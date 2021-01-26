Мне кажется многие не заметили главного - глаза всем затмил Навальный

Глаза всем затмил Навальный, но несколько фактов намекают мне, что дело гораздо сеьезнее.

Я считаю, что это только начало, но власть России опять грамотно блокировала скрытый удар.

За несколько дней прочел и услышал несколько аргументов по которым выскажу свое мнение.

1. Власти оказались не готовы?

Это не так. За день до начала митингов прошло заседание Совета Безопастности РФ на котором присутствовали все руководители силовых структур. То есть вопрос решался на самом высоком уровне. Вы считаете власть России была обеспокоена Навальным? Конечно же нет.

2. Это попытка захвата власти?

Нет. Всем оппозиционным координаторам шла целенаправленная установка. Школьников и детей любыми путями на митинги. Шли деньги, в интернетах раздавались обещания что будет тусовка, круто и т д. Это и было главной целью. Не количество вышедших, не куда-​то там дойти. Цели были две:

- "жертва" в виде ребенка, и это должно быть снято

- массовые задержания несовершеннолетних в СИЗО

Следующие шаги которые удалось блокировать и как:

Атака: Видео с жертвами должна была распростронятся в виде вирусного видео в тик токе.

Защита: Строгий приказ не применять силу ни при каких условиях к несовершеннолетним. Мгновенно реагировать на сообщения о пропаже маленьких детей у обычных прохожих (минимум три случая произошли, но среагировали быстро).

Сразу же выкладывать в интернет видео где полиция ищет пропавшего ребенка и обьявляет об этом. Поддерживать распространение в виде "сториз".

Атака: Массовые сообщения о задержании детей

Защита: Подключение уполномоченного по правам детей в АП А. Кузнецовой и созданных при ней структур. Четкая фиксация и регистрация всех несовершеннолетних в отделениях. Видео о передаче детей родителям.

Атака: "Мне сказали тут будет круто..."

Защита: "...а тут тухляк". Максимальная деанонимизация и быстрые задержания, сьемки задержанных на камеру и коллаж "dress-​undress" как он круто орет на митинге и как дрожит при задержании. Стратегия "развенчание кумиров" - "он не крут".

Атака: видео о митингах в Москве

Защита: акцент на беспорядках в Нидерландах, и США. Это не для внутренней публике а на внешнего потребителя.

На Западе уже была готова информация для прессы, о том что Путин полностью сошел с ума и "сажает в тюрьмы детей". Это главный посыл рекламной кампании. Диктатор купается в роскоши и сажает в тюрьмы детей.

Были подготовлены выступления в Европе и США а официальных структурах. Заранее подготовлены планы по санкциям в очень больших обьемах. Кстати выступления Макфола это и есть предварительный разогрев.

Сейчас оперативная пауза так как "план А" сорван. Наверняка есть "план Б". Хотя это условное название, так как новые "планы" уже не линейны. США с приходом демократов начинают проводить в жизнь технологии которые были сформированы совсем недавно. Это уже не постмодерн, это следующее.

Для России это будет проверка ее теоретических наработок в области упреждающего управления.



Игра предстоит долгая серьезная и активизация только начинается. Я не удивлюсь что все эти события с Капитолием, и блокировками президента это элементы новой технологии, контуры которой только проступают, где старые цветные революции лишь маскирующая оболочка.

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