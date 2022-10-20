Мы из Советского Союза

13 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    Самойлов, ты ли это? Где прятался? А-а, мобилизация закончилась«Это подло. Мне в...
  • Андрей Бедный
    А неплохо. Обязательно почитаю.Сталинский террор...
  • Андрей Сердюк
    Есть личный опыт обращения в военную прокуратуру. ДОКЛАДЫВАЮ: - 1 июля 2020г зашел к ВП Алабинского гарнизона, подели...Инфополитика

Казань с высоты — столица Татарстана

Казань с высоты — столица ТатарстанаКазань — это столица Татарстана, крупнейший город на Волге и во всём Приволжском федеральном округе. Да и по стране Казань занимает 5-е место по численности — после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Расстояние от Москвы до Казани около 800 км — это полтора часа на самолёте, около 12 часов поездом или на машине.

Казани более 1000 лет — это один из самых старых городов страны. Изначально это была пограничная крепость, которая защищала северные территории Волжской Булгарии. Затем город стал столицей целого ханства, которому Московское княжество даже платило дань. Но в 1552 году войска Ивана Грозного после нескольких лет безуспешных попыток всё же захватили город — и с тех пор Казань стала важной частью Российского государства.

Сейчас Казань — одно из самых популярных туристических направлений в России. Туристы приезжают в кремль и главную джума-мечеть Татарстана, чтобы увидеть старинную архитектуру, уникальные современные здания, новые общественные пространства и древние города неподалёку от Казани.

1. Первое поселение на месте Казани возникло в 1005 году как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии. Это государство было образовано из союза местных племён и занимало большую часть среднего Поволжья.

В своё время войска Волжской Булгарии захватывали Муром, Суздаль, Унжу, Устюг — то есть добирались почти вплотную к Москве. В 1438 году Казань захватил один из свергнутых ханов Золотой Орды — с тех пор город стал столицей отдельного ханства.Казань с высоты — столица Татарстана2. В 1552 году Казань взяли войска Ивана Грозного. До этого было немало попыток захватить город, но все они были безуспешными. Чтобы победить, Иван Грозный за 4 недели построил неподалёку крепость Свияжск — это был опорный пункт для русской армии. В итоге Казань захватили и с тех пор город навсегда вошёл в состав Российского государства.

Местных жителей из города выгнали — в то время татарам было запрещено селиться ближе 30 вёрст от Казани. В город завозили русское население, целыми слободами из разных регионов страны. Тогда же начали строить новый белокаменный кремль, который сохранился и по сей день.Казань с высоты — столица Татарстана3. Для строительства Казанского кремля призвали псковских зодчих, которые возводили храм Василия Блаженного в Москве. Крепость расширили, построили несколько новых башен, заменили часть деревянной стены на каменную кладку. Вместе со стеной псковские зодчие начали строить и первые православные храмы в кремле — несколько церквей и соборов, два монастыря.Казань с высоты — столица Татарстана4. Мечеть Кул-Шариф.

Главная джума-мечеть республики Татарстан и города Казани. Джума-мечети ещё называют пятничными и соборными — в них совершается коллективная молитва всем мусульманским сообществом в полдень пятницы.Казань с высоты — столица Татарстана5. Строительство мечети было задумано как воссоздание легендарной многоминаретной мечети времён Казанского ханства, которая была разрушена во время штурма города войсками Ивана Грозного. Мечеть назвали Кул Шариф в честь руководителя защитников Казани, который вместе со своими войсками погиб во время захвата города.Казань с высоты — столица Татарстана6. Новую мечеть построили в 2005 году. Высота каждого из четырёх основных минаретов — 58 метров. Гранит и мрамор для строительства и отделки привезли с Урала. Ковры для внутреннего убранства мечети подарило правительство Ирана, а огромную хрустальную люстру весом почти 2 тонны сделали в Чехии.Казань с высоты — столица Татарстана7. Сейчас мечеть Кул-Шариф — главный символ Казани и одно из самых посещаемых мест в городе.Казань с высоты — столица Татарстана8. В 1920—1930-х годах в Казанском кремле разрушили много колоколен и церквей, уничтожили иконы и реликвии. С образованием Республики Татарстан в 1992 году Казанский кремль стал резиденцией Президента Республики Татарстан. С тех пор началось восстановление исторических построек.Казань с высоты — столица Татарстана9. Башня Сююмбике расположена в отдалении от стен крепости — раньше её использовали как дозорную. С верхней точки башни открывается широкий обзор на Волгу, Казанку и окрестности.Казань с высоты — столица Татарстана10. Первое упоминание о башне относится к 1703 году, но точное время строительства неизвестно. В 1730 году на вершине башни установили двуглавого орла. После революции башню передали мусульманскому населению Казани, герб Российской империи заменили на позолоченный полумесяц. В 1930-х полумесяц убрали, но в 1993 году установили снова — в связи с тем, что башня используется как минарет для чтения азана во время поминальной молитвы в честь жертв 1552 года.Казань с высоты — столица Татарстана11. Башня Сююмбике относится к падающим — часть фундамента просела и шпиль отклонился от вертикальной оси на 2 метра. Основание укрепили и падение башни удалось остановить.Казань с высоты — столица Татарстана12. Юго-западная круглая башня построена в 1562 во время возведения белокаменного кремля. Это было одно из важнейших оборонительных сооружений Казани. Башня двухъярусная, построена из кирпича, диаметр в самой широкой части почти 10 метров.Казань с высоты — столица Татарстана13. Кремлёвская набережная — одна из современных достопримечательностей Казани. Набережная с прогулочной зоной была в городе давно, но когда рядом со стенами кремля построили Дворцовую площадь и Дворец Земледельцев — набережную тоже решили переделать. Береговую линию расширили, благоустроили, проложили дорожки, установили беседки. Название выбирали всем городом — говорят, что были сотни вариантов. Но в итоге остановились на самом простом — так набережную стали называть Кремлёвской.Казань с высоты — столица Татарстана14. Дворец Земледельцев.

Это одно из самых необычных современных зданий в Казани — большой дом с двумя симметричными крыльями и центральным порталом с куполом. Дворец построен в 2010 году. с использованием архитектурных элементов ампира и классицизма. Эксперты считают, что здание напоминает Пти-Пале, один из корпусов Хофбурга в Вене и Витториано в Риме.Казань с высоты — столица Татарстана15. Строительство этого здания хотели остановить — бывшая Росохранкультура считала, что такой дворец не будет гармонировать с исторической застройкой. Но строительство всё же закончили и теперь в здании располагается штаб-квартира Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, отдел ветеринарии и другие организации.Казань с высоты — столица Татарстана16. Перед Дворцом Земледельцев разбили парк с таким же названием. Через парк можно пройти на Кремлёвскую набережную.Казань с высоты — столица Татарстана17. В основной портал Дворца Земледельцев встроено бронзовое дерево высотой 20 метров.Казань с высоты — столица Татарстана18. В начале Кремлёвской набережной есть свой небольшой причал.Казань с высоты — столица Татарстана19. Казанский Богородицкий мужской монастырь известен как место обретения Казанской иконы Божией Матери. Считается, что 9-летняя девочка Матрона в 1579 году обнаружила икону на месте, которое было указано ей во сне. В том же году по приказу Ивана Грозного на этом месте был основан девичий Богородицкий монастырь. По преданию, первой монахиней в нём стала та самая Матрона. К моменту революции в монастыре было около 500 монахинь.Казань с высоты — столица Татарстана20. После 1918 года монастырь закрыли, общину перевели в Петропавловский собор. Большую часть архитектурного ансамбля разрушили, а в 1942 году разместили на территории обители табачную фабрику. В 2005 году монастырь начали возрождать — но уже как мужской. А в 2015 году отстроили и Собор Казанской иконы Божией матери.Казань с высоты — столица Татарстана21. Протока Булак раньше соединяла озеро Нижний Кабан и реку Казанку. Считалось, что протока — это граница города, за которую после захвата Казани выселили местное население. Сейчас различия стёрлись и протока расположена в самом центре города, но говорят, что большинство старых церквей расположено на правой стороне, а мечети — на левой.Казань с высоты — столица Татарстана22. Со временем протока Булак превратилась в местную достопримечательность — в нескольких местах её пересекают красивые каменные мосты, а прямо из воды бьют фонтаны.Казань с высоты — столица Татарстана23. Александровский пассаж построили в 1883 году по заказу местного купца. Владелец продал его сестре, а та передала его городу под музей. Но для музея здание решили не использовать — сделали в нём меблированные квартиры, которые сдавали в аренду. Для того времени здание считалось очень современным — в нём были даже лифты, на которых жильцы могли подняться на пятый этаж. В советские годы здесь работали магазины, кинотеатр, типография. Сейчас фасад здания украшает центр города, но сам пассаж не используется.Казань с высоты — столица Татарстана24. В центре Казани расположена самая известная улица города — Баумана. В времена Казанского Ханства улицу Баумана называли Ногайской дорогой, а после штурма кремля войсками Ивана Грозного — Проломной. Именно со стороны этой улицы стены кремля были разрушены.Казань с высоты — столица Татарстана25. Богоявленский собор построили на месте бывших Проломных ворот в 1756 году. Первая колокольня была невысокой, но в 1897 построили новую. В 1900 году на неё торжественно подняли большой колокол весом более 8,5 тонн. В советское время собор использовали как склад и спортзал, а в помещениях колокольни были торговые лавки. Но в 1960 году колокольне присвоили статус памятника архитектуры и отреставрировали.Казань с высоты — столица Татарстана26. Улица Баумана — казанский Арбат, пешеходная улица, по которой можно пройти от площади Тукая до кремля.Казань с высоты — столица Татарстана27. Собор первоверховных апостолов Петра и Павла расположен на улице Мусы Джалиля. До 1917 года эта улица называлась Петропавловской — в честь собора. До строительства собора здесь была одноимённая церковь, но когда Петр I приезжал в Казань во время Персидского похода, император остановился у местного купца, который жил рядом с этой церковью. Здесь Петр I отпраздновал своё 50-ти летие, передал купцу в управление несколько местных мануфактур. А купец на свои деньги решил воздвигнуть собор имени святых Петра и Павла. Собор был сделан из камня и отличался небывалой для Казани и всего Поволжья того времени высотой и роскошью.Казань с высоты — столица Татарстана28. Высота колокольни Богоявленского собора — около 75 метров. Долгое время эта колокольня была самым высоким зданием города.Казань с высоты — столица Татарстана29. Гостиница «Гранд Отель Казань» — самое высокое современное здание в центре города. Отель построили в 2009 году, в здании 18 этажей, а на самом верху есть смотровая площадка.Казань с высоты — столица Татарстана30. Озеро Нижний Кабан — одно из трёх больших озёр в Казани. До строительства и заполнения Куйбышевского водохранилища все озёра были соединены. Но сейчас озёра Нижний и Средний Кабан соединяются Ботанической протокой, а Верхний отделён от остальных водоёмов.Казань с высоты — столица Татарстана31. На озере Нижний Кабан очень развит массовый прокат лодок и катамаранов — туристы и местные жители охотно катаются по водоёму.Казань с высоты — столица Татарстана32. Набережная озера Кабан.Казань с высоты — столица Татарстана33. В озере Нижний Кабан установлен большой фонтан — говорят, что струи бьют на высоту до 50 метров.Казань с высоты — столица Татарстана34. Татарский государственный академический театр им. Галиасгара Камала.Казань с высоты — столица Татарстана35. На озере Нижний Кабан можно взять напрокат двухместные и четырехместные катамараны, модели в виде спортивных машинок и обычные лодки. Здесь же можно купить и корм для уток.Казань с высоты — столица Татарстана36. Казань — самый большой город на Волге. В 2022 году в Казани живёт более 1,2 млн человек — с 1996 года население ежегодно стабильно увеличивается на 5-10 тысяч человек.Казань с высоты — столица Татарстана37. Площадь Тукая — центральная в Казани. Площадь назвали в честь народного татарского поэта Габдуллы Тукая, но местные часто называют её просто «Кольцо», потому что на этом месте были рельсовые пути для разворота трамваев. В 2011 году отсюда убрали последний трамвайный маршрут, но в народе сохранилось прежнее название.

Раньше на месте площади была низина с небольшим озером — это место находилось на окраине Казани. Затем территория вошла в черту города, озеро засыпали и организовали на этом месте рыбный базар.Казань с высоты — столица Татарстана38. Экият, Татарский государственный театр кукол — это крупнейший и один из старейших кукольных театров в России. Театр был создан ещё в 1934 году, ставил спектакли на русском и татарском языках. Труппа часто выступала в международных фестивалях.Казань с высоты — столица Татарстана39. В 2012 году для театра построили новое здание в виде яркого дворца. Театр похож на сказочный кукольный замок в восточном стиле — с башенками, витыми колоннами, разноцветными стеклами и скульптурами. Перед входом расположена скульптура Маленького принца, который стоит на своей планете.Казань с высоты — столица Татарстана40. Гостиница «Гранд Отель Казань».Казань с высоты — столица Татарстана41. Развлекательный центр «Туган Авылым» — это воссозданная татарская деревня, миниатюрный городок-музей в центре Казани. Здесь можно погрузиться в сельскую атмосферу и узнать о быте и народных промыслах, не выезжая за пределы города.Казань с высоты — столица Татарстана42. Казанский речной порт — один из ключевых водных транспортных центров страны. Казань всегда была крупной точкой судоходства — город находился на волжском торговом пути. Российские монархи тоже использовали водный путь для посещения Казани — именно по Волге сюда приезжал Пётр I, Екатерина II со свитой, Павел I с сыновьями и другие царственные особы.Казань с высоты — столица Татарстана43. С Казанского речного вокзала можно отправиться на теплоходе на прогулку по окрестностями — например, побывать на городе-острове Свияжск или в Болгарах, музее на месте древнего городища. Есть также и большие круизы в Самару, Москву, Астрахань, Саратов, Нижний Новгород, Волгоград, Санкт-Петербург и другие города.Казань с высоты — столица Татарстана44. Панорама центра Казани.Казань с высоты — столица Татарстана45. Вокзал в Казани появился в 1894 году, после открытия железной дороги из Москвы. В 1992 году в здании был сильный пожар, но к 1997 году его восстановили.Казань с высоты — столица Татарстана46. Из Казани отправляются поезда в Москву, Челябинск, Ижевск, Нижний Новгород, Адлер, Ташкент, Киров и другие города.Казань с высоты — столица Татарстана47. Дом Кекина — это последний проект архитектора Генриха Руша, который создал здание железнодорожного вокзала в Казани, Чернояровский пассаж, дом Шамиля и много других красивых объектов города. Поначалу квартиры в доме сдавали в аренду, затем в здании работала гимназия. Недавно дом отреставрировали и отдали под офисы.Казань с высоты — столица Татарстана48. Парк «Чёрное озеро» появился в Казани ещё в 1829 году — тогда берега отделали камнем, засадили аллеи деревьями. Но со временем озеро заболотилось и в 1889 году его засыпали. Сейчас на его месте сделали искусственный пруд.Казань с высоты — столица Татарстана49. Казанский научный центр Российской Академии Наук. Основан в 1945 году, в состав входят 5 институтов. Раньше в этом здании работала женская гимназия, а затем — татарский рабочий факультет, в котором учился Муса Джалиль.Казань с высоты — столица Татарстана50. Идея создать национальный музей Республики Татарстан появилась в 1889 году — тогда он занимал несколько комнат, в которых вместе с библиотекой размещался склад археологических находок. В 1890 году после крупной выставки в музее появилось много уникальных экспонатов, в создании коллекций участвовали и местные жители. Здание музея несколько раз перестраивали, последняя реставрация была в 1990 году.Казань с высоты — столица Татарстана51. Правительство Республики Татарстан.Казань с высоты — столица Татарстана52. В фондах национальной библиотеки Республики Татарстан хранится более 3,2 млн документов. Около 100 тысяч из них на татарском языке, ещё 100 тысяч — на иностранных. Библиотека работает с 1886 года, но раньше она размещалась особняке на Кремлёвской улице. В 2020 году закончили реконструкцию здания Национального культурного центра «Казань», в котором до этого был филиал музея В. И. Ленина. С тех пор библиотека переехала сюда.Казань с высоты — столица Татарстана53. На стеле рядом с библиотекой установлена скульптура «Хоррият» — женщина-птица, которая символизирует свободу и несокрушимость. Стелу установили в 1996 году, к шестилетию Дня Независимости республики.Казань с высоты — столица Татарстана54. Жилой комплекс «Дворцовая набережная».Казань с высоты — столица Татарстана55. Экстрим-парк «УРАМ» — самый большой в России. Парк открыли в 2020 году рядом с мостом Миллениум. Здесь есть большой памп-трек для профессионалов и малый — для начинающих, два отделения скейт-парка и эйр-парка, площадка для паркура, баскетбольные площадки. Есть всё, что нужно для любителей экстрима или занятий спортом на свежем воздухе.Казань с высоты — столица Татарстана56. Мост Миллениум построили к тысячелетнему юбилею Казани — именно поэтому он и получил такое название. До появления этого моста в этом месте использовали понтонную переправу.Казань с высоты — столица Татарстана57. Мост вантовый — то есть конструкция удерживается за счёт стальных тросов, которые соединяют пилон (вертикальную часть) с дорожным полотном. Первую очередь моста запустили в 2005 году, а вторую — в 2007. Эти два года движение было открыто только под одной половиной пилона, поэтому местные в шутку называли мост «Линолеум».Казань с высоты — столица Татарстана58. Центр семьи «Казан» — главный Дворец бракосочетаний Казани и Татарстана. Верхняя часть здания напоминает казан, нижняя — пламя очага. Считается, что это символ достатка и семейного благополучия.Казань с высоты — столица Татарстана59. На здании есть смотровая площадка, с которой виден кремль и набережная. В оформлении залов использовали мотивы, характерные для Волжской Булгарии, Казанского ханства и европейского классицизма.Казань с высоты — столица Татарстана60. «Казанская Ривьера» — гостинично-развлекательный комплекс с аквапарком недалеко от центра города. Высота колеса обозрения — 65 метров. На момент открытия оно было вторым по высоте в России. В 2010 году журнал Forbes назвал аквапарк в «Казанской Ривьере» крупнейшим в России. Считается, что именно из-за этого аквапарка в Казань приезжает до 60% туристов из соседних регионов.Казань с высоты — столица Татарстана61. В аквапарке работает более 50 аттракционов и горки на любой вкус — от экстремальной «Ниагары» до спокойной «Амазонки» с пещерами. А отдохнуть можно на лежаках возле большого бассейна.Казань с высоты — столица Татарстана62. Деревню Универсиады построили специально для размещения спортсменов и участников делегаций, которые приезжали в Казань на соревнования в 2013 году. Теперь это самый крупный в России студенческий кампус — деревня рассчитана на проживание 14,5 тысяч человек.Казань с высоты — столица Татарстана63. Дворец водных видов спорта тоже построили для проведения Универсиады в 2013 году. Наклонные и вертикальные части фасада сделаны из стекла — для этого проектировщики и производители профиля разработали специальные решения, которые смогли бы выдержать большую нагрузку.Казань с высоты — столица Татарстана64. Панорама Казани.Казань с высоты — столица Татарстана65. Храм-памятник в честь нерукотворного образа Спасителя построили в память о воинах, погибших при осаде и взятии Казани в 1552 году. Храм построили в XIX веке, он считается одним из старейших воинских мемориалов в России. Храм выполнен в виде четырёхугольной усечённой пирамиды, с каждой стороны сделан вход. Под зданием — подземный ход, который ведёт в гробницу, где захоронены останки множества погибших воинов.Казань с высоты — столица Татарстана66.Казань с высоты — столица Татарстана67. Рядом с башней Сююмбике находится Президентский дворец. Раньше его называли Губернаторским, а до него на этом месте располагался дворец Казанских ханов. Проект дворца утверждал лично император Николай I в 1843 году. По замыслу архитектора фасад нужно было развернуть к Казанке, но Николай I не одобрил это решение — и дворец повернули в противоположную сторону.Казань с высоты — столица Татарстана68. Мэрия Казани. Здание построил один из местных купцов, а затем продал его городским властям.Казань с высоты — столица Татарстана69. Kazan Palace by Tasigo — отель в центре исторической части Казани. Отель расположен в здании 1910 года. До 2008 года в этом доме работала больница.Казань с высоты — столица Татарстана70. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан считается одной из крупнейших сокровищниц искусства в России. Музей создали в 1958 году на базе картинной галереи. Сейчас в коллекциях можно увидеть живопись, скульптуру, графику, театрально-декорационное и декоративно-прикладное искусство западноевропейских школ XVI–XIX веков классического типа, русское искусство XVI–XX веков, а также советское и татарское изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Да и сам особняк, в котором располагается музей, можно назвать произведением искусства — это здание начала XX века, которое ранее было резиденцией командующего Казанским военным округом генерала А. Г. Сандецкого.Казань с высоты — столица Татарстана71. URBAN Business Center.Казань с высоты — столица Татарстана72. Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина — одно из старейших в России. Школа была открыта в 1895 году. Здание построено в 1905 году специально для художественной школы.Казань с высоты — столица Татарстана73. ЖК Atlantis Deluxe — зеркальные небоскрёбы на берегу Казанки.Казань с высоты — столица Татарстана74. Станция метро Аметьево.Казань с высоты — столица Татарстана75. Вселенский Храм или Храм всех религий — единственное здание в мире, посвящённое разным религиям. Всего в комплексе предусматривались купола и другие знаковые элементы 16 религий, в том числе культов исчезнувших цивилизаций. В проекте есть даже зал инопланетных цивилизаций.Казань с высоты — столица Татарстана76. Казань за века своего существования прошла длинный путь от небольшой крепости до столицы крупного государства. И сейчас сохранила статус главного города Татарстана и третьей столицы России.Казань с высоты — столица Татарстана77. Туристов привлекает в Казани не только огромное количество достопримечательностей. Здесь каждый найдёт что-то интересное — памятники истории, старинную архитектуру, музеи, самый большой в России экстрим-парк, кукольный дворец. Здесь можно отдыхать и развлекаться, наслаждаться видами, погружаться в историю. Изучить всю Казань за одну поездку невозможно, поэтому туристы сюда приезжают снова и снова — и каждый раз узнают и видят что-то новое.Казань с высоты — столица Татарстана
https://gelio.livejournal.com/276422.html

Предыдущие материалы:

Зимняя Казань — 2018
Ночной полет над Казанью
Казань с высоты — столица Татарстана

фото сегоднягорода Советского СоюзаСтепанов Слава
Обсудить

Картина дня

наверх