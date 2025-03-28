Трофеи и трофейная служба в годы Великой Отечественной войны

Трофейщик – эта профессия существовала только в годы Великой Отечественной войны.

Служба занималась сбором, охраной и вывозом оружия, имущества и металлолома из армейского тыла. Задачей трофейных бригад и батальонов было обнаружение имущества, оставленного врагом, его сортировка, охрана и транспортировка. Новости СМИ2 За войну трофейные команды собрали десятки тысяч танков, артиллерийских установок и орудий, миллионы снарядов и мин. Всё переплавляли и отправляли на вооружение Красной Армии. Собранных ресурсов хватило на обеспечение 120 танковых и 300 артиллерийских дивизий. https://t.me/todrezna/15101

Трофеи всегда сопутствовали войнам как символические и материальные результаты победы над противником. В современную эпоху (по международным законам и обычаям войны) под трофеями принято понимать захваченное у противника вооружение, военное имущество, продовольствие, военно-промышленное оборудование, запасы сырья и готовой продукции, предназначенные для обеспечения нужд вооруженных сил воюющего государства. Трофейная служба в начальный период Великой Отечественной войны

К началу Великой Отечественной войны Советская Армия не имела самостоятельной трофейной службы. Сбором и реализацией трофейного имущества занимались трофейные комиссии, создаваемые из представителей довольствующих служб. Лишь после коренной перестройки системы Тыла Советской Армии (август 1941 г.) была сделана первая попытка объединения трофейного дела в руках единого органа.

В центре таким органом стал отдел эвакуации штаба Тыла Советской Армии, сформированный из экономического отдела Генерального штаба, а во фронтах — эвакоотделы в управлениях тыла и уполномоченные по сбору трофейного и негодного имущества при командующих родами войск и начальниках довольствующих служб. В армиях создавались эвакоотделения в управлениях тыла, назначались уполномоченные по сбору трофейного и негодного имущества, имелись армейские склады негодного имущества. Непосредственно в войсках вводились трофейно-эвакуационные отделения при штабах дивизий и уполномоченные по сбору трофейного и негодного имущества в полках. В конце сентября 1941 г. в стрелковых и артиллерийских частях стали создаваться рабочие команды по сбору военного имущества. Основная задача трофейно-эвакуационных органов в 1941 г. — оказание помощи в перебазировании промышленности на восток

Принятая структура отвечала задачам эвакуации из угрожаемых районов военных баз и особенно оказания помощи гражданским органам в перебазировании промышленности на восток. Выполнение этой задачи, как свидетельствует английский историк А. Верт, «следует отнести к числу самых поразительных организаторских человеческих подвигов Советского Союза во время войны».

Однако сложившаяся на данном этапе структура трофейно-эвакуационных органов, пригодная для осуществления эвакуации, оказалась не приспособленной к решению таких задач, как сбор трофейного вооружения, имущества и металлолома. Особенно это выявилось после разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Достаточно напомнить, что только за период с 16 ноября по 10 декабря 1941 г. противник потерял 870 автомашин, 1434 танка, 575 орудий, 339 минометов, 5416 пулеметов и десятки тысяч автоматов и винтовок.

В приказе Народного комиссариата обороны СССР от 18 декабря 1941 г. указывалось, что «в тылу Западного фронта никакого организованного сбора трофейного имущества не производится… Отсутствие какой-либо охраны брошенного противником имущества приводит к тому, что население беспрепятственно забирает это имущество». Брошенная фашистами военная техника под Москвой

Наибольшая слабость трофейно-эвакуационных органов заключалась в отсутствии своих собственных сил и средств. Полковые трофейные команды нередко оказывались недоукомплектованными, а в ряде случаев и несформированными. Между тем количество трофеев росло. Возникла необходимость в создании специализированной службы с органами управления, частями и техническими средствами. Важным шагом в этом направлении явилось постановление ГКО в марте 1942 г. «Об организации сбора и вывоза трофейного имущества и лома чёрных и цветных металлов».

В соответствии с данным постановлением при ГКО создавались две постоянно действующие комиссии — Центральная комиссия по сбору трофейного вооружения и имущества под председательством Маршала Советского Союза С.М. Будённого и Центральная комиссия по сбору чёрных и цветных металлов в прифронтовой полосе под председательством Н.М. Шверника. В составе Главного управления Тыла Советской Армии было сформировано Управление по сбору и использованию трофейного вооружения, имущества и металлолома, а во фронтах и общевойсковых армиях — аналогичные отделы. В дивизиях трофейно-эвакуационные отделения были реорганизованы в отделения по сбору трофейного имущества и металлолома, подчинённые командиру дивизии. В полках остались уполномоченные.

Особо важным явилось решение о формировании, по мере надобности, для каждой общевойсковой армии по одной трофейной роте численностью до 200 человек. Армейские склады негодного имущества были преобразованы в склады по приёмке и отправке трофейного имущества и металлолома. Гражданским организациям — Главвторчермету и Главвторцветмету было поручено выделить сортировочно-разделочные базы для приёмки различного металлолома с фронтов. В апреле 1942 г. была издана инструкция по сбору, разделке и вывозу трофейного вооружения, имущества и металлолома. В ней основными задачами трофейной службы определялись выявление, сбор и реализация трофейного вооружения, имущества и металлолома.

Расширение объёма работы с трофейным вооружением, боеприпасами и взрывчатыми веществами вызвало необходимость в проведении специальных мероприятий по предотвращению взрывов. Приказом Народного комиссара обороны СССР от 3 июня 1942 г. отмечался случай грубого нарушения правил взрывобезопасности при отправке трофейных боеприпасов. Этим же приказом были введены «удостоверения на взрывоопасность» за подписью специалиста-пиротехника. Более серьёзное внимание стало уделяться укомплектованию службы соответствующими специалистами, а также боевой и технической подготовке личного состава трофейной службы.

Несмотря на трудности организационного характера, недоукомплектованность подразделений, недостаточную техническую оснащённость, работа трофейной службы значительно улучшилась.

В мае 1942 г. было собрано и вывезено 105 525 т чёрного металлолома при задании 70 000 т, то есть 150 процентов плана; цветного металлолома при задании 2000 т было собрано 4209 т — вдвое больше планового задания.

Одновременно служба занималась выявлением, учётом, охраной и эвакуацией бесхозного военного и гражданского имущества, ремонтом автомашин, сбором и отправкой кож павших животных, утильрезины, стальных шлемов, гильз и спецукупорки, сбором наиболее дефицитных материалов, запчастей и деталей.

Трофейная служба в ходе переломного этапа Великой Отечественной войны

Новые задачи встали перед трофейной службой после разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и последующего зимнего наступления Советской Армии. Для очистки полей сражений от огромного количества боевой техники и вооружения на базе трофейного отдела бывшего Донского фронта (начальник подполковник Плетницкий) был создан специальный усиленный трофейный отдел. Отделу были приданы семь армейских трофейных рот, пять армейских батальонов, фронтовая трофейная бригада, эвакорота, семь армейских трофейных складов, три отдельных рабочих батальона, эвакоподъёмный и эваководолазный отряды. Колона трофейной фашистской техники, март 1942 г.

Возросший размах и темпы наступательных операций потребовали дальнейшего укрепления трофейных органов, повышения их манёвренности. Только за период зимнего наступления Советской Армии (ноябрь 1942 г. — 31 марта 1943 г.) нашими войсками было захвачено:

— 1490 самолётов,

— 4679 танков,

— 15 860 орудий разного калибра,

— 9835 миномётов,

— 30 705 пулемётов,

— свыше 500 тыс. винтовок,

— 17 млн. снарядов,

— 123 тыс. автомашин,

— 890 паровозов,

— 22 тыс. вагонов,

— 1825 складов,

— большое количество радиостанций, мотоциклов и много другого военного имущества. Отремонтированные трофейные фашистские танки чешского производства Pz.Kpfw. 38 (t) в составе Советских войск

Массовое освобождение советских земель, развернувшееся восстановление народного хозяйства на освобождённых территориях выдвинули перед трофейной службой задачи народнохозяйственного значения. Надо было обеспечить охрану предприятий до приёма их местными советскими властями. Особо важное значение приобрела необходимость очистки железнодорожных станций, дорог, предприятий и полей от взрывоопасных предметов и веществ. Чтобы не отвлекать инженерные войска от их задач по обеспечению боевых действий, все эти мероприятия возложили на трофейную службу. Потребовались новые силы и средства, специальная подготовка, мужество и инициатива личного состава.

Одновременно с трофеями наши войска отбивали у противника награбленное им на советской земле оборудование, ценные металлы, народнохозяйственное имущество, продовольствие, произведения искусства, культурные ценности и др. Немало такого имущества оказывалось на путях подвоза и эвакуации, на железнодорожных узлах в эшелонах, на базах и складах, в транспортах войск. Всё это надо было выявить, сконцентрировать, сохранить и передать соответствующим организациям. Трофейная служба активно участвовала в оказании помощи местным органам власти и населению освобождённых районов в обеспечении продовольствием, восстановлении предприятий, жилищ, больниц, школ, в ремонте сельскохозяйственного инвентаря и т. д. Всё это настоятельно потребовало привести систему трофейных органов, их структуру, силы и средства в соответствие с возросшими задачами.

В целях совершенствования трофейной службы при ГКО вместо двух существовавших комиссий был создан Трофейный комитет во главе с Маршалом Советского Союза К.Е. Ворошиловым. Управление по сбору и использованию трофейного вооружения, имущества и металлолома, возглавлявшееся генерал-лейтенантом Ф.И. Вахитовым, было реорганизовано в Главное трофейное управление и подчинено этому комитету. Фронтовые трофейные отделы, реорганизованные затем в управления, были переподчинены в административном отношении Главному трофейному управлению ГКО, а в оперативном — военным советам фронтов. Трофейные отделы армий и трофейные отделения дивизий (отдельных бригад) были переподчинены соответствующим командующим (командирам). Сформировались также трофейные отделения в корпусах. Командирам соединений и частей разрешалось формировать по мере необходимости дополнительно временные нештатные команды. Наряду с реорганизацией органов управления трофейной службы началось формирование новых трофейных частей. Усиливалось армейское звено за счёт создания армейских трофейных батальонов и специальных демонтажных взводов при армейских трофейных складах. Воздушным армиям были приданы специальные технические трофейные роты. Для фронтового звена были созданы фронтовые трофейные бригады. Юго-Западному, Донскому и Воронежскому фронтам, кроме того, придавалось по одному эвакоподъёмному отряду для эвакуации застрявших и затонувших трофейных танков и других тяжеловесов.

Приказом Народного комиссара обороны СССР от 5 января 1943 г. был введён институт комендантских постов с задачей своевременного выявления, учёта, сбора, хранения и вывоза трофейного и оставленного войсками отечественного оружия, имущества, продфуража и металлолома в освобождённых от противника населённых пунктах. Важным шагом на пути наращивания сил и средств трофейной службы было сформирование пяти железнодорожных эвакопоездов. В каждом поезде имелась команда из 200 человек и до 20 мощных тракторов-тягачей. Кроме того, они были оснащены подъёмно-такелажными и водолазными средствами для эвакуации тяжеловесов.Всё это значительно укрепило трофейную службу и положительно сказалось на результатах её работы.

В 1943 г. было отправлено в глубокий тыл 133 799 вагонов грузов, из них 21 114 вагонов вооружения и имущества и 112 685 вагонов металлолома.

Эшелон с трофейной фашистской техникой

Однако к исходу 1943 г. в работе трофейной службы всё ещё имелись недостатки. Трофейные части и подразделения, а также их оперативные группы в ряде случаев отставали от боевых частей, выходили на трофейные объекты с опозданием. Главная причина — недостаточная оперативность в руководстве со стороны трофейных органов, а также слабость войскового звена трофейной службы. Между тем обстановка, характер и масштабы наступательных операций 1944 г. выдвинули перед трофейной службой новые задачи, потребовавшие значительного повышения её оперативности и мобильности. В этих целях танковым, механизированным и кавалерийским объединениям, которые, как правило, первыми выходили в тыл противника и раньше других войск обнаруживали трофейные объекты, были приданы трофейные роты, демонтажные взводы и трофейные склады. Кроме того, дополнительно были сформированы три отдельных эвакоподъёмных такелажных отряда, выполнявших сложные подъёмно-такелажные работы при эвакуации тяжеловесов, особенно по извлечению затонувшей или застрявшей боевой техники.

В 1944 г., используя опыт очистки сталинградского тылового района, были созданы два особых трофейных управления (Украинское и Белорусское), подчинённые Главному трофейному управлению. В их задачу входила очистка районов за тыловыми границами действующих фронтов от разбитой техники, вооружения, взрывоопасных веществ и металлолома.

Государственный Комитет Обороны возложил в феврале 1944 г. ответственность за окончательную очистку этих районов от взрывоопасных веществ и остатков трофейного и отечественного вооружения и имущества на добровольную организацию Осоавиахим.

Очень важную роль в дальнейшем укреплении трофейной службы сыграло новое Положение о трофейных органах, частях и учреждениях Советской Армии, утверждённое председателем Трофейного комитета ГКО и объявленное в приказе Народного комиссара обороны СССР. В этом Положении, обобщающем опыт деятельности трофейных органов, была дана наиболее исчерпывающая формулировка задач трофейной службы:

«Трофейные органы, части и учреждения Советской Армии обеспечивают сбор, охрану, учёт, вывоз и сдачу трофейного вооружения, боеприпасов, боевой техники, продфуража, горючего и других военных и народнохозяйственных ценностей, захваченных Советской Армией у противника».

Чем дальше переносились боевые действия на запад, тем больше наши войска захватывали у противника награбленное им советское оборудование, народнохозяйственное имущество и культурные ценности, предназначавшиеся к вывозу в фашистскую Германию. Только в Одессе трофейные органы 3-го Украинского фронта обнаружили 1900 вагонов, загруженных имуществом, награбленным гитлеровцами на Украине. На Дунае, а также в портах Румынии и Болгарии было возвращено свыше 109 барж с разными народнохозяйственными грузами (оборудованием, продовольствием и др.). И если местные народнохозяйственные объекты (заводы, склады и др.) достаточно было учесть, охранять, а потом передавать местным органам власти, то в отношении упомянутого имущества требовалось ещё установить его принадлежность и организовать отправку по назначению. Склад трофейной техники

Масштабы хозяйственной работы особенно возросли после вступления наших войск в Восточную Пруссию. Здесь на первых порах сложилась тяжёлая обстановка. Население было полностью вывезено немецко-фашистским командованием, все области хозяйства бездействовали. Между тем среди огромного количества брошенных предприятий и имущества хозяйственного назначения оказывалось всё больше и больше советского промышленного и энергетического оборудования, сельскохозяйственных машин, культурных и других ценностей, вывезенных фашистскими грабителями из СССР.

Трофейные органы 3-го Белорусского фронта обнаружили: станочное оборудование минского завода имени С.М. Кирова, весы минского весового завода «Ударник», мебель и театральные костюмы Белорусского театра оперы и балета и витебского Государственного театра драмы, мебель Дома правительства Белорусской Советской Социалистической Республики и т. д. Всего на небольшой территории (25-30 км по фронту и 12-15 км в глубину) оказалось 3200 вагонов разного оборудования и имущества.

Наряду с решением народнохозяйственных задач трофейная служба принимала активное участие в оказании помощи населению, освобождённому от фашистского порабощения, в обеспечении продовольствием, восстановлении деятельности предприятий, коммунальных и культурных учреждений, школ, транспорта и т. д. Так, в соответствии с правительственным решением советское командование выдало на восстановление здания Венской оперы, разрушенной американской авиацией, два миллиона шиллингов, а также обеспечило строительными материалами, переданными и подвезёнными трофейной службой. Кроме того, трофейная служба по заданиям командования оказывала помощь партизанским отрядам и союзническим формированиям. Например, трофейное управление 3-го Украинского фронта доставляло болгарской и югославской армиям горючее и боеприпасы непосредственно на боевые позиции. Восстановление Венской оперы после войны

В июне 1944 г. трофейные органы получили задание очистить от трофеев и взрывоопасных предметов важнейшие железнодорожные станции и порты, входившие в армейские и фронтовые тыловые районы. К 17 августа 1944 г. было очищено 1433 железнодорожные станции и уничтожено около 8 млн. взрывоопасных снарядов, мин, авиабомб и т. п. К 1 января 1945 г. уже были полностью очищены 3574 железнодорожные станции и 12 портов.

Несмотря на большое отвлечение сил и средств на работы в народнохозяйственных объектах, трофейная служба справилась и со своей важнейшей задачей — сбором, реализацией и отгрузкой вооружения, боевой техники и металлолома. Объём этой работы в 1944 г. значительно возрос по сравнению со всеми предыдущими периодами. Правительственный план по сбору и отгрузке металлолома выполнен по чёрному лому на 126 процентов, по цветному — на 220,8. Об объёме эвакуационной работы трофейной службы в 1944 г. свидетельствуют такие данные: с одним только вооружением и металлоломом было отгружено 130 344 вагона.

Председатель Трофейного комитета Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов писал:

«В наступательных операциях Советской Армии трофейные части обеспечивали своевременный сбор и вывоз трофейного и отечественного вооружения, боеприпасов, боевой техники, занимая своё место в боевых порядках действующих войск. Трофейные части в 1944 г. успешно выполнили возложенные на них задачи».

В 1944 г. 3674 офицера, сержанта и солдата трофейной службы были награждены орденами и медалями.

Весьма характерным для третьего периода Великой Отечественной войны является повышение роли трофейной службы в решении военно-экономических задач при подготовке и в ходе операций. Так, при подготовке Венской операции, когда войскам 3-го Украинского фронта предстояло продвигаться через нефтеносный район Надьканижа (Венгрия), Военный совет фронта заранее учёл не только особую важность для противника этого района с прилегающими нефтеперегонными заводами, но и значение его для последующего снабжения наших войск горючим.

Трофейному управлению и управлению снабжения горючим фронта было поручено уточнить месторасположение и состояние заводов, определить направление нефтепровода к Дунаю, места его контрольных стыков и насосных станций, а также предусмотреть мероприятия по охране и своевременной организации эксплуатации нефтеносного района. Воздушная армия получила указание командования фронта не бомбить эти объекты. Нефтепромышленный район Надьканижа был освобождён советскими войсками без серьёзных повреждений и в дальнейшем мог обеспечить значительную часть потребности фронта в горючем. Венгерский народ получил этот жизненно важный для экономики страны район в рабочем состоянии.

По мере продвижения советских войск в глубь фашистской Германии увеличивалось количество трофейных военно-экономических объектов — баз и складов вооружения, продовольствия и фуража, горюче-смазочных материалов, стратегического сырья, военных предприятий и пр. В приказе Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1945 г. среди трофеев, доставшихся нашим войскам за 40 дней наступления, указаны военные заводы, производящие танки, самолёты, вооружение и боеприпасы. Все эти трофеи необходимо было учесть и охранять, что вызвало распыление сил и средств трофейных органов. На 1-м Украинском фронте, например, во время Висло-Одерской операции трофейные части в короткий срок настолько рассеяли весь личный состав на охрану баз, складов и других объектов, что трофейный артиллерийский склад в Валя-Виснава, имевший по периметру 14 км, охранялся лишь 36 бойцами. Десятки и сотни мелких складов остались без охраны, не говоря уже о разбросанном трофейном народнохозяйственном имуществе. Вместе с тем возрос и объём задач по сбору и эвакуации трофейной боевой техники, вооружения, боеприпасов и другого имущества. Только за период Берлинской операции в полосах 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов было захвачено, по далеко не полным данным:

— 4510 самолётов,

— 1550 танков и САУ,

— 565 бронемашин и бронетранспортёров,

— 8613 орудий,

— 2304 миномёта,

— 19 393 пулемёта,

— 179 071 винтовка и автомат,

— 876 тракторов и тягачей,

— 9340 мотоциклов,

— 25 289 велосипедов,

— 8261 повозка,

— 363 паровоза,

— 22 659 вагонов,

— 34 000 снарядов,

— 360 000 винтовочных патронов,

— 34 886 фаустпатронов и т. д. Учитывая недостаток сил и средств трофейной службы, командование фронтов оказывало ей возможную помощь. Например, командующий 1-м Белорусским фронтом директивой от 20 января 1945 г. приказал выделять в каждой дивизии дополнительно к трофейным командам по одной стрелковой роте, обеспечив их транспортом и тягачами.

Сохранение культурного наследия на освобождённых территориях

Одной из важных задач трофейной службы на заключительном этапе войны была забота об охране исторических и культурных ценностей (музеев, картинных галерей и прочее) на освобожденной от противника территории. В этом сказалось одно из проявлений освободительной миссии Советской Армии. Например, во время февральских боёв в Восточной Пруссии были спасены от гибели музейные и архивные материалы, относящиеся к жизни и деятельности великого польского учёного-астронома Н. Коперника, впоследствии переданные польскому государству.

Широко известно о той роли, которую сыграла Советская Армия в спасении всемирно известной Дрезденской картинной галереи. Вместе с работниками трофейной службы в поисках картин активное участие принимала группа московских специалистов во главе с искусствоведом, в будущем членом-корреспондентом Академии художеств СССР Н. Соколовой. Разрушенная союзной авиацией Дрезденская картинная галерея

Трофейная служба на завершающем этапе Великой Отечественной войны

Новые задачи, возникшие перед трофейной службой в этом периоде войны, обусловили необходимость её дальнейшего усиления. В апреле 1944 г. в Главном и фронтовых трофейных управлениях учреждаются интендантские трофейные отделы, а в трофейных отделах армий — отделения. Приказом Народного комиссариата обороны СССР от 19 января 1945 г. во фронтах и армиях была введена должность заместителя начальника тыла по трофеям, в штабах тыла организованы отделы по учёту и использованию трофейного народнохозяйственного имущества, а в городах и крупных населённых пунктах учреждены помощники военных комендантов по хозяйственным вопросам.

Для обеспечения вновь созданных органов необходимыми силами и средствами в феврале 1945 г. было сформировано пять центральных баз трофейного народнохозяйственного имущества, по одному рабочему батальону и одной автороте при каждой из них. На фронтах, действующих за пределами СССР, было сформировано по одному автобату фронтового подчинения, а в каждой армии — один-три рабочих батальона, трофейная база с ротой обслуживания, автомобильная рота и три-пять гуртов скота.

Однако принятые меры не дали желаемых результатов. В это время параллельно существовали как бы две трофейные службы со своими частями и учреждениями. И хотя общее количество их сил и средств резко возросло, использование их было малоэффективным. В связи с этим Трофейный комитет при ГКО был упразднён, а Главное трофейное управление приказом НКО от 28 февраля 1945 г. передано в непосредственное подчинение начальника Тыла Советской Армии. Начальникам тыла были переподчинены и трофейные органы фронтов и армий. Отделы по учёту и использованию трофейного имущества при штабах тыла были расформированы, институт помощников военных комендантов по хозяйственным вопросам стал территориальным звеном трофейной службы. Несколько позже для руководства ликвидацией военно-экономического потенциала фашистской Германии был создан специальный комитет при Совете Министров СССР.

Организационные изменения резко повысили эффективность трофейной службы. Несмотря на возросший объём работ по сбору вооружения и боевой техники, в 1945 г. собрано и передано довольствующим службам продфуража в шесть с лишним раз больше, чем в 1944 г.

Трофейная служба в ходе войны с Японией и послевоенный период

По окончании войны в Европе для трофейной службы наступил особый период. Наряду с завершением работ по очистке театра военных действий, эвакуации и реализации остатков трофейного имущества, на неё было возложено решение задач по военно-экономическому разоружению фашистской Германии, осуществляемому в соответствии с решениями Потсдамской конференции. В связи с этим в июне 1945 г. на базе трофейных управлений фронтов были созданы отдельные трофейные управления. После создания системы военного управления трофейные управления были усилены и вошли в состав групп войск с подчинением командующим. Работа трофейной службы в ходе военной кампании на Дальнем Востоке была организована с учётом опыта третьего периода Великой Отечественной войны. Вследствие крайне ограниченных сроков подготовки этой кампании к началу операции не во всех армиях были созданы трофейные органы, и задачи трофейной службы легли на соответствующие органы.

Военно-экономический эффект трофейной службы

Делая выводы о работе трофейной службы в Великой Отечественной войне на Западе, а позднее на Востоке, следует подчеркнуть, что, несмотря на огромные трудности и ряд недостатков, трофейная служба в годы войны успешно справилась с большими и многообразными задачами. Об огромном военно-экономическом значении её работы свидетельствуют следующие итоговые данные:

— трофейными органами было собрано 24 615 танков и самоходных артиллерийских установок. Их хватило бы для укомплектования 120 немецких танковых дивизий того времени;

— 72 204 трофейных орудия составляют артиллерийское вооружение почти 300 пехотных, 100 артиллерийских, 30 зенитных дивизий и 35 тяжёлых артиллерийских частей;

— 122 199 556 трофейных снарядов, собранных и эвакуированных трофейной службой в годы войны, в три раза превышают все наличие снарядов в германской армии к концу первой мировой войны.

Немало трофейного вооружения и техники было использовано для оказания помощи партизанскому движению в тылу противника и союзническим формированиям, а также передано в народное хозяйство Болгарии, Югославии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии и Германии. Всё трофейное вооружение и боевую технику, военные предприятия, захваченные Советской Армией при разгроме японской Квантунской армии в Маньчжурии и в Северной Корее, Советское правительство передало китайскому и корейскому народам. Часть трофейных автомашин и тракторов была обращена на снабжение наших войск.

Исключительно большое экономическое значение имели сбор и отгрузка для нужд народного хозяйства металлолома. «Правда» 15 марта 1942 г. в передовой «Сбор металлического лома — большое государственное дело» писала:

«Танк, самолёт, пушка, снаряд — это металл. Красной Армии нужно больше танков, самолётов, пушек, снарядов… Переработка металлического лома позволяет быстро увеличивать производство стали, а сталь нужна нам, как хлеб, как воздух, как вода». Напомним, что для получения одной тонны стали из чугуна необходимо было переплавить 25 т руды и израсходовать 2 т кокса. Для получения же одной тонны стали из металлолома не требовалось ни руды, ни кокса, а лишь 690 кг металлолома, 460 кг чугуна и 80 кг флюса.

В ходе войны трофейная служба собрала и отправила в глубокий тыл 6 008 285 т металлолома, в том числе 165 605 т цветного. Кроме того, было отгружено 507 294 т пригодных для производства чёрных и цветных металлов. Трудно переоценить также военно-экономическое значение сбора и эвакуации стреляных гильз, спецукупорки, утильрезины и т. д. На фронтах среди других мобилизующих призывов партии звучал и такой: «Гильза в промышленность — новый снаряд для фронта!»

Конечно, военно-экономическое значение использования внутренних ресурсов фронта ничтожно по сравнению с гигантскими потерями от разрушений и расходами на войну, которые понёс Советский Союз. История не знала подобных примеров массового грабежа и насилий, какие творили на советской земле фашистские варвары. Военно-экономические издержки Советского Союза в Великой Отечественной войне значительно превысили расходы США, Англии и Франции, вместе взятых, во всей второй мировой войне. Но значение для экономики страны дополнительных источников, о которых говорилось выше, — немалое.

Трофейное имущество и всё направляемое в глубокий тыл для вторичного использования (металлолом, укупорка, стреляные гильзы, запчасти и т. п.) непосредственно поступило в кругооборот производства, пополнило его фонды. А те трофеи, которые шли непосредственно на удовлетворение потребностей войск, в соответствующей мере снижали расходы страны на военное потребление и нагрузку на коммуникации. Так, на 3-м Белорусском фронте в ходе Восточно-Прусской операции благодаря использованию трофейного продовольствия был сокращён подвоз его из глубины страны на 110 вагонов в сутки. В Берлинской операции все три фронта в ходе подготовки и проведения этой операции не нуждались в подвозе продфуража. Следует подчеркнуть, что немалую долю захваченного нами у противника продовольствия составляло награбленное им на советской территории.

Серьёзной военно-экономической задачей трофейной службы было выявление новинок и достижений военной техники противника, а также технологии её производства. Например, трофейные органы 3-го Украинского фронта по специальному заданию центра искали и обнаружили подземный завод ФАУ. Поддземный завод по производству ФАУ

Когда в начале Великой Отечественной войны над Москвой были сбиты первые фашистские самолеты, они были размещены на площади Свердлова для всенародного обозрения. Это был «зародыш» будущей трофейной выставки. А 22 июня 1943 г. по решению Государственного Комитета Обороны открылась Центральная выставка образцов трофейного вооружения, просуществовавшая до 1948 г. Всего за период работы выставки её посетило более 7 млн. человек.

Сохранилось множество отзывов посетителей. Сержант Чупинов пишет: «С законной гордостью каждый солдат, каждый офицер нашей армии сознает превосходство нашего вооружения, нашей техники, что было так недавно подтверждено». Командир партизанской бригады тов. Храмов написал: «Посмотрев выставку, восхищаюсь нашими славными воинами, укротителями этих чудовищ «пантер» и «тигров». Характерна запись двух лейтенантов французской эскадрильи «Нормандия»: «Выставка нам дала возможность ознакомиться с машинами, против которых нам предстоит бороться». Центральная выставка образцов трофейного вооружения

В этой связи следует отметить значение трофеев для изучения техники противника и обучения войск наиболее эффективным способам борьбы с ней. В воспоминаниях бывшего члена Военного совета 1-го Украинского фронта генерала К.В. Крайнюкова указывается, что «в войсках фронта было организовано несколько учебных центров, где имелись подбитые или захваченные «королевские тигры» и другие трофейные машины» Бывалые воины объясняли молодым бойцам, как бороться с танками врага. Проводились и показные боевые стрельбы по «королевским тиграм».

Таким образом, трофейная служба Советской Армии, созданная в годы Великой Отечественной войны, выполнила большую работу по сбору, сортировке, учёту и отправке в глубокий тыл трофейного имущества, захваченного нашими войсками у отступавшего противника. Результаты её работы имели важное военно-экономическое и политическое значение как для нашего государства, так и для освобождённых Советской Армией стран. Опыт Великой Отечественной войны со всей очевидностью показал необходимость иметь в системе тыла действующей армии трофейную службу, представляющую собой военно-экономическую организацию со своими органами управления, частями и учреждениями, укомплектованными квалифицированными кадрами и оснащёнными современной эвакоподъёмной, такелажной и эвакуационной техникой. Такой организацией в годы минувшей войны, по существу, и была трофейная служба Советской Армии.

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