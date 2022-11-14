Европа пусть топит дровами! Россия завершает очень важный эксперимент

Сделано в России. Важный эксперимент. Канал ОТЕЧЕСТВО 2.0 Сделано в России. Важный эксперимент. Канал ОТЕЧЕСТВО 2.0

Сейчас пока внимание мира приковано к происходящему на юго-западных рубежах России, мало кто заметил как в Свердловской области завершился этап важного, если не сказать революционного эксперимента в атомной энергетике, длинною в восемь лет. По его итогам Россия закрепила свой лидерство и ещё на один шаг приблизилась к безотходной энергетике будущего. О том, что произошло и почему весь мир далеко позади нас расскажу в этой статье.

Белоярская атомная станция, г.Заречный, Свердловская область. Фото взято из открытых источников. Белоярская атомная станция, г.Заречный, Свердловская область. Фото взято из открытых источников.

РОССИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО

Недавно в новостях мелькнуло и, конечно же, сразу утонуло в информационном шуме сообщение о том, что «вся активная зона реактора на быстрых нейтронах БН-800 впервые полностью переведена, на так называемое МОКС-топливо». Событие это точно войдёт в историю, но чтобы понять его суть, вспомним немного теории.

Как известно, сырьём для ядерного топлива является природная урановая руда, которую добывают в шахтах из-под земли. Она почти на 99,3% состоит из изотопа уран-238, который не годится для создания топлива и лишь оставшиеся 0,7% - это необходимый изотоп уран-235. Проще говоря, ядерное топливо в реакторах АЭС никогда не сгорает до конца и образует отходы или так называемое «отработавшее ядерное топливо», которое содержит всё ещё очень высокий процент «ненужного» изотопа уран-238.

Вид на энергоблок в Белоярской атомной электростанции. Фото взято из открытых источников. Вид на энергоблок в Белоярской атомной электростанции. Фото взято из открытых источников.

Учёные задумались о том, как превратить остающийся в огромных количествах уран-238 в новое пригодное для сжигание топливо и придумали облучать его в специальном быстром реакторе, превращая в плутоний-239, который затем смешивается с другими изотопами в своеобразный коктейль, получивший название МОКС-топливо. Этот коктейль затем возвращается в быстрый реактор и таким образом ядерный топливный цикл замыкается.

Из всего сказанного нужно запомнить, что существуют специальные быстрые реакторы, в которых атомные отходы превращаются в новое пригодное для использования МОКС-топливо. Таким образом, человечество может повторно использовать накопившееся запасы ядерных отходов. По подсчётам экспертов этих отходов хватит на обеспечение энергией всей планеты в течение 3000 лет. Но пока что – лишь в теории. На практике же быстрого реактора, подтвердившего экономическую выгоду переработки отходов в промышленных масштабах пока не создано. И вот, наша страна выбивается в лидеры.

Ядерный реактор БН-800 установленный на Белоярской АЭС. Фото взято из открытых источников. Ядерный реактор БН-800 установленный на Белоярской АЭС. Фото взято из открытых источников.

МЫ ПЕРВЫЕ!

Уже в 1980 году на Белоярской АЭС был создан первый промышленный реактор на быстрых нейтронах БН-600. Он предназначен для отработки технологий и исправно функционирует и по сей день. В 2006 году на этой же АЭС началось сооружение второго быстрого и более мощного реактора БН-800. В 2014 году в него загрузили первое топливо, но тогда, как и сегодня, учитывая международную обстановку, это событие заметили только специалисты, хотя оно стало вехой в развитии технологии замкнутого ядерного цикла. С тех пор все восемь лет наши учёные наблюдали за поведением топлива, постепенно изменяя его состав.

И вот теперь впервые в истории самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах полностью загружен только МОКС-топливом, то есть топливом, содержащим в себе переработанные на этом же реакторе отходы. Это пока не конец истории, но это, безусловно, важнейший её этап, который мы достигли первыми на планете.

И это не преувеличение, быстрых реакторов сопоставимой мощности за пределами России просто не существует. Есть маломощные исследовательские реакторы, есть недостроенные или планирующиеся к постройке, но действующих – нет. Вскоре свой реактор CFR-600 на АЭС «Сяпу» будет запущен в провинции Фуцзянь в Китае. И МОКС-топливо для него поставляет Россия, а точнее Машиностроительный завод из города Электросталь. Но шансов догнать нас у Китая пока что не много.

Макет новейшего и перспективного атомного реактора Брест-ОД-300 Макет новейшего и перспективного атомного реактора Брест-ОД-300

НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ!

Дело в том, что для развития технологии даже двух действующих на базе нашей БАЭС реакторов недостаточно. Поэтому в планах Росатома есть строительство более мощного энергоблока БН-1200 на этой же Белоярской АЭС. Кстати, эта станция не только позволяет проводить эксперименты, но и попутно обеспечивает 15% энергопотребления Свердловской области. БН-1200 будет готов к 2035 году. Но и это ещё не всё.

В конце сентября была проведена уникальная транспортная операция – из Санкт-Петербурга в город Северск Томской области по суше и по морю были доставлены две части огромной металлической плиты весом 176 тонн. Эта плита станет основанием для здания нового реактора БРЕСТ-​ОД 300. А вот это уже без всяких сомнений – энергетика будущего, потому что подобного реактора не строил никто и никогда.

БРЕСТ-​ОД 300 является частью проекта «Прорыв», предполагающего возведения в Северске комплекса, состоящего из завода по переработке ядерных отходов и фабрикации смешанного топлива, а также уникального реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. В этом проекте концентрация новых идей и подходов просто зашкаливает и многие учёные до сих пор не верят, что нам удастся осуществить задуманное. Но если удастся, то мы первыми в мире предложим действующую систему, которая и позволит существенно снизить объёмы накопленных ядерных отходов и решит проблему истощения урановых месторождений и сделает использование атомной энергии ещё более привлекательным. Ввести в строй экспериментальный реактор БРЕСТ -300 планируют к концу десятилетия, строительство уже идёт.

Канцлер Германии - Олаф Шольц и его "зелёная политика" в обход строительства атомных станций. Фото взято из открытых источников. Канцлер Германии - Олаф Шольц и его "зелёная политика" в обход строительства атомных станций. Фото взято из открытых источников.

ЧТО С ТОГО:

Все мы видим, какие глубокие изменения происходят сегодня в мире. Ещё полгода назад Европа была одержима «зелёным» безумием, а сегодня топит чем придётся, не гнушаясь угля и дров. Одна за другой европейские страны отказываются отключать атомные реакторы, и даже Германия решила продлить работу нескольких станций до весны. Атомная энергетика, как мы и предсказывали, возвращает себе утраченные позиции и её ждёт большой ренессанс.

А ведь ещё в 2000 году на «Саммите тысячелетия» ООН наш президент предложил всему миру вместе развивать отечественный проект БРЕСТ, чтобы по-настоящему, а не на словах оздоровить планету. Тогда его не услышали, а Россия как обычно в одиночку начала эту трудную, но необходимую работу. Вскоре её смысл начнёт доходить и до отстающих, ведь чем больше работающих АЭС на планете, тем меньше остаётся запасов урана и тем больше скапливается отходов. И только Россия знает что с этим делать!

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