Территория Героев...(142)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Капитан Александр Кузьмич в ходе специальной военной операции выполнял мероприятия по обеспечению бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск.

В ходе наступления на позиции противника БТГр подверглась артиллерийскому и миномётному огню со стороны отступавших боевиков.

В результате очередного залпа были повреждены антенны командно-штабной машины, обеспечивавшей связь в группе.

Проявляя отвагу и самоотверженность, Александр, находясь под огнём противника, оперативно устранил неисправность, обеспечив при этом устойчивую связь в группе, что повлияло на своевременное наведение огня артиллерии по целям украинских неонацистов и координацию действий подразделений в бою.

Мужественные и самоотверженные действия капитана Александра Кузьмича позволили российским военнослужащим вытеснить боевиков с занимаемых позиций.

https://t.me/mod_russia/41108

Старший сержант Шакирьянов Семён В ходе проведения специальной военной операции старший сержант Семен Шакирьянов выполнял задачи по обеспечению связью одного из подразделений, находящегося на линии боевого соприкосновения.

Противник, стремясь выдавить российские войска с занимаемых рубежей перешел в атаку на участке обороны, удерживаемом группой Семена. Наступление боевиков сопровождалось нанесением артиллерийских ударов.

Понимая, что потеря связи с вышестоящим командованием приведет к утрате возможности оперативно координировать их силы, действуя мужественно и самоотверженно, Семён снял свой бронежилет и укрыл им от осколков станцию спутниковой связи, оказавшуюся в радиусе поражения артиллерией противника.

Благодаря смелости и решительности Шакирьянова удалось уберечь станцию от осколков и не допустить перебоев в системе управления.

В результате самоотверженных действий старшего сержанта Семёна Шакирьянова, удалось обеспечить и сохранить бесперебойную связь в интересах подразделения российских Вооруженных Сил, что позволило отразить атаку боевиков и, перейдя в контрнаступление, отбросить врага на исходные позиции.

https://t.me/rabotaembrat/8496

Ефрейтор Колесников Игнат Ефрейтор Игнат Колесников в ходе специальной военной операции, действуя в составе взвода, выполнял боевую задачу по вытеснению противника с занимаемых им территорий.

Во время передвижения российские военнослужащие были атакованы противником. В ходе завязавшегося боя один из сослуживцев Игната получил тяжелое ранение. Колесников не бросил своего товарища и стал прикрывать пострадавшего огнём из стрелкового оружия, пока ему оказывали первую медицинскую помощь.

После оказания медицинской помощи ефрейтор Игнат Колесников вынес на себе раненого с поля боя в безопасное место, чем спас ему жизнь, после чего вернулся на позицию и продолжил бой, по итогам которого противник, понеся потери, отступил.

https://t.me/rabotaembrat/8472

Майор Лошкин Евгений Эвакуационная группа под командованием майора Евгения Лошкина получила задачу деблокировать штурмовую группу российских войск, которые в ходе наступления значительно опередили основные силы и оказались в тылу позиций противника. Проведя разведку обстановки, Евгений распределил задачи бойцам подразделения и возглавил эвакуационную операцию. Подавив огневые точки противника, Лошкин организовал эвакуацию российских штурмовиков и оказание первой помощи раненым.

Противник, понеся значительные потери задействовал резервные группы, которые атаковали подразделение майора Лошкина. Продолжая эвакуацию, Евгений организовал оборону и успешно вел бой с наступающим противником. Получив ранение, офицер оказал себе первую помощь и продолжил руководить боем. В результате российские штурмовики были эвакуированы в безопасное место.

Мужественные и самоотверженные действия майора Евгения Лошкина позволили сохранить жизни российских военнослужащих и не допустить утраты захваченных в ходе наступления позиций, что позволило значительно улучшить положение российских войск по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/8504

Старшина 1-й статьи Журавский Пётр Расчет артиллерийского орудия Д-30 старшины 1-й статьи Петра Журавского получил задачу обеспечить артиллерийскую поддержку наступления российских штурмовых групп на одном из направлений. Уточнив координаты и наладив взаимодействие с подразделением разведки, Петр Журавский поставил задачи расчету. После получения команды на открытие огня Пётр лично наводил орудие. В ходе боя расчет оперативно и точно переносил огонь, обеспечивая продвижение штурмовых групп. После уничтожения нескольких укрепленных огневых позиций противник попытался закрепиться, используя рельеф местности.

Старшина 1-й статьи Петр Журавский грамотно и оперативно внес корректировки и уничтожил огневые средства противника.

Благодаря умелому руководству расчетом и оперативному переносу огня вглубь вражеских позиций укрепленный опорный пункт противника был взят, а украинские боевики понесли значительные потери.

https://t.me/rabotaembrat/8506

Рядовой Куваев Леонид В ходе специальной военной операции рядовой Леонид Куваев обеспечивал непрерывное снабжение боеприпасами российских военнослужащих.

Подразделение в составе, которого выполнял боевые задачи Леонид, получило задачу наступать на одном из тактических направлений.

В течение нескольких суток, грамотно выбирая маршруты и используя условия местности, Куваев беспрерывно, в условиях регулярного минометного и артиллерийского обстрела, подвозил боекомплект непосредственно к наступающим штурмовым группам, что обеспечивало бесперебойное снабжение и высокий темп ведения наступательных действий. Также, постоянно находясь под обстрелом, рядовой Куваев, невзирая на опасность вывозил раненых военнослужащих в тыл.

Благодаря грамотным и отважным действиям рядового Куваева штурмовые подразделения были своевременно обеспечены боеприпасами, что позволило продвинуться в глубину обороны противника и создать условия для развития дальнейшего наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8477

Ефрейтор Иванов Николай Водитель-санитар ефрейтор Николай Иванов, действуя в составе группы российских войск, выполнял задачу по штурму опорного пункта противника.

В ходе активных боевых действий ефрейтор Иванов скрытно подобрался к границе опорного пункта противника и, застигнув вражеских пехотинцев врасплох, вступил с ними в стрелковый бой. Ведя огонь по противнику, ефрейтор Николай Иванов уничтожил трех украинских боевиков, остальные обратились в бегство.

В результате смелых и решительных действий ефрейтора Иванова были созданы условия для взятия опорного пункта противника.

Благодаря отваге и профессионализму, проявленных ефрейтором Николем Ивановым в ходе боя, удалось вытеснить противника с занимаемых им позиций.

https://t.me/rabotaembrat/8468

Старший сержант Савченко Илья Начальник радиостанции старший сержант Илья Савченко выполнял задачу по организации связи подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения, с вышестоящим штабом.

В ходе настройки оборудования позиции российских войск подверглись артиллерийский обстрел. Старший сержант Савченко, понимая, что развернутое оборудование может быть повреждено оперативно выдвинулся к станции связи. Несмотря на близкие разрывы Илья свернул оборудование и разместил станцию связи в безопасном месте. После подавления артиллерии противника Илья продолжил настройку изделия, что позволило в кратчайший срок наладить устойчивую связь с передовыми подразделениями и корректировать огонь российской артиллерии по наступающему противнику.

Благодаря мужеству и отваге старшего сержанта Ильи Савченко было сохранено оборудование связи, что позволило нанести противнику потери и отразить его наступление на позиции российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8482

Рядовой Задворных Сергей В ходе проведения специальной военной операции подразделение, в составе которого действовал рядовой Сергей Задворных, выполняло боевую задачу по поддержке штурмовых групп, ведущих наступление на позиции, удерживаемые украинскими боевиками.

В ходе штурма опорного пункта противника Задворных, подобравшись как можно ближе, прицельным огнем из крупнокалиберного пулемета уничтожил долговременную огневую точку вместе с находившимся там пулеметным расчетом чем существенно снизил боевой потенциал врага.

Не в силах сдержать наступление российских военнослужащих, противник отступил.

После окончания боя Задворных оказал помощь раненым и помог им добраться до точки эвакуации.

Профессиональные и мужественные действия рядового Сергея Задворных позволили обеспечить прорыв обороны врага и закрепиться на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8467

Младший сержант Байчурин Ильгиз Находясь в составе отделения, младший сержант Ильгиз Байчурин вместе с сослуживцами перемещался на огневые позиции для нанесения поражения подразделениям противника, предпринявшим попытку вернуть утраченные ранее позиции.

В ходе марша отделение младшего сержанта Байчурина подверглась атаке беспилотного летательного аппарата-камикадзе украинских боевиков.

Отвлекая внимание украинского дрона на себя, Ильгиз скрылся в лесополосе, уведя за собой беспилотник. В результате разрыва вражеской пехотной мины, установленной в лесополосе, младший сержант Байчурин получил осколочное ранение правой ноги. Быстро сориентировавшись в сложившейся ситуации, Ильгиз оказал себе первую медицинскую помощь, после чего продолжил обстреливать вражеский коптер. Точным огнём из стрелкового оружия Ильгиз поразил дрон, который сдетонировал в воздухе.

Благодаря мужеству и упорству младшего сержанта Ильгиза Байчурина его товарищи добрались до позиций без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/8471

Младший лейтенант Кузнецов Павел Взвод младшего лейтенанта Павла Кузнецова, действуя в составе мотострелковой роты, выполнял боевую задачу по овладению хорошо оборудованного опорного пункта противника.

В ходе завязавшегося боя командир роты получил ранение и не смог продолжить руководить подчинённым личным составом. Понимая, что потеря управления подразделением приведет к большому количеству потерь среди российских военнослужащих, Павел принял командование ротой на себя. Быстро ориентируясь в скрадывающейся обстановке, Павел быстро и четко отдавал указания на поражение наиболее значимых огневых точек противника. В ходе боя, находясь на передовом рубеже атаки, Павел лично уничтожил пулеметный расчет противника точным выстрелом из гранатомета.

Благодаря грамотным и решительным действиям младшего лейтенанта Павла Кузнецова личный состав роты овладел назначенным рубежом, закрепился и в последующем отразил контратаку превосходящих сил противника, стремящегося вернуть утраченные позиции.

https://t.me/rabotaembrat/8491

Прапорщик Полосенко Дмитрий Начальник аппаратной роты связи прапорщик Дмитрий Полосенко получил задачу восстановить связь с одним из подразделений бригады, попавшей под обстрел.

Прибыв в установленный район, Полосенко обнаружил поврежденную в результате обстрела аппаратуру связи. Оперативно восстановив работоспособность оборудования, Дмитрий приступил к настройке изделия.

Грамотно используя имеющийся боевой опыт, Полосенко настроил защищенные каналы связи с подразделениями и в ходе выдвижения войск для проведения наступательных действий обеспечил устойчивое, непрерывное и скрытное управление, что позволило выйти на рубежи атаки без потерь и в нужное время и нанести значительные потери противнику в заданном районе.

Благодаря грамотным и оперативным действиям прапорщика Дмитрия Полосенко удалось занять более выгодные рубежи на тактически значимом направлении и создать условия для дальнейшего наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8476

Младший сержант Дресвянкин Андрей В ходе проведения специальной военной операции группа под командованием младшего сержанта Андрея Дресвянкина выполняла боевую задачу по обороне населенного пункта на одном из танкоопасных направлений.

В ходе очередной смены оборонительных постов группа Дресвякина попала под плотный минометный обстрел со стороны противника. В ходе обстрела один из военнослужащих получил осколочное ранение ноги. Дресвянкин, рискуя жизнью, вынес раненого бойца из зоны обстрела, оказал первую помощь и помог ему добраться до места эвакуации, где тот был передан санитарам батальона.

Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Андрея Дресвянкина удалось эвакуировать сослуживца из опасной зоны и спасти ему жизнь.

https://t.me/rabotaembrat/8500

Ефрейтор Турсинов Ильяс Подразделение, в составе которого действовал старший стрелок ефрейтор Ильяс Турсинов, выполняло боевую задачу по овладению опорным пунктом украинских боевиков. Перед началом выдвижения штурмовой группы в заданный район Ильяс применил беспилотный летательный аппарат для разведки местности и, обнаружив вражеские позиции, определил силы и средства, используемые боевиками для обороны опорного пункта.

С целью минимизировать потери среди российских военнослужащих Ильяс поднял в воздух дрон-камикадзе. Умело управляя дроном, ефрейтор Турсинов нанес огневое поражение противнику на опорном пункте. В результате точного попадания враг потерял пулеметный расчет и до пяти человек личного состава. Благодаря высокому профессионализму, проявленному при управлении беспилотными летательными аппаратами, ефрейтор Ильяс Турсинов создал условия для прорыва обороны опорного пункта противника, что в дальнейшем способствовало его взятию.

https://t.me/rabotaembrat/8511

Младший лейтенант Железнов Валерий Взвод под командованием младшего лейтенанта Валерия Железнова получил задачу выбить противника с занимаемых позиций и обеспечить продвижение основных сил к одному из населенных пунктов, занятому противником. Валерий провел доразведку огневых позиций врага и, распределив задачи штурмовым группам, лично возглавил атаку. Скрытно маневрируя на местности малыми группами российские штурмовики сумели неожиданно для противника преодолеть расстояние до передовых позиций и оперативно уничтожить две пулеметные точки противника и расчет АГС. Украинские боевики, утратив огневую поддержку, начали отступать. Младший лейтенант Железнов грамотно оценил обстановку и организовал преследование отступающего противника, что позволило штурмовым группам закрепиться на окраинах населенного пункта и взять в плен младшего офицера противника.

Досмотрев и допросив пленного, Валерий Железнов узнал расположение позиций противника. Используя данные, младший лейтенант Железнов вышел по радиосвязи на старшего начальника и передал координаты опорных пунктов противника. Продолжая вести бой, Валерий организовал доразведку выявленных позиций противника и корректировал огонь артиллерии, что позволило уничтожить несколько важных позиций и продолжить развитие наступления.

Благодаря личному мужеству младшего лейтенанта Валерия Железнова и слаженным действиям его подчиненных противник утратил ряд важных позиций и понес значительные потери.

https://t.me/rabotaembrat/8503

Прапорщик Лощихин Евгений Перед подразделением, в составе которого действовал прапорщик Евгений Лощихин, была поставлена задача – организовать оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских боевиков. Противник, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимал попытки прорывать оборонительные рубежи и взять поселок под свой контроль. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, прапорщик Лощихин, отражая атаки вооруженных формирований противника, огнем гранатомета с закрытых позиций наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В течение дня группа, в составе которой действовал Евгений, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и технике противника.

Не добившись успеха, противник решил под прикрытием темноты организовать прорыв участка обороны, удерживаемого подразделением, в котором действовало подразделение Лощихина. Заняв выгодную огневую позицию на возвышенности, Евгений прицельным огнем из гранатомета подавил пулеметные расчеты противника, уничтожил часть боевиков и подбил автомобиль, на котором они продвигались.

По итогам боя обороняющиеся российские военнослужащие выдержали натиск превосходящих числом боевиков и удержали занятые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/8510

Капитан Рвачёв Александр Штурмовая группа под командованием капитана Александра Рвачева выполняла задачу по освобождению населенного пункта от украинских боевиков.

На подступах к поселку группа Александра подверглась обстрелу артиллерии и атаке беспилотных летательных аппаратов с взрывными устройствами украинских боевиков.

Грамотно используя условия местности, группа капитана Рвачева продолжила скрытное передвижение к окраинам населенного пункта. Подобравшись как можно ближе, группа атаковала позиции противника на окраине поселка.

Заняв в ходе скоротечного боя заброшенное здание, штурмовики Александра Рвачева вновь вступили в бой с врагом, пошедшим в контратаку.

В ходе боестолкновения капитан Рвачев получил осколочное ранение головы, но из боя не вышел и продолжил руководить подчинёнными. Контратака противника была отражена.

На протяжении суток враг не оставлял попыток выбить группу капитана Александра с занимаемых позиций. Находясь под шквальным огнем противника, группа Александра продолжала удерживать оборону до прибытия основных сил.

Благодаря мужеству и героизму капитана Александра Рвачева были созданы условия для дальнейшего освобождения подразделениями российских войск населенного пункта от украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/8497

Полковник Лаут Олег В ходе ведения боевых действий полковник Олег Лаута выполнял задачи по доработке перспективных технических средств для организации устойчивой и бесперебойной связи, обеспечивающей эффективное взаимодействие управления группировки войск с другими воинскими подразделениями.

Неоднократно, действуя под огнем украинских боевиков, Олег проводил практические проверки техники связи в сложной помеховой обстановке с целью улучшения её характеристик.

Профессиональные навыки полковника Олега Лауты позволили апробировать опытные технические образцы носимых радиостанций, внедрить в систему связи новейшие технические решения, повысить её устойчивость, а также значительно улучшить характеристики разрабатываемых в ходе ведения специальной военной операции технических средств связи.

https://t.me/rabotaembrat/8499

Старший сержант Мягченков Владислав Старший сержант Владислав Мягченков в составе штурмового отряда выполнял боевую задачу по захвату позиций противника на важном направлении наступления российских войск.

Противник оказывал сопротивление и активное огневое воздействие на продвижение штурмовых групп.

Действуя с группой из трех бойцов, Владислав Мягченков, оценив обстановку, принял решение совершить маневр и обойти позиции, на которых закрепились боевики.

Благодаря грамотно проведенной разведке и скрытным действиям, группа вышла во фланг обороняющимся боевикам незамеченной.

Пользуясь внезапностью, мотострелки с боем атаковали позиции противника.

Вступив в ближний бой, старший сержант Мягченков из стрелкового вооружения уничтожил трех украинских боевиков, а затем координировал и прикрывал действия группы.

Российские мотострелки сломили сопротивление противника, и, выбив врага с занимаемых позиций, перегруппировались и заняли оборону. Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов, группа смогла удержать позиции до подхода основных сил.

В бою был ранен товарищ старшего сержанта Мягченкова. Несмотря на непрекращающийся минометный обстрел со стороны врага, а также полученную контузию, Владислав сумел оказать ему первую помощь, а также самостоятельно эвакуировал раненого бойца в безопасное место.

https://t.me/rabotaembrat/8498

Лейтенант Велибеков Руслан Врач медицинского пункта лейтенант Руслан Велибеков в ходе специальной военной операции выполнял задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.

Неоднократно, лейтенант Велибеков выдвигался в район активных боестолкновений для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Под непрерывным огнем противника, оказывал первую медицинскую помощь военнослужащим на поле боя, после чего организовывал их эвакуацию и сопровождение в медицинские учреждения.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям лейтенанта Руслана Велибекова было спасено более 40 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести.

https://t.me/rabotaembrat/8495

Военнослужащий Кнауб Роман Молодой парень Кнауб Роман Сергеевич начал свою службу в РВСН, после начала СВО он не захотел сидеть в тылу и добился перевода в легендарную 138 бригаду. Его подразделение выполняло одни из самых сложных задач и всякий раз это было сопряжено с максимальным риском для жизни. 20 февраля.2024 года во время боевого выхода в Харьковской области противник обнаружил группу под командованием Кнауба и нанес артиллерийский удар. Роман был, тяжело ранен, потерял руку, две ноги, остальные разведчики погибли.

Кнауб Роман безусловно герой и полностью выполнил свой долг перед родиной. Но даже после такого тяжелого ранения он снова рвется в часть. Сейчас он ждет, когда ему поставят протез и просится у командования обратно на передовую. Он говорит, что в состоянии заводить группы на передовую и он ничем не хуже других бойцов.

Таких героев как Роман не один десяток. И если десять лет назад для них было тяжело найти место на передовой, то сейчас это сделать достаточно просто. Развитие беспилотных систем нивелирует физическое развитие пилота. Самыми результативными, зачастую, оказываются не амбалы, а субтильного телосложения молодые парни.

https://t.me/bayraktar1070/2434

Лейтенант Банных Данила Подразделение лейтенанта Данила Банных выполняло боевую задачу по прорыву обороны, взятию укрепленных опорных пунктов противника, а также уничтожению живой силы и техники врага. Ведя наступление в районе тактически важного населённого пункта, действуя в зоне своей ответственности, мотострелки под командованием Данила успешно преодолевали оборону, выстроенную украинскими боевиками.

Находясь под вражеским огнем, лейтенант Банных оперативно выявлял наиболее опасные очаги сопротивления и огневые точки противника, руководил действиями подчинённых в бою, корректировал огонь российских артиллерийских подразделений.

В ходе боевых действий лично уничтожил прицельным выстрелом из автомата FPV-дрон противника и до десяти украинских боевиков. Благодаря уверенному управлению подразделением, лейтенант Данил Банных создал условия для полного разгрома врага на вверенном участке.

https://t.me/rabotaembrat/8507 «У деда было восемь братьев. Все воевали. До Победы дошел только один».

Майор Дмитрий Дмитров с первого дня на СВО участвовал в борьбе с возродившимся на Украине фашизмом. Он награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу», и говорит, что участие в спецоперации изменило многих военнослужащих и их мироощущение, отношение к жизни. Удивительно то, что через опыт боёв некоторые из них пришли к вере в Бога. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1048 Старший сержант Евгений Первышов родом из Краснодара. Осенью 2022-го он ушел на СВО добровольцем и отслужил по контракту в ГРОМ «Каскад» (ранее БАРС). Он награжден орденом Мужества и медалью участника СВО, имеет награды Донецкой и Луганских республик.

История бойца похожа на многие в нашем канале. Но есть деталь: Евгений — бывший мэр Краснодара и действующий депутат Госдумы. Не так давно стало известно, что он тоже участвует в программе «Время Героев». Как говорит сам Евгений, никогда не бывает лишним получать новые знания, которые впоследствии используешь в служении своей стране. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1050 Артемий Орлов, 22 года.

В 2022 году стал официальным волонтером Донбасса.

После начала специальной военной операции прервал учебу в институте ради прохождения срочной военной службы. При первой представившейся возможности подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения СВО.

Служит бойцом штурмового отряда специального назначения, сейчас находится на реабилитации после второго ранения.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Фролов Виталий Виталий Анатольевич Фролов из Славгорода Алтайского края.

Виталий 28.03.1998 года рождения.

Он участник специальной военной операции, был стрелком мотострелковой роты, мобилизованный.

Погиб, проявив стойкость и мужество, во время выполнения боевых задач.

https://vk.com/podslushano_slavgorod_yarovoe?w=wall-119314580_439335

Рядовой Каримов Ильдар Ильдар Каримов из Октябрьского, Республика Башкортостан.

Ильдару Флюровичу было 42 года. Он родился и вырос в Октябрьском, окончил школу №12, Октябрьский коммунально-строительный техникум, Уфимский государственный институт сервиса. Его работа была связана с информационной и экономической безопасностью.

3 марта при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины Ильдар погиб.

Участник башкирского добровольческого батальона имени Героя России, гвардии майора Александра Доставалова, командир боевой машины Каримов Ильдар Флюрович.

За мужество и отвагу, проявленную при выполнении воинского долга, Каримов Ильдар Флюрович награжден Орденом Мужества.

https://vk.com/an_shmelev?w=wall519042360_23299%2Fall

Военнослужащий Григоровский Сергей В Подмосковье состоялось прощанье с выпускником Алексеевской средней школы

Сергеем Олеговичем Григоровским.

Сергей Олегович выбрал для себя профессию военного. Он был настоящим Офицером и воином.

За отвагу, личный героизм и умелое руководство действиями подчиненных был награжден двумя Орденами Мужества.

После тяжелой контузии вернулся к своим бойцам на передовую линию и героически погиб, прикрывая товарищей.

https://vk.com/wall-209727244_425?w=wall714407942_315

Военнослужащий Зуев Андрей Уроженец Костромы, Андрей Зуев,

героически погиб под Липцами при выполнении боевого задания в ходе СВО.

https://t.me/geroirossii/7146

Военнослужащий Костров Алексей Простились с Костровым Алексеем Олеговичем 09.03.1980 г.р.,

погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Алексей Костров из поселка Орлецы Кировской области.

После окончания Орлецовской средней школы отслужил в Российской Армии и работал в Орлецовском лесопункте.

В ноябре 2022 года Алексей поступил на военную службу по контракту.

Погиб 06.03.2023 г.

https://vk.com/wall-181100104_13144?w=wall-178986471_1777

Младший сержант Кошелев Антон Антон Кошелев из Сестрорецка Ленинградской области.

Младший сержант участвовал в ходе специальной военной операции.

Погиб во время исполнения служебно-боевых задач 19 февраля.

Антону Кошелеву был 21 год.

Награжден «Орденом Мужества» посмертно.

Источник

Военнослужащий Габдулхаев Руслан Габдулхаев Руслан Владимирович

27.07.1987 - 01.12.2022

Руслан Габдулхаев из Вятских Полян, Кировской области.

Участник специальной военной операции отдал жизнь в зоне СВО.

https://vk.com/wall-218216864_1369?w=wall-108128_162087

Военнослужащий Скороходов Станислав Станислав Скороходов из Волгограда.

Служил в армии срочную службу в разведывательном подразделении.

Участник специальной военной операции погиб 2 марта.

Источник

Военнослужащий Сотрихин Виталий Виталий Сотрихин из Заречного, в Свердловской области.

Виталий погиб, участвуя в специальной военной операции.

https://vk.com/wall742037520_470

Военнослужащий Захаров Валерий Валерий Захаров из села Силино, в Нижегородской области.

Он участвовал в СВО на Украине. Валерий Захаров погиб во время специальной военной операции.

Источник

Военнослужащий Ткаченко Алексей Алексей Ткаченко из Мценска Орловской области.

Алексей героически погиб в ходе специальной военной операции 23 февраля в 2023 году.

Источник

Доброволец Кравцов Алексей В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб

Кравцов Алексей Вячеславович

Он родился в Улан-Удэ, Республика Бурятия, 22.01.1994 г,

служил в ЧВК "Вагнер",

героически погиб в Артемовске 12.03.23 года.

https://vk.com/wall-194331569_189442

Доброволец Утбосаров Андрей Утбосаров Андрей Кодиржонович

25.03.1986 - 27.02.2023

Андрей из деревни Ермолино Новгородской области.

Вслед за братом Андрей Утбосаров отправился в зону СВО.

Андрей Кодиржонович служил в группе "Вагнер"

Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу в боях за населённый пункт Бахмут(Артемовск).

https://vk.com/wall-199071145_1030

Доброволец Блоховский Денис Денис Блоховский из Асбеста Свердловской области.

Денис стал бойцом ЧВК «Вагнер».

Во время службы Денис Блоховский погиб под Бахмутом.

У Дениса Блоховского осталась мать.

Источник В Курске простились с Максимом Воробьевым.

Максим погиб в ходе проведения специальной военной операции в Донецкой народной республике 5 января.

Он служил в ЧВК «Вагнер».

Ему было 38 лет.

https://vk.com/kurskpressa?w=wall-157031700_97220

Военнослужащий Костенко Виталий Виталий Костенко из Щёлкино, Республика Крым.

Боец 810 бригады погиб в ходе спецоперации на херсонском направлении.

https://vk.com/wall-183921500_37573

Военнослужащий Гусельников Юрий В ходе специальной военной операции погиб

Гусельников Юрий Николаевич.

Юрий Николаевич родился 20 апреля 1989 года в г. Кудымкар.

Учился в школе № 3. После ее окончания поступил в лицей 2.

https://vk.com/wall-154131271_102658

Военнослужащий Кадников Александр Александр Кадников из села Калинино, в Пермском крае, участвовал в спецоперации на Украине.

Погиб Александр 5 марта 2023 года.

https://vk.com/wall-123386155_1172

Лейтенант Донцов Алексей Донцов Алексей Викторович героически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Алексей родился 13 декабря 1987 года. Учился в общеобразовательной школе "Большинская" Тарасовский район Ростовской области.

Имеет высшее образование.

В ходе боевой задачи в зоне СВО, 17 июня 2024 года по контролю стратегически важного района выдвинулись в назначенную точку. На протяжении движения было беспрерывное упорное сопротивление противника, выйдя на рубеж для удержания района, готовились к крайнему рывку вперёд, где и пал Алексей смертью храбрых на поле боя.

Донской казак, семьянин, боевой товарищ.

За отвагу и самоотверженность лейтенант Донцов Алексей Викторович награждён орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/7147

Доброволец Базаров Арман В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Бурятии

Базаров Арман Васильевич.

Арман родился 2 декабря 1977 года в городе Пушкино Московской области.

Окончил школу №1 в г. Гусиноозерск.

Был призван на срочную службу в 1995. Служил во Владивостоке в дивизии морской пехоты, в 1997 г. демобилизовался в звании гвардии ефрейтор.

После армии работал.

12 октября 2022, несмотря на уже солидный возраст, добровольцем ушёл воевать за освобождение Донбасса от нацизма. Служил в 5-й танковой бригаде.

Выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб 7 февраля 2023 года.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность указом президента Российской Федерации Арман Васильевич Базаров награжден орденом Мужества (посмертно).

У Армана Васильевича остались мама, отец, родные братья.

https://vk.com/wall-123467559_1532190

Военнослужащий Гаджиметов Раис Гаджиметов Раис Идрисович

05.07.1978 - 04.03.2023

Уроженец с. Гапцах Магарамеентского района.

Женат, двое детей: сыновья 2007г. р. и 2009 г. р.

Погиб при исполнении служебного долга в ходе спец. операции на Украине, Запорожской области

Служил наводчиком 1МСО, 3МСВ, 1МСР, 1МСБ.

https://vk.com/wall-216675782_190

Военнослужащий Тагаев Рушан Тагаев Рушан Рашитович.

Закончил академию ПВО в Смоленске…службу начали с Дальнего Востока. Капитан (документы на майора через день должны были быть подписаны, но не успели...)

Погиб при исполнении служебного долга в с.Долгенькое.

Выехали на задание вечером. Когда ехали в боевой машине, Рушан увидел мину, закричал: "Стой!" но тормозной путь был большой, машина зацепила мину, и она подорвалась.

Рушан вылез сам из машины, но осколочное ранение попало в паховую артерию. При оказании ему первой помощи, он поторопил товарища и сказал: "Иди спасай других!" Подвести кого-то он просто не мог.

Но, к сожалению, сам он погиб.

Погиб героем!

Тагаев Рушан Рашитович награжден орденом мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-219156323_51

Лейтенант Куприянов Егор Егор Куприянов скончался от ран.

За боевые заслуги лейтенант был награжден «Орденом Мужества».

Источник

Доброволец Дяволюк Алексей Герой СВО Алексей Дяволюк удостоен «Ордена мужества» посмертно

Алексей Петрович был депутатом Переслегинской волости, руководителем народной дружины, общественным активистом, настоящим патриотом своей Родины.

https://vk.com/gasetanashput?w=wall-101760138_36409

Доброволец Упоров Иван Бор, наш боец БАРС10.

Бор погиб 11 июля 2024 года,

20 июля Ивана Сергеевича Упорова 2000 года рождения

с почестями похоронили в станице Полтавской Краснодарского края.

Как сообщили сослуживцы, добровольцы были на позициях севернее Васильевки, когда враг поджог траву в районе расположения, Бор бросился тушить, и сразу наших ребят атаковало 30 камикадзе противника.

По ссылке можно посмотреть видео, посвящённое Бору.

https://t.me/poisk_report/2012

Младший сержант Дубинин Константин Октябрьский, Республика Башкортостан, простился с младшим сержантом

Дубининым Константином Андреевичем, погибшим в ходе специальной военной операции.

У Константина остались мама и дочь.

https://vk.com/an_shmelev?w=wall519042360_23530%2Fall Простились с Андреем Дудниковым.

Он трагически погиб под Марьинкой.

Ему было 36 лет.

https://vk.com/wall236402230_481

Военнослужащий Шакиров Булат Простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине

Шакировым Булатом Фаритовичем,

уроженцем д. Старые Киязлы

Булат был в первых рядах, когда в феврале 2022 года объявили о специальной военной операции на Украине. На тот момент ему исполнилось 20 лет и он твердо сказал матери: если я не пойду, кто пойдет защищать Родину? За год он заключил три контракта. В январе этого года Булат был ранен, контужен, но принял решение вернуться туда снова.

2 марта 2023 года во время боевых действий в ходе спецоперации за украинский город Артемовск Булат погиб.

https://aksubayevo.tatarstan.ru/index.htm/news/2179198.htm