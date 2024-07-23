План "Дропшот". Слышали о таком?

50 дивизий высаживаются в Крыму, 25 атомных бомб летят на Москву - вот что такое план "Дропшот"

В связи с тем, что Макрон угрожает вводом французских война на Украину, а также с тем, что он приступил к сколачиванию коалиции из стран, готовых отправить свои войска на войну с Россией, вспоминаются недавние слова Сергея Лаврова, сказанные им на одном из заседаний ООН:

- ...А в 1949 году США разработали операцию "Дропшот", сутью которой было нанесение массированных ядерных ударов по территории Союза.

Эти безумные замыслы так и остались на бумаге. СССР создал своё оружие возмездия. В связи с тем, что Макрон угрожает вводом французских война на Украину, а также с тем, что он приступил к сколачиванию коалиции из стран, готовых отправить свои войска на войну с Россией, вспоминаются недавние слова Сергея Лаврова, сказанные им на одном из заседаний ООН:- ...А в 1949 году США разработали операцию "Дропшот", сутью которой было нанесение массированных ядерных ударов по территории Союза.Эти безумные замыслы так и остались на бумаге. СССР создал своё оружие возмездия.

Так что это за план такой был, "Дропшот"?

Надо сказать, что за весь период советско-американского противостояния в США было составлено около 10 планов будущей войны с СССР. Чаще всего они имели неофициальный статус и разрабатывались разными ведомствами – Пентагоном, ЦРУ, Советом по внешней политике.

Однако только в проекте «Дропшот», американские аналитики уделили внимание не только войне с СССР, но и обустройству побежденной страны.План «Дропшот» был разработан при избрании Гарри Трумэна на второй президентский срок и рассекречен в 1978 году. Документ состоял из 700 страниц, большая часть которых и сегодня не опубликована. Согласно допущениям американских аналитиков, конфликт должен был начаться 1 января 1957 года. Предполагалось, что на стороне США выступят все государства НАТО, а также страны Британского содружества, кроме Индии и Пакистана.Ожидалось, что СССР поддержат коммунистические государства Восточной и Центральной Европы, Албания, Корея, Монголия и Китай.Югославия, Швейцария, Испания, Ирландия, страны Скандинавии и арабского мира будут придерживаться нейтралитета, но будут готовы присоединиться к США.

В пункте No14 записано: «Ядерное оружие будет использоваться обеими сторонами. Другие виды оружия массового уничтожения (радиологическое, биологическое и химическое оружие) могут быть использованы любой стороной с учетом соображений ответного удара и эффективности».

На территорию СССР планировалось сбросить 300 атомных боеголовок и 250 тысяч обычных бомб. 25 атомных зарядов планировалось обрушить на Москву, 22 – на Ленинград, 10 – на Свердловск, 8 – на Киев. Всего под ударом оказывалось 100 городов, что привело бы к уничтожению 85% промышленности страны. В ядерной бомбардировке должно было погибнуть 60 миллионов советских граждан.

После ядерного обмена, с Запада в атаку на территорию СССР планировалось выдвижение дивизий НАТО. На Черноморском побережье высаживается десант из еще 50 дивизий…

…А вы говорите – Крым… Да без Крыма нам – никуда! Крым – это наше все, он – наша безопасность. Представьте, что сейчас бы в Крыму располагались все эти дивизии. Да, пока мирно и «демократично», но что у них там на уме и что у них в секретных докладах, которые даже не публикуются спустя 70 лет, - кто знает…

Ну ладно, вернемся в 57-й год.

…В разгроме коммунизма должны были участвовать 8 миллионов солдат и моряков западных стран. Для поддержания порядка на советской территории планировалось задействовать оккупационный корпус численностью в 1 миллион солдат и офицеров.

Американские планы по обустройству послевоенного СССР не отличались от нацистских проектов. Территорию страны предполагалось разделить на оккупационные зоны: Западная Россия, Кавказ и Украина, Западная Сибирь и Туркестан, Восточная Сибирь, Забайкалье и Приморье. Через 20-30 лет из этих территориальных объединений планировалось сделать конфедерацию под внешним управлением США, что исключало всякое объединение России в будущем. Завоеванные территории превращались в аграрно-сырьевые придатки. Доля городского населения, занятого в пищевой и обрабатывающей промышленности, не должна была превышать 15%.

Для административно-хозяйственного управления на уровне сельсоветов и райсоветов планировалось задействовать политзаключенных ГУЛАГа, кулаков и членов их семей, национальные меньшинства, бойцов подпольных антисоветских групп Украины, Прибалтики, Кавказа. Управленческая верхушка «нового СССР» должна была состоять из эмигрантов, бежавших на Запад.

В Украину, Белоруссию, Молдавию, Прибалтику, на Кавказ и Среднюю Азию планировалось вернуть "правительства в изгнании", представители которых займут высшие посты. Управление расчлененной на куски Россией должны были обеспечить члены эмигрантского Народно-трудового союза и «Мюнхенского комитета», объединявшего бывших власовцев и старых белоэмигрантов.

Вы думаете, эта горстка перебежчиков и предателей не смогла бы управлять страной, и народ бы ее смел?! Тогда посмотрите на Украину, где все начали эти самые 10%.

Понятно, что никакие западные интервенции – даже такие «демократичные», как американские – ничего хорошего русскому человеку не принесут. Отсталость, рабство или, в лучшем случае, второсортность…

Вот только непонятно другое, - как американцы в своем плане просчитывали, что на территориях, на которые было выброшено столько ядерных бомб, еще как-то можно жить было. И выращивать что-то на полях…

А! Так же, наверное, как на Украине сейчас - после урановых снарядов. Не им, американцам, выращенное на таких полях, употреблять в пищу, и не им там жить.

А потом, лет через пятьдесят, им еще и "спасибо" скажут. Как сейчас - японцы... Скажут, что надо было по нам атомными бомбами шарахнуть...