Акварельная Москва

Москва в акварелях Кабаевой Ольги. Москва в акварелях Кабаевой Ольги. «Вид Кремля с западной стороны», 1820-е годы. Волохов Павел

Акварели современного художника Владимира Тупоршина Уютная Москва в акварелях Алёны Дергилёвой. Уютная Москва в акварелях Алёны Дергилёвой. Я ее картины уже демонстрировала. Но в акварельной теме сложно ее не упомянуть.

Анатолий Анненков Ольга Литвиненко Акварели старой Москвы Шуберт Алины Шуберт Алина Абрамова Татьяна Саливан Варвара Саливан Варвара «Весна на Покровском бульваре», 2025. Художник — Максим Мишин.

Ну и конечно же Москва в акварелях Антонины Ромодановской

Ромодановская Антонина Алексеевна (1906, Москва – 1985, Москва).

Собор Василия Блаженного.1977 г. Бумага, акварель. 42 х 54 см

Биография Антонины Алексеевны Ромодановской.



Московский график, непревзойденный мастер городского пейзажа. Ученица В.А. Фаворского, Н.Н. Купреянова. Окончила ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН (1930). Начинала с работы в области ксилографии (1928-1930), с середины 1930-х гг. посвятила себя станковому рисунку и акварели. Путешествовала по Алтаю, Средней Азии, Поволжью, Забайкалью, создавая пейзажные зарисовки и акварели. Основной темой творчества стал городской пейзаж Москвы. К 800-летию Москвы создала серию пейзажей «Вокруг древних кремлевских стен», в 1952 г. - серию акварелей, посвященных Ленинграду, писала архитектурные памятники Киева, Великого Новгорода, Пскова, Одессы, Подмосковья, «Есенинские» места. В конце 1950-х – 1960-х гг. по эскизам А.А. Ромодановской издавались открытки и конверты, ее работы воспроизводились в журналах «Огонек», «Смена», «Иностранная литература», «Советская женщина», в газете «Вечерняя Москва».