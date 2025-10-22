23 года захвату заложников на Дубровке

26 октября 2002 года группы Управлений «А» и «В» ЦСН ФСБ приступили к освобождению заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, которые были захвачены группой вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым.

В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников.

В общей сложности погибли 130 человек из числа заложников. Помним...

«Мы пришли сюда умереть». Как страшный теракт унес жизни 130 человек?

23 октября 2002 года в Москве был обычный будний вечер. Любители футбола предвкушали яркое зрелище — московский «Локомотив» играл с «Барселоной». А в Театральном центре на Дубровке в 303-й раз шел первый полностью российский мюзикл «Норд-Ост» — по мотивам книги Вениамина Каверина «Два капитана».

Этот мюзикл стал настоящим событием в культурной жизни страны: 23 оригинальных музыкальных номера, живой оркестр и около сотни актеров, играющих героев в разном возрасте, удивительные декорации и прекрасная музыка. Здание Театрального центра на Дубровке. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В начале второго акта мюзикла на сцену неожиданно вышел вооруженный человек. Он несколько раз выстрелил в воздух и приказал актерам спуститься вниз. Так началась история одного из самых страшных терактов в истории современной России.

«Мелкий и ничем не примечательный бандит»

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, чеченское бандподполье летом 2002 года решило устроить крупный теракт на российской территории. Это решение поддержал и президент запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия» Аслан Масхадов, к тому моменту уже утративший над ней власть.

Территория Чечни находилась под контролем федеральных сил, а Масхадов, Басаев и другие полевые командиры, по сути, вели партизанскую войну. Однако лидеры боевиков надеялись, что с помощью крупного теракта смогут добиться международного признания и нового соглашения с Москвой. Афиша мюзикла «Норд-Ост» на здании Театрального центра на Дубровке. Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Кровавую акцию планировал и готовил один из самых известных чеченских террористов — Шамиль Басаев, который организовал захват больницы в ставропольском Буденновске 14-21 июня 1995 года. Новый теракт, по замыслу организаторов, должен был произойти в Москве и стать куда более масштабным и по исполнению, и по последствиям.

Есть версия, что изначально боевики думали захватить здания Госдумы или Дома правительства, но позже отказались от этой идеи из-за серьезной охраны этих объектов. Их конечный план состоял из двух частей: первая — взрыв нескольких автомобилей в местах скопления людей. Вторая — захват сотен заложников во время культурно-массового мероприятия.

Главарем террористов стал 23-летний Мовсар Бараев — племянник одиозного чеченского полевого командира Арби Бараева.

Мовсар Бараев — мелкий, ничем не примечательный бандит, племянник ранее ликвидированного полевого командира Арби Бараева. Окончил десять классов, ни работать, ни учиться не стал, а после гибели своего именитого родственника сколотил банду из четырех-пяти человек. Разбойничал в основном в Аргуне и селении Мескер-Юрт полковник Саид-Селим Пешхоев, в 2002 году — начальник УВД Чеченской Республики

Еще одним фактическим руководителем террористической группы стал уроженец Грозного Руслан Эльмурзаев, известный в террористических кругах как Абу-Бакар. За его плечами был серьезный боевой опыт. Когда-то он служил в милиции, а в 1998 году в лагере подготовки боевиков возле Урус-Мартана прошел усиленный курс диверсионно-террористической подготовки.

«Террористы провели тщательную разведку»

Боевиков для группы Мовсара Бараева подбирали очень тщательно, кандидатам было от 16 до 48 лет. Отбором женщин-смертниц занималась ближайшая подручная Шамиля Басаева — Ясира (Миси) Виталиева. Для проживания боевиков организаторы теракта сняли несколько квартир в Москве.

Мовсару Бараеву досталась квартира в районе Матвеевское, на Веерной улице. До Москвы часть террористов добралась на рейсовом автобусе Хасавюрт — Москва, другая прилетела на самолете. Главарь Бараев приехал на поезде по поддельным документам. Г лаварь группы террористов Мовсар Бараев. Фото: НТВ Мовсар Бараев (в центре) с сообщниками в здании Театрального центра на Дубровке. Фото: НТВ / ТАСС

Оружие и взрывчатку доставили в Москву, прикрыв смертоносный груз яблоками и арбузами. Арсенал террористы обустроили в гараже, арендованном в Бутырском районе столицы. Как рассказал «Ленте.ру» один из ветеранов российских спецслужб, террористы не сразу выбрали в качестве цели Театральный центр на Дубровке.

Они присматривались к разным объектам и вели тщательную разведку. В частности, преступники побывали в Московском театре эстрады, где тогда шел мюзикл «Чикаго», посетили еще несколько театров и концертных площадок.

Бандиты выбрали Центр на Дубровке не просто так. Они изучали еще две театральных сцены. Им объект на Дубровке понравился потому, что это более-менее закрытое помещение. Там было мало подсобных помещений, через которые, как они думали, могли проникнуть офицеры спецназа Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

Согласно плану, 7 ноября — в День согласия и примирения — террористы должны были взорвать три автомобиля (двое «жигулей» и «таврию») в местах скопления людей. Но 19 октября одна из машин раньше времени взлетела на воздух у «Макдоналдса» на улице Покрышкина (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы). Последствия взрыва у ресторана «Макдоналдс» на улице Покрышкина. Фото: НТВ

В результате были ранены несколько человек. Один из пострадавших, 17-летний юноша, позже скончался в больнице.

В милиции это ЧП считают результатом бандитских разборок, хотя в прокуратуре не исключают версию о теракте из публикации в газете «Коммерсантъ» от 21 октября 2002 года

Эксперты-взрывотехники из ФСБ быстро установили тип взрывного устройства, которое было заложено в машине: артиллерийский заряд, обложенный металлическими шариками и кусками арматуры. Подобные СВУ использовали чеченские боевики, методы которых в спецслужбе хорошо знали.

Примечательно, что журналист «Коммерсанта» Максим Егоров в своем материале усомнился в версии теракта у «Макдоналдса», но случайно предугадал событие, до которого оставалось меньше двух дней.

У версии о теракте есть свои минусы. Чтобы террор был относительно действенным, такие акции должны повторяться, поскольку в одиночном взрыве у одного ресторана нет никакого смысла. Во всяком случае, панику среди привычных ко всему москвичей так не посеешь. И если это был теракт, тогда надо ждать продолжения из публикации Максима Егорова в газете «Коммерсантъ», 21 октября 2002 года

Как позже установят правоохранительные органы, Мовсар Бараев испугался активности силовиков, которая резко возросла после взрыва на улице Покрышкина, и решил быстро начать операцию по захвату Театрального центра на Дубровке, опасаясь, что его группу раскроют. Лидеры бандподполья согласились с доводами Бараева и дали добро на захват.

За пару дней до него боевики провели тщательную разведку. Продавщицы соседних киосков вспоминали, что по ночам на «жигулях» подъезжали женщины восточной внешности и расспрашивали, где находится Театральный центр. При этом у боевиков в Москве оставалось еще два заминированных автомобиля, но взрывать их не стали.

Террорист Хасанов, отвечавший за эти взрывы, почему-то снял заряды с машин и незадолго до захвата Центра на Дубровке уехал из Москвы. По одним данным, он испугался ответственности. По другим — после преждевременного взрыва на улице Покрышкина террористы поняли, что их бомбы неисправны.

«Ты телевизор смотришь? Я в театре»

23 октября в 21:05 к зданию Театрального центра на Дубровке на улице Мельникова подъехали три микроавтобуса. Из них выбежали вооруженные люди в камуфляже; они без труда справились с охранниками центра, у которых были лишь электрошокеры, и погнали их в зал вместе с оказавшимися в вестибюле людьми.

Действие во втором акте «Норд-Оста» начиналось с чествования персонажа мюзикла Сани Григорьева. Когда на сцене появился невысокий человек в черной шапочке, с автоматом, и крикнул другим актерам: «Пошли отсюда!» — никто не удивился. Мало ли как современные постановщики прочитывают «Двух капитанов» — может, это охрана у героя такая, сейчас все встанет на свои места. Только когда человек пальнул из автомата очередью в потолок, стало понятно: эта ситуация придумана совсем другим режиссером. В зале появились и другие люди в черном из воспоминаний заложницы Ирины Хиаррелл

Один из работников Театрального центра вспоминал, что, увидев посторонних с автоматами, мысленно выругался: кто пустил чужих актеров на сцену? Он понял, что все серьезно, лишь когда террорист открыл огонь и с потолка посыпались куски разбитых плафонов и штукатурки.

Под дулами автоматов оказались 916 человек, около сотни из них — дети. Террористы объявили: все, кто находится в зале, — теперь заложники. Им сказали подчиняться, не делать глупостей и не геройствовать. После этого боевики стали минировать здание. По воспоминаниям заложников, бомбы закладывали со знанием дела и «как-то буднично». Сотрудники экстренных служб рядом с захваченным зданием Театрального центра на Дубровке.Фото: Константин Кижель / ТАСС

Террористки-смертницы, обвешанные взрывчаткой, сели на кресла среди захваченных людей. В зрительном зале установили бомбы в корпусах от газовых баллонов. Они были замкнуты в единую цепь и подключены к специальному инициирующему устройству, на котором постоянно стоял один из боевиков. Если бы он с него сошел (или упал), сразу же произошел бы взрыв.

Когда о случившемся узнали журналисты, на Дубровку немедленно выехали съемочные группы всех российских и зарубежных каналов, у которых были представительства в Москве.

Я успела написать знакомому дочери. «Дима, ты телевизор смотришь?» — «Конечно». — «Я в театре» из воспоминаний заложницы Ирины Хиаррелл

Между тем несколько актеров, находившихся в гримерке, успели спрятаться — боевики их не заметили. Позже им удалось выбраться из здания через окна и черный ход. В первые полчаса после захвата из здания Театрального центра удалось бежать пяти заложникам. Через пару часов спаслись еще несколько человек, находившиеся в подсобных помещениях.

Через 35-40 минут после вторжения боевиков к зданию на Дубровке стали прибывать первые наряды милиции, различных силовых ведомств и внутренних войск. Стало известно, что здание захватил чеченский боевик Мовсар Бараев, которого российские силовики называли ликвидированным.

Некоторым заложникам разрешили позвонить родным по мобильным телефонам. Боевики предупредили: при попытках штурма за каждого убитого из числа своих они будут расстреливать десять заложников.

До 22:30 никакого подтверждения захвата официально не было, хотя все уже знали: в центре Москвы серьезное ЧП на сверхпопулярном и разрекламированном мюзикле. Только в 22:30 пошли первые официальные сообщения. И к этому часу здание Театрального центра было взято в оцепление Игорь Надеждин, в 2002 году — редактор отдела новостей издания «Большой город»

Около 22:50 к зданию, захваченному террористами, срочно прибыл мэр Москвы Юрий Лужков. Президент России Владимир Путин собрал правительственное совещание по поводу захвата.

«В первых рядах заплакал ребенок»

Среди тех, чьи дети оказались в заложниках, был Дмитрий Миловидов, сегодня он член координационного совета общественной организации «Норд-Ост». Миловидов рассказал «Ленте.ру», что в роковой день 23 октября в зале Театрального центра находились его дочери, 12-летняя Лена и 14-летняя Нина. За несколько дней до этого Миловидов с женой уже сходили на мюзикл, пока девочки сидели с маленьким сыном. В тот день настала очередь девочек.

Когда я вышел из метро, то увидел, что въезд на улицу 1-я Дубровская, на которую выходит фасад здания Театрального центра, перекрыт машинами ГАИ. Подойдя к оцеплению, я увидел окна Центра без света и обратился за информацией к милиционеру. Он предложил смотреть новости Дмитрий Миловидов, член координационного совета общественной организации «Норд-Ост»

В первые часы террористы отпустили несколько десятков иностранцев — по словам боевиков, к таким заложникам у них не было претензий. Также на свободе оказались беременная женщина и 15 детей — всего 41 человек. Среди них была 12-летняя дочь Миловидова Лена, которой ее старшая сестра помогла выйти из здания.

Через какое-то время в первых рядах заплакал ребенок. Главарь террористов предложил всем детям, сидевшим в партере, выйти к сцене. Нина, как старшая, вывела Лену. Детей выстроили в один ряд. Нина показалась боевикам слишком взрослой — ее посадили обратно в зал. Отобранных детей вывели в фойе, где к ним присоединилась женщина с двумя детьми-иностранцами. По команде боевика группа вышла на улицу. Пришлось успокаивать Лену, говорить, что теперь Ниночке одной будет легче — она отвечает только за себя Дмитрий Миловидов, член координационного совета общественной организации «Норд-Ост»

Ветеран российских спецслужб Сергей (имя изменено) рассказал «Ленте.ру», что террористы могли отпустить часть заложников отнюдь не только ради того, чтобы хорошо показать себя в глазах мировой общественности. Была и другая причина: большое количество заложников сложнее контролировать.

Боевики говорили: «Мы всегда ведем себя очень корректно. Единственное, просим — ведите себя как заложники. Все, что вам надо, мы вам дадим. Вода — вода. Она вам не нужна, потому что туалетов нет». Все мы ходили в оркестровую яму: девочки — направо, мальчики — налево. Говорили: «Хорошее отношение мы вам гарантируем. Но если вы будете делать глупости — типа попытаетесь убежать, нам придется стрелять» из воспоминаний заложника Марата Абдрахимова

Первые жертвы

В ночь на 24 октября террористы выдвинули требование — немедленный вывод федеральных войск из Чечни. Одна из бывших заложниц в разговоре с «Лентой.ру» вспомнила, что, услышав требование боевиков, кто-то в зале произнес: «Даже если власти согласятся, за пару дней это будет невозможно сделать. Мы все умрем к тому времени».

Некоторые заложники 24 октября стали требовать у террористов еды и воды, объясняя, что иначе люди начнут умирать. Кто-то из боевиков добрался до театрального буфета и стал бросать в зал шоколадки, бутылки с минеральной водой и жевательную резинку. Но заложникам снова дали понять, что в случае неповиновения их ждет смерть.

Между тем с 23 по 25 октября жертвами террористов стали три человека, которых не было среди заложников

Первым стал полковник юстиции Константин Васильев — он еще в первые часы захвата прошел через оцепление, чтобы убедить боевиков отпустить всех пленников. По некоторым данным, осознав, что переговоров не будет, полковник попытался обезвредить одного из террористов с помощью приема рукопашного боя, но был расстрелян на месте.

Второй жертвой стала 26-летняя москвичка Ольга Романова, которая каким-то образом смогла пройти сквозь милицейское оцепление.

Около часа ночи на главный вход Театрального центра были направлены видеокамеры, по многим каналам фактически шла прямая трансляция, и около пяти утра на глазах у операторов в здание спокойно вошла молодая женщина — Ольга Романова (тезка известной журналистки, что вызвало некоторую путаницу). Ее расстреляли Игорь Надеждин, в 2002 году — редактор отдела новостей издания «Большой город»

Романова появилась через час, как всех усадили. Заходит, открывает дверь — в куртке, беретке: «Вот, всех напугали! Чего вы тут устроили?» — «Кто ты такая?» — спросили. «Я тут все знаю. Я здесь в музыкальную школу ходила». — «Ну-ка сядь, а то пристрелю». — «Ну и стреляй!» Вот тут боевики переполошились. Без разговоров ее отвели в нижний коридор, в актерское фойе. Раздалась автоматная очередь. из воспоминаний заложника Марата Абдрахимова

Геннадий Влах

Еще одной жертвой стал 39-летний автокрановщик Геннадий Влах. Около 23:00 25 октября боевики заметили его в одном из помещений и заподозрили в нем лазутчика. Но Влах сказал им, что ищет сына, который должен находиться в зале. Террорист Абу-Бакар заявил, что если сын Влаха действительно сидит в зале, его посадят рядом. По воспоминаниям заложников, боевики несколько раз обращались к залу и просили сына автокрановщика подняться, но никто не отозвался. Тогда мужчину вывели в соседнее помещение и застрелили. Влаха опознали лишь полгода спустя и лишь тогда исключили из списка предполагаемых террористов: поначалу следствие приняло его за одного из боевиков. А сын Влаха, как оказалось, на мюзикл не ходил.

«Зачем тебе мамка без детей?»

24 октября на переговоры с террористами стали отправляться переговорные группы. В частности, убедить террористов остановиться пытались депутат Госдумы от Чечни Асламбек Аслаханов и сенатор Руслан Аушев.

Я когда вошел, боевики спросили: «Кто такой смелый?» Разговор у нас не получался. Бараев вел себя крайне аморально. Он все время хватался за автомат, угрожал, что расстреляет. Я сказал им: «Вы не чеченцы, вы отбросы. Никогда чеченцы детей и женщин не захватывали». Бараеву это не нравилось, и он все время угрожал меня расстрелять. Я сказал: «Ты меня убить можешь, запугать не сможешь». И тут тот, который сзади сидел, сказал Бараеву: «Закрой рот!» Потом он сказал мне: «Ты уходи. У нас с тобой разговора не получится» Асламбек Аслаханов, в 2002 году — депутат Госдумы от Чеченской Республики

Позже террористы потребовали приезда представителей Красного Креста и организации «Врачи без границ». При этом ключевым условием было то, что среди представителей этих организацией не должно быть граждан России. Также боевики требовали приезда российских политиков — Бориса Немцова, Ирины Хакамады и Григория Явлинского.

Ранним утром 24 октября 2002 года на переговорах с Бараевым и его сообщниками побывали два представителя Красного Креста — граждане Швейцарии, директор Института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Лидер партии «Союз правых сил» Борис Немцов и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рядом с Театральным центром на Дубровке, захваченном террористами. Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

В одном интервью Кобзон рассказывал, что боевики, которые при входе встретили его враждебно, позже встали при разговоре с ним — в знак уважения к возрасту. Артист вел беседу с Абу-Бакаром: он объяснял, что весь мир услышал о террористах, но на уступки им вряд ли кто-то пойдет, — вывести такое количество войск из Чечни за пару дней невозможно.

Я сказал им: «Ребята, вы такие молодые, вам бы еще жить и жить». А он [Абу-Бакар — прим. «Ленты.ру»] говорит: «Иосиф Давыдович, передайте всем своим: мы пришли сюда умереть. И умереть мы хотим больше, чем вы жить» из интервью Иосифа Кобзона, 2005 год