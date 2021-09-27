Вот такой абсурд от ЕСПЧ

Суд постановил вернуть болгарские активы бывшему королю. В числе прочего экс-монарх претендует на 22 тонны золота и 50 тонн серебра, которые выкупил СССР за погашение внешнего долга.

7 сентября 2021 года ЕСПЧ вынес интересное постановление по иску бывшего короля Болгарии Симеона II Борисова Саксен-Кобург-Готского. Формально решение Евросуда относится к вопросу королевской собственности, а фактически речь идет о передаче Болгарии части золотого запаса России.

75 лет назад, а именно 8 сентября 1946 года в Болгарии состоялся референдум. 95,6% избирателей проголосовали за ликвидацию монархии и учреждение народной республики с последующей национализацией собственности. Началось активное развитие экономики, для чего потребовалось прибегнуть к внешним заимствованиям, в том числе на Западе.

В 1960 году банки Великобритании, Франции, ФРГ и Италии потребовали досрочного погашения кредитов. Тем самым спровоцировали экономический кризис в стране. На помощь болгарам пришел Советский Союз.

В соответствии с письменным обращением председателя Народного банка БНР Госбанк СССР оплатил западные кредиты путем приобретения 22 тонн болгарского золота и 50 тонн серебра. Оплата этих активов была осуществлена в конвертируемой валюте по рыночному курсу, установленному Лондонской биржей.

Больше того, Москва взялась поддержать болгарскую экономику, дотируя ее поставками нефтепродуктов по ценам, значительно ниже рыночных.

В 1990 году распался Варшавский блок. В Болгарии произошел переворот по сценарию "цветных революций". Новая власть сменила политический курс, переписала историю, в результате чего болгарский парламент принял закон об объявлении коммунистического режима "преступным". Этим законом аннулировалось решение о продаже золотого запаса Советскому Союзу.

В этот момент на сцене появился бывший монарх Симеон II, являющийся гражданином США. Экс-монарх потребовал от болгарского правительства вернуть королевскую собственность. Помимо дворцов, лесных угодий, летних резиденций, он претендовал на "возврат" золотых активов, оплаченных СССР.

Конституционный суд Болгарии по представлению болгарского правительства и парламента принял решение о реституции королевской собственности. После этого требовалось принять специальный закон, регламентировавший конкретный перечень имущества экс-монарха. В законодательном акте предполагалось отразить, что активы, оплаченные СССР в 1960 году, являлись королевской собственностью, а значит, подлежали "возврату".

Но далее парламент под различными предлогами стал затягивать принятие закона. Чтобы подтолкнуть болгарских законодателей, Симеон II и обратился в ЕСПЧ. В свою очередь, Европейский суд по правам человека обязал болгарское правительство принять закон о королевской собственности. То есть закон, в котором было бы отражено, что 22 тонны золота и 50 тонн серебра, переданные СССР в 1960 году, полностью или частично принадлежат королю.

Сразу заметим, что попытки использовать вердикт ЕСПЧ для дальнейшего законодательного закрепления претензий на российское золото будут иметь не дипломатическое, а криминальное продолжение. Ведь в уголовном праве подобные действия именуются аферой. Другое дело, почему об истории "болгарского золота" на Западе вспомнили именно сейчас.

В 2020 году Российская Федерация конституционно закрепила положение о том, что она является не только продолжателем СССР, но и преемником Русского царства и Российской империи. В последнем случае речь шла о преемственности в защите соотечественников и по финансовым обязательствам.

Российская Федерация ранее погасила долги Российской империи перед европейскими государствами. Пришло время странам Европы ответить по долгам, в том числе по долгам Болгарии.

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов Россия не только спасла болгар от османской резни, но и сформировала им все государственные институты, а также обеспечила безопасность. В соответствии со статьей 22 Берлинского договора 1878 года София обязалась оплатить Российской империи ее затраты. Заметим, что это обязательство было поддержано всеми европейскими странами.

По состоянию на 1885 год задолженность Болгарского королевства перед Российской империей составляла сумму, эквивалентную 16,4 тонны золота. С тех пор София погасила лишь небольшую часть долга. В 1934 году задолженность по долгам Российской империи была эквивалентна 15,7 тонны золота. Сегодня к этой сумме следует добавить просрочку по выполнению обязательств. Пришло время, когда Россия должна истребовать свое золото.

И здесь самое интересное: кто поможет Болгарии? Формально это должен сделать Евросоюз, так как Болгарский народный банк является частью европейской системы центральных банков и его золотые резервы находятся в распоряжении Европейского центрального банка. В то же время позиция ЕС заключается в том, что дружба дружбой, а отвечать по долгам каждый должен самостоятельно.

У Болгарии нет иного выхода, как обратится к своему "благодетелю". "Благодетелем" в болгарской историографии именуются США. В учебных пособиях закреплен тезис о том, что именно Штаты способствовали освобождению болгар от турецкого ига, а также формированию болгарского государства.

Фото: © Альберт Лонг.

Одним из "отцов возрождения Болгарии", то есть основателей современной болгарской государственности, именуется американский методистский пастор Альберт Лонг. Во время своей "миссионерской" деятельности в Османской империи он якобы обратил внимание консула США на бесчинства османов по отношению к болгарам. Цитируем пособия: "Действия этих людей помогли сформировать casus belli для русско-турецкой войны 1877–1878 годов, которая привела к освобождению Болгарии". Термином casus belli обозначают основание для объявления войны. Таким образом, именно американцы, по мнению Софии, подтолкнули русских к освобождению болгар.

Нет смысла исторически опровергать этот странный тезис. Если хочется верить в то, что американцы стали "спасителями" и "основателями" их государственности, пусть верят. Нам же просто верните золото. А если его нет, купите у своих американских "спасителей".

Юрий Городненко