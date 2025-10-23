Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.12

Попалась мне тут интересная карта. Чтобы было понятнее по надписям я ее специально разделила на 2 части, поскольку на сайте размер программа изменяет.
Путеводитель по Васильевскому острову
1. Стрелка Васильевского острова
2. Биржа ⠀
3. Ростральные колонны
4. Институт Отта
5. Площадь Сахарова
6. Библиотека РАН
7. Елисеевские винные склады
8. Здание Двенадцати коллегий
9. Здание Академии наук
10. Кунсткамера ⠀
11. Ректорский флигель
12. Дворец Петра II
13. Устой Исаакиевского моста
14. Благовещенский мост
15. Меншиковский дворец
16. Румянцевский сад
17. Академический сад
18. Здание Академии художеств
19. Сфинксы ⠀
20. Дом академиков
21. 7-я линия ВО, 12
22. Андреевский рынок
23. Дом аптекаря Пеля и башня грифонов
24. Андреевский собор
25. Дом Троекурова
26. 6-я линия ВО, 17
27. Памятник Корчмину
Музей Петербургского метрополитенаМузей Петербургского метрополитена находится на Васильевском острове. Ранее он располагался в другом месте (у станции «Автово»), но ныне месторасположение его сменилось — в 2005 году произошел переезд на улицу Одоевского.
Легкий способ увидеть то, что скрыто, и узнать много любопытных фактов.Экскурсия начинается у карты Петербургского метрополитена с рассказа об истории метро, количестве станций, эскалаторов и так далее. На карте изображены как действующие, так проектируемые и строящиеся платформы.Далее вы узнаете историю развития вагонов метро, способы строительства туннелей и видах грунта, встречающихся на пути строителей.Ну и конечно, неотъемлемая часть метро – турникеты разных лет, коллекция жетонов и карт, макет настоящей кабины машиниста.Музей интерактивный, посетители участвуют в экскурсии, пробуют себя в роли дежурного по станции, пытаются поднять игрушку, якобы упавшую на рельсы.Посещение музея только по предварительной записи.
Улица Одоевского, 29
Интересный музей РетроскладВроде и здание не очень, чтобы очень, но!
Ретросклад — интересная находка в Петербурге.Здесь собрали множество старых вещей, которые можно бесконечно рассматривать. Атмосфера удивительная, каждый предмет здесь имеет свою большую историю!
Кстати, музей не обычный: все предметы можно трогать руками или даже взять в аренду/купить.Ежедневно, 11:00 — 20:00
Курляндская ул., 49
Музей художественного стеклаНесколько залов с уникальной коллекцией хрупких экспонатов.
Основу собрания составила коллекция произведений ведущего стекольного предприятия Советского Союза Ленинградского завода художественного стекла, который в 1996 году был закрыт. Коллекция заводского музея насчитывала около семи тысяч предметов и была спасена от разорения и продажи.Фонд «Стекло» Елагиноостровского дворца-музея пополняется новыми произведениями ежегодно. Постоянно ведется работа по развитию Музея художественного стекла: сотрудничество с зарубежными музеями, с известными художниками и мастерами современности.
Здесь ж располагается магазин стекла, где можно приобрести необычные вещицы интерьера и стеклодувная мастерская, где показывают процесс создания стеклянных вещей и обучают создавать такое самостоятельно.Взрослый билет в музей – 200 рублей.
Елагин остров, 4
Музей «Аптека доктора Пеля и сыновей»В 1850 здания № 16 и № 18 по 7-й линии Васильевского острова были приобретены Василием Пелем — обрусевшим немцем.С 1871 года фармацевтическая продукция аптеки стала поставляться к императорскому двору России.В 1875 году владельцем аптеки становится Александр Пель, который продолжает дело своего отца. Аптека превращается в медицинский комплекс со множеством лабораторий, клиникой, небольшой фармацевтической фабрикой и даже собственным научным издательством. Именно А. В. Пель изобрел ампулу для медицинских препаратов. Также именно ему принадлежит открытие спермина, единственного лекарственного препарата, экспортировавшегося в то время из Российской империи.В 1907 году начинается перестройка зданий аптеки, а в 1908 году в Берлине умирает А. Пель, и помещения переходят его сыновьям, которые создают «Товарищество профессора доктора химии Пеля и сыновей».
Узнать остальное и полюбоваться экспонатами можно на экскурсии!
7-я линия Васильевского острова, 16-18
Детский музейный центр исторического воспитанияВ 1917 году эта деревянная усадьба послужила тайным убежищем Центрального Комитета РСДРП(б), принявшего окончательное решение о вооруженном восстании. Частыми посетителями конспиративной усадьбы были Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Дзержинский, Калинин и другие большевистские лидеры.ул. Болотная, 13
Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты»Усадьба располагается в 45 километрах от Санкт-Петербурга, в поселке Репино на побережье Финского залива. Именно здесь Илья Ефимович РепинВо время войны усадебные постройки сильно пострадали, они были восстановлены в 1950–1960-х годах. Сейчас в экспозиции музея можно увидеть личные вещи художника, его картины и рисунки, а также работы его сына Юрия и других русских живописцев. Всего в «Пенатах» находится около 600 произведений живописи и графики.Дом строился постепенно, по чертежам самого художника. Он любил это место и не случайно назвал «Пенаты», что в русском языке означает родной очаг.Здесь бывали Сергей Есенин и Максим Горький , композиторы Александр Глазунов и Анатолий Лядов, певец Федор Шаляпин и критик Владимир Стасов, а также многие художники. Сюда приезжали с друзьями и знакомыми, необязательно по приглашению!
Кладбище поездов или музей паровозов под открытым небом.Необычная выставка расположилась на станции Лебяжье под Санкт-Петербургом. На одной территории собрана настоящая коллекция старого железнодорожного транспорта — локомотивы, поезда, паровозы и тепловозы, электропоезда и дизельный транспорт.Это место стало своеобразным филиалом Центрального музея железнодорожного транспорта.История создания музея паровозов в Лебяжьем началась в Зеленогорске. Именно сюда свозились списанные и аварийные поезда. Старые и ржавые локомотивы и паровозы ожидали реставрации, чтобы однажды снова отправиться в путь. На самом деле, использовать их даже после ремонта можно было бы только в самом крайнем случае. Зато списанный транспорт вызывал интерес у многих любителей старины.К сожалению, попасть на территорию базы было практически невозможно. Поэтому и было принято решение выставить списанный транспорт на обозрение широкой публике.
Станция Лебяжье
Музей тенейМузей теней – это несколько комнат с арт-объектами, выполненными в разных стилях. У каждого экспоната установлен светильник: подсвечивается фигура, и создается таким образом портрет-тень.Из чего состоят арт-объекты музея? Все, что окружает человека: губки, зубочистки, пленка и перья. Главное – придумать идею для композиции.К примеру - портрет Александра Пушкина создается с помощью арт-объекта из металлической губки для посуды.Портреты Николая Гоголя и императора Петра I, которые расположились напротив, выполнены из зубочисток. Каждая из них отбрасывает тень разной длины, а вместе тени образуют портрет.Тень металлического Александра Сергеевича может менять размер: экскурсовод просто регулирует детали объекта, а волосы и бакенбарды поэта начинают вырастать или уменьшаться. Коллекцию арт-объектов от иорданских мастеров по заказу музея: в них зашифрованы фигуры животных, людей, а также мосты и зонтики.
ул. Большая Конюшенная д. 5
Санкт-Петербургский ОкеанариумСо слов экскурсовода, в океанариуме проживает более 200 видов рыб, млекопитающих, водных беспозвоночных общим количеством более 2000 экземпляров. ул. Марата, 86
Центральный военно-морской музей имени императора Петра ВеликогоЭто один старейших музеев России! Дата основания — 1709 год. Огромный комплекс включает в себя более 700 000 экспонатов и шесть филиалов, в том числе знаменитую «Аврору».Основная коллекция хранится в бывших морских казармах — эффектном вытянутом здании вдоль Крюкова канала.Здесь расположено внушительное собрание моделей кораблей, оружие, знамена, одежда и много ценной документации.
Военные музеи Петербурга
Подводная лодка Д-2 «Народоволец»На постаменте установлена подводная лодка как напоминание о вечном подвиге моряков во Второй мировой войне. Суровая железная громадина гордо высится над современностью, трогательно храня в себе души героев. 23 сентября 1942 года под командованием Романа Линденберга «Д-2» совершила свой первый поход. Спустя сутки субмарина едва не погибла, запутавшись в противолодочной сети, выставленной немцами. Двое суток подводники освобождали её из фашистских лап. Многое повидав в войне, «Народоволец» продолжал нести службу на Балтийском флоте и после её окончания.
Шкиперский проток, 10
Центральный военно-морской музейЕщё в 1709 году Пётр I основал Модель-Камеру, где хранились кораблестроительные чертежи. Именно сюда потом свозились все проекты построенных кораблей. Особый вклад в создание коллекции внесли такие путешественники, как Михаил Лазарев и Иван Крузенштерн. Их усилиями была создана удивительная коллекция флотской формы, флагов и нумизматики.
Площадь Труда, 5
Музей подводных сил России имени Александра МаринескоИз интересных экспонатов — закладная доска одной из первых советских подлодок, коллекция подстаканников, портреты знаменитых командиров, консервы с водой, компас и глубиномер с затопленной в Выборгском заливе фашистской подлодки, новогодние открытки-поздравления, центр управления лодкой, карты походов советских и американских кораблей, таблицы перестукиваний между отсеками.
Кондратьевский проспект, 83к1
И на сегодня все.
