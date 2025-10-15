Акварельная Москва

Москва в акварелях Кабаевой Ольги.Москва в акварелях Кабаевой Ольги.«Вид Кремля с западной стороны», 1820-е годы. Волохов Павел
Акварели современного художника Владимира ТупоршинаУютная Москва в акварелях Алёны Дергилёвой.Уютная Москва в акварелях Алёны Дергилёвой. Я ее картины уже демонстрировала. Но в акварельной теме сложно ее не упомянуть.
Анатолий АнненковОльга ЛитвиненкоАкварели старой Москвы Шуберт АлиныШуберт АлинаАбрамова ТатьянаСаливан ВарвараСаливан Варвара«Весна на Покровском бульваре», 2025. Художник — Максим Мишин.
Ну и конечно же Москва в акварелях Антонины Ромодановской
Ромодановская Антонина Алексеевна (1906, Москва – 1985, Москва).
Собор Василия Блаженного.1977 г. Бумага, акварель. 42 х 54 см
Биография Антонины Алексеевны Ромодановской.
Московский график, непревзойденный мастер городского пейзажа. Ученица В.А. Фаворского, Н.Н. Купреянова. Окончила ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН (1930). Начинала с работы в области ксилографии (1928-1930), с середины 1930-х гг. посвятила себя станковому рисунку и акварели. Путешествовала по Алтаю, Средней Азии, Поволжью, Забайкалью, создавая пейзажные зарисовки и акварели. Основной темой творчества стал городской пейзаж Москвы. К 800-летию Москвы создала серию пейзажей «Вокруг древних кремлевских стен», в 1952 г. - серию акварелей, посвященных Ленинграду, писала архитектурные памятники Киева, Великого Новгорода, Пскова, Одессы, Подмосковья, «Есенинские» места. В конце 1950-х – 1960-х гг. по эскизам А.А. Ромодановской издавались открытки и конверты, ее работы воспроизводились в журналах «Огонек», «Смена», «Иностранная литература», «Советская женщина», в газете «Вечерняя Москва». Работы художницы находятся в ГТГ, в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в Музее истории и реконструкции Москвы, в художественных музеях Башкирии, Якутии, Екатеринбурга, Самары, Чебоксар.
Москва в акварелях Антонины Алексеевны
Попробуем отправиться в путешествие по Москве с Антониной Алексеевной.
Какой замечательный вид от Старого Арбата на станцию "Арбатская" и кинотеатр "Художественный":
Арбат. Торговля у метро. 1964 г. Бумага, смешанная техника. 41 х 52,5 см
Чуть дальше - Библиотека им. В.И. Ленина:
В библиотеку им. В.И. Ленина. 1947 г. Бумага, акварель. 47 х 37 см
Еще дальше - Красная площадь, Кремль:
Вид на Красную площадь из ГУМа.1960.Бум.акв.12 х 20 см
Вид на Кремль.1961.12 х 18 см
Кремль красив и зимой:
Зима в Кремле. 1957 г. Бумага, акварель. 42,5 х 55,5 см
и летом:
Кремлевские башни.1960.Бум.акв.17 х 11 см
Москва. Исторический музей.1973 г. Бумага, акварель. 35 х 24 см
Москва. Кремль. 1968 г. Бумага, акварель. 43 х 53,5 см
и даже в пасмурный день:
Москва. Серый день. 1965 г. Бумага, акварель. 43,5 х 54,5 см
Красная площадь:
Памятник Минину и Пожарскому. 1945 г. Бумага, акварель. 39,5 х 48,5 см
И конечно, красавец - Собор Василия Блаженного:
Собор Василия Блаженного.1950-е гг. Бумага, акварель. 32х24
И за Собором Василия Блаженного - Зарядье:
Москва. Улица Разина. 1971 г. Бумага, акварель, угольный карандаш. 57 х 70 см
Москва православная. 1957 г. Бумага, акварель. 43 х 55 см
А с другой стороны Красной площади - Охотный ряд и гостиница "Москва":
Гостиница Москва.1946.бум.акв. 34 х 42 см
Там рядом - Площадь Революции:
Площадь Революции.1957 г. Бумага, акварель. 55 х 43 см
Идем к Большому театру:
Москва. Весна. 1960 г. Бумага, акварель. 34,5 х 48 см
А потом по улице Горького (Тверская) поднимемся к памятнику Юрию Долгорукому (напротив мэрии, прости Господи):
Москва. Юрий Долгорукий.1968 г. Бумага, акварель. 43 х 53 см
Как мне нравится эта акварель. Сейчас такое количество машин в этом месте можно встретить, наверное, только часа в 4 утра.
Потом неспешно, через кафе "Север", где в 80-е было удивительное мороженое, подойдем к Пушкинской площади:
На площади Пушкина. 1972 г. Бумага, акварель. 22,5 х 32 см
А потом посмотрим на Тверской бульвар:
Москва. Тверской бульвар. 1980-е гг. Бумага, акварель. 43 х 54,5 см
Если мы пройдем по Тверскому бульвару, то можно выйти к площади "Никитские ворота":
Москва. Никитские ворота. 1974 г. Бумага, карандаш, акварель. 40 x 50 см
А если пойдем дальше по улице Горького, мимо Музея Революции - к площади Маяковского:
Зимняя Москва. 1956 г. Бумага, акварель. 43,5х55,5
Площадь Маяковского. 1956 г. Бумага, акварель. 27,5 х 40 см
И на Большую Садовую улицу:
Москва. Большая Садовая.1965 г. Бумага, акварель. 42 х 55 см
По Садовому кольцу
На Садовом кольце. 1973 г. Бумага, акварель. 43 х 54,5 см
Подъедем к площади Курского вокзала:
Курский вокзал. 1972 г. Бумага, акварель. 43,5 х 55,5 см
Да, и в 70-е годы я помню там всегда было столпотворение. А такси какие красивые - это же ГАЗ-21. Какая радость была прокатиться на заднем диване!
Еще немного по Садовому кольцу - и мы на набережной Яузы:
Москва. Набережная реки Яуза. Бумага, акварель. 40,5 х 51 см
Набережная Яузы. 1974 г. Бумага, акварель. 41 х 54 см
А рядом - Таганка:
На Таганке. Яузская площадь. Бумага, акварель. 55 х 43 см
Через Яузу - такие чудные мостики:
Московские мостики. Бумага, акварель. 43 х 55,5 см
И открываются виды на Московские сюжеты:
Московский сожет. 1962 г. Бумага, акварель. 43,5 х 55 см
А зимой в Яузу сваливают снег. Сейчас это совсем не снег, а какие-то шлаки и коксоотходы:
Зимний снег. 1960-е гг. Бумага, акварель. 43 х 54,5 см
Раньше, когда снег шел, в Москве было красиво, а сейчас - Яндекс.Пробки - 10 баллов!
Москва. Снег. 1965 г. Бумага, акварель. 43 х 55 см
Рядом с Киевским вокзалом один из моих любимых мостов через Москва-реку - Бородинский мост:
Москва. Бородинский мост вечером.1961. Бум.акв.20 х 12 см
У Бородинского моста.Бум.акв.12 х 20 см
Москва. Вид на Бородинский мост.1961.Бум.акв.12 х 20 см
Москва. Туман. 1972 г. Бумага, акварель. 43 х 54,5 см
Рядом другой мост - "Новоарбатский", с него открывается вид на СЭВ. Помните такую организацию - Совет экономической взаимопомощи?
Здание СЭВ. 1974 г. Бумага, акварель, угольный карандаш. 41х54
Дальше начинается Калининский проспект или сейчас - Новый Арбат: Так его строили:
Москва. Строительство проспекта имени Калинина.1963 г. Бумага, смешанная техника. 43 х 29 см
И таким он стал:
Новый Арбат. 1965 г. Бумага, акварель. 53 х 42 см
В детстве мне очень нравилась эта реклама, особенно вечером, когда все вращалось и светилось! И такой Ту-144 красивый! Хотя зачем Аэрофлот рекламировали? У нас был вариант - либо летать самолетами Аэрофлота, либо не летать вообще. Но если заговорили про самолеты, аэропорт - то вот, Ленинградский проспект, прямая дорога в Шереметьево:
Москва. Ленинградский проспект. 1973 г. Бумага, акварель. 43 х 55 см
А после самолетов, конечно, ракеты:
Москва. ВДНХ.1973 г. Бумага, акварель. 41 х 52 см
Потихоньку из центра мы переместились на окраины. Хотя какие это сейчас окраины? Но тогда Москва очень быстро строилась:
Москва строится. 1973 г. Бумага, акварель. 43 х 55 см
Москва. Давыдково.Бумага, акварель. 42,7х56,3
Москва. Чертаново. 1973 г.Бумага, акварель. 43 х 55 см
Нагатино. 1966 г. Бумага, угольный карандаш, акварель. 55 х 42 см
Правда, застраивалась Москва в основном такими однотипными домами из сборного железобетона. Так и стоят сейчас эти уродливые коробки, уже совсем другого грязного цвета. Но если раньше квартиры бесплатно выделяли очередникам, то сейчас за квартиру в такой коробке надо отдать много-много миллионов рублей. Господин Корейко нервно крутится в гробу.
Строили не только коробки. Вот, например, Московский Университет. Мой отец в 50-х принимал участие в строительстве:
Вид на Университет.1961.бум.акв.18х11
Слава Богу, остались не только такие коробки, но и шедевры архитектуры:
Москва. В селе Коломенском. 1968 г. Бумага, акварель. 42,8 х 54,8 см
Останкино. 1960-е гг. Бумага, акварель. 42 х 34,5 см
Колокольня Новодевичьего монастыря.1959 г. Бумага, акварель. 42 х 32 см
У Антонины Алексеевны, казалось бы самые прозаичные сюжеты, и те выглядели празднично:
Москва Сортировочная. 1964 г. Бумага, акварель. 43 х 55,5 см
Москва. У бензоколонки. 1971 г. Бумага, акварель. 43 х 54 см
https://art-tourism.livejournal.com/38997.html
Свежие комментарии