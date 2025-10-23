Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.12

Попалась мне тут интересная карта. Чтобы было понятнее по надписям я ее специально разделила на 2 части, поскольку на сайте размер программа изменяет.

Путеводитель по Васильевскому острову

1. Стрелка Васильевского острова

2. Биржа ⠀

3. Ростральные колонны

4. Институт Отта

5. Площадь Сахарова

6. Библиотека РАН

7. Елисеевские винные склады

8. Здание Двенадцати коллегий

9. Здание Академии наук

10. Кунсткамера ⠀

11. Ректорский флигель

12. Дворец Петра II

13. Устой Исаакиевского моста

14. Благовещенский мост

15. Меншиковский дворец

16. Румянцевский сад

17. Академический сад

18. Здание Академии художеств

19. Сфинксы ⠀

20. Дом академиков

21. 7-я линия ВО, 12

22. Андреевский рынок

23. Дом аптекаря Пеля и башня грифонов

24. Андреевский собор

25. Дом Троекурова

26. 6-я линия ВО, 17

27. Памятник Корчмину

Музей Петербургского метрополитена Музей Петербургского метрополитена находится на Васильевском острове. Ранее он располагался в другом месте (у станции «Автово»), но ныне месторасположение его сменилось — в 2005 году произошел переезд на улицу Одоевского.

Легкий способ увидеть то, что скрыто, и узнать много любопытных фактов. Экскурсия начинается у карты Петербургского метрополитена с рассказа об истории метро, количестве станций, эскалаторов и так далее. На карте изображены как действующие, так проектируемые и строящиеся платформы. Далее вы узнаете историю развития вагонов метро, способы строительства туннелей и видах грунта, встречающихся на пути строителей. Ну и конечно, неотъемлемая часть метро – турникеты разных лет, коллекция жетонов и карт, макет настоящей кабины машиниста. Музей интерактивный, посетители участвуют в экскурсии, пробуют себя в роли дежурного по станции, пытаются поднять игрушку, якобы упавшую на рельсы. Посещение музея только по предварительной записи.

Улица Одоевского, 29

Интересный музей Ретросклад Вроде и здание не очень, чтобы очень, но!

Ретросклад — интересная находка в Петербурге. Здесь собрали множество старых вещей, которые можно бесконечно рассматривать. Атмосфера удивительная, каждый предмет здесь имеет свою большую историю!

Кстати, музей не обычный: все предметы можно трогать руками или даже взять в аренду/купить. Ежедневно, 11:00 — 20:00

Курляндская ул., 49

Музей художественного стекла Несколько залов с уникальной коллекцией хрупких экспонатов.

Основу собрания составила коллекция произведений ведущего стекольного предприятия Советского Союза Ленинградского завода художественного стекла, который в 1996 году был закрыт. Коллекция заводского музея насчитывала около семи тысяч предметов и была спасена от разорения и продажи. Фонд «Стекло» Елагиноостровского дворца-музея пополняется новыми произведениями ежегодно. Постоянно ведется работа по развитию Музея художественного стекла: сотрудничество с зарубежными музеями, с известными художниками и мастерами современности.









Здесь ж располагается магазин стекла, где можно приобрести необычные вещицы интерьера и стеклодувная мастерская, где показывают процесс создания стеклянных вещей и обучают создавать такое самостоятельно. Взрослый билет в музей – 200 рублей.

Елагин остров, 4

Музей «Аптека доктора Пеля и сыновей» В 1850 здания № 16 и № 18 по 7-й линии Васильевского острова были приобретены Василием Пелем — обрусевшим немцем. С 1871 года фармацевтическая продукция аптеки стала поставляться к императорскому двору России. В 1875 году владельцем аптеки становится Александр Пель, который продолжает дело своего отца. Аптека превращается в медицинский комплекс со множеством лабораторий, клиникой, небольшой фармацевтической фабрикой и даже собственным научным издательством. Именно А. В. Пель изобрел ампулу для медицинских препаратов. Также именно ему принадлежит открытие спермина, единственного лекарственного препарата, экспортировавшегося в то время из Российской империи. В 1907 году начинается перестройка зданий аптеки, а в 1908 году в Берлине умирает А. Пель, и помещения переходят его сыновьям, которые создают «Товарищество профессора доктора химии Пеля и сыновей».

Узнать остальное и полюбоваться экспонатами можно на экскурсии!

7-я линия Васильевского острова, 16-18

Детский музейный центр исторического воспитания В 1917 году эта деревянная усадьба послужила тайным убежищем Центрального Комитета РСДРП(б), принявшего окончательное решение о вооруженном восстании. Частыми посетителями конспиративной усадьбы были Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Дзержинский, Калинин и другие большевистские лидеры. ул. Болотная, 13

Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты» Усадьба располагается в 45 километрах от Санкт-Петербурга, в поселке Репино на побережье Финского залива. Именно здесь Илья Ефимович РепинВо время войны усадебные постройки сильно пострадали, они были восстановлены в 1950–1960-х годах. Сейчас в экспозиции музея можно увидеть личные вещи художника, его картины и рисунки, а также работы его сына Юрия и других русских живописцев. Всего в «Пенатах» находится около 600 произведений живописи и графики. Дом строился постепенно, по чертежам самого художника. Он любил это место и не случайно назвал «Пенаты», что в русском языке означает родной очаг. Здесь бывали Сергей Есенин и Максим Горький , композиторы Александр Глазунов и Анатолий Лядов, певец Федор Шаляпин и критик Владимир Стасов, а также многие художники. Сюда приезжали с друзьями и знакомыми, необязательно по приглашению!

Кладбище поездов или музей паровозов под открытым небом. Необычная выставка расположилась на станции Лебяжье под Санкт-Петербургом. На одной территории собрана настоящая коллекция старого железнодорожного транспорта — локомотивы, поезда, паровозы и тепловозы, электропоезда и дизельный транспорт. Это место стало своеобразным филиалом Центрального музея железнодорожного транспорта. История создания музея паровозов в Лебяжьем началась в Зеленогорске. Именно сюда свозились списанные и аварийные поезда. Старые и ржавые локомотивы и паровозы ожидали реставрации, чтобы однажды снова отправиться в путь. На самом деле, использовать их даже после ремонта можно было бы только в самом крайнем случае. Зато списанный транспорт вызывал интерес у многих любителей старины. К сожалению, попасть на территорию базы было практически невозможно. Поэтому и было принято решение выставить списанный транспорт на обозрение широкой публике.

Станция Лебяжье

Музей теней Музей теней – это несколько комнат с арт-объектами, выполненными в разных стилях. У каждого экспоната установлен светильник: подсвечивается фигура, и создается таким образом портрет-тень. Из чего состоят арт-объекты музея? Все, что окружает человека: губки, зубочистки, пленка и перья. Главное – придумать идею для композиции. К примеру - портрет Александра Пушкина создается с помощью арт-объекта из металлической губки для посуды. Портреты Николая Гоголя и императора Петра I, которые расположились напротив, выполнены из зубочисток. Каждая из них отбрасывает тень разной длины, а вместе тени образуют портрет. Тень металлического Александра Сергеевича может менять размер: экскурсовод просто регулирует детали объекта, а волосы и бакенбарды поэта начинают вырастать или уменьшаться. Коллекцию арт-объектов от иорданских мастеров по заказу музея: в них зашифрованы фигуры животных, людей, а также мосты и зонтики.

ул. Большая Конюшенная д. 5

Санкт-Петербургский Океанариум Со слов экскурсовода, в океанариуме проживает более 200 видов рыб, млекопитающих, водных беспозвоночных общим количеством более 2000 экземпляров. ул. Марата, 86

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого Это один старейших музеев России! Дата основания — 1709 год. Огромный комплекс включает в себя более 700 000 экспонатов и шесть филиалов, в том числе знаменитую «Аврору». Основная коллекция хранится в бывших морских казармах — эффектном вытянутом здании вдоль Крюкова канала. Здесь расположено внушительное собрание моделей кораблей, оружие, знамена, одежда и много ценной документации.

Военные музеи Петербурга

Подводная лодка Д-2 «Народоволец» На постаменте установлена подводная лодка как напоминание о вечном подвиге моряков во Второй мировой войне. Суровая железная громадина гордо высится над современностью, трогательно храня в себе души героев. 23 сентября 1942 года под командованием Романа Линденберга «Д-2» совершила свой первый поход. Спустя сутки субмарина едва не погибла, запутавшись в противолодочной сети, выставленной немцами. Двое суток подводники освобождали её из фашистских лап. Многое повидав в войне, «Народоволец» продолжал нести службу на Балтийском флоте и после её окончания.

Шкиперский проток, 10

Центральный военно-морской музей Ещё в 1709 году Пётр I основал Модель-Камеру, где хранились кораблестроительные чертежи. Именно сюда потом свозились все проекты построенных кораблей. Особый вклад в создание коллекции внесли такие путешественники, как Михаил Лазарев и Иван Крузенштерн. Их усилиями была создана удивительная коллекция флотской формы, флагов и нумизматики.

Площадь Труда, 5

Музей подводных сил России имени Александра Маринеско Из интересных экспонатов — закладная доска одной из первых советских подлодок, коллекция подстаканников, портреты знаменитых командиров, консервы с водой, компас и глубиномер с затопленной в Выборгском заливе фашистской подлодки, новогодние открытки-поздравления, центр управления лодкой, карты походов советских и американских кораблей, таблицы перестукиваний между отсеками.

Кондратьевский проспект, 83к1

И на сегодня все.