомедией.

Как снимали «Веселых ребят»

Леонида Утесова на роль главного героя фильма — пастуха Кости Потехина — утвердили сразу: солист Ленинградского мюзик-холла был одним из самых популярных исполнителей того времени. А вот Любовь Орлова не была особо известна зрителю. По официальной версии, режиссер увидел красавицу-актрису в музыкальной студии Немировича-Данченко и пригласил на пробы. По другой, Орлова изначально не прошла пробы на роль Анюты и попросила подругу, знакомую с Александровым, пригласить режиссера в гости. Якобы на следующий день Орлову утвердили на главную роль. Говорят, ее кандидатура устроила всех, кроме Утесова. Он едко замечал, что роль юной домработницы не может играть женщина за тридцать.

Перед съемками Александров настоятельно рекомендовал Орловой перекраситься в блондинку и сделать «голливудскую улыбку». Любовь Орлова в фильме «Веселые ребята». Фото: «Москинокомбинат»

Сценаристы Николай Эрдман и Владимир Масс начали поиски сюжетных и музыкальных коллизий, обсуждение вариантов сюжета. Главным действующим лицом решено было оставить Костю Потехина, только теперь он превращался в пастуха, который становится дирижёром джазового оркестра. Эта роль писалась специально для Л. Утёсова и его ансамбля. А вот с исполнительницей главной женской роли возникли проблемы: рассматривались десятки кандидатур, от известных актрис до обыкновенных колхозниц, но найти Анюту никак не удавалось. В этом эпизоде бык, уничтожая салат с блюда, лизнул по руке актрисы… оставив царапины и гематомы.

Однажды художник Пётр Вильямс посоветовал Г. Александрову посмотреть в музыкальном театре В. И. Немировича-Данченко артистку Любовь Орлову. Режиссёр увидел на сцене хорошую драматическую актрису, которая превосходно пела и танцевала. Он и предложил ей сыграть домработницу Анюту. Позднее Л. Орлова в одном из интервью говорила:

«Я старалась создать образ простой, обыкновенной советской девушки и играть так, чтобы зритель увидел в Анюте живого, понятного всем человека, а не напыщенную куклу, каких мы часто видим на экране».

С самого начала комедия «Веселые ребята» вызвала жаркие споры во всех чиновничьих кругах. Как говорил сценарист Николай Эрдман: «Если зритель хочет смеяться, то нам уже не до смеха». И действительно, буквально накануне запуска сценария в производство сверху было спущено решение о недопустимости съемок подобного фильма и оценка замысла как «политической ошибки руководства». Потребовалось вмешательство Сталина, чтобы съемки все же начались.

Работая над картиной, режиссер применил новый для советского кинематографа метод комбинированных съемок: такой уже использовался за рубежом и назывался «блуждающей маской». Это было сложное и трудоемкое совмещение двух отдельных изображений в одном кадре. Использовались и другие новаторские идеи: например, длинные панорамные эпизоды «без склеек».

Впервые в советском кинематографе вместе с актерами работали дублеры, было огромное количество постановочных сцен с животными. В Гаграх, где проходили натурные съемки, построили грандиозные декорации. Кинорежиссер Григорий Александров, 1950-е. Фото: Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Александров, впечатленный всем, что увидел во время заграничной поездки, постарался воплотить свежие идеи в «Веселых ребятах». В лирической комедии юмор был построен на использовании гэгов — комичных ситуаций с нелепыми падениями и преследованиями, отснятыми в ускоренном темпе — эти эксцентрические приемы, заимствованные из немого кино, тогда всё еще были популярны в Голливуде. Именно поэтому первоначальный сценарий комедии изобиловал вставками в стиле великих комиков начала XX века. Явно заметно в картине и музыкальное влияние: фильм пропитан эстетикой американского джаза 1920−1930-х годов. Создатель первого отечественного мюзикла «заимствовал» для смены локаций и идеи из мультфильмов Уолта Диснея.

Чего только не было в этом фильме: откровенная гиперболизация, гротеск, буффонада, лирика, столкновение смешного с трагическим. Намерение режиссёра поразить и ошеломить зрителя буйством фантазии прослеживается с первых секунд демонстрации картины. А начиналась она с продолжительного (130 м) прохода пастуха со стадом, искусно снятого и смонтированного как один кадр. Про съемки «Веселых ребят» написано много. Александров использовал так называемую панхроматическую пленку, которая позволяла делать несколько наложений изображений. Использовал и каскадеров, чтобы снять знаменитую драку джазового оркестра, хотя в случае с животными — особенно с быком, которого должна была оседлать Анюта — этого не сделал, и актриса получила травму.

Во время съёмок немало курьёзов случалось с четвероногими актёрами. По сценарию, животные врывались в столовую и устраивали погром на банкетном столе. Поросёнок всё выполнил, как надо: вылакал коньяк, ходил по столу, шатаясь и роняя бутылки, и улёгся на блюдо. А вот после того, как быка напоили водкой, он стал буйным и начал гоняться за людьми. Успокоили его только водкой с бромом. В сценарии был прописан эпизод, где главный герой вскакивает на спину быка и укрощает его. Но Утёсов наотрез отказался это делать. На рискованный трюк отважилась Л. Орлова. Актриса прыгнула на спину быка, но, увлёкшись, так хлестала его веником, что тот брыкнул задними ногами и сбросил её на землю. Она сильно ушибла спину и больше месяца пролежала в постели. Овечку для фильма сыграла «переодетая» собачка, а мебель, которую с аппетитом уплетают в кадре коровы и козы, была специально изготовлена мастерами-бутафорами из макаронных изделий и соломы.

С животными вообще было много проблем — они не всегда хотели делать то, чего от них добивался режиссер, так что приходилось применять грубую силу. Если в наше политкорректное время в кино снимают животных, то в титрах непременно укажут, что ни одно из них не пострадало. В этом смысле тридцатые годы прошлого века - страшная эпоха. Во время съемок "Веселых ребят" пара коров свалилась в обморок, а еще одна шлепнулась на дорогу с высокого откоса. Мало того, по воспоминаниям современников, съемочная группа напоила поросенка тарелкой коньяка, чтобы тот "вошел в роль" и как можно более достоверно крушил посуду на столе. Фокус удался, и его решили повторить на быке. Однако бык, выпив водки, стал неуправляемым, пока ему в алкоголь не добавили бром. "Зеленые" сошли бы c ума. Не иначе.

Известную cцену, где разношерстное стадо крушит банкетный зал, сняли на даче Сергея Федорова - известного врача, который нашел свое призвание еще при царе и первым в мире совершил переливание крови. Но создатели фильма пощадили его жилище и в сценах, где коровы, козы и овцы едят мебель, ее заменили на реквизит, сделанный из соломы и вермишели. Cамое забавное, что под овечьей шкурой режиссер спрятал… собаку! Сплошной обман…Натурные съёмки проходили на побережье Чёрного моря – в Гаграх. За 5 дней удалось снять ряд сложных сцен на даче «Чёрный лебедь». Впервые в стране звуковые съёмки проходили непосредственно на пляже, в горах, в гагринском парке.

Почему «Веселые ребята» могли не выйти на экраны

«Веселые ребята» могли никогда не попасть на большие экраны: наркому просвещения Андрею Бубнову фильм показался хулиганским и контрреволюционным. Готовую картину раскритиковали за отсутствие партийных идей и решили не допускать к показу.

Однако комедию одобрил Сталин — после просмотра он вынес вердикт:

«Это очень счастливый фильм. Я как будто месяц в отпуске провел. Будет полезно показать его всем нашим рабочим и колхозникам» . Кадр из фильма «Веселые ребята»/«Москинокомбинат»

«Веселых ребят» не только показали во всех кинотеатрах страны, но и отправили в Венецию на кинофестиваль. За рубежом картина под названием «Москва смеется» имела невероятный успех.

Как изменилась судьба Любови Орловой после съемок в «Веселых ребятах»

На съемках первого советского мюзикла между исполнительницей главной роли и режиссером возник роман. Все происходило на глазах супруги Александрова и его маленького сына. Не в силах скрывать свои чувства, режиссер развелся с женой и сразу же после окончания работы над фильмом оформил новый брак.

В самом начале отношений Орлова подарила супругу свою фотографию с надписью:

«Моему обожаемому режиссеру Александрову — всем сердцем благодарная актриса».

Эта фотокарточка стояла на рабочем столе создателя «Веселых ребят» всю жизнь. Григорий Александров и Любовь Орлова. 12 июля 1935 г. Фото: Ольга Игнатович/МАММ/МДФ

Успех был оглушительный. Песни из фильма распевала вся страна, Леонид Утесов стал народным певцом, но больше всего выиграли от «Веселых ребят» Александров и Орлова. Они поженились вскоре после съемок — режиссеру для этого пришлось развестись. Прожили вместе до конца дней. И творили на двоих — Александров снимал, а Орлова играла у него главные роли, была настоящей звездой советского кино 30-х и 40-х, считалась любимой актрисой Сталина. А про её дворянское происхождение и репрессированного первого мужа никто уже не вспоминал.

Правда уже после выхода комедии на экраны поползли сплетни, что Орлова вышла замуж за режиссера не по любви, а из корыстных побуждений, ведь сделать успешную карьеру с таким супругом намного проще. Ее популярность и правда взлетела до небес, актриса ушла из театра и полностью посвятила себя кино, преимущественно снимаясь у Александрова, причем всегда в главных ролях. После «Веселых ребят» Орлова сыграла в фильмах «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» — все эти картины стали хитами.

Судьба сценаристов Николая Эрдмана и Владимира Масса

Создатели фильма получили ордена, медали, звания. Правда, не все. За политически острые стихи и пародии во время съёмок были арестованы сценаристы Н. Эрдман и В. Масс, но остались живы. Оператором комедии был Владимир Нильсен. Он впервые в советском кино применил некоторые методы комбинированных съёмок, придумывал комедийные трюки, реплики, эпизоды. В 1938 г. был арестован и расстрелян.

Во время съемок осенью 1933 года в Гаграх арестовали сценаристов Николая Эрдмана и Владимира Масса. Только спустя годы выяснилось, что накануне, на кремлевском приеме у Сталина, знаменитый артист Василий Качалов, выпив, прочитал две их басни. Произведения были не для печати, тексты распространили самиздатом в творческих кругах. В одном из сатирических стихов речь идет о дрожащих струнах рояля, по клавишам которого бьют пальцы пианиста. Заканчивается стихотворение словами:

«Конец сей басни ясен:

Когда б не били нас,

Мы б не писали басен». Всеволод Мейерхольд, Владимир Маяковский и Николай Эрдман. 28 декабря 1928 г. Фото: Алексей Темерин/ГБУК г. Москвы «Государственный музей В. В. Маяковского»

Сценаристов после ареста отправили в ссылку, а их имена убрали из титров. Литературоведы выяснили, что история с Качаловым действительно была. Однако артист напрасно расстраивался, «что подвел Масса и Эрдмана». За день до ареста в Гаграх в Москве сотрудники ОГПУ пришли за сатириком Эммануилом Германом, он творил под псевдонимом Эмиль Кроткий. Судьба всех троих изменилась в силу сложной политической интриги, а она развернулась в литературных кругах при подготовке к первому съезду Союза советских писателей. Обсуждалось, какой будет организационная структура и, главное, — кому отведут ведущие роли.

Обвинения по «делу сатириков» вынесли быстро. Эрдмана выслали на три года в Енисейск, Масса — в Тобольск. Им было запрещено жить в столице и после окончания ссылки.

Владимир Масс перед войной жил в Горьком, работал в театре. Написанная им в соавторстве с актером Николаем Куличенко пьеса «Сады цветут!» обошла едва ли не все театры страны. Во время Великой Отечественной драматург возглавил фронтовую бригаду, а в 1943 году получил прощение: ему разрешили вернуться в Москву.

Николая Эрдмана в 1934 году перевели в Томск, а после — в Калинин. Именно там он трудился над сценарием картины «Волга-Волга», за который в 1941 году получил Сталинскую премию. После войны Эрдман работал в Театре на Таганке. Автор остросатирической пьесы «Самоубийца» написал более 50 сценариев для фильмов и мультфильмов. Самые известные из них: «Летучая мышь», «Город мастеров», «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Снежная королева».

Особенности съемок



Александров заключал договор с Кукрыниксами на разработку последними эскизов костюмов и грима к комедии «Весёлые ребята». Но, работа с карикатуристами не заладилась и «заказ» выполнил Сергей Эйзенштейн.

Съемки начались в сентябре 1933 года. В основном они проходили Гаграх — это были одни из первых киносъемок на природе, на настоящем пляже, с минимальным использованием декораций и максимальной натурой. Для большего обхвата оператор Владимир Нильсен даже придумал специальную узкоколейную железную дорогу. Так возникла первая в отечественном кинематографе панорама. Картина стала кинодебютом великой и неподражаемой Любови Орловой. Русской Мэрилин Монро называли ее современники и потомки. Нашел Орлову в Музыкальном театре Немировича-Данченко художник Петр Вильямс и за руку привел на кинопробы. Она была сразу же утверждена на главную роль. Так музыкальный фильм обрел собственную звезду.



А у прекрасного марша «Легко на сердце от песни веселой», наоборот, была сложная и трагическая судьба. Музыка уже была написана. А вот стихи у поэта Владимира Масса никак не выходили. Более того, Масса арестовали вместе Эрдманом. На выручку пришел Лебедев-Кумач. Именно он в конце концов стал автором слов всех песен, которые разлетелись по стране и распевались в каждом доме. Даже с песнями получилось не сразу — музыку-то Дунаевский написал, а вот нужные слова пришлось искать очень долго, пока не появился талантливый самоучка Василий Лебедев-Кумач. Композитор сочинил великолепную, бодрую, жизнерадостную мелодию заглавной в картине песни-марша, а тексты у поэта Владимира Масса никак не получались. По настоянию Утёсова автором стихов к песням и маршам стал Василий Лебедев-Кумач. Его работу Леонид Утёсов оплачивал из собственного кармана, т.к. ему очень не понравились принесённые режиссёром стихи. А Лебедев-Кумач написал ставшие знаменитыми слова «Марша весёлых ребят»: «Легко на сердце от песни весёлой…» Дополняет яркий сюжет картины музыка Дунаевского. Надо отметить, что маэстро сам фактически слился со съемочной группой — он бесконечно искал новые музыкальные решения, новые мотивы и напевы, новую манеру исполнения. Именно под его чутким руководством появились совершенно невероятные сцены. Например, музыкальная драка — много лет спустя она была на уровне ЮНЕСКО признана технически совершенным шедевром.

Вскоре сценарий фильма украсился лирической песней Анюты. До сих пор большой популярностью пользуется песня «Сердце, тебе не хочется покоя». Утесов вспоминал, что во время съемок пел «А ну, давай поднимай выше ноги, А ну, давай, не задерживай, бугай!» — и чувствовал себя очень глупо. Но в итоге появились те строки, которые даже сейчас знают миллионы — маршевые «Легко на сердце от песни веселой» и лиричные «Любовь нечаянно нагрянет».

«Словно месяц в отпуске побывал».

Так судьба картины была решена. А 25 декабря 1934 года фильм увидели и советские зрители — он был напечатан солидным числом копий (более 5000), которые даже не снились вышедшему парой месяцев раньше «Чапаеву».

Фильм "Веселые ребята" cразу стал, как бы сейчас сказали, мегахитом. Однако официальные критики разнесли его в "пух и прах", обвиняя в пошлости, дурном вкусе и "бездумном копировании западных комиксов".

Первый показ картины организовывал сам Максим Горький среди чиновников ЦК во главе со Сталиным. Когда фильм закончился, все замерли, ожидая реакции Сталина, а он неожиданно сказал:«Словно месяц в отпуске побывал».Так судьба картины была решена.

Много лет спустя ЮНЕСКО выпустило фильм «Лучшие комедии мира». Из комических лент разных стран взяли по сцене и объединили в одну картину. В этой всемирной комедии нашла место музыкальная драка из «Весёлых ребят». Четырёхминутную сцену драки музыкантов Александров снимал 10 дней. Было отснято 250 фрагментов… А снимая сцену, режиссёр «держал в голове» мультипликационные произведения Диснея. А. М. Горький впоследствии отмечал:

«… А какая драка! Это вам не «американский бокс». Сцену драки считаю самой сильной и самой интересной».

За рубежом картина под названием «Москва смеётся» получила восторженные отзывы. «Нью-Йорк таймс» писала в те дни:

«Вы думаете, что Москва только борется, учится, трудится? Вы ошибаетесь… Москва смеётся! И так заразительно, бодро и весело, что вы будете смеяться вместе с ней».

А Чарли Чаплин отмечал:

«До «Весёлых ребят» американцы знали только Россию Достоевского. Теперь появилась и другая Россия. Здоровый смех – лучшая агитация, чем стрельба и любые речи».

Эти слова актуальны и для сегодняшнего, очень не простого времени.

Что еще хочется добавить. Григорий Александров два раза переозвучивал фильм, пытаясь произвести оптимальное сведение. В 1958-м он объявил всем, что "фонограмма изношена" и вместо Леонида Утесова на экране заговорил Владимир Трошин (именно он исполнил когда-то "Подмосковные Вечера"), а Любовь Орлова снова записала все свои реплики. Мало того, в некоторых местах был даже изменен текст роли главного героя! Такая версия не понравились зрителю, и картина была изъята из обращения. Но в 78-м году Александров предпринял новую попытку. Очередные правки были не такие значительные: оригинальная звуковая дорожка осталась практически нетронутой, правда увертюра звучала уже в исполнении ансамбля "Мелодия" под управлением Георгия Гараняна. Именно эта версия наиболее часто демонстрировалась по телевидению. В 2010-м фильм был раскрашен в Лос-Анджелесе. Основой для новой цветной версии послужил оригинал 34-го года.

После выхода фильма в прокат Эйзенштейн назвал его «ревьюлиционным».

А во время празднования 15-летия советского кино (1935 год) правительство наградило Александрова орденом Красной звезды, Орловой было присвоено звание заслуженного деятеля искусств, а Утёсову вручили… фотоаппарат.

Напоследок фотографии со съемочной площадки: https://www.culture.ru/live/movies/437/veselye-rebyata

https://nbmariel.ru/content/snimaetsya-kino-vesyolye-rebyata

https://yamal-media.ru/narrative/bravye-marshi-tajny-i-trage...

https://aif.ru/culture/person/nu-ochen-veselye-rebyata-kak-a...

https://chapaev.media/articles/bronia-smexa

https://rg.ru/2014/01/23/rebyata-site.html

https://kinocomedy.livejournal.com/470730.html

https://kinocomedy.livejournal.com/322377.html

https://cont.ws/@mzarezin1307/4613791934 год, реж. Григорий Александров