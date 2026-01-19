Екатерина Зеленко — единственная в истории авиации женщина, совершившая таран

Что такое таран в воздушном бою знают все. Многие могут даже назвать имена нескольких летчиков, совершивших такой подвиг. Но это будут, наверняка, мужские имена, и вряд ли вы найдете знатока, который вспомнит Екатерину Зеленко — первую и единственную женщину, совершившую таран. О подвиге летчицы долгие годы было ничего не известно и даже звание Героя СССР ей присвоили почти через полвека после совершения подвига.

12 сентября 1941 года жители украинского села Анастасьевка могли наблюдать в небе трагическую картину. Легкий советский бомбардировщик Су-2 вступил в неравный бой с семью немецкими «Мессершмиттами». Нашему летчику удалось сбить всего один немецкий самолет, после чего у машины, не предназначенной для активного воздушного боя, закончился боезапас. Старший лейтенант Екатерина Зеленко

Лишенный возможности сражаться с превосходящими силами противника, наш летчик принял героическое решение и протаранил одну из немецких машин. И Су-2, и сраженный им «Мессершмитт» загорелись и упали на поле за селом. Пилоты боевых самолетов при падении погибли. Это был далеко не первый воздушный таран в этой войне, но в небе над Анастасьевкой его впервые совершила женщина.

О Екатерине Зеленко ее сослуживцы говорили, что она, как птица, просто рождена для полетов. Родилась 14 сентября 1916 года в селе Корощин ныне Бельского района Ровенской области. Украинка. Окончила 7 классов неполной средней школы №10 города Курска. Неудивительно, что едва позволил возраст, Зеленко стала курсантом летных курсов при Воронежском аэроклубе.

К 17 годам девушка уже имела немало летных часов и без особого труда поступила в военную авиашколу в Оренбурге. В 1939 году, когда началась война с Финляндией, женщина отправилась на фронт добровольцем. Это было непросто, ведь в то время женщин-летчиков не допускали к боевым вылетам и в небе воевали исключительно мужчины. Сначала помогла случайность — заявление, подписанное как «старший лейтенант Е. И. Зеленко» подмахнули не глядя, не поняв, что речь идет не о мужчине.

Позже, когда все выяснилось, решение комиссии хотели изменить, но упорство и высокая квалификация Зеленко сыграли свою роль и ей, в виде исключения, разрешили отправиться на войну. Екатерина, ставшая единственной женщиной-летчиком в этой войне, совершила всего 8 боевых вылетов, но успела уничтожить вражескую батарею и склад с боеприпасами. За это отважную летчицу наградили орденом Красного Знамени. Затем в качестве летчика-инструктора принимала участие в переучивании руководящего состава семи авиационных полков на новый самолет Су-2.

Когда началась война с нацистской Германией, Зеленко уже была опытным военным специалистом, которых так не хватало на фронте. С июня по сентябрь 1941 года экипаж Екатерины совершил 40 боевых вылетов и принял участие в 12 воздушных сражениях. Ближний бомбардировщик Су-2

Самый крупный бой произошел в июле, когда женщина возглавила звено Су-2, которое уничтожило батальон немецкой пехоты, 45 вражеских танков и около 20 автомобилей. Среди советских летчиков в тот день потерь не было — все экипажи вернулись на свой аэродром. Это могло считаться настоящим чудом, так как истребителей катастрофически не хватало, а бомбардировщики были уязвимы и обычно несли серьезные потери.

12 сентября 1941 года совершила 2 боевых вылета на разведку. Во втором вылете ее Су-2 был поврежден. После обеда поступило сообщение о том, что немецкие танки прорвали фронт. Нужно было срочно разведать обстановку в районе Ромен - Нежина - Прилуки - Пирятина - Лубен. Зеленко вместе с летчиком-наблюдателем лейтенантом Н.Павлыком вылетела на самолете заместителя командира полка А.И.Пушкина в паре с экипажем капитана Лебедева.

При возвращении с задания в районе города Ромны их атаковали 7 вражеских истребителей Me-109. Наши летчики приняли неравный воздушный бой, но в облаках потеряли друг друга. Вскоре самолет Лебедева был подбит и он вышел из боя.Через некоторое время самолет Лебедева вернулся на свой аэродром — его преследовала группа немецких «мессершмиттов». Но летчик все-таки сумел посадить изрешеченную пулями машину, плоскости которой почти отваливались. Зеленко пришлось отбиваться самой и она даже сбила один вражеский самолет. Зеленко осталась одна против семи врагов. Немцы взяли ее самолет в кольцо. Как только один из них оказался в прицеле, Зеленко нажала гашетку. "Мессершмитт" загорелся и пошел к земле. Но и Су-2 был подбит, оба члена экипажа получили ранения, а у Павлыка, к тому же, кончился боезапас. Зеленко приказала ему покинуть самолет, а сама продолжила вести бой. Вскоре и у нее патроны кончились. Тогда она вышла на курс атаковавшего ее фашиста и повела бомбардировщик на сближение. От удара крылом по фюзеляжу "мессершмитт" разломился пополам, а Су-2 взорвался, при этом летчицу выбросило из кабины. Подбитый Су-2, совершивший посадку в поле

Капитан Лебедев и лейтенант Павлык остались живы и вернулись к своим. Они не могли рассказать о судьбе Зеленко, так как не видели окончания воздушного боя и подвиг женщины-летчика. Екатерину записали как без вести пропавшую и даже хотели представить посмертно к званию Героя Советского Союза, но потом передумали.

Кто-то в высшем командовании предположил, что отважная женщина могла оказаться в плену, а в этом случае к самой высокой награде представлять не полагалось. Поэтому Екатерине Зеленко наградили орденом Ленина. О судьбе героини узнали только в 1943 году, после освобождения Анастасьевки от оккупантов. Обломки обоих самолетов упали на землю возле села Анастасьевка Сумской области. Тело Екатерины Зеленко было обнаружено местными жителями М.Хоменко, А.М.Марченко, И.Сильченко, В.Петриченко, М.Бутко, С.Балыкиным и опознано по комсомольскому билету №7463250, орденской книжке и удостоверению личности. В полк они сообщить не успели, так как на следующий день село захватили немцы.

Местные жители рассказали о таране в небе над селом и показали место, где упал Су-2 и где они похоронили сильно обгоревшее тело летчицы. Памятник Екатерине Зеленко в Курске

Первоначально была похоронена в центре села Анастасьевка. После войны ее останки были перевезены в город Курск.

Казалось, подвиг Екатерины Зеленко подтвержден и ее судьба установлена, поэтому можно представить героиню к Звезде Героя, но этого не произошло. Несмотря на то что однополчане многократно обращались «наверх» с просьбой восстановить справедливость, высшая военная государственная награда нашла Зеленко только 5 мая 1999 года.

В Курске Екатерине Ивановне сооружен памятник и мемориальная доска на доме, где она жила в детские годы. В Берестовке, где находился аэродром и откуда она ушла в свой последний боевой вылет, установлен памятник. В честь ее малая планета Солнечной системы, открытая астрономом Крымской астрофизической обсерватории Т.Смирновой, носит имя Катюша. Ее имя носили морское судно, улицы в Курске, Воронеже, Сумах и школы Ее комсомольский билет долгое время хранился у учительницы Анастасьевской школы А.М.Марченко, а затем был передан в Оренбургское высшее летное военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И.С.Полбина. Музеи летчицы были созданы в Анастасьевке и в курской школе №10, в которой она училась.

Ее муж - командир 4-й эскадрильи того же полка Павел Игнатенко - погиб в воздушном бою в 1943 году.

В Великой Отечественной войне в небе сражалось немало отважных женщин, но подвиг Екатерины Зеленко так и остался единственным в своем роде.

https://bigpicture.ru/ekaterina-zelenko-edinstvennaya-v-isto...

https://ganfayter.livejournal.com/163039.html?utm_medium=org...