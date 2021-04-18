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Как “нищие” россияне готовились оставить в Турции $400 млн за месяц

Как “нищие” россияне готовились оставить в Турции $400 млн за месяцУ некоторых людей просто истерическая реакция на любую позитивную информацию о России.

Несколько дней назад я разместил пост о том, что в связи с тяжёлой пандемической обстановкой в Турции было закрыто транспортное сообщение с этой страной. И свыше 530 тысяч россиян, забронировавших туристические путёвки в Турцию, не смогут туда попасть.

Дополнительной информацией было то, что каждый из них уже заплатил за бронь порядка 60 тысяч рублей, а общая сумма денег, которые должны были «утечь» в Турцию составляла около 400 миллионов долларов.

Ну и съехидничал, что «Довёл Путин».

В комменты начали набегать «разоблачители», которые принялись истерить «Вывсёврёти! Это не значит, что россияне живут хорошо!». И добавлять, что «530 тысяч – это всего 0,38% от населения России, а остальные себе отдых в Турции позволить не могут».

Нет, маленькие кастрюльки, это так не работает.

Во-первых, 530 тысяч – это тех, кто собирался уехать отдыхать за один май. Один из двенадцати месяцев, только самое начало туристического сезона (летом ездят больше). Таким образом можно легко посчитать, что за сезон в одну лишь Турцию поехало бы 2-2,5 миллиона человек. Которые вывезли бы из России уже около 2 миллиардов долларов (вот он, реальный отток капитала).

А это уже не «0,38%», а в несколько раз больше.

Во-вторых, кроме Турции ездят и в другие места. Поэтому показатели одной Турции засчитывать как «общее количество российских туристов» неверно и даже заведомо ложно.

В-третьих, количество поехавших и количество тех, кто может себе позволить поездку – это не тождественные числа.

Если в моём микрорайоне живёт, допустим, 10 тысяч человек, а шаурму в ларьке за день покупает 200 человек, то это вовсе не означает, что нужно писать «Сенсация! Только два процента россиян может позволить себе шаурму!».

Остальные просто не хотят.

Я понятно объясняю?

В школе же проходят множества и подмножества. Одна из самых простых тем в математике, чем нужно заниматься вместо уроков, чтобы не освоить такие простые понятия? И эти люди потом ещё хотят построить коммунизм (шутка, конечно, никакого коммунизма они не хотят, они хотят ныть и оправдывать собственную лень и несостоятельность).

Аналогичная картина была, когда я выкладывал данные по рекордно высоким продажам флагманских смартфонов в России. Там тоже были данные по продажам за месяц, а возмущающиеся в комментариях вещали «Только миллион россиян может себе позволить такие смартфоны».

Миллион в месяц, ога. Или до 12 миллионов в год.

И ещё куча народу, типа меня, которые считают, что им нужен телефон «чтобы звонил». И поэтому покупают девайсы попроще, хотя могли бы себе позволить и флагманские модели.

Так что такие комментаторы передёргивают. И демонстрируют как раз мещанское мышление, при котором как только можешь себе позволить, так сразу надо бежать и покупать.

Но главный посыл моего поста про Турцию был вовсе не в том, какое количество россиян может себе позволить отдых за границей. А в том, что тратя деньги в этой стране, они спонсируют враждебный режим, который

а) убил российского лётчика (хотя это были противники Эрдогана, которые потом попытались его свергнуть, но факт остаётся фактом);

б) убил российского посла;

в) активно разжигал конфликт в Карабахе;

г) ведёт грязные игры в союзной нам Сирии;

д) претендует на российский Крым (и не только);

е) снабжает беспилотниками и прочим вооружением киевский русофобский режим.

И знаете, что эти «немещане» мне отвечают? «Так там дёшево!».

– Эта проститутка больна туберкулёзом, сифилисом и хламидиями.

– Так дёшево!

Или ещё хуже…

– Эти вещи сняты с убитых узников Освенцима.

– Так дёшево!

Так можно и Родину, и совесть, и душу свою продать. Задёшево.

Плевать ведь, что часть этих денег пойдёт на создание беспилотников, которые потом будут убивать детей Донбасса (или на войну в Сирии, Ливии или Карабахе). Зато можно помочить свою тушку в море со скидкой.

А свалить ответственность можно, опять же, на негодное российское правительство, которое не обеспечило аналогичный сервис задёшево на российских курортах. Удобно же, и совесть потом не гложет. Это называется «перекладывание ответственности».

Как говорил разбойник в мультике, «Не мы таки, жисть така».

И после этого текста, думаете, кто-то задумается над последствиями своих действий? Нет, просто будут ещё больше ненавидеть «проклятого охранителя» Роджерса, говорящего такую неудобную правду.

P.S. Кстати, вы не задумывались, почему отдых в Турции, Египте, Таиланде или каком-нибудь Гоа дешевле, чем в России? Да потому, что там живёт нищее население, которое радостно обслуживает туристов за такие мизерные гроши, за которые в России никто даже не почешется. Но это как доказательство того, что в России жить лучше, чем там, тоже не засчитают. Если правда не нравится, то её правдой можно не считать. Неполживенько так.Как “нищие” россияне готовились оставить в Турции $400 млн за месяц

Александр Роджерс 

политикаАлександр РоджерсЗападрусские
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