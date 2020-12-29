А давайте я Вам ее... подарю!

Остановилась около ёлочного базарчика ответить на срочное сообщение. Зависла в телефоне. Собственно, то, что базарчик рядом, поняла, когда услышала возмущенный голос женщины...

- Как пятьсот рублей??? Да вы с ума сошли!!! Это же просто пучок веток!!!!

- Зато это выглядит как настоящая ёлка, только маленькая.

И пахнет как ёлка. Понюхайте!

- Да что мне нюхать? Дурдом какой-то! Хотите мне под новый год впарить за пятьсот рублей три ветки от ёлки??? У вас совесть-то есть??? Или в лесу оставили?

- Девушка, - мягко говорит продавец женщине за пятьдесят, на минуточку, но видно, что он уже теряет терпение. - Я просто продавец. Я просто продаю ёлки. Я продаю их под Новый год, потому что после они никому не нужны.

- Ну какие-то границы должны быть? Совесть-то где???? Да если я поеду в лес, сорву три мохнатые ёлки, нижние ветки продам по пятьсот рублей, а сами ёлки по пять тыщ толкну, я озолочусь!!!

- Давайте. Еще про аренду не забудьте, про разрешения, про зарплату тем, кто привезет и продаст, про то, что это актуально только 10 дней в году. Так что, боюсь, озолотиться не получится.

- При таких ценах, что вы, бессовестные, гнёте, получится!!! Очень даже получится!!! Ни стыда - не совести!!! Три ветки, высотой 40 сантиметров обмотали скотчем, назвали ёлкой и ломят 500 рублей...

Я вижу, что парень продавец на пределе. Кипит. Сейчас пошлёт, ибо, ну, невозможно же. И вот он, сжав кулаки, открывает рот и говорит:

- Знаете что, девушка....

Я аж сжалась, прямо жду, что он сейчас перекипит и как гаркнет: "Да пошла ты на хрен, девушка!

!!!!!", и в ответ такое начнётся, такое начнется....

- Знаете что, девушка, а давайте я вам эту ёлку....("Ой, мамочки... Неужели "в ж...пу засуну???" - в ужасе думаю я) ПОДАРЮ!!!!

Клянусь, случилась немая сцена. Застыли все. Женщина, я, продавец, случайные прохожие. Даже бежавшая мимо собачка тормознула. Море волнуется раз...

- Как подарите? - смутилась женщина. - Как это?

- А вот так. Просто берите, какая приглянулась!

- А пятьсот рублей?

- Я вижу, что вы немного несчастны. Ругаетесь. Злитесь. Так бывает по разным причинам, например, потому, что муж давно не дарил вам цветы, начальник не выписал премию, а дети провинились в школе. Вы просто устали. И я, конечно, не муж, но вполне могу себе позволить сделать подарок красивой жен... девушке!

- Ой, ну скажете тоже, - зарделась женщина и - клянусь! клянусь! - на глазах похорошела. Стала какая-то румяная и... молодая.

Не женщина, а девушка. Ну какие пятьдесят? Тридцать!

- Выбирайте самую красивую и забирайте.

- Не могу... Как это... Может, я двести рублей хотя бы....

- Ну, считайте , я дедушка Мороз. Вы же не платите дедушке Морозу за подарки? Не надо денег, берите, несите домой, наряжайте, нюхайте хвою. Она успокаивает. И лечит. И спать будете хорошо....

Женщина, до конца не веря в свою удачу, забирает ёлку, бормочет спасибо, и поминутно оглядываясь, осторожно идет к пешеходному переходу. Ей видимо кажется, что мужик сейчас передумает, подбежит и отберет ёлку. Потому что чудес не бывает.

Но он машет ей варежкой, мол, иди-иди, йо-хо-хо... Значит, бывают чудеса?

Я отправляю письмо, подхожу к продавцу. Он знает, что я всё слышала, мы встречаемся глазами и он произносит, выдыхая:

- Я её чуть не убил!!!

Я смеюсь, говорю ему:

- Зато вы только что "продали" мне себя как продавца. Это было круто, по-мужски. Мне не нужна ёлка, но я ее уже хочу. Дайте вот эту, за пятьсот.

- О, а вот и профит, - подмигивает он.

- Ага. Профит на самом деле гораздо круче - можно было на целый день испачкаться в чужом плохом настроении и вонять, а вместо этого вы создали и себе, и ей, и мне - хорошее! А это дороже пятисот рублей однозначно!

- Да, - улыбается продавец. - Это на целый косарь тянет!

Автор: Ольга Савельева

https://liwli.ru/world/a-davayte-ya-vam-ee-podaryu/?fbclid=IwAR3oAf8bu6q-Hr3iDzENBSEVa6i5_d6-Q4Im55qdHbZ4rmeCiRw74okbd3s