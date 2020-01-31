Японское вторжение в Аляску

Многие считают, что Вторая мировая война велась в Европе и на островах южной части Тихого океана. Это действительно так, но... мы, конечно, слышали о нападении на Перл Харбор и пожалуй все. Однако многие забывают, а может и не знают, что в течение примерно года, с 1942 по 1943 год, императорская японская армия оккупировала острова Атту и Кыска возле Аляски.

По крайней менре этот вопрос практически весьма мало освещался.

Эта оккупация потрясла и перепугала всю Северную Америку, а последующие события стали причиной неожиданных исторических выражей.

1. Это были единственные североамериканские земли, потерянные США во время Второй мировой войны

Потерянные США острова.

6 июня 1942 года японская Северная армия взяла под свой контроль отдаленный вулканический остров Кыска (Алеутские острова у побережья Аляски). На следующий день, ровно через шесть месяцев после нападения на Перл-Харбор, японцы захватили остров Атту (также в Алеутском архипелаге). Это нападение было первым и единственным наземным вторжением на территорию Северной Америки за всю войну, и в то время оно считалось чрезвычайно значительным, несмотря на то, что сегодня данная оккупация была практически напрочь забыта в истории.

2. Канадские войска

Канадское правительство мобилизовало солдат для освобождения Атту и Кыска.

Канадское правительство мобилизовало солдат для освобождения Атту и Кыска. Хотя перед отправлением на Аляску было несколько случаев дезертирства, многие канадцы с гордостью отправились на Алеутские острова, чтобы сражаться вместе со своими американскими союзниками. Однако многие из канадцев, отправленные на Алеутские острова, так и не столкнулись с боевыми действиями, поскольку японцы отступили до их прибытия.

3. Во время битвы при Атту произошла одна из самых крупная «банзай-атак»

В бой идут самураи.

Так называемые «банзай-атаки» использовались Императорской японской армией во время Второй мировой войны в случае надвигающегося поражения, чтобы «умереть с честью». Японцы, вместо того, чтобы капитулировать, бросались на своих врагов в штыковую, пытаясь нанести как можно больше урона. Эта стратегия, будучи неэффективной против многочисленных солдат союзников, вселяла страх в сердца многих людей, поскольку она показывала, насколько японцы были преданы своему делу и что они жертвовали собой, дабы причинить как можно больший ущерб своим врагам, а не быть захваченными в плен. 29 мая 1943 года, поняв, что битва при Атту идет к поражению, японский командир Ясуё Ямасаки приказал провести одну из крупнейших «банзай-атак» в Тихоокеанской войне, отправив почти всех своих оставшихся людей в рукопашную против американцев. Американцы, ранее не видевшие такого рода «безумств», были ошеломлены, и японцы быстро прорвали их ряды. Но эта победа была недолгой, поскольку американцы быстро сплотились и смогли отразить японскую контратаку. Примерно из 2300 японских солдат, оккупировавших Атту, выжили и попали в плен менее 30.

4. Суровый климат унес жизни многих солдат

Суровый климат унес жизни многих солдат

Учитывая расположение Кыски и Атту (на крайнем севере Тихого океана), на островах царили ужасные погодные условия, которые мешали как японцам, так и американцам. Первоначально предполагалось, что битва при Атту продлится несколько дней, поэтому американцы привезли с собой не особо много припасов и спецобмундирования. Из-за этого у многих солдат развились обморожение, гангрена и «траншейная стопа». Кроме того, началась нехватка продовольствия, что добавило трудностей при освобождении островов.

5. Первый официальный случай Гёкусай

Первый официальный случай Гёкусай

Гёкусай - разновидность массового ритуального самоубийства, совершаемого японскими солдатами во имя императора Хирохито. Подобное делали для того, чтобы предотвратить захват в плен, который в то время приравнивался к утрате чести в японском обществе. Во время битвы за Атту, когда стало ясно, что союзные войска захватят остров, около 500 японских солдат взорвали себя ручными гранатами, прижав их к животам. Это шокирующее происшествие стало первым официальным примером гёкусай. Данный тип массового самоубийства и другие подобные ему стали обычным явлением в последующие годы войны, поскольку Япония теряла все больше территорий, а поражения становились все более частыми.

6. Никто не знает, почему японцы захватили Кыска и Атту

Первый официальный случай Гёкусай

Можно подумать, что единственное наземное сражение в Северной Америке во время Второй мировой войны должно быть хорошо документировано, но это не так. Самая популярная теория относительно того, почему японцы вторглись на Кыску и Атту, заключалась в том, чтобы отвлечь внимание американского флота от японских интересов в других частях Тихого океана. Но поскольку Тихоокеанский флот США пребывал в плачевном состоянии, а американские генералы больше внимания уделяли войне в Европе, вероятно, японцы надеялись избежать привлечения внимания США. Другая распространенная теория заключается в том, что оккупация должна была предотвратить вторжение американских войск в Японию через Алеутские острова. Однако, за исключением нескольких бомбардировок Атту в конце войны, острова не служили какой-либо стратегической цели в американской военной стратегии. Третья теория предполагает, что это было сделано, чтобы получить плацдарм для полномасштабного вторжения на Аляску. Тем не менее, точная причина того, почему японцы вторглись на Кыску и Атту, до сих пор остается загадкой.

7. Нужно было освобождать только Атту

Нужно было освобождать только Атту

Во время Второй мировой войны было бесчисленное множество случаев, когда японские солдаты сражались до конца, а затем совершали самоубийство, когда осознавали, что поражение и захват в плен неизбежны. Считалось, что это позор для семьи - сдаться в бою. Поэтому японцы делали все возможное, чтобы победить и редко сдавались, а некоторые солдаты даже продолжали сражаться в течение десятилетий после окончания войны. Однако в случае с Кыской японцы сдались без боя. Увидев бойню и гибель людей на Атту, японские командиры на Кыске сочли, что не никакой вероятности сохранения контроля над островом. Поэтому, когда выдалась благоприятная погода, японцы покинули остров под покровом тумана, позволив силам союзников быстро захватить Кыску. Это один из немногих примеров капитуляции Японии во время Второй мировой войны.

8. На Атту исчезло все население

На Атту исчезло все население

До японского вторжения население Атту составляло 44 человека, почти все они были выходцами из Аляски. Во время японской оккупации все население было взято в плен и отправлено в японские лагеря. В этих лагерях около половины людей погибли из-за суровых условий. Остальные были возвращены в Соединенные Штаты после войны. Однако их не вернули на Атту из-за больших затрат на восстановление поселения на острове. Большинство выживших поселились в других общинах коренных жителей Аляски, а потомки коренных жителей Атту вернулись на остров только 75 лет спустя, в 2017 году.

9. Сражение произошло также на море

Сражение произошло также на море

В немногих исторических книгах и записях упоминаются кампании Атту и Кыски, а еще меньше можно найти записей о военно-морских операциях, предшествовавших освобождению американских территорий. В марте 1943 года, спустя несколько месяцев, военно-морские силы США во главе с контр-адмиралом Томасом Кинкейдом блокировали Атту и Кыску, пытаясь пресечь поставки японским войскам. 26 марта 1943 года американский флот напал на японские корабли, которые везли припасы оккупационным японским войскам на Атту и Кыске. В так называемой битве на Командорских островах японские войска смогли нанести серьезный урон американскому флоту, но в конечном итоге отступили из-за того, что опасались американских бомбардировщиков. Японцы больше не пытались доставлять припасы на кораблях, лишь иногда прибегая к помощи подводных лодок. Это ослабило японский контроль над Атту и Кыской и позволило союзникам более эффективно контролировать ситуацию.

10. Это была последняя битва на американской земле

Многие американцы считают, что гражданская война в США в середине XIX века положила конец конфликтам в Соединенных Штатах. Однако указанные выше факты показывают, что это не так. Кампания по освобождению Алеутских островов стала последней битвой на территории США. Хотя она унесла тысячи жизней, ее не так хорошо помнят, как другие американские сражения, такие как битвы при Геттисберге или Вэлли Фордж.

https://kulturologia.ru/blogs/261119/44776/

http://fototelegraf.ru/70941-xroniki-vtoroj-mirovoj-vojny-ch-11-srazhenie-u-atolla-miduej-i-aleutskaya-operaciya.html/bitva-za-miduej-31-43

https://vladnews.ru/ev/vl/2233/7168/zabytaya_voyna