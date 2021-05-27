Красоты России. Командорские острова, ч.1

Ну и "вишенка на торте" - Командорские острова! Да-да, вы не ослышались. Те самые далеко-дальние острова в Тихом океане к востоку от Камчатки и к западу от Аляски Канады ... штата Вашингтон.. нет, всё же к западу от Алеутских островов, которые на востоке упираются в Аляску.

Про Командорские острова практически у всех хоть что-то, где-то, когда-то на уши прилипло, но что это, зачем и куда - в основном совершенно непонятно. Так вот, после длинного и разнообразного путешествия по всем Курильским островам мы и туда заскочили! Принимайте => Командоры!

Арка Стеллера, в честь питерского немецкого учёного Георга Стеллера... Вот это геологическое образование носит имя немца Стеллера => Село Никольское! Одно из самых удалённых мест постоянного проживания постоянного населения в России.

Вот так... Добро пожаловать на Командоры!

Но. Для начала надо на эти самые Командорские острова попасть как-то. Можно на регулярном самолёте, но вроде как там могут быть задержки и отмены. Можно на вертолёте... часа три-четыре, как мне рассказывали. В одну сторону. Мы же шли на нашем любимом кораблике "Афина". И это было что-то вроде... уже не помню. Не то 42 часа хода, не то 38... Короче, очень-очень долго мы шли просто морем.

Мимо восточного берега Камчатки, потом не очень удачно помечтали посмотреть косаток и медведиков в бухте Ольги...

Короче, мы очень много-много часов колбасились по безбрежностям Тихого океана. Но при этом особо не отрываясь от береговых линий. На всякий случай. Как там говорится в популярной классике? Ага! Это же детские стишки Михалкова... Ещё того, Советского разлива... // ого-го как давно и уверенно в моём личном склерозе это застряло...

Кто на лавочке сидел,

Кто на улицу глядел,

Толя пел, Борис молчал,

Николай ногой качал.

Дело было вечером,

Делать было нечего.

Отлично сказано! Ни добавить, ни убавить... Смотрите сами =>

Это - вроде как дреды... Но если присмотреться, то это же рыба! Которую мы поймали (он же, тот же А.И. (не путать с "АИ") - он же и поймал, это вроде как палтус с недавних курильских фоток), а добрые старпомы, механики и матросы команды теплохода Афина - они повесили эту рыбку рядом с машинным отделением, где постоянно теплом жарит про полной и абсолютной программе. А рыбка, которая была поймана, - не долго размышляя, она тут же приняла совершенно восхитительно съедобные формы! Вот какая синергия получилась! Поймал -> оформил -> в фотку приноровил. Ай, что же получается? Что А.И. не просто А.И., а целый и настоящий "АИ"?? Но пока я тут всякие глупые тексты сочинял, мы уже подошли к причалу села Никольское - одному из самых удалённых мест проживания в нашей стране. Знаете, есть такой город Калининград? (я его ещё называю "Кёнигсград").. Так вот, Никольское - это совершенно наоборот... Далеко на востоке, в 11 часовых поясах от "Кёнигсграда", в совершенно другом море-океане, и в абсолютно других климатических, транспортных и человечьих условиях...

Добро пожаловать в Никольское! Кто из вас уже бывал в Никольском?

Кто из вас слышал про Никольское?

Кто из вас впервые об этом узнал?

=> добро пожаловать на прогулку по этому населённому пункту!

Местами разруха, депрессия и тлен... Но другими местами - яркие цвета, свежий ремонт и позитив! Но в целом - примерно вот так...

Осколки былых империй...

Гостиница Витуса Беринга!

Ага, а вот здесь народ повеселее живёт...

Библиотека Витуса Беринга...

Суровый край с разноцветными домами... Вполне себе мило и прилично.

Детский сад вроде... Ага, "Хлебушек" и рядом прямой конкурент "Крутой вокер" :)

Но... увы, как много где на самом-самом дальнем востоке... Разруха, ржавое железо, непристроенность, депрессия... Но зато = мног работы есть куда копать. А это всегда приятно, когда есть много полезной и нужной работы, которую требуется сделать. Ура, дальше тоже будет позитив. Но чуть позже. Например, завтра... потому что сюда не поместилось.

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...