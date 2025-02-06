Как российские художники XIX века изображали детство

В XIX веке русские художники начали видеть в ребёнке личность. Тогда начало развиваться детское образование не только среди высших сословий, но и в деревнях. Например, Александр Морозов и Николай Богданов-Бельский изобразили крестьянских детей прилежными и смышлёнными, что говорит об их непоколебимой вере в лучшее будущее представителей непривилегированных сословий. Новости СМИ2

Большое внимание художники уделяли психологическим и эмоциональным особенностям детей. Живописцев не волновали идеальные образы. Они стремились запечатлеть детей настоящими, погружая в напряжённые сюжеты, сложные ситуации: конфликты со сверстниками, трагедии. Образы, запечатлённые на полотнах мастеров, индивидуальны, многогранны и соответствуют эпохе, в которую они жили.

Алина Коршунова рассказывает о семи картинах русских художников XIX века, посвящённых теме детства. Среди сюжетов — арестанты за решёткой тюремного вагона, сельские школьники в процессе обучения и одна из хрестоматийных картин бытового сюжета.

Сельская бесплатная школа. Александр Морозов, 1865 год

Сейчас имя портретиста Александра Ивановича Морозова почти что забыто. Морозов обучался в Императорской Академии художеств по классу исторической живописи у Алексея Маркова (он же был наставником Ивана Крамского) и не раз получал награды за ученические работы. В 28 лет (в 1863 году) Александр Иванович присоединился к «Бунту четырнадцати» — скандальному отказу выпускников академии участвовать в конкурсе за золотую медаль, с чего началось зарождение реалистической живописи в России. Морозов — «запоздалый венециановец», как называли его Александр Бенуа и Игорь Грабарь. Художник продолжал традицию Алексея Венецианова: писал картины о единении человека с природой, немного приукрашая крестьянский быт.

Множество полотен художник посвятил теме образования в сельских школах. В XIX веке обучение деревенских детей грамоте приобрело характер широкого просветительского движения. Представители интеллигенции отправлялись в деревни и сёла, чтобы делиться знаниями с детьми и взрослыми. Источник

Морозов изобразил маленькую уютную школу в селе. Никто из детей не хочет сорваться с урока пораньше — все увлечены учёбой. Об этом говорят выразительные голубые глаза светловолосого мальчика, стоящего справа: он с упорством старается подготовиться к уроку.

Тройка. Ученики-мастеровые везут воду. Василий Перов, 1866 год

Работа Василия Григорьевича Перова раскрывает тему тяжёлого детства. На картине плохо одетые подростки-мастеровые тянут бочку с водой. Печальное настроение картины создают не только обездоленные дети, но и мрачные, тусклые цвета, используемые художником. На заднем плане виднеются стены монастыря, а над его порталом — икона с зажжённой лампадой. Тем самым Перов создал атмосферу не столько удручающую, сколько призывающую к милосердию. Источник

Историю создания «Тройки» Перов описал в рассказе «Тётушка Марья». Долгое время Василий Григорьевич не мог найти натурщика для центрального персонажа. Весенним днём художник прогуливался по Тверской заставе, где увидел фабричных и мастеровых, возвращавшихся после Пасхи на работу. Среди них Перов разглядел будущего героя картины: мальчика Васю, который с матерью преодолевал путь из Рязанской губернии в Троице-Сергиеву лавру. Старушка, как называл её Перов в «Тётушке Марье», долго не хотела, чтоб сын позировал для картины. Мать считала, что это может привести к гибели ребёнка, но всё же согласилась. В ходе работы выяснилось, что женщина потеряла супруга и детей — остался жив только Вася.

Спустя четыре года после того, как картину представили в Третьяковской галерее, Перов вновь встретился со старушкой. Она рассказала, что год назад Вася заболел оспой и умер. Хоть женщина и не укоряла Перова в смерти сына, но отчасти художник всё же испытывал чувство вины.

Василий Григорьевич отвёл старушку к картине. Женщина горевала над ней несколько часов, стоя на коленях, словно находилась перед иконой. Решив немного облегчить тяжкую ношу матери, Перов написал для неё портрет сына.

Дети, бегущие от грозы. Константин Маковский, 1872 год

Константин Егорович Маковский прославился как мастер исторической и жанровой живописи. В 24 года Маковский стал одним из лидеров Товарищества передвижников, где «стремление к реальному и повседневному» было ключевым постулатом. Путешествуя по России, Маковский наблюдал за жизнью крестьян — в том числе и крестьянскими детьми, — собирал сюжеты и делал наброски для будущих полотен. Источник

Идея картины «Дети, бегущие от грозы» возникла во время поездки по Тамбовской губернии. Когда Маковский работал над эскизами, его окружили дети. Среди них художник заметил бойкую деревенскую девочку и решил сделать её героиней будущей картины. В назначенное время она не пришла. Позже Маковский узнал: девочка с братом спасалась от грозы, упала с мостика в холодную воду и простудилась. Именно этот сюжет вдохновил художника на написание картины.

Всюду жизнь. Николай Ярошенко, 1888 год

Проблема социальных противоречий была одной из главных тем в живописи Николая Александровича Ярошенко. Среди жанровых картин выделяется работа «Всюду жизнь». Художник написал её, вдохновившись рассказом Льва Николаевича Толстого «Чем люди живы?». Первоначально работа носила название «Где любовь — там и Бог». Позже Толстой увидел картину и сказал: «Как много она говорит сердцу». 14 марта 1889 года Лев Николаевич записал в своём дневнике:

«Пошёл к Третьякову. Хорошая картина Ярошенко „Голуби“».

Хоть писатель и ошибся в названии, именно голуби стали отличительным знаком произведения.

На картине изображён арестантский вагон, за его решёткой — «преступники»: молодая мать с ребёнком, солдат, крестьянин и мастеровой. Словно весь русский народ приговорили к роковой судьбе. Но заслуженно ли это? Что, если за пределами вагона бродят по-настоящему грешные люди? Источник

Вертикальный холст, который выбрал Ярошенко, по высоте приближался к размерам реального вагона. Впервые картина была показана на XXVI передвижной выставке. Тогда полотно поместили на торцевой стене вытянутого зала, чтобы у зрителей создавалось ощущение, будто бы вся история происходит наяву.

В образах героев картины прослеживаются архетипы, связанные с традициями классического искусства прошлого. Молодая мать с тёмно-синим платком на голове напоминает «тюремную Мадонну», способную отогнать зло от заключённых. В её руках — ребёнок, олицетворение маленького Иисуса. Ярошенко вложил в картину гуманистический посыл: место любви и добродетели есть даже в арестантском вагоне, везущем людей на каторгу.

Новенькая в школе. Эмилия Шанкс, 1892 год

Эмилия Шанкс родилась в Москве в 1857 году в семье основателя торгового дома «Английский магазин Шанкса и Болина». Эмилия окончила с большой серебряной медалью мастерскую Василия Поленова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а в 1894 году стала первой женщиной Товарищества передвижников. В 1913 году Шанкс переехала в Англию, куда перевезла значительную часть своих работ. Источник

На картине девочка 10–12 лет тревожно сжимает подол фартука, боясь проронить лишнее слово. Одноклассницы смотрят на новенькую с высокомерием, оценивающе, что говорит о тяжелой обстановке, царящей в стенах школы.

Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского. Николай Богданов-Бельский, 1895 год

Николай Петрович Богданов-Бельский родился в 1968 году в Бельском уезде Смоленской губернии у матери-батрачки.

Несмотря на бедное положение, будущий творец получил начальное образование у местного звонаря. Чуть позднее Богданов-Бельский стал учеником церковно-приходской школы, где начал проявлять творческие способности.

Талант Богданова-Бельского заметил педагог Сергей Александрович Рачинский. Он же открыл Николаю Петровичу «светлую дорогу» в мир живописи: устроил его в свою школу в селе Татево, где преподавал не только общеобразовательные предметы, но и рисование с живописью. Кроме того, Рачинский помог Богданову-Бельскому поступить в иконописную мастерскую при Троице-Сергиевой лавре, а затем — в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Уже во взрослом возрасте художник вспоминал:

«Удивительный человек, учитель жизни. Я всем, всем ему обязан… В его присутствии в деревне ни один из нас не решится на какой-нибудь дурной поступок. Мы, ученики, при нём очищаемся от наших пороков».

На картине «Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского» 11 крестьянских детей стоят у доски и напряжённо пытаются решить арифметическую задачу. Богданов-Бельский изобразил крестьянских детей и их тягу к знаниям, чем подчеркнул важность образования для каждого сословия.

Весёлая минутка. Антонина Ржевская, 1897 год

Самая известная картина Антонины Леонардовны Ржевской стала частью XXV передвижной выставки. Работа выставлялась без указания фамилии, просто под номером 264. Профессия художника в те времена считалась исключительно мужской, поэтому Ржевская умолчала о своей личности. Однако полотно произвело фурор среди критиков и зрителей, что позволило художнице утвердиться в кругу живописцев. Источник

Картина Ржевской — олицетворение искренности, душевной теплоты и оптимизма: в столярной мастерской под гармошку пляшут дедушка и маленький внук. На фоне передвижных полотен, обличающих общественные пороки, «Весёлая минутка» оказалась самой примечательной. Художница запечатлела обыденную ситуацию, наполненную радостью и добром. Тема детства здесь — символ чистоты, простоты. Искренняя радость мальчика во время танца «заражает» дедушку и старшего брата.

Примечательно, что картину Ржевской сразу же купил Павел Третьяков.