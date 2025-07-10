Музеи Питера, ч.10

Музей петербургских ангелов в Северной столице

Есть, оказывается и такой музей. Петербургский ангел в Измайловском саду — самый теплый памятник в нашем городе. У ангела есть даже своя «гардеробная» с шарфиками, шапочками и рукавичками! Папа петербургского ангела, скульптор-кукольник Роман Шустров, скончался в мае 2020 года от коронавируса.

Жена Романа Мария Касьяненко не смогла пережить смерть любимого человека. Депрессия на фоне утраты привела к трагедии. Но остались работы супругов — куклы, скульптуры, рисунки. Все они теперь живут в частном Музее петербургских ангелов. Роман так и не смог осуществить свои мечты: создать бульвар малой городской скульптуры, который он планировал создать от реки Пряжки до Английского проспекта и «Город мастеров» - арт-пространство на Матисовом острове. Друзья Романа и Марии организовали музей в его в квартире, в которой жили и работали супруги. Сейчас в мемориальном музее-мастерской можно увидеть куклы, статуэтки, рисунки Романа и Марии. Кроме экскурсий в музее проводятся мастер-классы по изготовлению ангелов. пр. Римского-Корсакова, 93, кв.26

Много лет башня «Красного гвоздильщика» на Васильевском острове привлекала только редких туристов и любителей авангарда. Не сказать, что о творении Якова Чернихова вообще не помнили. Когда Заха Хадид в 2004 году прилетела в Петербург получать Притцкеровскую премию (это такая Нобелевка архитектурного мира), то первым делом попросила отвезти ее к башне. Она утверждала, что конструктивизм «позволяет зодчему раскрепостить творческую мысль». Один из петербургских девелоперов три года занимался реставрацией башни (это обременение, рядом застройщик возвел ЖК).

Основная часть канатного цеха фактически строилась заново, но в тех же пропорциях и архитектурных решениях.Внутри разместятся учебные подразделения НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург: Школа информатики, физики и технологий (ШИФТ), лаборатории, Школа дизайна.С 2025 года тут будут готовить и архитекторов. В здании расположен музей Якова Чернихова с макетом канатного цеха и мемориальным пространством визионера. На стенах размещены архитектурные фантазии Чернихова.Скоро канатный цех будет доступен для экскурсий и осмотра.

А вы знали, что в Кунсткамере был зал с "живыми экспонатами"? Когда музей только основали, среди банок с заспиртованными эмбрионами и человеческими аномалиями, находились люди, выполнявшие роль "живых экспонатов".Самым известным был Фёдор Игнатьев, который прожил в стенах музея 16 лет. Ростом он был всего 126 сантиметров, на ногах и правой руке у него было два пальца, напоминающих клешни, а на левой руке — по паре таких же странных пальцев.

В Санкт-Петербурге, в Музее политической истории России, открылась уникальная выставка, посвященная трехвековой истории петербургской дипломатии. На выставке представлены ценные экспонаты, рассказывающие о работе и жизни известных дипломатов, внесших вклад в развитие российской внешней политики. Среди экспонатов – коллекция наград, оригиналы документов, фотографии и личные вещи таких выдающихся деятелей, как Александра Коллонтай, Георгий Чичерин, Максим Литвинов и Вячеслав Молотов. Предметы для экспозиции были собраны из фондов Музея политической истории, Российской Национальной библиотеки и личных архивов сотрудников МИД, что делает выставку уникальной и содержательной. Особый интерес представляет воссозданное рабочее место сотрудника дипломатической службы 1920-х – 40-х годов. На столе можно увидеть предметы того времени: телефонный аппарат, часы, чернильный прибор, создающие атмосферу эпохи и позволяющие представить себе условия работы дипломатов того времени. Выставка уделяет особое внимание дипломатам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Их вклад в победу был неоценим, и экспозиция рассказывает об их подвигах и самоотверженности. Также на выставке представлены образцы одежды сотрудников дипломатической службы: шинель, китель, фуражка. Особое внимание привлекает бархатное платье Александры Коллонтай – первой в мировой истории женщины, ставшей чрезвычайным и полномочным послом. По словам старшего научного сотрудника музея Марии Сениной, Александра Коллонтай выбрала для своего платья черный цвет, который напоминает пуританский стиль первых протестантов. Акцент сделан на белом воротничке, подчеркивающем ее элегантность и деловой стиль.

Выставка об истории петербургской дипломатии имеет особое значение для Санкт-Петербурга, который на протяжении трех веков являлся одним из центров российской внешней политики. Посетить ее можно по адресу: улица Куйбышева, 2-4. Вход осуществляется по единому билету в музей.

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В интерьерах музея-квартиры Николая Некрасова В этом доме Некрасов прожил с 1857-го до своей кончины в 1877 году. Все это время в квартире поэта находилась редакция двух прогрессивных и популярных журналов: «Современника» и «Отечественных записок». Кстати, квартиру Некрасова не раз посещал весь цвет российской литературы второй половины XIX века! Литейный проспект, 36

22 января 1714 года в Санкт-Петербурге был учрежден Аптекарский огород, который в настоящее время известен как Ботанический сад Петра Великого По указу Петра I он был создан на юго-восточной части острова Вороньева (ныне Аптекарский) для выращивания лекарственных трав для нужд армии и флота. Территория сада постепенно расширялась за счет покупки и присоединения новых участков. В 1823 году он был переименован в Императорский ботанический сад, а в 1913 году стал называться Ботаническим садом Петра Великого. В 1934 году он стал научным подразделением Ботанического института имени Комарова Российской академии наук. Сегодня площадь этого одного из старейших российских ботанических садов составляет 22,6 гектара, включая 16 гектаров парка-дендрария, а его коллекция насчитывает более 80 тысяч образцов растений.

Музей музыки Фонтанный дом — одна из самых интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, практически ровесник города. Название «Фонтанный дом» еще с XVIII в. закрепилось за усадьбой графов Шереметевых, построенной на обширном участке между набережной реки Фонтанки и Литейным проспектом. Архитектором главного усадебного дома стал С. И. Чевакинский. В создании интерьеров дворца и усадебных построек на протяжении нескольких веков участвовали именитейшие архитекторы разных эпох: Ф. С. Аргунов, И. Д. Старов, А. Н. Воронихин, Д. Кваренги, Х. Мейер, Д. Квадри, И. Д. Корсини, Н. Л. Бенуа, А. К. Серебряков и др. При графах Шереметевых Фонтанный дом был одним из великосветских центров Петербурга, местом встреч выдающихся музыкантов, деятелей культуры и науки. Шереметевская хоровая капелла, созданная для сопровождения богослужений в домовой церкви Фонтанного дома, была хорошо известна не только в России, но и в Европе. Дворец являлся практически музеем истории рода Шереметевых, в течение многих столетий игравших важную роль в российском государстве. С 1990 года Шереметевский дворец — один из филиалов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. В стенах дворца создается Музей музыки, в основе которого лежит крупнейшее в России собрание музыкальных инструментов со всего света.

Литературные музеи Петербурга ⠀ Всероссийский музей Пушкина

наб. реки Мойки, 12

Музей-квартира Некрасова

Литейный пр., 36 Литературно-мемориальный музей Достоевского

Кузнечный пер., 5/2 Музей-квартира Блока

ул. Декабристов, 57

Музей Ахматовой в Фонтанном доме

наб. реки Фонтанки, 34

Подводный музей Петербурга Познакомиться с самыми разными жителями подводного мира можно именно в Океанариуме! Здесь вы узнаете много нового о животных умеренных и тропических широт, увидеть мир медуз, и скатов. Обязательно посетите шоу с акулами: показательное кормление акул удивит как взрослых, так и детей! Работает ежедневно с 10:00 до 20:00 Взрослый билет 900₽

ул. Марата, 86

В 5-м павильоне «Ленфильма» открылась новая экспозиция «Авторский стиль» — это 13 залов с арт-инсталляциями, которые посвящены определенным периодам жизни, творчества, научной работы известных деятелей культуры, искусства и науки. В каждом зале — декорации и фигуры героев, которые жили и творили в Петербурге.

просп. Каменноостровский, 10

Музей истории СПбПУ открыл экспозицию «Лаборатория и музей минералогии и геологии» Коллекцию восстановили на основе одного из первых трех музеев, учрежденных при университете еще в 1901 году. Историческая лаборатория и музей располагаются на 1 этаже Химического павильона СПбПУ.

И последнее на сегодня. А вы знали, что в Петербурге есть музей мостов? В экспозиции числится порядка ста моделей мостов, как существующих в реальности, так и неосуществлённых проектов петербургских и зарубежных сооружений. Здесь представлены шоссейные и деревянные, каменные и металлические переправы, возводившихся начиная с XIX века до наших дней. Один из старейших экспонатов — модель моста, построенного через реку Неву в Санкт-Петербурге в 1770-х годах. Мучной переулок, 2