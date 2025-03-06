Территория Героев...(164)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии ефрейтор Абрамов Александр Номер расчета артиллерийского орудия гвардии ефрейтор Александр Абрамов выполнял задачи по поддержке подразделений при обороне одного из участков местности, имеющего важное тактическое значение.

Украинские боевики предприняли попытку наступления на участке обороны, прикрываемом расчетом Абрамова.

Получив от командира орудия информацию о сосредоточении сил противника, Александр на основании отданных указаний приступил к поражению вооруженных формирований боевиков.

Метким огнём из ствольной артиллерии расчет Абрамова нанёс существенные потери наступающим силам врага. Было уничтожено несколько единиц автомобильной техники, а также большое количество пехоты противника».

Наносимые артиллерийские удары по боевикам значительно ослабили их боевые порядки, лишив возможности выдвинуться в атаку.

Смелость и мужество гвардии ефрейтора Александра Абрамова, а также слаженные и профессиональные действия расчета артиллерийского орудия позволили российским бойцам не допустить прорыва противником обороны.

https://t.me/rabotaembrat/9520

Ефрейтор Манченко Вячеслав Ефрейтор Вячеслав Манченко, командуя расчетом самоходного артиллерийского миномета, выполнял боевые задачи по уничтожению военной техники и долговременных укреплений украинских боевиков на одном из направлений наступления российских войск.

В ночное время, расчету минометного орудия ефрейтора Манченко поступила боевая задача оказать поддержку российским штурмовикам в ходе штурма укрепленных сооружений противника.

Выполнение задачи осложнялось близостью штурмовых подразделений к вражескому опорному пункту.

Расчет минометного орудия под командованием Манченко оперативно выдвинулся в назначенный район. Развернувшись на неподготовленной позиции, Вячеслав в кратчайшие сроки определил объем огневых задач и общий порядок огневого поражения противника.

В результате прицельного огня расчетом самоходного артиллерийского миномета были уничтожены долговременная огневая точка и большая часть украинских боевиков на оборонительных позициях.

Последовавший за минометным обстрелом штурм привел к спешному отступлению противника в глубь подконтрольных ему территорий.

Благодаря профессионализму и отваге ефрейтора Вячеслава Манченко, а также слаженным действиям расчета его орудия российские штурмовики без потерь смогли овладеть опорным пунктом врага и закрепиться на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9514

Старший сержант Болгов Антон Командир штурмовой группы старший сержант Антон Болгов выполнял боевую задачу по захвату позиций противника на важном направлении наступления российских войск.

Враг оказывал сопротивление и активное огневое воздействие на продвижение штурмовиков, ведя минометный и артиллерийский обстрел.

Дождавшись темного времени суток и грамотного проанализировав обстановку, группа под командованием Болгова скрытно обошла с тыла опорный пункт, на котором закрепились украинские боевики, а затем, пользуясь внезапностью, ворвалась на позиции противника.

В ходе боя Болгов лично находился на передовых рубежах атаки и руководил подчиненными. Сломив сопротивление врага, российские штурмовики зачистили позиции опорного пункта.

После боя старший сержант Антон Болгов организовал перегруппировку личного состава и оборону занятых позиций, в готовности отражать контратаки.

Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов и попытки противника вернуть под свой контроль опорный пункт, группа удержала позиции до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/9521

Гвардии сержант Ермаков Сергей Гвардии сержант Сергей Ермаков в должности механика - радиотелефониста артиллерийского дивизиона выполнял боевую задачу по обеспечению связи артиллерийских расчётов с командованием дивизиона.

В ходе артиллерийского обстрела украинских боевиков были повреждены антенно-фидерное устройство, а также ретранслятор с комплектом цифрового оборудования для усиления сигнала радиосвязи, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя.

Понимая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Сергей, рискуя собственной жизнью, оперативно выдвинулся в направлении поврежденной вышки. Продвигаясь на автомобиле, Сергей Ермаков попал под повторный артиллерийский залп украинских боевиков. В результате обстрела, автомобиль получил повреждения и потерял ход, гвардии сержант Ермаков оперативно выявил и устранил неисправность. Спрятав автомобиль в лесопосадке, Сергей принял решение двигаться далее пешком, используя при этом складки местности, для повышения маскировки.

Добравшись до вышки, Сергей быстро определил неисправность, грамотно произвел ремонт и заменил неисправную деталь, в результате чего связь была восстановлена. Возвращаясь к транспорту, гвардии сержант Ермаков обнаружил вражеский БПЛА и двумя очередями сбил дрон, после чего успешно вернулся в безопасный район.

Мужественные и грамотные действия гвардии сержанта Сергея Ермакова, позволили оперативно восстановить связь в подразделении, что позволило вовремя нанести артиллерийский удар по наступающим боевикам и обеспечить тактическое преимущество для дальнейшего наступления.

https://t.me/rabotaembrat/9493

Ефрейтор Новиков Роман Группа мотострелков, в составе которой действовал ефрейтор Роман Новиков, выполняла боевую задачу по поддержке штурмовых групп, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

В ходе штурма опорного пункта противника Новиков, подобравшись как можно ближе, прицельным огнем из крупнокалиберного пулемета уничтожил долговременную огневую точку вместе с находившимся там пулеметным расчетом, чем существенно снизил боевой потенциал врага.

Не в силах сдержать наступление российских военнослужащих, противник отступил.

После окончания боя Роман оказал помощь раненым и помог им добраться до точки эвакуации.

Профессиональные и мужественные действия ефрейтора Романа Новикова позволили обеспечить прорыв обороны врага и закрепиться на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9525

Доброволец Яковлев Максим Стрелок отряда БАРС-32 Максим Яковлев вместе со своими боевыми товарищами нес службу на наблюдательном посту.

Ночью Максим, ведя наблюдение за прилегающей местностью, обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами.

Используя средства связи, Максим незамедлительно доложил о приближающемся противнике и вместе со своими товарищами открыл огонь по нему. Завязался бой.

Враг, скованный огнем Максима и его сослуживцев, предпринял попытку уничтожить наблюдательный пункт вместе с бойцами и направил туда fpv-дроны со сбросами.

Яковлев уничтожил часть вражеских коптеров, однако один из них сдетонировал в непосредственной близости от наблюдательного пункта.

В результате взрыва боеприпаса, установленного на дроне, Максим получил осколочные ранения и перелом ребер. Несмотря на тяжелое ранение, Яковлев продолжил сковывать действия украинских боевиков до прибытия подкрепления.

После того, как враг был отброшен, Максим был эвакуирован в медицинское учреждение.

Благодаря мужеству, героизму и отваге Максима Яковлева бойцам удалось сдержать натиск наступающего противника и не допустить прорыва обороны.

https://t.me/rabotaembrat/9496

Гвардии рядовой Нестеров Александр Гвардии рядовой Александр Нестеров неся боевое дежурство на посту воздушного наблюдения обнаружил дрон, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Александр получил задачу уничтожить БПЛА противника. Нестеров открыл прицельный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Благодаря профессионализму и мужеству гвардии рядового Александра Нестерова вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и с детонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск, что позволило избежать возможных потерь в технике и в личном составе.

https://t.me/rabotaembrat/9494

Рядовой Филатов Андрей Рядовой Андрей Филатов получил задачу заминировать участок местности вблизи позиций украинских боевиков.

Дождавшись темного времени суток, Андрей Филатов, грамотно и скрытно передвигаясь, подобрался к укрепленному району противника, установил мины и замаскировал их.

Установив мины, рядовой Филатов начал движение в направлении позиций российских войск.

При отходе к своим позициям Андрей Филатов был обнаружен противником. Враг нанес минометный удар, в результате которого Андрей получил осколочное ранение ноги. Андрей Филатов, оперативно оказав себе первую помощь, продолжил движение. Укрывшись в лесополосе, Андрей обнаружил вражеский дрон-камикадзе и меткими выстрелами из штатного оружия сбил его. Успешно добравшись до позиций своего подразделения, рядовой Филатов получил квалифицированную медицинскую помощь.

В результате умелых и самоотверженных действий рядового Андрея Филатова на следующий день на установленном минном поле была уничтожена вражеская боевая машина пехоты и нанесены потери живой силе противника.

https://t.me/rabotaembrat/9516

Рядовой Коваленко Андрей Рядовой Андрей Коваленко, действуя в составе группы российских войск, выполнял задачу по штурму опорного пункта противника.

В ходе активных боевых действий группа российских штурмовиков подверглась атаке противника, с замаскированной пулеметной точки.

Рядовой Коваленко скрытно подобрался к границе опорного вражеского пункта и точным броском гранаты уничтожил пулеметный расчет боевиков. Воспользовавшись возникшей паникой, Андрей запрыгнул в окоп и открыл огонь по противнику. В ходе скоротечного боя Андрей Коваленко уничтожил часть боевиков и одного взял в плен.

После зачистки опорного пункта рядовой Коваленко, продолжая действовать в составе штурмовой группы, удерживал оборону от контратак противника до подхода основных сил.

Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Андрея Коваленко противник был выбит с выгодных позиций, а штурмовая группа значительно улучшила положение по переднему краю, что привело в последующем к освобождению населенного пункта от вооруженных формирований врага.

https://t.me/rabotaembrat/9497

Гвардии ефрейтор Киргинцев Максим Гвардии ефрейтор Максим Киргинцев в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Максим вез материальные средства к позициям подразделений российской группировки войск, ведущих ожесточенные бои с превосходящими силами украинских боевиков.

Приближаясь к линии боевого соприкосновения, автомобиль Киргинцева подвергся огневому воздействию со стороны противника.

Несмотря на плотный обстрел, Киргинцев, умело маневрируя автомобилем на сложном участке местности, вывел его из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям.

Благодаря смелости и профессионализму гвардии ефрейтора Максима Киргинцева груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.

https://t.me/rabotaembrat/9500

Рядовой Шулятиков Владимир Старший оператор расчета беспилотных летательных аппаратов штурмового подразделения гвардии рядовой Владимир Шулятиков в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, вел контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе ведения воздушной разведки с помощью БПЛА в сложной радиоэлектронной обстановке, Владимир обнаружил скопление живой силы противника и замаскированные опорные пункты с оборудованными позициями пулеметных расчетов.

Шулятиков своевременно передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции были уничтожены.

Благодаря смелым и профессиональным действия гвардии рядового Владимира Шулятикова было уничтожено четыре опорных пункта, и два полевых склада с боекомплектом и большая часть живой силы противника, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/9503

Ефрейтор Щрейбер Константин Ефрейтор Константин Щрейбер, действуя в составе мотострелкового подразделения, выполнял боевую задачу по удержанию обороны на важном направлении, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Находясь в боевом дежурстве и ведя наблюдение за прилегающей местностью в своей зоне ответственности, Константин своевременно обнаружил движущуюся в направлении российских позиций диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков.

Ефрейтор Щрейбер доложил по средствам связи командиру подразделения о приближающейся группе боевиков и оценив силы противника, первыми выстрелами поразил вражеского пулеметчика, чем существенно снизил атакующие возможности диверсантов. Завязался бой.

В ходе боестолкновения Константин получил осколочное ранение предплечья, но проявляя мужество и отвагу, продолжил сдерживать врага. Продолжая вести бой, ефрейтор Константин Константин сковал действия противника, лишив его возможности дальнейшего продвижения до прибытия подкрепления.

Противник, понимая бесполезность дальнейших попыток прорыва, понеся существенные потери, отступил.

https://t.me/rabotaembrat/9515

Младший лейтенант Шереметов Михаил Младший лейтенант Михаил Шереметов, командуя расчетом артиллерийского орудия выполнял задачи по уничтожению артиллерии, бронированной техники, а также живой силы противника.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы Шереметову поступила боевая задача оказать артиллерийскую поддержку российским военнослужащим, штурмующим опорный пункт врага. Выполнение задачи осложнялось близостью штурмовых подразделений от позиций противника и постоянными артиллерийскими ударами украинских боевиков.

Уточнив координаты и наладив взаимодействие с подразделением разведки, Шереметов поставил задачи расчету. После получения команды на открытие огня, Михаил лично наводил орудие. В ходе боя расчет оперативно и точно переносил огонь, обеспечивая продвижение штурмовых групп.

В результате прицельного залпа расчетом артиллерийского орудия был уничтожен наблюдательный пункт противника, долговременная огневая точка и большая часть украинских боевиков на оборонительных позициях.

Последовавший за артиллерийским обстрелом штурм привел к спешному отступлению противника в глубь подконтрольных ему территорий.

Благодаря профессионализму и отваге младшего лейтенанта Михаила Шереметова, а также слаженным действиям подчиненного личного состава российские штурмовики без потерь смогли овладеть опорным пунктом противника закрепиться на нем.

https://t.me/rabotaembrat/9510

Сержант Чернов Максим Группа российских штурмовиков под командованием сержанта Максима Чернова выполняла боевую задачу по взятию под контроль позиций, удерживаемых противником на важном направлении наступления российских войск.

Враг, не желая отступать, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие на российские штурмовые группы, артиллерийскими ударами и атаками FPV-дронов.

Оценив обстановку и дождавшись темного времени суток Максим вместе с подчиненными скрытно обошли с фланга опорный пункт, на котором закрепились украинские боевики, и пользуясь внезапностью атаковали противника.

Чернов в числе первых вступил в бой и, метким броском гранаты, уничтожил пулеметную точку украинских боевиков. В ходе стрелкового боя, действуя смело и решительно Максим умело руководил подчиненными. Не выдержав активного напора российских штурмовиков, понесшие значительные потери украинские боевики, отступили. Зачистив опорный пункт, Максим выстроил линию обороны для отражения атак противника.

Враг несколько раз пытался выбить российских военнослужащих с занимаемых рубежей, однако группа сержанта Чернова сумела удержать позиции до прибытия основных сил.

Благодаря смелым и решительным действиям сержанта Максима Чернова удалось выполнить поставленную задачу по взятию опорного пункта противника без потерь среди личного состава и удержать его, что поспособствовало развитию наступления наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/9511

Рядовой Горащенко Сергей Штурмовая группа российских военнослужащих, в составе которой действовал рядовой Сергей Горащенко, получила боевую задачу по взятию опорного пункта на важном тактическом направлении.

Горащенко, учитывая условия местности, выбрал и оборудовал огневую позицию и определил сектора обстрела.

Сергей сумел скрытно подобраться к укрепленным позициям врага и закинул в окоп взрывное устройство, в результате взрыва которого укрепленный блиндаж был уничтожен вместе с находившимися там украинскими боевиками.

Быстро вернувшись на оборудованную позицию, Сергей огнем из личного стрелкового оружия подавил еще одну огневую точку врага. Противник, обнаружив позицию Сергея, сосредоточил свой огонь на нем, что позволило остальной группе российских штурмовиков обойти опорник и атаковать врага с тыла.

Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, противник отступил, оставив в опорном пункте раненых и тела погибших.

Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму рядового Сергея Горащенко штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу по захвату опорного пункта без потерь и закрепилась на нем.

https://t.me/rabotaembrat/9517

Ефрейтор Тришакин Денис Ефрейтор Денис Тришакин, командуя эвакуационной группой, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов, освобожденном от украинских боевиков.

Стремясь вернуть контроль над поселком, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии.

Денис, проанализировав обстановку и выбрав оптимальный маршрут движения, выдвинулся на помощь раненым боевым товарищам, несмотря на непрекращающийся артиллерийский огонь и атаки fpv-дронов со стороны противника.

В ходе боя Тришакин лично вынес из-под обстрела и оказал помощь двоим военнослужащим, получившим тяжелые ранения. Ефрейтор грамотно организовал погрузку раненых и начал движение в точку эвакуации.

Двигаясь по маршруту, Денис обнаружил вражеский FPV-дрон, приближающийся к автомобилю эвакуационной группы. Быстро сориентировавшись в ситуации, ефрейтор Тришакин открыл по нему прицельный огонь из стрелкового оружия. Точными выстрелами FPV-дрон противника был поражен и сдетонировал в воздухе. Убедившись в отсутствии угрозы повторной атаки, Денис продолжил вывод раненых.

Смелые и решительные действия ефрейтора Дениса Тришакина способствовали сохранению жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9526 «Вызывал огонь на себя. Три раза». Гвардии майор Михаил Попов и его подчинённые в течение недели отбивали атаки украинских неонацистов, находясь в окружении. Наших было всего 16 человек, врагов — гораздо больше. Но российские мотострелки не пропустили врага и вышли, не допустив потерь. За это Михаил удостоен звания Героя России.

Мы о нём уже рассказывали в 129 выпуске.

На сегодняшний день у Михаила, как и у многих других офицеров, уже накоплен колоссальный боевой опыт. Тем не менее, он принял предложение стать слушателем Общевойсковой академии ВС РФ. Зачем с таким опытом изучать теорию? Об этом он сам рассказывает. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1423 Кирилл Косенков вернулся из зоны спецоперации без ноги, но не позволил себе отчаяться.

Он нашёл себя в сельском хозяйстве: сначала запустил производство колбасы, а теперь мечтает открыть ферму.

Что даёт ветерану СВО силы двигаться вперёд? См. видео по ссылке

https://t.me/infomoscow24/78160

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Илья родился 03 ноября 1998 года в п.Любохна Дятьковского района Брянской области. С самого детства Илья интересовался техникой и автомобилями. В начальной школе начал заниматься дзюдо. По гиревому спорту являлся кандидатом в мастера спорта. Принимал участие в соревнованиях в городах России: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Смоленск. Выступал в лёгком весе до 62 кг. Поднимал 2 гири одновременно весом 32 кг каждая 40 раз и более за 10 минут. Увлекался всем, что связано с машинами и техникой. После окончания 11 класса МАОУ «Любохонская СОШ» Илья поступил в Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского (ВА ВПВО ВС России). Там он получил профессию инженера специальных радиотехнических систем и воинское звание «лейтенант». Илья являлся командиром взвода 2-й зенитно-ракетной батареи 1-го зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии. За время учёбы в академии Илья участвовал в открытии Главного храма Вооружённых Сил РФ в г.Кубинка Московской области. Являлся участником Парада Победы на Красной площади в 2020 году. Илья попал по распределению в г.Наро — Фоминск на должность командира взвода войсковой части 71298. Илья участвовал в организации международного военно-технического форума «Армия-2021» — был представителем от воинской части, за что имеет отличительную грамоту. Данный форум является международным, ежегодно наша страна представляет новинки военной техники и вооружения. 3 февраля 2022 года Илья был отправлен на учения в Республику Беларусь. 24 февраля 2022 года Президент РФ В.В. Путин объявил о начале СВО на территории Украины. Илья заходил на территорию Украины из Республики Беларусь в направлении Киева. Прошёл Гостомель и был со своим взводом в 6 км от Киева. Далее был отдан приказ о передислокации войск: вывод из-под Киева с дальнейшим переводом в ЛНР. Находился на задачах в Попасной, Изюме, Соледаре, Бахмуте (Артёмовске). Задача Ильи на позициях — обеспечение защиты (прикрытие) с воздуха с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов командных пунктов, артиллерии, штурмующих групп. С середины июля подразделение Ильи прикрывало позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Илья был командиром взвода связного пункта данной ЧВК. В конце июля Илья был отправлен в отпуск на 10 дней. После прибытия в зону военных действий был распределён на линию боевого соприкосновения. В середине августа получил лёгкую контузию в результате артиллерийского обстрела, был отправлен в госпиталь. Плохо слышал на оба уха, выписан из госпиталя спустя несколько дней. Сразу же был отправлен на линию боевого соприкосновения. Его позиция была фланговой и находилась в 700-900 метрах от линии боевых действий. С этого расстояния Илья осуществлял командование своим взводом, обеспечивал бесперебойную доставку продовольствия, боеприпасов, а также прикрытие с воздуха. Находясь на поле боя, он обучал своих ребят пользоваться переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК). 17 августа 2022 года был досрочно представлен к внеочередному воинскому званию «старший лейтенант» за существенные заслуги на военном рубеже. 29 сентября 2022 года Прокопенков Илья находился на позиции для прикрытия ЧВК «Вагнер». Этот день стал для него роковым: начался артиллерийский обстрел, в ходе которого Илье не хватило времени и сил, чтобы укрыться, в результате чего он получил смертельное ранение в грудь. Железобетонная плита, упавшая на старшего лейтенанта, смертельно его обездвижила, разорвав тазобедренную артерию. Илья погиб практически моментально от полученных травм на поле боя. Приказом от 11 августа 2022 года Президента РФ Путина В.В. старший лейтенант Илья Валентинович Прокопенков награждён боевой медалью Суворова. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ Илья Валентинович был награждён орденом Мужества, посмертно. 10 июня 2023 года в учебно-спортивном комплексе «Триумф» города Фокино прошли соревнования по дзюдо среди детей 2011−2013 годов рождения. 02 сентября 2023 года в МАУ «Учебно-спортивный центр «Триумф» прошёл турнир по гиревому спорту, посвящённый памяти защитника Родины, участника СВО, гвардии старшего лейтенанта Ильи Прокопенкова. 27 сентября 2023 года в МАОУ «Любохонская СОШ» состоялось открытие мемориальной доски памяти выпускника школы Прокопенкова Ильи. 18-19 ноября 2023 года на спортивной базе Военной академии войсковой противовоздушной обороны прошёл Чемпионат города Смоленска по гиревому спорту, посвящённый памяти гвардии старшего лейтенанта Ильи Прокопенкова. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/prokopenkov-ilya-valentinovich/ Кызыл-Тас Салгал Амурович родился 8 декабря 1999 года в г.Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва. В первом классе учился в ГБОУ г.Москвы «Школа №727». Успешно окончил 1 класс и переехал в Республику Тыва с мамой. Учился в МБОУ «СОШ им. Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва» со 2 по 3 классы. В МБОУ «Самагалтайская СОШ №1» Салгал поступил в 8 классе, успешно окончил 11 классов в 2017 году. Один из первых участников интеллектуальной телевизионной игры в Тыве «Умники и Умницы». Из 75 участников дошёл до финала игры. С малых лет занимался спортом, мечтал стать кинорежиссёром. В 2017 году обучался в Российском институте сценических искусств г.Санкт-Петербурга по специальности «Актёрское искусство». По состоянию здоровья был вынужден уехать на малую родину. В 2018 году поступил в Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса на факультет туризма. После успешного окончания колледжа в ноябре 2020 года по призыву уехал служить в с.Князе-Волконское Хабаровского края. После 3 месяцев срочной службы по зову сердца перешёл на службу по контракту в в/ч 51460 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в качестве снайпера стрелкового отряда. Салгал Амурович выбрал трудную профессию - защищать Родину. Весной 2022 года, в ходе проведения специальной военной операции Вооружённых Сил РФ на территории Украины, во время выполнения боевых задач рядовой Салгал, рискуя своей жизнью, проявляя смелость, мужество и отвагу, неоднократно спасал своих товарищей, выводил их с поля боя. На его счету семь спасённых жизней сослуживцев. Рядовой Кызыл-Тас Салгал Амурович героически погиб 11 мая 2022 года, исполняя свой воинский долг во время специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР на территории Украины в боях за освобождение пгт Шевченково Харьковской области, так и не сдав свою позицию. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Салгал был похоронен на Аллее Славы героев СВО г.Кызыла. Название улицы в честь героя Салгала Кызыл-Таса стало символом глубокой благодарности и уважения к подвигу земляка. Указом Президента Российской Федерации Кызыл-Тас Салгал Амурович посмертно награждён орденом Мужества. В МБОУ «Самагалтайская СОШ №1», где учился герой, учителя и одноклассники Салгала увековечили имя выпускника-героя в мемориальной доске и поставили Парту Героя, правом сидеть за партой удостоены лучшие ученики школы. В честь героя проводится интеллектуальная игра «Умницы и Умники» в МБОУ «Самагалтайская СОШ №1». https://vk.com/wall-222921857_30184 Билзен Эдуард Владимирович родился 21 февраля1987 года в с.Бурен-Хем Каа-Хемского района Республики Тыва. В 1993 году в возрасте 6 лет он поступил в первый класс МБОУ «СОШ с.Бурен-Хем» и окончил её в 2002 году. Осенью 2002 года Эдуард поступил в ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий» с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского района и успешно окончил обучение в 2003 году, получив квалификацию «слесарь-автомеханик». В 2003-2004 годах обучался в ПОУ «Кызылская ОТШ РО ДОСААФ России Республики Тыва», где получил водительское удостоверение категорий «В» и «С». В студенческие годы активно изучал автомеханику. С 2005 по 2007 годы проходил военную службу в военной части 2038 г.Владикавказа в должности стрелка. После возвращения из армии встретил свою будущую супругу. Молодая семья начала жить в г.Кызыле, к тому моменту Эдуард работал в ФГУ «Управление Тывамеловодхоз» машинистом, где трудился до августа 2009 года. В период с октября 2010 года по январь 2011 года работал в ОАО «Автобаза» слесарем. В 2012 - 2013 годах работал в Кызылском доме-интернате для престарелых и инвалидов водителем. В марте 2014 года, заключив срочный контракт с военной частью 41659, уехал служить водителем, а в январе 2015 года был переведён командиром отделения в звании младшего сержанта. С октября 2015 года переведён в военную часть 55115 Республики Тыва связистом - телефонистом, старшим механиком. Служил в указанной военной части с момента её основания, помогал при строительстве зданий и сооружений. Внёс значительный вклад в развитие военной части 55115, помогал в восстановлении и социализации солдат, прибывших из горячих точек, поддерживал активную жизненную позицию по сохранению памяти о подвиге солдат, ветеранов и товарищей, павших на поле боя. С начала военной операции на Украине он не смог оставаться в стороне. Оставив свою семью, где воспитывал 3 дочерей, встал в ряды защитников одним из первых, выполняя задачи по сохранению целостности и неделимости нашей родины от угроз неонацизма. 24 февраля 2022 года их взвод прибыл в пункт дислокации, где начались полномасштабные военные действия по освобождению мирных жителей с.Ягодное Черниговской области. Несколько дней подряд, несмотря на превосходящие силы противника, они упорно продвигались вперёд, нанося тяжёлые поражения армии ВСУ и, несмотря на неравный бой с врагом, отбросили их позиции на несколько километров назад. Благодаря сплочённости и мастерству, взвод с участием Эдуарда Владимировича отразил атаку противника, уничтожил и вывел из строя наступающую бронетехнику различных модификаций, более 10 огневых точек, обслуживающими их расчётами, а также свыше 20 военнослужащих спецподразделений и сил территориальной обороны ВСУ. Потерпев неудачу, 05.03.2022 года враг начал подтягивать резервы и нанёс массированный обстрел позиций взвода с использованием тяжёлой артиллерии. В ходе миномётного обстрела младший сержант Эдуард Владимирович, несмотря на то, что получил огнестрельное ранение левого бедра, проявляя отвагу и личное мужество, самоотверженно оставался в строю, отражая наступления ВСУ. В тот же день в ходе контрнаступления Эдуард Владимирович, оказывая помощь своим раненым сослуживцам, попал под плотный огонь из миномётного оружия противника, в результате которого получил тяжёлое ранение, несовместимое с жизнью. Благодаря грамотной оценке обстановки, организации взаимодействия с другими взводами и умелому руководству в ходе боя, а также проявленному младшим сержантом Эдуардом Владимировичем мужеству и героизму, наступление украинских националистов в районе с.Ягодное было остановлено, поставленные боевые задачи выполнены, а боевые товарищи спасены. У него остались жена и трое несовершеннолетних дочерей. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач в составе группировки войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в Украине, младший сержант Билзен Эдуард Владимирович награждён высшей государственной наградой Российской Федерации - орденом Мужества, посмертно. Кроме этого, в период прохождения службы за образцовое выполнение поставленных задач в 2015 году удостоен медали «100 лет Войскам связи России», а в 2020 году медалью «Участнику военной операции в Сирии». За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие показатели боевой подготовки, крепкую воинскую дисциплину награждён многочисленными грамотами и благодарностями. https://vk.com/wall-222921857_30139 Доржу-Белек родился 3 февраля 1986 года в г.Кызыле Тувинской АССР. В 1992 году поступил учиться в МБОУ «Чыргаландинская СОШ». Окончил в этой школе 7 классов. В 1999 году с семьёй переехал в с.Самагалтай и в 2003 году окончил МБОУ «Самагалтайская СОШ №2». После окончания школы сразу поступил в ГОУ СПО «Красноярский юридический техникум». В 2007 году окончил данное учебное заведение по специальности «Правоведение». Во время учёбы активно участвовал в общественной жизни. Был постоянным участником и победителем школьного КВНа и различных конкурсов. Имеются многочисленные грамоты. Был лидером своего класса, друзья, одноклассники и однокурсники обожали его за весёлый нрав, лёгкий характер. Отслужил срочную службу с 29.06.2005 года по 27.06.2007 года в в/ч 3377 в закрытом городе Железногорске. После армии поступил в ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия», окончил в 2011 году по специальности «Юриспруденция». Во время учёбы с 2007 по 2013 годы работал в УУП МО МВД РФ в звании младшего лейтенанта. Был женат, имел четверых несовершеннолетних детей. С 06.09.2013 года по 27.10.2016 года проходил службу по контракту в высокогорном районе г.Буйнакска Республики Дагестан в военной части 63354 ЮВО, 3-й мотострелковый батальон. Во время службы он показал себя смелым, отважным, храбрым бойцом. Указом Президента Российской Федерации от 20 января 2015 года Балдан Доржу-Белек Байырович награждён орденом Мужества. С 27.07.2017 года по 13.12.2021 года проходил службу по контракту в в/ч 71435 ВВО, в отдалённой местности Южно-Курильского района Сахалинской области. 24 сентября 2020 года был награждён медалью «За отличие в военной службе» III степени. 11.12.2021 года Доржу-Белеку, когда ему было 35 лет, назначена военная пенсия по выслуге лет. 30 июля 2023 года Доржу-Белек Байырович, как истинный патриот, заключил контракт на один год с в/ч 71435. Прикомандирован в воинскую часть 35390. Он был вынослив, стойко преодолевал трудности, не терял уверенности в своих силах. Пошёл в штурмовую группу добровольно. Любил готовить еду. Погиб 14 декабря 2023 года при выполнении боевых задач в районе населённого пункта Новомихайловка. Указом Президента РФ Балдан Доржу-Белек Байырович награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_29737 Владислав родился 23 февраля 2001 года в городе Брянске, где прошли его радостные детские годы. В 2008 году владислав пошёл в школу № 60, где его учеба проходила легко и успешно. Он активно участвовал в школьных мероприятиях, был награжден грамотой за активную гражданскую позицию и стремление улучшить экологию Брянской области. В 2017 году он получил золотой знак ГТО 4-й степени. Владислав увлекался спортом и музыкой. Он обучался в музыкальной школе на отделении фортепиано, но вскоре переключился на боевые искусства. Занимаясь восточным единоборством и армейским рукопашным боем, он достиг значительных успехов, получая грамоты и медали за свои достижения. После окончания 9 классов Владислав поступил в техникум, где проучился с 2017 по 2019 год, но не окончив его, решил прервать обучение, взять академический отпуск и пойти служить в армию, следуя примеру своего друга. Летом 2019 года он был призван на службу во Владимирскую область, а затем переведён в Воронежскую. После срочной службы он вернулся к учебе в техникуме, но вскоре отчислился и заключил контракт сроком на два года. Свободное время Владислав любил проводить время с семьей и друзьями, особенно с младшими братом и сестрой. В мае 2024 года Владислав был направлен в командировку в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Он служил старшим стрелком мобильного взвода батальона, где проявил смелость, мужество и решительность. В ночь с 5 на 6 октября группа Владислава подорвалась на мине, и он был доставлен в госпиталь. 12 октября 2024 года он скончался. Владислав Городничев был награжден медалью “Участнику специальной военной операции” и Орденом Мужества посмертно. https://памятьнародов.рф/4968/ Александр родился в с.Коккайнар Илийского района Алматинской области Казахстана. В семье воспитывались трое сыновей, Александр был младшим. В 2000 году Саша переехал с семьёй из Казахстана в пос.Зауральский Челябинской области и пошёл в 9 класс МБОУ «СОШ №15». После окончания 9 класса Александр поступил в ГБОУ НПО «Профессиональное училище №127» г.Еманжелинска по специальности «машинист широкого профиля». В мае 2003 года был призван в ряды Российской армии. После армии работал на Челябинском тракторном заводе им.Колющенко. В 2008 году Александр создал семью, прожил в браке 16 лет. В семье воспитывалась дочь. 25 октября 2022 года Александр был призван в рамках частичной мобилизации для исполнения воинского долга при проведении специальной военной операции на территории Украины и убыл в палаточный лагерь г.Чебаркуль. В декабре 2022 года Лепешкин А.В. уехал в ЛНР, где выполнял воинские обязанности в составе 85-й отдельной мотострелковой бригады. В октябре 2023 года приезжал домой в отпуск на 2 недели. После отпуска был приписан к в/ч 29297 водителем-санитаром. Лепешкин Александр Вячеславович погиб 23 ноября 2023 года в с.Клещеевка ДНР при эвакуации раненых близ г.Артёмовска. Осколок от снаряда, попавшего в санитарную «Ниву», поразил сердце 38-летнего бойца. Александр награждён приказом Министра обороны РФ медалью «За укрепление боевого содружества» и орденом Мужества. 19 февраля 2024 года в 9 «В» классе МБОУ «СОШ №15» пос. Зауральский состоялась торжественная церемония открытия Парты Героя в память о погибшем выпускнике Зауральской школы — герое СВО — Александре Лепешкине. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/lepeshkin-aleksandr-vyacheslavovich/

Ефрейтор Бадыма Анчы Анчы родился 15 июля 1991 года в с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района Тувинской АССР. Анчы с детских лет выбрал себе профессию военного. В 2007 году Анчы окончил 9 классов МБОУ «СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района». Поступил в ПТУ-4. Через три года выпорхнул из училища со специальностью «автомеханик». И в этом же 2010 году начал военный путь в рядах Вооружённых Сил РФ. Срочную службу по призыву проходил в войсковой части 5204, дислоцированной в г.Саратове в должности стрелка. С мая 2011 года служил в войсковой части 2668 в г.Новосибирске водителем-механиком. После армии вернулся домой в 2012 году и почти сразу нашёл свою половинку. Анчы работал охранником на предприятии Кызыла, затем стал военнослужащим по контракту. Служил в войсковой части 59361, дислоцированной в г.Юрге. Во время трёхмесячной служебной командировки в Сирию в 2017 году Анчы Бадыма потерял на чужбине нескольких сослуживцев - снаряд угодил в машину с военными. В декабре ефрейтор Бадыма вернулся к жене и дочкам невредимым с боевыми наградами и статусом ветерана боевых действий. Награждён медалями: «Участник военной операции в Сирии», «Ветеран боевых действий», «За боевые отличия». В 2020 году семья смогла воссоединиться и обустроиться в столице республики. Анчы Коой-оолович продолжил военную службу в войсковой части 98549, дислоцированной в г.Кызыле, а именно в 245-м отдельном путевом железнодорожном батальоне Центрального военного округа. Несколько раз Анчы писал рапорт командиру, чтобы его отправили на Украину. 13 июня 2022 года Анчы уехал выполнять воинский долг в зону СВО. 27 июня 2022 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР, проявив мужество и героизм, Анчы Бадыма пал смертью храбрых. В оружейный склад попал вражеский снаряд и восемь человек погибли на месте, среди них были ефрейтор Бадыма Анчы Коой-оолович. Указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм и мужество во время проведения специальной военной операции Бадыма Анчы Кооой-оолович посмертно награждён орденом Мужества. В Кызыле на территории воинской части 55115 установлена мемориальная доска в память о герое СВО ефрейторе Бадыма Анчы Коой-ооловиче. В Абакане на Аллее Славы в/ч 01662 на первом мемориале, посвящённом воинам-железнодорожникам, погибшим в ходе специальной военной операции, есть имя Анчы Бадыма. 20 апреля 2023 года в МБОУ «СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района» открыли мемориальную доску памяти Анчы, а 14 октября 2023 года состоялось открытие Парты Героя памяти отдавшего жизнь за свою родину ефрейтора Бадыма Анчы Коой-ооловича. 2 октября 2023 года на территории железнодорожного батальона открыли памятник, посвящённый светлой памяти ефрейтора Бадыма Анчы. https://vk.com/wall-222921857_29585 Военнослужащий Шипин Дмитрий В ходе боевых действий в зоне СВО, при выполнении служебного долга, погиб Шипин Дмитрий Николаевич. Сонково, Тверской области. https://vk.com/wall-177837560_2202 Военнослужащий Ховалыг Вячеслав Вячеслав родился 15 марта 1985 года в с.Целинное Кызылского кожууна Республики Тыва. В 1991 году пошёл в первый класс МБОУ «СОШ с. Целинное». Он любил заниматься спортом, посещал секцию вольной борьбы, секцию волейбола. Был игроком в сборной команде школы. Родители Вячеслава держали коней-скакунов, коров, свиней, кроликов. Он всегда помогал и ухаживал за конями. С восьми лет стал лучшим наездником на конных скачках. Они принимали участие в конных скачках и занимали призовые места. У Вячеслава есть старшая сестра и младшие брат и сестра. Дома он всегда помогал своим родным по хозяйству. Вячеслав окончил школу в 2002 году и этой же осенью его забрали в армию. Служил в г.Улан-Удэ в части специального назначения. После армии в 2004 году поступил в ПУ-2 в Балгазыне и получил там профессию «мастер лесного хозяйства». По окончании работал два года в Балгазынском лесничестве в должности егеря. В 2009 году переехал в г.Кызыл и устроился на работу в ГУП «Птицефабрика» водителем. С 2010 года начал заниматься пассажирскими перевозками по маршруту Кызыл-Иркутск-Кызыл, Кызыл-Красноярск-Кызыл. В 2012 году женился. Отец двоих детей: сына и дочери. В июне 2024 года заключил контракт на военную службу. Он сказал, что не может больше сидеть и ничего не делать, когда погибают молодые парни. Распределили его в военную часть 90600, 15-я бригада отряда «Шторм», где и назначили командиром. 17 июля Вячеслав ушёл на боевое задание вместе со своим отрядом освобождать село Прогресс ДНР. В ходе выполнения своего воинского долга, ценой своей жизни за светлое будущее нашей страны, 24 июля 2024 года Вячеслав пал смертью храбрых, спасая товарища, проявив мужество и отвагу. Похоронен с воинскими почестями на Аллее Славы г.Кызыла 28 августа 2024 года. https://vk.com/wall-222921857_30217 Рядовой Ковшов Максим Ковшов Максим Сергеевич родился 1 июня 1999 года в д.Лакино Большемуртинского района Красноярского края. В 2003 году пошёл в детский сад. В 2007 году Максим пошёл в первый класс МКОУ «Лакинская СОШ». Он любил спорт, в свободное от учёбы время Максим занимался хоккеем и регби, зарекомендовал себя очень достойным спортсменом, у Максима много медалей и кубков. Окончив школу в 2015 году, Максим поступил в КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики» по специальности «электрогазосварщик». В 2016 году Максим познакомился со своей будущей женой. В 2018 году Максима призвали на срочную службу в армию в войсковую часть 55433 (24-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада специального назначения) в учебный корпус г.Новосибирска. После трёх месяцев обучения Максима перевели служить в родной Красноярск в войсковую часть 32743. 7 ноября 2019 года наступил долгожданный дембель Максима. 27.09.2023 года состоялась свадьба, в браке родились двое детей. 28 сентября 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции по денацификации Украины. Был распределён сначала в Омск, затем прикреплён к 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии. За проявленное мужество при выполнении боевого задания награждён медалью «За отвагу». 13 декабря 2023 года рядовой Ковшов Максим Сергеевич героически погиб при исполнении воинского долга в н.п.Работино Запорожской области. Указом Президента Российской Федерации посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-222921857_30088 Рядовой Цветков Евгений Цветков Евгений Анатольевич 11.12.1979-13.02.2024 Водитель

Ростовская область, Новошахтинск Евгений погиб в селе Крынки, Херсонской области. Он рисковал своей жизнью, вывозя раненых с поля боя, когда дроны атаковали их автомобиль «Нива». Женя спас пятерых раненых, отвезя их в безопасное место, но сам был смертельно ранен. Боец с позывным «Механик», сослуживец Жени, рассказал, что ему оторвало ногу. Ребята старались помочь, как могли, зафиксировав рану и сделав укол. Но следующая машина не успела довезти Женю до госпиталя. Механик говорит: «Благодаря таким ребятам, как Женя, война скоро закончится». https://герои-сво.рф/geroi/cvetkov-evgenij-anatolevich/ Гвардии младший сержант Щапов Иван Щапов Иван Олегович 20.07.1989-22.04.2024 Командир танкового экипажа

Село Берёзовка, Ростовская область Погиб при штурме с. Ивановское (Красное) Бахмутский район Награждён Орденом Мужества посмертно https://герои-сво.рф/geroi/shhapov-ivan-olegovich/ Старший лейтенант Ковалёв Антон Ковалёв Антон Владимирович Командир самоходно-артиллерийской батареи артиллерийского дивизиона 11.11.1995-09.08.2023

Сахалинская область, посёлок Лагунное Родился с.Дубынино Иркутская область. Окончил школу г.Братск. Поступил в Сибирский Федеральный университет на военное дело. В 2018г окончил с отличием. Служил на острове Кунашир. В 2022г направлен на СВО. Долг исполнял в штурмовой бригаде. Погиб при исполнении задания в Польное, Донецкая Народная Республика. Награждён медалью "За отвагу" и Орденом Мужества https://герои-сво.рф/geroi/kovaljov-anton-vladimirovich/ Доброволец Чуфистов Александр Александр Сергеевич Чуфистов, директор московской школы №1794, — личность, чья жизнь и подвиг стали символом мужества и самоотверженности. Александр родился 24 июня 1987 года. Уже с ранних лет он проявлял интерес к технологиям и истории, что и определило его дальнейший путь в жизни. В 2004 году Александр поступил в Колледж предпринимательства №11, где получил начальное профессиональное образование по специальности оператора ЭВМ. Окончил колледж в 2005 году с отличием, получив квалификацию оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин 4-го разряда. Стремление к знаниям и интерес к истории привели его в Московский городской педагогический университет (МГПУ), где в 2010 году он получил высшее образование по специальности «История» и квалификацию учителя истории. Однако Александр не остановился на достигнутом и продолжил своё профессиональное развитие. С 2012 по 2014 годы он прошел профессиональную переподготовку по направлению «Безопасность жизнедеятельности» в Московском институте открытого образования (МИОО), что позволило ему стать учителем безопасности жизнедеятельности. В 2016-2018 годах Александр снова возвращается к обучению, на этот раз в Московском центре развития кадрового потенциала образования (МЦРКПО), где проходит переподготовку по программе «Менеджмент в образовании». Эти знания и опыт позволили ему успешно руководить образовательными учреждениями и принимать важные управленческие решения. С октября 2017 года Александр Чуфистов занимал должность директора школы №1794 в районе «Восточное Дегунино». Под его руководством школа стала примером качественного образования и патриотического воспитания молодежи. Александр Сергеевич всегда стремился передать своим ученикам любовь к Родине и уважение к её истории. Осенью 2022 года, когда ситуация на Украине обострилась, Александр Чуфистов принял одно из самых сложных решений в своей жизни — отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Покинув пост директора школы, он вступил в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и был назначен командиром мотострелковой роты. На фронте Александр проявил себя как мужественный и решительный командир. Его подчиненные уважали его не только за профессионализм, но и за искреннюю заботу о каждом бойце. 19 февраля 2024 года Александр Чуфистов погиб в ходе исполнения воинского долга.

Александр был посмертно награжден орденом Мужества, медалями «За храбрость» и «За воинскую доблесть». Жители района, коллеги и ученики школы №1794 активно поддержали идею увековечить память Чуфистова, присвоив его имя школе. Благодаря их усилиям и поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, школа №1794 теперь носит имя Александра Чуфистова. https://spec-press.ru/2024/08/30/память-и-мужество-александр-чуфистов/ Военнослужащий Орфанов Роман Орфанов Роман Андреевич. Героически погиб 23 декабря 2024 года при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

Ему было 18 лет "Брат ты всегда останешься с нами, помним и скорбим. Ты был лучшим. Спасибо что защищал нашу Родину и близких нам людей. Спи спокойно, царство небесное тебе родной!" https://t.me/geroirossii/8059 Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, прапорщик Сергей Александрович Шапкин. Вся его жизнь — яркий пример беззаветного служения Родине, целеустремленности, порядочности и профессионализма. Сергей родился 17 марта 1995 года в Стародубе, окончил среднюю школу №1, после окончания Коломенского политехнического колледжа проходил военную службу по призыву. С июля 2016 года неоднократно выполнял задачи в условиях, сопряженных с риском для жизни, возглавляя пограничные наряды, несущие службу по защите и охране российско-украинского участка государственной границы. 2 октября 2024 года Сергей Шапкин в ходе выполнения обязанностей военной службы по защите и охране государственной границы погиб, до конца исполнив свой воинский долг. За проявленные мужество, самоотверженность, отвагу и заслуги в обеспечении безопасности Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества посмертно. https://t.me/dva_majors/64607 12 июня 2023 года в ходе исполнения служебного долга на территории ДНР погиб Гридчин Евгений Евгеньевич, командир 1 минометного расчёта специального добровольческого подразделения Приморского края "ТИГР", позывной: ГРЕК. До СВО Гридчин Евгений Евгеньевич работал в 44 пожарной части 30 отряда противопожарной службы села Чугуевка Приморского края, вначале защищая людей внутри страны и спасая их жизни, а затем отстаивал интересы нашего народа и за пределами нашей родины. Награжден медалями: "За отвагу", "За храбрость", "За участие в СВО", орденом "Мужества" https://vk.com/wall-214486361_117860 СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! Дочка солдата (пронзительная рок баллада)

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