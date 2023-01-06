Новогодние открытки Зарубина Владимира Ивановича - советского художника, мультипликатора, иллюстратора

Открытки Зарубина были очень популярны среди современников: их копировали для стенгазет, срисовывали для витрин, покупали не только для почтовой рассылки, но и в собственную коллекцию.

Эти открытки продолжают коллекционировать и сейчас, а в 2007 году вышел целый каталог его почтовых миниатюр. Общий тираж почтовых миниатюр Зарубина вместе с конвертами и телеграммами составил 1 588 270 000 экземпляров. Владимир Иванович Зарубин рисовал их до последнего дня своей жизни.

Самый добрый художник страны был, несомненно, очень добрым человеком.

Его нередко называют художником, который нарисовал наш Новый год. Но мало кто знает, что судьба этого человека была совсем не такой безоблачной, как сюжеты, которые он придумывал.

Когда у Владимира Ивановича спрашивали, что является главным в его творчестве, он неизменно отвечал: «Рисую конверты и открытки с моими зверушками, надеясь на самое важное: может быть это поможет людям стать чуть добрее».

Художника не стало, а его работы продолжают жить в альбомах, в коробочках, и в воспоминаниях.

В них по-прежнему тепло и доброта, лукавый взгляд их создателя и добрая улыбка.

Надеюсь, что после просмотра этих открыток вы тоже улыбнулись, а значит, в этом мире стало чуточку светлее. С наступающим!

1. Первая его открытка была выпущена в 1962 году

Его работы стали популярными и ценятся коллекционерами. Художественные новогодние открытки Зарубина копировали на витринах магазинов и стенгазетах. Коллекционирование открыток Зарубина является самостоятельной темой в филокартии. Самая первая новогодняя открытка В.Зарубина

Зарубин-старший относился к так называемой рабочей интеллигенции – он всячески поощрял стремление своих детей к саморазвитию и в том числе тягу младшего к искусству. Первыми, кто оценил рисунки мальчика, был и деревенские жители – им он продемонстрировал копию какой-то картины из книги.

Соседи были удивлены тем, что пятилетний ребенок так хорошо рисует и в деревне стали говорить о Володе как о будущем художнике.

Незадолго до начала войны Зарубины переехали в украинский город Лисичанск, где активно строились химические предприятия. Жизнь здесь сулила большие перспективы братьям – каждый мог развивать свои таланты и выбирать место учебы.

2. Родился Владимир Иванович Зарубин в деревне Андрияновка Алексеевского сельского совета Покровского района Орловской области. В семье было трое сыновей и каждый имел в жизни свою страсть. Старшего тянуло к технике, средний любил музыку и писал стихи, а младший – Володя, обожал рисовать. 2. Родился Владимир Иванович Зарубин в деревне Андрияновка Алексеевского сельского совета Покровского района Орловской области. В семье было трое сыновей и каждый имел в жизни свою страсть. Старшего тянуло к технике, средний любил музыку и писал стихи, а младший – Володя, обожал рисовать.

3. Владимир с раннего детства имел отличную возможность приобщаться к лучшим образцам русской графики. В семье хранилась большая коллекция открыток и книг репродукциями картин, которые стали отличными примерами для первых творческих работ мальчика. 3. Владимир с раннего детства имел отличную возможность приобщаться к лучшим образцам русской графики. В семье хранилась большая коллекция открыток и книг репродукциями картин, которые стали отличными примерами для первых творческих работ мальчика.

4. Но война нарушила все планы – старшие братья пошли на фронт, а Владимир, которому едва исполнилось 16 лет, попал в оккупацию. Вскоре его вместе с другой молодежью угнали на работы в Германию, на завод, раположенный в городе Рур.

В трудовом рабстве у нацистов закончилось Володино детство.

Тяжелый труд, холод, недоедание, издевательства и постоянный страх смерти – все эти постоянные спутники остербайтеров заставили Зарубина по иному смотреть на окружающий мир. Именно поэтому, после освобождения американскими войсками, Владимир сразу же отправился служить в советскую армию. С 1945 по 1949 год Зарубин находился на военной службе – в качестве рядового стрелка охранял военную комендатуру. Демобилизовавшись, Владимир обосновался в Москве, устроившись сначала художником в Министерстве угольной промышленности, а затем на завод, который все сейчас знают как НПО «Гиперон». Вскоре Зарубин стал заводским художником, но какие только записи не красовались в его трудовой книжке! Был он и дежурным мастером, и браковщиком, и слесарем, и даже... крановщицей. Может, коллекция экзотических профессий на этом бы не закончилась, но как-то Зарубин увидел объявление: «В студию "Союзмультфильм" набираются слушатели на курсы мультипликаторов». 4. Но война нарушила все планы – старшие братья пошли на фронт, а Владимир, которому едва исполнилось 16 лет, попал в оккупацию. Вскоре его вместе с другой молодежью угнали на работы в Германию, на завод, раположенный в городе Рур.В трудовом рабстве у нацистов закончилось Володино детство.Тяжелый труд, холод, недоедание, издевательства и постоянный страх смерти – все эти постоянные спутники остербайтеров заставили Зарубина по иному смотреть на окружающий мир. Именно поэтому, после освобождения американскими войсками, Владимир сразу же отправился служить в советскую армию. С 1945 по 1949 год Зарубин находился на военной службе – в качестве рядового стрелка охранял военную комендатуру. Демобилизовавшись, Владимир обосновался в Москве, устроившись сначала художником в Министерстве угольной промышленности, а затем на завод, который все сейчас знают как НПО «Гиперон».

5. Работая, парень учился – в 1958 году он закончил вечернюю школу и параллельно курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм».

После этого Владимир получил заочно высшее образование в Университете марксизма-ленинизма МГК КПСС. С 1957 по 1982 год Зарубин работал художником-аниматором на студии «Союзмультфильм».

Всего вместе с другими художниками студии Зарубин нарисовал 103 мультфильма. Две с половиной из десяти частей «Маугли» — его работа. Именно Владимир придумал и изобразил сыщика из «Бременских музыкантов». Не обошлась без участия Зарубина и знаменитая серия «Ну, погоди!»: он входил в команду, которая трудилась над первыми двумя выпусками.

В «Союзмультфильме» успехи Зарубина неоднократно отмечали: он считался одним из лучших мультипликаторов. Вот только никто не знал, какой ценой ему это дается. Сын Владимира потом рассказывал: его отец отдавал все силы любимому делу. Но работа была очень сложной: жить приходилось между двух огней. 5. Работая, парень учился – в 1958 году он закончил вечернюю школу и параллельно курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм».После этого Владимир получил заочно высшее образование в Университете марксизма-ленинизма МГК КПСС. С 1957 по 1982 год Зарубин работал художником-аниматором на студии «Союзмультфильм».Всего вместе с другими художниками студии Зарубин нарисовал 103 мультфильма. Две с половиной из десяти частей «Маугли» — его работа. Именно Владимир придумал и изобразил сыщика из «Бременских музыкантов». Не обошлась без участия Зарубина и знаменитая серия «Ну, погоди!»: он входил в команду, которая трудилась над первыми двумя выпусками.В «Союзмультфильме» успехи Зарубина неоднократно отмечали: он считался одним из лучших мультипликаторов. Вот только никто не знал, какой ценой ему это дается. Сын Владимира потом рассказывал: его отец отдавал все силы любимому делу. Но работа была очень сложной: жить приходилось между двух огней.

6. В конце 70- х годов Владимира Ивановича приняли в Союз кинематографистов СССР.

А что же открытки, о которых мы завели речь в начале нашего повествования?

Открытки Владимир начал рисовать едва ли не случайно. Нервная жизнь мультипликатора с планами и жесткими сроками изматывала его, и художник решил завести хобби, которое позволяло бы заниматься любимым делом и в то же время отвлекаться от сложной работы. Сначала он создавал иллюстрации для «Крокодила», «Малыша» и «Изогиза», а потом переключился на почтовую графику.

Почтовой миниатюрой Владимир Зарубин занимался параллельно мультипликации.

В 1962 вышла первая открытка художника, с хорошо узнаваемым «фирменным» стилем, которому мастер никогда не изменял. Но даже анимацией и открытками не ограничивались интересы многогранного художника. 6. В конце 70- х годов Владимира Ивановича приняли в Союз кинематографистов СССР.А что же открытки, о которых мы завели речь в начале нашего повествования?Почтовой миниатюрой Владимир Зарубин занимался параллельно мультипликации.В 1962 вышла первая открытка художника, с хорошо узнаваемым «фирменным» стилем, которому мастер никогда не изменял. Но даже анимацией и открытками не ограничивались интересы многогранного художника.

7. Зарубин активно создавал иллюстрации к книгам, которые и сейчас можно встретить на полках любителей литературы.

С тех пор Владимир так и жил: днем работал на «Союзмультфильме», ночами придумывал и рисовал своих зайчат, снеговиков и белочек. Членов комиссии, определяющих идеологическую пригодность открыток, работы Зарубина нередко ставили в тупик. Где же пионеры, пролетарии и румяные крестьянки? К чему отнести лесных зверюшек — к новому слову в советском искусстве или капиталистическому мещанству?

Но как известно, именно открытки принесли Владимиру Ивановичу всесоюзное признание и любовь.

В советские времена открытки пересылались сотнями тысяч – традиция отправлять поздравления, приглашения или просто короткие послания на красивой почтовой карточке была невероятно популярной на всей территории страны.

В СССР было немало прекрасных художников, рисующих открытки, но Владимир Зарубин считался лучшим. 7. Зарубин активно создавал иллюстрации к книгам, которые и сейчас можно встретить на полках любителей литературы.Но как известно, именно открытки принесли Владимиру Ивановичу всесоюзное признание и любовь.В советские времена открытки пересылались сотнями тысяч – традиция отправлять поздравления, приглашения или просто короткие послания на красивой почтовой карточке была невероятно популярной на всей территории страны.В СССР было немало прекрасных художников, рисующих открытки, но Владимир Зарубин считался лучшим.

8. Его открытки мигом разметались с прилавков почтовых отделений и газетных киосков, а иногда за ними даже выстраивались очереди.

Люди коллекционировали работы художника, с нетерпением ожидая появления новых образцов его творчества, а дети писали ему письма.

Удивительно, но всегда очень занятой Владимир Иванович лично отвечал на каждое письмо от поклонников.

Он был очень добрым человеком и искренне верил, что его открытки помогут людям тоже стать добрее. 8. Его открытки мигом разметались с прилавков почтовых отделений и газетных киосков, а иногда за ними даже выстраивались очереди.Люди коллекционировали работы художника, с нетерпением ожидая появления новых образцов его творчества, а дети писали ему письма.Удивительно, но всегда очень занятой Владимир Иванович лично отвечал на каждое письмо от поклонников.Он был очень добрым человеком и искренне верил, что его открытки помогут людям тоже стать добрее.

9. Зарубина можно назвать мировым рекордсменом, ведь его открытки, вместе с конвертами и бланками телеграмм, были выпущены в невероятном количестве 1 588 270 000 экземпляров! 9. Зарубина можно назвать мировым рекордсменом, ведь его открытки, вместе с конвертами и бланками телеграмм, были выпущены в невероятном количестве 1 588 270 000 экземпляров!

10. Сам Зарубин считал, что занялся созданием открыток и конвертов сравнительно поздно: «Знаете, хотелось найти отдушину, ведь работа мультипликатора — изнурительная, нервная. Вот и попробовал силы сначала в «Крокодиле», «Малыше», «Изогизе». Первая почтовая открытка вышла под редакцией Юрия Ряховского. Он помог мне найти себя в почтовой графике. А уж зверушки — медвежата, зайцы, ёжики, а также гномы и другие герои — мои, только мои.

Они в самом деле узнаваемы, имеют собственное неповторимое лицо. Как раз из-за этой их оригинальности у меня бывали сложности на худсоветах. Ну, это ещё в «те» времена. Посмотрят, бывало, эскиз и начинают разбирать его с соцреалистических позиций: «А где это вы видели собаку, ходящую на двух лапах?», или: «Какой же медведь будет кричать в лесу "Ау!"?» Как объяснишь? Или вот история с весенней открыткой, на которой Ёжик преподносит Ежихе леденцового петуха. 11. Он у меня был в сапогах, так худсовет заставил обувь с Ёжика снять. Открытку я переделал, но Ёжика стало жалко — легко ли босиком в мартовском снегу? Вот я ему одну лапу поднял, чтоб не мёрзла...

В предыдущие годы немало моих открыток и конвертов, как говорится, распушили почём зря на худсовете».

10. Сам Зарубин считал, что занялся созданием открыток и конвертов сравнительно поздно:«Знаете, хотелось найти отдушину, ведь работа мультипликатора — изнурительная, нервная. Вот и попробовал силы сначала в «Крокодиле», «Малыше», «Изогизе». Первая почтовая открытка вышла под редакцией Юрия Ряховского. Он помог мне найти себя в почтовой графике. А уж зверушки — медвежата, зайцы, ёжики, а также гномы и другие герои — мои, только мои.В предыдущие годы немало моих открыток и конвертов, как говорится, распушили почём зря на худсовете».

12. 13. Вскоре стало понятно, что вместо хобби Зарубин обзавелся еще одной нервной работой: слушать критику сказочных сюжетов ему было тяжело и неприятно. Художник трудился почти круглосуточно, но не мог расстаться ни с одним из своих призваний. В 1973 году Владимир стал победителем соцсоревнования на студии — и получил первый инфаркт. После этого на «Союзмультфильме» он появлялся всё реже, предпочитая работать в квартире. А со временем и вовсе уволился и переключился на открытки и почтовую миниатюру.13. «Приятно, конечно, что люди не оставляют без внимания мои работы, — рассказывал Владимир Иванович. — Пишут, просят побольше рисовать, а наиболее активные подсказывают сюжеты. Помогает, но разве что морально. Мне вообще трудно работать по заказу. Всё своё изобретаю сам. А рисовать тянет всегда. Даже если занемог, просто ложусь и думаю. Открытку или конверт вначале «обкатаю» в голове так, что потом на бумагу всё переходит очень быстро. Но затем перерисовываю сюжеты порой по нескольку раз: закончу, как будто, присмотрюсь — нет, не совсем то. Берусь вновь добавлять, убирать детали рисунка. Маленькая сказка в рисунке...»

12.«Приятно, конечно, что люди не оставляют без внимания мои работы, — рассказывал Владимир Иванович. — Пишут, просят побольше рисовать, а наиболее активные подсказывают сюжеты. Помогает, но разве что морально. Мне вообще трудно работать по заказу. Всё своё изобретаю сам. А рисовать тянет всегда. Даже если занемог, просто ложусь и думаю. Открытку или конверт вначале «обкатаю» в голове так, что потом на бумагу всё переходит очень быстро. Но затем перерисовываю сюжеты порой по нескольку раз: закончу, как будто, присмотрюсь — нет, не совсем то. Берусь вновь добавлять, убирать детали рисунка. Маленькая сказка в рисунке...»

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57. Вот как пишет о работе художника другой художник -©Тимур Фальковский-Алиханов, изучавший творческую манеру Владимира Ивановича Зарубина.

" Используя максимальное увеличение, сквозь сеть офсетных точек, я вгляделся в рисунки и не сразу, но расшифровал некоторые технические секреты.

Разбираясь в технике его рисунков, я проникся уважением к автору. Вы даже не представляете степень трудолюбия этого человека! Расскажу, как Зарубин рисовал, например, зайчика. Сначала делал наброски, искал образ. Вариант, который считал достойным, переводил на кальку. С кальки передавливал контур тупой иглой на рабочий лист. Заливал основные участки акварелью. После проходил гуашевыми белилами места, которые надо было высветлить. Затем все это штриховал очень остро заточенными цветными карандашами разных цветов. Одним цветом, потом другим , третьим, четвёртым...

В конце очень тонкой кистью в пару волосков наносил гуашью шерсть, усы, ресницы. На зайчике я насчитал двенадцать проходов разными материалами! 57. Вот как пишет о работе художника другой художник -©Тимур Фальковский-Алиханов, изучавший творческую манеру Владимира Ивановича Зарубина." Используя максимальное увеличение, сквозь сеть офсетных точек, я вгляделся в рисунки и не сразу, но расшифровал некоторые технические секреты.Разбираясь в технике его рисунков, я проникся уважением к автору. Вы даже не представляете степень трудолюбия этого человека! Расскажу, как Зарубин рисовал, например, зайчика. Сначала делал наброски, искал образ. Вариант, который считал достойным, переводил на кальку. С кальки передавливал контур тупой иглой на рабочий лист. Заливал основные участки акварелью. После проходил гуашевыми белилами места, которые надо было высветлить. Затем все это штриховал очень остро заточенными цветными карандашами разных цветов. Одним цветом, потом другим , третьим, четвёртым...В конце очень тонкой кистью в пару волосков наносил гуашью шерсть, усы, ресницы. На зайчике я насчитал двенадцать проходов разными материалами!

Сейчас художники избалованы изобилием худ.салонов.

Нам, студентам 70-х,(если везло) ,нужно было разгрузить фуру товара для худфонда, чтобы получить право на покупку беличьей кисти за 1,20 руб. и пачки акварельной бумаги из ГДР за 3.75 руб. при стипендии в 30 руб. Думаю, Зарубин, как и другие художники, материалы доставал по блату, а кисти делал сам..." ЗарубинВладимир Иванович. ---Справка: в стране художественные материалы были недоступны, а качество их ужасным. Худфонд раз в год выдавал только членам СХ пяток кистей-растопырок, листов 50 ватмана и торшона, коробку акварели «Нева». Ещё метров 10 льняного холста в узлах и краски неходовых цветов по страшной цене.Тюбик церулеума (нежно-небесный цвет) стоил 4,5 рубля! На эти деньги можно было жить неделю!Сейчас художники избалованы изобилием худ.салонов.ЗарубинВладимир Иванович.

Своей любимой работой художник занимался до самого последнего дня.

В начале 1990-х годов художник начал постоянно работать с одним маленьким издательством. Со временем оно выросло, преимущественно благодаря работам Зарубина, но вскоре издатель стал задерживать оплату, а затем вообще перестал платить, требуя новых открыток. Это продолжалось более года. В какой-то момент платить Зарубину вообще перестали, продолжая требовать новые открытки. Год Владимир не получал никаких денег. Устав ждать их, позвонил и услышал в ответ: «И не собираемся вам платить, фирма разорилась!» Сразу после этого разговора у художника случился третий инфаркт, и он скончался на руках жены и сына 21 июня 1996 года. Ему было 70 лет...

Супруга пережила его лишь на год — смерть мужа подкосила женщину. А издательство, как выяснилось, продолжило существовать...

А еще обидно, что такой человек похоронен на Кузьминском кладбище и могила его имеет весьма непрезентабельный вид Эти фото сделаны в 2020 году.

https://www.liveinternet.ru/users/natahart/post405286844

https://artline.ru.net/topic/zarubin/

https://bigpicture.ru/istoriya-vladimira-zarubina-avtora-p/

https://obiskusstve.com/2391537382065441131/novogodnie-okryt...

https://www.thevoicemag.ru/social/stories/vy-bolshe-ne-nuzhn...